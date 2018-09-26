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Кармические болезни, как правило, это наши непроработанные проблемы минувших жизней. Это те нарушения и искажения, именуемые "грехами", которые желательно осознать, вытащить на свет и трансформировать светом, чтобы двигаться дальше: в здоровом и желательно молодом теле, невзирая на возраст...

Вы уже знаете, что все болезни приходят к нам прежде всего от наших негативных мыслей. Но существует и второй вариант их возникновения: по карме.

Плохая карма - это наше «наказание» за неотработанные поступки в прошлом и нынешнем воплощении.

При рождении нам даётся задача, которую мы должны выполнить, отработать определенный "грех", закрыть родовое проклятье своими правильными действиями. Иначе все свалится на нас, а что самое неприятное - нас могут не «предупредить».

Обычно на болезни жалуются в старости, но позвольте мне открыть вам один очень эффективный способ стать снова молодым и здоровым. Помните, нас в детстве учили быть вежливыми и приветливыми с окружающими? А как часто в детстве мы улыбались? Чем старше человек становится, тем больше человек должен улыбаться и быть ещё более позитивным и культурным, а соответственно - тем светлее и здоровее должно быть его лицо и тело.

Когда мы улыбаемся — в нашем организме и в тонких телах воспроизводится мощная положительная энергия.

Мы словно заставляем себя светиться, как бенгальский огонёк! Более того, подобное притягивает подобное. Не забывайте: когда вы проявляете себя грубым и жалким, вы притягиваете людей с такой же энергией. А это отнимает у вас силы и укорачивает жизнь. Когда вы отправляете негативный настрой в адрес другого человека, вам это возвращается вдвойне.

Чем старше человек становится, тем больше у него появляется свободного времени на свои личные дела и желания. У вас есть уникальное время заниматься хозяйством, гулять подолгу, развиваться в одном из направлений творчества, делиться опытом и мудростью с подрастающим поколением. В конце концов, вы могли бы прилагать свои усилия из любви к самой жизни. Почему бы и нет?

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