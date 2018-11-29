Как узнать своё истинное Я?

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Некоторые люди, в течение жизни играют «чужую роль», зажимая свою психику, живут в своеобразном футляре. Все их поступки и поведение, всё, что с ними случается, основывается на убеждениях и установках, которыми забита их голова.

Эти убеждения, программы и образы, навеянные извне, но имеющие мало общего с истинным я. Либо они складываются у человека на основе предыдущего неудачного опыта, либо кем-то навеяны извне. И начиная делать что-то новое, со свежими силами, вдруг всё начинает рушиться.

Казалось бы, и все карты в руках, а всё что-то не ладится. Дело в том, что где-то глубоко, внутри сидит этот червь, подтачивающий и пилящий нашу основу. И человек не понимает, что на самом деле происходит.

Наше сознание, это как часть того айсберга, выглядывающая на 1/10 из воды. А остальную мощную часть, находящуюся под водой, всегда не видно. Подсознание со своим потенциалом, становится нам доступным лишь в некоторые моменты. И то, мало кто, способен услышать и понять этот внутренний голос. В основном это люди от природы одарённые, с развитой интуицией, или обладающие соответствующими практиками. Конечно, это пытаются окутать вуалью мистики.

Но на самом деле развить такие способности в себе может любой человек. И здесь нет особых сложностей. Необходимо в медитативном состоянии погружаться в свой внутренний мир и научиться чувствовать голос своего истинного я, либо какие-то другие сигналы своего подсознания. А в дальнейшем в повседневной жизни использовать эти тонкие интуитивные подсказки.

Ещё одним распространённым методом являются сновидения. Или пограничное состояние, когда человек только засыпает, полностью отключая свой разум и расслабляя тело. Наше подсознание хранит всю информацию, накопленную за жизнь. Все инстинкты, страхи, комплексы находятся здесь. И когда человек, встречается с какой-нибудь сложной ситуацией, информация о подобном предыдущем опыте выползает из недр подсознания.

Эмоции страха затмевают разум, и ни о чём конструктивном не может идти речи. Любая ситуация из детства связанная с тем, что ребёнка отругали, наказали, он был испуган чем-то, отложилась внутри. И всё так же продолжает влиять на поведение и поступки. Так что же делать в таком случае? Чтобы начать жить новой жизнью, нужно переписать образ своего истиного Я.

Насытить его своими истинными качествами, не связанными с проблемами, а лишь напоминающем об успехе и счастье. Образ должен соответствовать Вам нынешнему. На этом отрезке жизни. Конечно, если Вы себя недооцените или перегнёте планку, то получите соответствующий результат. Опять что-нибудь пойдёт не по вашему сценарию. В общем, самое главное – играть свою, никем и ничем не искажённую роль. Роль того фильма, где Вы — главный актёр, и занимаетесь тем, что лучше всего получается с максимально эффективным для Вас результатом.

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