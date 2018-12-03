Сила подсознания

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Мозг людей двулик, постичь все тайны и мистицизм подсознания просто не возможно.

Известно, что подсознание контролирует весь человеческий организм и его функции: от дыхания до кровообращения и пищеварения. Также известно, что подсознательный разум запоминает всё происходящее с человеком.

В нём регулируются все события вашей жизни, а также все мысли и чувства. Подсознание оказывает помощь человеку, давая ему подсказки в виде снов, интуитивных предчувствий, подсказывает нужные решения, действия, всегда приносит плоды и готово быть у вас в услужении, но не многие умеют пользоваться его силой. Оно может оценивать ситуацию, споря с вами. Если желаете поменять свою жизнь, ищите причину, того как вы будете использовать ваше сознание: способы мышления и визуализации.

Следите, чтобы позитивные эмоции и мысли всегда брали верх над негативными мыслями. Чтобы изменения произошли во внешних обстоятельствах, сначала поменяйте внутренние. Много людей старается изменить только внешние обстоятельства. Если вы не поменяете свои убеждения и мысли, то такие попытки не дадут ничего хорошего или приведут к кратковременному эффекту.

Учитесь верить в успех, счастье, здоровье, благополучие и гоните прочь страх и беспокойство. Займите ваше сознание ожиданием лучшего. Следите, чтобы ваши обычные мысли занимались тем, что вы желаете получить.

Здесь придёт вам на помощь закон привычки. Ваша жизнь в ваших руках. Делайте, её какой хотите. Подсознание всегда может дать вам желаемое, каждый день в мыслях прокручивайте его, как в вашу жизнь начинают приходить радостные перемены. Когда вы закладываете в нем установку на удачу, это притягивает энергию из всей вселенной. Оно постоянно получает вибрации от энергии успеха. К вам притягиваются люди и обстоятельства, помогающие достижению ваших целей.

Если вы в мыслях ассоциируете себя с желаемым, подсознательный разум всегда отреагирует соответственно. Всесильное подсознание ждёт ваших приказов.

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