Сигналы нашей души, на которые важно обращать внимание

Фото из открытых источников

Человек так приучен, что он начинает тревожиться только тогда, когда болезнь уже дошла до физического тела. Современная медицина предлагает нам методы, позволяющие лишь залатать пробоины в нашем космическом корабле, не устраняя причины, которые лежат много глубже.

Если душе надоело это путешествие по земле, то она найдет способ, как покинуть тело, если не через одно, так через другое место.

Депрессия, отсутствие желания жить, болезни – всё это сигналы, поступающие от души. Эти сигналы сообщают, что возникла серьезная проблема, которая может вызвать разрушение тел.

Зачастую известие о тяжелой болезни так встряхивает человека, что он пересматривает всю свою жизнь. Начиная иначе относиться к каждому дню своей жизни, пересматривая свою систему ценностей и многое другое, человек меняет все. Его душа получает новый импульс и наполняется новыми надеждами и возможностями. Уходит болезнь, неразрешимые проблемы, и жизнь продолжается с новой силой.

Известно немало случаев, когда даже онкологические больные остаются долго жить и потом умирают не от этой болезни.

Более того, мне известно несколько человек, которые продолжают здравствовать уже несколько десятков лет после того, как врачи поставили им смертельный диагноз. Эти люди, пройдя через страх, пришли к истине. Они поняли, почему получили такое серьезное нарушение в своем теле и изменили отношение к жизни. Таким образом, они восстановили свои тонкие тела и теперь реализуют программу своей души.

Существуют и другие знаки, показывающие, что душа задумалась о смысле продолжения дальнейшего проживания в теле.

Бывает и так, что совершенно здоровый физически человек, как будто специально идет на смерть. В таком случае говорят, что Господь предупреждает трижды.

В первый раз случается серьезное событие, но оно еще не грозит жизни. Это может быть даже известие, дошедшее до вас о случившемся с другим человеком. Однако вы почувствуете это известие и переживете его так остро, как никто другой.

Во второй раз, если вы так и не поймете, в чем дело, ситуация или событие коснется уже вас намного ближе. Вы можете испытать серьезную потерю или оказаться в больнице с травмой.

Третий раз может привести вас к смерти, если вы вовремя не поймете, чему вас учит кармический закон.

Что вы должны понять, как душа?