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Что такое эффект Кирлиана и почему о нем так важно знать каждому?

Среда, 05 Декабря 2018 07:34
Что такое Эффект Кирлиана и почему о нем так важно знать каждому? Фото из открытых источников

Эффект Кирлиана давно известен и применяется в различных областях человеческой деятельности. В чем его особенности и польза для человека?

 

Эффект Кирлиана – это особый визуальный эффект, который был обнаружен Семеном Кирлианом¹ в 1938 году. В чем он заключается?

 

Кирлиан обнаружил:

“Если объект, подключенный к источнику напряжения, положить на фотопластину, то на ней проявится энергетическое изображение объекта”.

 

Кирлиан запатентовал несколько изобретений, которые позволяли фиксировать на фотопленке свечение предметов и людей. Изучая свое открытие, Кирлиан заметил, что на фотопленке у людей разная аура.

 

Ученые предположили, что эффект Кирлиана показывает жизненную силу и энергетическое поле, то есть отражает физическое и эмоциональное состояние человека.

 

Было установлено, что цвет и состояние ауры непосредственно связаны с состоянием здоровья человека. Эффект Кирлиана стал новым этапом в диагностике заболеваний!

 

Человек считается здоровым, когда он:

 

  • физически дееспособен,
  • имеет ясный ум и эмоциональное здоровье,
  • у него сбалансированны духовные энергии.
  • Аура такого человека большая и яркая.

 

Но, если человек имеет проблемы на одном из перечисленных уровней, то его аура заметно тоньше и слабее.

 

Характерное свечение вокруг определенных частей тела или некоторых органов указывает на наличие заболевания или расстройства.

 

По интенсивности свечения Кирлиан научился определять:

 

  • общую активность организма,
  • состояние органов и систем,
  • эффективность методов лечения.

 

Этот метод широко применяется в современной диагностике, что позволяет снизить риск врачебных ошибок и улучшить качество профилактической помощи.

 

Почему мысли имеют нечеловеческую природу?

 

Это действительно интересно!

 

Исследователи заметили, что аура живых объектов может меняться достаточно резко и быстро, в то время, как у неодушевленных объектов параметры ауры могут меняться не более чем на 2%.

 

Уникальные приборы, основанные на использовании эффекта Кирлиана, дали возможность ученым изучать жизненные процессы в теле и сознании человека. Так русский профессор Бюнцен обнаружил:

 

“Во время принятия решений, мысль сначала появляется в ауре, и только потом начинаются мыслительные процессы в мозге человека!”

 

Также зафиксированы существенные изменения параметров энергетической оболочки при взаимодействии людей с наркотиками, кристаллами, минералами, цветом, водой и т.д.

 

Опыты профессора Короткова с эффектом Кирлиана

 

В 1990 году эффектом Кирлиана (кирлианография) заинтересовался русский профессор из Санкт-Петербурга Константин Коротков. Проведя несколько серий опытов с живыми людьми, Коротков решил узнать, как проявляет себя эффект Кирлиана, когда человек умер.

 

Ученые получили ошеломляющие результаты! Оказывается, энергия умершего человека не затухает постепенно, как думали ранее, ее активность то усиливается, то ослабевает, будто в неживом теле все еще есть какая-то сила.

 

Дальше еще интереснее…

 

Как проявляется эффект Кирлиана после смерти человека?

 

Опыты Короткова показали, что аура человека продолжает непрерывно изменяться в течение 72 часов (3 дня) после клинической смерти. Это дает возможность точно установить время смерти человека и определить ее причину.

 

Интересно, что почти во всех мировых культурах есть традиция хоронить тело через три дня после факта смерти… Возможно, наши предки знали гораздо больше о жизни и смерти, чем мы можем предположить!

 

Благодаря специальным приборам на основе эффекта Кирлиана, группе Короткова удалось заснять процесс выхода души (информационной оболочки) из тела.

 

Но им так и не удалось найти объяснение, почему активность остаточной энергии самоубийц значительно превышает активность энергетической кривой тех, кто умер своей смертью.

 

Проведенные эксперименты ученых позволяют сделать вывод: человеческая душа находится в сердце!

 

Американские врачи внимательно наблюдали за пациентами, перенесшими операцию по пересадке сердца…

 

Оказалось, что у человека с чужим сердцем очень сильно меняется характер и психика!

 

Например, одна девушка до операции была чистым ангелом, с покладистым характером и пристойными манерами. После операции по пересадке сердца она начала курить, использовать нецензурные выражения, приобрела мотоцикл и полюбила тяжелый рок. Как выяснилось, девушке досталось сердце байкера, который погиб в страшной аварии.

 

Невероятно! Новые приборы с эффектом Кирлиана позволяют…

 

Эффект Кирлиана был известен давно, но только группа ученых под руководством профессора Короткова разработала ряд высокочувствительных приборов, которые позволяют детально анализировать состояние человека!!

 

Эти приборы считывают и фиксируют информацию с энергетического поля, что позволяет анализировать полученные данные и проводить диагностику и профилактику заболеваний. 

 

Как именно это работает?

 

Когда на участок тела (например палец или руку) воздействует электромагнитный импульс, тело излучает электроны и фотоны, которые фиксирует прибор. Затем данные обрабатываются компьютером.

 

В результате уже через несколько минут можно получить подробную информацию о состоянии здоровья и психики человека!

 

О чем это говорит?

 

“Реальность имеет несколько уровней, физический и тонкий миры объединяются в человеке”. 

 

Это подтверждают все религиозные доктрины, которые рассматривают человека, как тело и душу, которая покидает тело после смерти. И сейчас к этому приходят ученые-физики.

 

+ Телепатия!

 

Также в лаборатории Константина Короткова был создан прибор, который способен фиксировать влияние мысли на материю!!

 

А это, как вы понимаете, подтверждает феномен телепатии. Испытание прибора было решено провести в Гималаях, поскольку там наблюдается снижение геомагнитного фона, который способствует активации сверхспособностей и телепатии в том числе.

 

Источник

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги Аура
 

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