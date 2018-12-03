Понедельник 03 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Статьи» Тайны мира и человека» Сила подсознания

Сила подсознания

Понедельник, 03 Декабря 2018 07:27
Сила подсознания Фото из открытых источников

Мозг людей двулик, постичь все тайны и мистицизм подсознания просто не возможно.

 

Известно, что подсознание контролирует весь человеческий организм и его функции: от дыхания до кровообращения и пищеварения. Также известно, что подсознательный разум запоминает всё происходящее с человеком.

 

В нём регулируются все события вашей жизни, а также все мысли и чувства. Подсознание оказывает помощь человеку, давая ему подсказки в виде снов, интуитивных предчувствий, подсказывает нужные решения, действия, всегда приносит плоды и готово быть у вас в услужении, но не многие умеют пользоваться его силой. Оно может оценивать ситуацию, споря с вами. Если желаете поменять свою жизнь, ищите причину, того как вы будете использовать ваше сознание: способы мышления и визуализации.

 

Следите, чтобы позитивные эмоции и мысли всегда брали верх над негативными мыслями. Чтобы изменения произошли во внешних обстоятельствах, сначала поменяйте внутренние. Много людей старается изменить только внешние обстоятельства. Если вы не поменяете свои убеждения и мысли, то такие попытки не дадут ничего хорошего или приведут к кратковременному эффекту.

 

Учитесь верить в успех, счастье, здоровье, благополучие и гоните прочь страх и беспокойство. Займите ваше сознание ожиданием лучшего. Следите, чтобы ваши обычные мысли занимались тем, что вы желаете получить.

 

Здесь придёт вам на помощь закон привычки. Ваша жизнь в ваших руках. Делайте, её какой хотите. Подсознание всегда может дать вам желаемое, каждый день в мыслях прокручивайте его, как в вашу жизнь начинают приходить радостные перемены. Когда вы закладываете в нем установку на удачу, это притягивает энергию из всей вселенной. Оно постоянно получает вибрации от энергии успеха. К вам притягиваются люди и обстоятельства, помогающие достижению ваших целей.

 

Если вы в мыслях ассоциируете себя с желаемым, подсознательный разум всегда отреагирует соответственно. Всесильное подсознание ждёт ваших приказов.

 

Источник

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги Подсознание
 

Главное за сутки
Путин рассказал о беседе с Трампом на G20 Путин рассказал о беседе с Трампом на G20 Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 рассказал, что пообщался с Дональдом Трампом "на ногах". По словам российского лидера, он в двух словах ответил на вопросы американского…
Избранный президент Грузии заявила об отказе сотрудничать с РФ Избранный президент Грузии заявила об отказе сотрудничать с РФ Одержавшая победу во втором туре выборов президента Грузии Саломе Зурабишвили полагает, что подходящее время для сотрудничества Тбилиси и Москвы еще не пришло. Об этом она заявила «Русской службе Би-би-си» в…
Умер сорок первый американский президент Джордж Буш-старший Умер сорок первый американский президент Джордж Буш-старший Джордж Буш-старший был благороднейшим человеком и лучшим отцом, заявил его сын и 43-й президент США Джордж Буш-младший. Сорок первый американский президент Джордж Буш-старший на 95 году жизни скончался в ночь…
Читайте также
Слова-пароли, или ключи к исполнению желаемого Слова-пароли, или ключи к исполнению желаемого Слова-пароли это метод внутреннего преобразования, использование слов-переключателей по методу Джеймса Т. Мангана. Слова - пароли, соединяют сознание с подсознанием и приводят к цели, которую человек ставит перед собой. С помощью…
Цитаты о реальности, которые расширяют сознание Цитаты о реальности, которые расширяют сознание Когда вам кажется, что мир уходит из-под ног, и все привычное больше не ощущаеся столь устойчивым и плотным, каким было раньше — не спешите пугаться. Скорее всего, ваш рассудок в…
Как понять, насколько сильная у человека энергетика? Как понять, насколько сильная у человека энергетика? Сегодня мы все чаще сталкиваемся с кризисом личной энергии. Этот энергетический кризис проявляется, как хроническая усталость и снижение производительности. Низкий уровень энергии делает нас неспособными добиваться своих целей и справляться…
Тема дня
Два типа цивилизаций: сможем ли мы остановить англосаксов? Два типа цивилизаций: сможем ли мы остановить англосаксов?

Достаточно взглянуть на карту Евразии и карту мира, как станет понятно, насколько успешен и жизнеспо...

Фото
Как выглядит озеро, «свисающее» над океаном Как выглядит озеро, «свисающее» над океаном

Живописный водоем, который находится на краю обрыва.   Есть на карте Европы совершенно необыкновен...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

 

Анекдот дня

- Милый, что тебе привезти из Италии? 

- Эффeктивнoe cpeдcтвo oт тoгo, чтo ты пpивeзлa мнe из Typции...

Еще »

Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами
"Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил "Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил
Родились первые в мире генетически модифицированные близнецы Родились первые в мире генетически модифицированные близнецы
Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации
Военное положение: Что это значит и как изменится жизнь каждого украинца Военное положение: Что это значит и как изменится жизнь каждого украинца
Материалы по теме
Жуткие инопланетяне из ада ворвались к землянам, вызвав панику Жуткие инопланетяне из ада ворвались к землянам, вызвав панику
Слова-пароли, или ключи к исполнению желаемого Слова-пароли, или ключи к исполнению желаемого
ЦРУ: В Сибири пришельцы убили военных, обратив их в камень ЦРУ: В Сибири пришельцы убили военных, обратив их в камень
Инопланетяне на странном корабле замечены около Солнца Инопланетяне на странном корабле замечены около Солнца
Обнаружен инопланетный вирус, обитающий в лесах США Обнаружен инопланетный вирус, обитающий в лесах США
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.