Цвета ауры и эмоции человека

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Эти эмоции окрашены элементом себя. Примесь мелкого, личного, эгоистического чувства делает всякую эмоцию нечистой. Личная эмоция всегда пристрастна, всегда несправедлива.

Есть эмоции разделяющие, отделяющие, отчуждающие, заставляющие человека чувствовать себя обособленным, отдельным. Это нечистые эмоции. Злоба, ненависть, гнев, страх, ревность - ослепляют человека, затемняют его рассудок.

Нечистая Эмоция даёт неясное, не чистое познание, как нечистое стекло даёт смутную картину. Нечистая, потому, что неразрывно связана с расчётом. Эмоции любви, симпатии, сострадания часто превращаются в сентиментальность, жалость, что увеличивает слабость в том к кому мы испытываем эти эмоции.

Низшие животные эмоции человека имеют коричневые, тёмно-красные и грязно-зелёные тона.

- ЧЁРНЫЙ цвет Ауры - злоба, ненависть.

- КОРИЧНЕВЫЙ цвет Ауры (оранжевый + чёрный) - себялюбие.

- Ярко - коричневый цвет Ауры - алчность.

- Серо - коричневый цвет Ауры - ЭГОИЗМ.

От ЭГОИЗМА происходит всё зло. В основе всех пороков лежит ЭГОизм. Эгоизм непримерим с справедливостью, любовью и милосердием. Эгоизм ослабевает по мере преобладания моральной жизни над жизнью материальной.

- Коричнево - зелёный цвет Ауры - ревность.

- КРАСНЫЙ цвет Ауры - гнев.

Красный оттенок пламени горящего строения, смешанного с дымом, выражает чувственность и животные страсти. В форме ярко-красных вспышек, похожих на сверкание молнии, означает гнев. Эти вспышки обычно появляются на черном фоне - в случае гнева, возникшего от ненависти и злобы; а в случаях гнева от ревности они появляются на зеленом фоне. Гнев, вызванный негодованием или защитой отбираемых прав, выражается красными вспышками при отсутствии фона. Красноватые точки и пятна в ауре говорят о сильной возбудимости человека.

Неприятный красный цвет ауры - грязного оттенка или слишком темный - указывает на плохой или злобный характер. Такой человек ненадежен, вздорен, коварен, стремится поживиться за счет других. Тусклый красный всегда указывает на нервное возбуждение. Человек с грязным красным может быть физически силен и здоров, но при этом психически болен. Убийцы всегда имеют грязные оттенки красного в своей ауре.

Правильный оттенок в ауре красного указывает на хорошие способности руководителя. Генералы, вожди имели много чистого красного цвета в ауре. Особенно чистый оттенок красного с ярко-желтым краем показывает «крестоносца» - человека, который всегда стремится помогать другим. У некоторых вождей человечества было много красного вокруг лица, однако, к несчастью, очень у многих красный имел неприятные оттенки.

У неинтеллигентных людей большая часть ауры коричнево-красная, даже нередко с кровавыми темно-красными потоками. Чистая красная кайма или красные языки, выходящие из органов, показывают, что орган находится в добром здравии. Тусклый красный цвет, тем более с коричневым оттенком, медленно пульсирующий из органов, указывает на рак. В этом случае можно даже сказать, развился рак или находится только на начальной стадии. Темные красно-синие оттенки могут говорить об изобретателе, который все свои желания направляет на удовлетворение своих страстей.

Чем светлее красный (светлее не значит чище), тем более нервный и неустойчивый человек. Такие люди очень подвижны, не могут пребывать в покое больше нескольких секунд. Как правило, они эгоцентричны. Красный с темными разводами характеризует эгоистическую любовь, жадность до удовольствий, ярость. Пятна, вспышки красного на челюсти указывают на зубную боль, редкие пульсации тускло-коричневого в нимбе говорят о боязни зубного врача.

- ИНСТИНКТ ВЛАСТИ - стремление к самоутверждению, "мужской протест", "желание быть наверху".

