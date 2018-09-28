Обереги - бытовые предметы, наделенные силой

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Ключ

Ключ использовался как оберег что закрывал двери от вторжения злых сил, а так же годился для иных магических «запираний». Ключ так же имел место в привязывании к себе человека, приворотах. Он имел неплохое влияние на материальное положение своего хозяина, так как он символизирует достаток и процветание.

Гребень

Непосредственно имеет отношение к магии на волосах. Он оказывал препятствие выпадению волос хозяина или хозяйки, отгонял темную магию, порчу, сглаз. Помимо защитных функций он имел и негативную сторону. С помощью гребеня злой колдун мог нанести человеку некий ущерб через волосы.

Подкова

Натуральные подковы или маленькие ее модели символизировали удачу и благополучие. Они изготавливались из железа или серебра. Подкова связана с культом лошади.

Метла

Символ реорганизации. Этот инструмент мог вымести из дому как злую,так и добрую силу, все зависело от подметающего.

Застежка

Застежка применялась не только для того что бы закреплять одежду, она считалась когда-то очень личной вещью, поэтому с легкость могла быть превращена в оберег. Непосредственное значение имела сама игла в застежке, ее острота, длина, свойство проникать внутрь предметов или вовсе исчезать. На одежде застежки применялись как обереги от злого глаза, воткнутые в косяки дверей, они не давали злой силе переступить порог дома.

Зуб зверя

Зубы и клыки – очень древний магический материал. Оберег сделанный из зубов убиты животных отпугивал всех возможных врагов и нечистые силы. Он хранил в себе всю жизненную силу животного, поэтому охотник, забирая себе зубы побежденных животных, забирал их силу себе. Большой популярностью пользовались зубы очень больших животных.

Камни из святилищ

Кусочек алтарного камня из святого места часто использовался как оберег. Его носили на шее иногда в сочетании с корочками хлеба, крупинками соли, которые как известно отгоняют нечистых духов.

Крестильные письма

Существовал обычай подкладывать младенцам под головку крестильные письма, куда вкладывали монеты, туда же клали девочкам – несколько семян льна и иголочку, а мальчикам – зернышки злаков. Письмецо перевязывали суровой и красной шелковой ниткой. Шелковую нить завязывали на руке младенцу, что б тот сильно не плакал. В последующем ребенок носил на шее, на суровой нитке, что перевязывала письмо монету как оберег. Подобные обычаи соблюдались в России, Скандинавии, Западной Европе.

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