Осуществляем желания: чтоб закон притяжения заработал

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По закону притяжения, чтоб исполнялись желания важно ощущать, что вы уже обладаете тем, чем хотите.

Например, вы хотите денег. Вы определились с суммой. Допустим 300000 рублей в месяц. Воображайте, что вы уже обладаете 300000 рублями в месяц. Они ваши. Вы испытывайте радость и благодарность за наличие денег. Вы не думайте о том, как вы их заработайте. Как будете ими распоряжаться. Вселенная вам обязательно подскажет. Вы концентрируйтесь на обладании.

Вы хотите по закону притяжения привлечь здоровье? Вы уже здоровы! Прямо сейчас. Ощущайте обладание здоровьем, благодарите за здоровье, которое вы уже имеете. Вы счастливы от обладания здоровьем. Вы испытывайте радость, энергию и легкость. Вы спокойны. Вы знаете, что вы в полной безопасности. Ваша связь с божественным источником поддерживает ваше прекрасное самочувствие на должном уровне. Что значит обладать здоровьем? Это значит ощущать себя здоровым человеком здесь и сейчас. Верить в то, что вы здоровы. Замечать подтверждения вашего хорошего самочувствия.

Например: сегодня у меня не болела голова. Это есть подтверждение моего здоровья. Сегодня я поднялся на 5 этаж без отдышки. Благодарю за это. Я обладаю здоровьем. Я обладаю здоровьем. И мне радостно на душе и спокойно. Я счастлив. Я наслаждаюсь качеством жизни, которое мне дарует обладание здоровьем.

Вы хотите отношений с любимым и любящим вас человеком? Вы уже обладаете этим. Вы имеете близкого человека и ощущаете любовь, счастье и радость. Вот он – рядом с вами. Гуляя вы можете воображать, как знакомитесь с интересным человеком. Можете прийти домой и рассказать о вашем новом знакомстве для большей веры или писать дневник, в которым вы обладаете тем, чем хотите. В нем вы можете писать, как например, сегодня вы отлично провели время, посещая кинотеатр со своим другом или подругой…

Для усиления эмоции обладания используйте картинки, рисунки, надписи. Сделайте карту желаний или альбом желаний.

При необходимости дорисовывайте картинки до идеала.

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