Стремление к власти над людьми - это типичное желание получить "сверхкомпенсацию" за комплекс неполноценности. Чем сильнее внутренняя тревога, тем сильнее потребность невротика доказать своё превосходство над другими людьми.

Общность людей человек ощущает, когда он здоров. Невротик её не чувствует. У него растут отчуждение, агрессивность, садомазохистское стремление мучить других людей и самому страдать от их несправедливости. Потеря единства с миром обостряет чувство вины, боязнь своей незначительности и ненужности. Высокомерие - воля к власти, стремление к доминированию. Те, кто хотят быть "наверху"- это люди находящиеся внизу, либо воображающие, что играют не ту роль, которая им полагается. Это лица с трудностями в социальной адаптации, пытающиеся скрыть свою слабость фикцией власти.

- Ярко - красный цветАуры - дикость, крайняя степень ревности.

- Алый цвет Ауры - раздражительность.

- Красно - коричневый цвет Ауры - чувственность и жадность.

- ОРАНЖЕВЫЙ цвет Ауры – ГОРДОСТЬ - преувеличенная уверенность в своих выдающихся способностях и совершенстве, в презрении к порокам других людей.

Оранжевый цвет в ауре, может указывать на то, что индивидуум обладаем сильными способностями целителя, или на то, что индивидуум находится в процессе физического роста или эмоционального самоисцеления. Оранжевый с оттенком зеленого говорит о том, что человек любит ссориться ради ссоры, и когда вы разовьетесь до такой степени, что сможете видеть оттенки цветов, избегайте ссориться с такими людьми ибо для них существует только белое и черное, они не понимают или не хотят понимать оттенков и полутонов ни в чем, будь то знание, мнение или цвет.

Люди с зеленовато-оранжевым в ауре спорят бесконечно, только ради самого спора, не заботясь о том, правы они или нет, для них существует только спор. Золотисто-оранжевый характеризует отличительные черты людей этого цвета - жизнеспособность, самообладание, гармоничность, возвышенность.

- СЕРО - ЗЕЛЁНЫЙ цвет Ауры - лживость и хитрость.

- Серо - голубой цвет Ауры - первобытное религиозное чувство.

- Тёмно – серый цвет Ауры - депрессия.

- Светло-серый цвет Ауры - страх.

БЕЗЛИЧНОСТНЫЕ, ЧИСТЫЕ ЭМОЦИИ

Есть переходные эмоции, которые освобождены от элемента себя, но они ещё грязные для истинного познания. Это гордость за геройский поступок совершённый другим человеком, это когда человек завидует тому, кто победил себя, победил своё личное желание жить только для себя, это ненависть к несправедливости, к насилию, злоба к глупости, к тупости, отвращение к пьянству, похоти, к лицемерию.

Смысл жизни заключается в самопознании. Вся жизнь, со всеми её фактами, событиями и случайностями, волнениями и влечениями всегда приводит нас к познанию чего либо. Весь жизненный опыт есть познание. Правильное познание требует чистых эмоций. Только полная победа над личным элементом ведёт человека к правильному познанию мира и себя. Эволюция познания заключается в постепенном отхождении от себя.

Эмоции эволюционируют и развиваются. Признак роста эмоций - это освобождение их от элементов себя (личного элемента). Чувствовать не с личной точки зрения, чувствовать не только за себя, но и за других.

Мораль устанавливает систему правильного отношения к эмоциям и содействует их очищению и возвышению. Чистая Эмоция даёт ясное, чистое изображение того, для познания чего она предназначается. По мере развития человека духовно, материя его Астрального Тела становится тоньше, а окраска всё светлее, чище и прозрачнее.

- ЖЁЛТЫЙ цвет Ауры - ум, интеллект. Промежуточное состояние, переход от грязных эмоций к чистым эмоциям. Желтый, с его различными оттенками, выражает интеллектуальную силу. Если интеллект довольствуется достижениями личного характера, явлениями низшего порядка, то появляется темно-желтый цвет. Если же интеллект поднимается до более высокого уровня, желтый цвет становится все ярче и светлеет, а великолепный золотисто-желтый цвет выражает умственное достижение, широкие и блестящие способности и т.д.

