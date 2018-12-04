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Как сказать "нет" одиночеству, или до любви всего один шаг

Вторник, 04 Декабря 2018 07:30
Как сказать &quot;нет&quot; одиночеству, или до любви всего один шаг Фото из открытых источников

Одна из причин того, что мы часто совершаем ошибки и игнорируем свои инстинкты, состоит в том, что в действительности мы не знаем, чего мы хотим от своего спутника жизни.

 

Во многих случаях гораздо легче принять сформированный другими людьми образ идеального мужчины или идеальной женщины — в таком случае мы, по существу, позволяем другим людям говорить нам, что нам нужно. Но вы должны честно признаться сами себе, чего вы сами хотите от своего партнера, а не думать о том, к чему вы якобы должны стремиться или чего желают вам другие.

 

Слишком часто люди выбирают неподходящих людей в качестве спутников жизни, но не могут признаться в этом даже себе самим. Это может происходить в том числе и потому, что они на самом деле сами не знают, чего хотят. Упражнение на привлечение любви Каждому из нас нужен человек, который вызывал бы у нас желание улыбаться, с которым мы могли бы общаться, весело проводить время, делить с ним свою жизнь. Однако помимо тех качеств и характеристик» которые ищет в своих спутниках жизни большинство людей, очень важно, чтобы вы знали» чего вы хотите.

 

Вы должны подумать о том, как вы хотели бы, чтобы ваш партнер вел себя, как он должен выглядеть и какие еще качества, которые вам нравятся, вы хотите в нем найти. Вы можете записать все это, хорошо все обдумав. Кроме того, вы должны написать, где вы хотите побывать с этим человеком, и представить себя в этих местах вместе с ним.

 

Вам необходимо также представить себе свою жизнь с ним во всех деталях. Это визуализация. Это упражнение может показаться достаточно простым, но я знаю людей (среди которых особенно много тех, кто постоянно притягивает к себе неподходящих партнеров), которые просто не могут представить себе своего идеального спутника жизни. До тех пор, пока они не смогут это сделать, такой партнер в их жизни не появится. 

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги Эзотерика
 

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