Чистый, золотого оттенка желтый цвет — самый высший желтый, его следует всегда культивировать. Вы можете его достичь, если ваши мысли и намерения будете хранить в чистоте. Все мы должны достичь желтого, прежде чем перейти к следующему этапу эволюции. Красновато-желтый, желтый в сочетании с красным оттенком, дает застенчивость. Люди с красновато-желтым всегда кидаются от одной религии к другой, всегда ищут нечто. Однако у них отсутствует выдержка, они не задерживаются ни на чем больше нескольких минут.

Люди с красно-желтым и коричнево-красным цветом в ауре всегда ищут свою половину и нигде не находят. Стоит заметить, что если у человека рыжие волосы и много желто-красного в ауре, то он драчлив, обидчив и принимает замечание как персональное оскорбление. Это особенно относится к тем, кто имеет ярко-рыжие волосы и красноватую, иногда веснушчатую кожу. Более красные оттенки в желтом говорят о том, что у человека комплекс неполноценности. Чем краснее красный оттенок в желтом, тем сильнее комплекс. Коричневато-желтый показывает нечистые мысли и очень слабое духовное развитие.

Существует предание о долине Скид-Роу, в которую сходятся все пьяницы, разбитые, опустошенные, покинутые люди со всей Земли; у таких людей красно-желтая аура с грязными оттенками. Многие из людей такого сорта имеют красновато-коричнево-желтый цвет, а если они особенно плохи, они имеют неприятные лимонно-зеленые проблески в ауре. Таких людей редко можно спасти от их собственной глупости.

- ЗЕЛЁНЫЙ цвет Ауры - сострадание. Зеленый - цвет роста.

Его присутствие в ауре обычно указывает на то, что человек находится на стадии выбора своего отношения к жизни, верований или поведения. Это позитивный цвет, который может появиться тогда, когда человек, выбитый из колеи коренными внутренними переменами, считает, что его жизнь складывается плохо.

Яркий зеленый выражает терпимость к мнениям и верованиям других, умение легко приспосабливаться к изменяющимся условиям: такт, вежливость, житейская мудрость и т. п., те качества, которые можно признавать тонким обманом. При отсутствии зеленого цвета в ауре возможно развитие повышенной возбудимости, нервозности, раздражительности, а также нецелесообразной гиперактивности.

Зеленый - цвет выздоровления, учения и физического роста. Великие врачи, хирурги имели много зеленого в ауре, у них также было много красного; любопытно, что эти два цвета прекрасно сочетаются и не создают диссонанса.

Красный и зеленый в материальном мире часто кажутся резким и неприятным сочетанием, но в ауре они приятны. Зеленый в сочетании с нужным оттенком красного показывает очень образованного человека. Один зеленый без красного может говорить о том, что человек - выдающийся врач, знающий свое дело, или сиделка, которая любит свою работу.

Зеленый с подходящим оттенком голубого показывает способного учителя. Некоторые из великих учителей имели в ауре зеленый с голубыми полосами, или спиралями, голубой с оттенком электрик. Часто между зеленым и голубым проходит тонкая золотая полоска, которая говорит о том, что учитель любим своими учениками и имеет все необходимые духовные качества, чтобы научить самому лучшему. Те, кто связан с врачеванием людей и животных, имеют много зеленого в своем аурическом цвете лица. Они могут не быть профессиональными хирургами или терапевтами, но если они так или иначе имеют дело со здоровьем людей или животных, в их ауре осязательно будет много зеленого. Это почти служебное удостоверение.

Зеленый не является доминирующим цветом, он почти всегда сопровождает какой-нибудь другой. Это вспомогательный цвет, он указывает на то, что человек дружелюбен, уважает мнение других людей, сочувствует им. Однако, если человек имеет в ауре желтовато-зеленый цвет, он ненадежен, и чем больше примеси неприятного желтого в неприятном зеленом, тем более ненадежен человек, тем меньше на него можно полагаться.

Темно-зеленые облака в ауре говорят об оскорблении чувства чести. Зеленые и голубые потоки свидетельствуют о развитом интеллекте. Светло-салатовый цвет является знаком психического развития. Грязный зеленый выражает ревность. Если к ревности примешивается сильный гнев, то это выражается красными полосами на зеленом фоне. Если зеленый переходит в голубой, обычно приятного небесно-голубого оттенка или электрик, это показывает самых надежных людей.

- ГОЛУБОЙ цвет Ауры - благочестие и глубокая преданность.

Голубой с правильным оттенком - это очень хороший цвет. Он похож на дымку, что-то вроде сигаретного дымка или голубизны древесного пламени. Чем ярче голубой цвет, тем более здоров и бодр человек. Яркий и светлый оттенок голубого цвета выражает духовность. У людей, достигших высших степеней духовности, наблюдается аура голубого цвета с рассыпанными на нем светящимися, блестящими точками, сверкающими, как звезды в ясную зимнюю ночь.

Бледно-голубой - цвет человека, который часто колеблется, не может принять решение; такого человека надо подтолкнуть, чтобы он наконец принял какое-то решение. Обладатель бледно-голубого в ауре не очень, одарен, но делает все старательно. У него часто болят голова и сердце. Более темный оттенок голубого говорит о том, что человек делает успехи, постигает что-то. Если оттенок голубого еще более темный, это говорит о том, что человека увлекают жизненные задачи и он находит в них удовлетворение.

Темно-голубой часто встречается в ауре миссионеров, ставших ими по призванию, услышав зов. Такой цвет не встречается у тех, кто стал миссионером из-за желания бесплатно объездить мир. О человеке всегда можно судить по тому, насколько ярок в его ауре желтый цвет и насколько темен голубой. Светло-синий (аквамарин) характеризует чрезвычайно устремленного человека. Голубые оттенки выступают у преданных натур. Чем более человек жертвует собой и становится сверхличностным, тем больше появляется в ауре голубых оттенков.

У натур со слабой способностью мышления, пассивных душ, которым не сотворить ничего нового, которые дают миру только свою добрую душу, аура светится прекрасным голубым светом. Такая же аура у набожных, религиозных натур и у сострадательных душ, отличающихся большим милосердием. Если же у таких людей, кроме всего, развит интеллект, в их ауре перемежаются зеленые и голубые потоки или голубой цвет принимает зеленоватый оттенок.

- СИНИЙ цвет Ауры выражает религиозное верование, чувства. Этот цвет, однако, изменяется в яркости соответственно степени альтруизма, обнаруживающегося в религиозных представлениях. Оттенки со степенью яркости изменяются от темного цвета индиго до великолепного ярко-лилового, выражающего самые высокие религиозные чувства. Это цвет духовных людей, цвет созерцания, бескорыстного служения науке, однако дает частые перепады настроения. Это цвет истины, благоговения, спокойствия и откровения.

- ФИОЛЕТОВЫЙ цвет Ауры - радость. Эмоция наслаждения своей деятельностью является могучим двигателем культуры, служит совершенствованию жизни и выработке высших способностей человека.

- СИРЕНЕВЫЙ цвет Ауры - высокая духовность.

- РОЗОВЫЙ цвет Ауры - безусловная любовь, завершённость.

- ЗОЛОТОЙ цвет Ауры говорит о том, что человек очень спиритуален (духовен или интуитивен).

Все великие святые имели золотое свечение вокруг головы. Чем выше духовность, тем ярче сияет золотой цвет. Те, кто имеет желтый в ауре, спиритуально и морально здоровы. Они на верном пути, и если оттенок желтого именно тот, который нужно, им нечего или почти нечего бояться.

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