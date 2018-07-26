Как определить свою позицию по отношению ко всем эгрегорам

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Задача человека - мудро определить свою позицию по отношению ко всем эгрегорам, встретившимся на его пути. Правильно взаимодействуя с ними, необходимо создать условия для их преобразования, эволюции или ухода со сцены жизни.

Стараться учесть опыт прошлого и не создавать новых эгрегоров, а если и создавать, то более высокого «качества». В новой эпохе путь должен быть открыт эгрегорам, которые развиваются сами и помогают человеку раскрывать свои таланты, делают его более гармоничным, увеличивают радость жизни и счастье!

Один из примеров такого эгрегора, созданного в последние годы - эгрегор движения Анастасия. Много доброго, радостного, мудрого в этом эгрегоре, но нельзя не замечать и определённых заблуждений создаваемого культа.

Слепое следование этому эгрегору может увести в иллюзию, в тупик. Многие направляют энергию на создание эгрегора Анастасии, отвлекаясь, тем самым, от решения главных задач - раскрытия и преобразования себя.

К сожалению, и сейчас люди создают негативные эгрегоры. Но необходимо понимать, что время уже иное и за создание отрицательных эгрегоров придётся самим же и отвечать, причём ответы будут приходить всё быстрее. Ярким примером такой ситуации является трагедия в Соединённых Штатах, случившаяся в сентябре 2001 года. ЦРУ и Правительство США вскормили эгрегор талибов для противодействия России и захвата власти в Афганистане. Далее этот эгрегор становился всё более неуправляемым, агрессивным. Ему нужно было всё больше энергии, которую он получал от наркобизнеса и от поддержки террористических организаций, играя на религиозных чувствах борьбы с иноверцами.

Этот эгрегор стал мощнейшим источником зла на Земле, что не могло долго продолжаться. Породившему это зло, пришлось отвечать пред Миром и убирать с планеты сотворённое. Но на этом история не заканчивается. США, на мой взгляд, не совсем правильно при этом действовали. Они чрезмерными силовыми действиями, стремлением господствовать на Земле, создали новые напряжения, поэтому им придётся ещё долго рассчитываться за содеянное. Соединённые Штаты также ответственны за напряжение на Ближнем Востоке, так как вложили огромные средства в укрепление агрессивной части эгрегора Израиля. Осознание ошибок и признание их народом и правительством значительно облегчило бы будущее этой страны.

Знания об эгрегорах позволяют глубже понять процессы, происходящие как в семье, так и на глобальном уровне. В следующих книгах этой серии я продолжу исследование вопросов об эгрегорах. Вот, например, тема власти и эгрегоров. Сейчас эгрегоры некоторых государств стремятся к мировому господству. Но исторический опыт развития говорит, что это опасный и тупиковый путь. И многие эгрегоры потерпели крах на этом пути. Тема эгрегоров и власти очень интересная, сложная и важная, но в ней желательно разобраться каждому человеку.

Как мы видим, эгрегоры часто создаёт сам человек. Значит ли это, что эгрегор - порождение человека? А само появление человека разве не связано с эгрегором-Творцом? Что же первично - человек, породивший эгрегор, или эгрегор, сотворивший человека?

Здесь возникает вопрос о происхождении жизни во Вселенной. Появление на Земле человека с такими качествами объяснить чисто эволюционным путём невозможно. Где-то, на определенном этапе, произошло вмешательство неких внешних сил. Что это за силы? И как они сами появились? Нужно понять свои истоки и происхождение. Через призму теории эгрегоров, я уверен, откроются новые грани этого вопроса, что позволит человеку ещё глубже познать и реализовать себя. Не лишена зёрен истины и гипотеза о том, что человечество постепенно деградирует, то есть, меняется к худшему от какого-то своего исходного космического, ангельского состояния. Обратим внимание хотя бы на то, что библейские первогерои жили до тысячи лет, а затем, постепенно из поколения в поколение продолжительность жизни снижалась.

Это чётко отслеживается в Библии. Немаловажную роль здесь играют эгрегоры, как внешние, так и созданные самим человеком. Все подобные вопросы требуют глубоких исследований, что в результате откроет человеку новые возможности. Эти темы также будут рассматриваться в следующих книгах серии «Эгрегоры». Сегодня, когда на Земле более шести миллиардов человек, мы уже подошли к критическому количеству людей для образования единого энергоинформационного пространства, которое устанавливает связь с сознанием Вселенной и с каждым индивидуумом. И качественный состав человечества сегодня иной.

Высокий образовательный уровень, широкое распространение духовных, эзотерических знаний, наличие единого информационного пространства, интеграция и глобализация различных процессов - всё это делает человечество более взаимосвязанным сообществом. Человечество превращается в единую семью.

В этом случае, особенно важными становятся вопросы: кто будет определять движение всего человечества, и какие принципы будут заложены в основу этого движения? Сейчас очень важно наполнить информационное пространство, сознание планеты и эгрегор Земли добрыми, красивыми мыслями, чувствами, поступками и делами. И чем больше их будет, тем выше станет звучание планетарного эгрегора. В этом случае, он найдёт поддержку у соответствующих эгрегоров Вселенной и эволюция человечества будет более благоприятной. И это зависит от каждого человека Земли!

Многие эгрегоры ограничивают себя идеей, целью, социальной группой, нацией, определенным качеством... Есть эгрегоры, затрагивающие многие стороны жизни людей. Государство при помощи конституции, законов пытается структурировать жизнь и создать приемлемые условия человеческого общежития для всех членов общества.

Не всегда это получается успешно и основано на любви к человеку. Религиозные эгрегоры стремятся охватить все стороны жизни человека, от рождения до смерти, но и им не удаётся регламентировать всю жизнь. Она всегда оказывается богаче. И большинство людей никак не желают жить по самым идеальным правила, потому что это - правила! А регламентированная жизнь есть не жизнь человека, но программа биоробота. Е.И. Анопова, автор книг «Стучащемуся, да откроется!» и «Сезам, откройся!» говорит об эгрегорах с позиций своей системы эзотерических знаний, раскрывая другие их грани.

«Эгрегоры - это тонкие энергетические построения в форме креста, находящиеся в Подзеркалье и являющиеся собой «душу» страны, религии или группы людей. К древнейшим крестообразным изображениям эгрегоров относятся шаманские символы саамской мифологии о Небесном сватовстве Луны и Солнца, или мексиканский крест - схема мира.

Эгрегор - это вертикальный столб энергии, внизу которого находится Устремление, т.е. масса людей устремляет свои надежды, мечты и думы к определённой идее. Мы знаем, что и надежды, и мечты, и думы есть не что иное, как вибрации тонкого материала, имеющие одинаковую амплитуду, если они подобны у разных людей. Вверху находится Идея. Она может быть различна, но надо помнить, что, т.к. она находится в Подзеркалье, она не может быть высокодуховной, хотя и может быть отражением высокой идеи. Например, эгрегор любой религии, в своей идее, выглядит очень благородно, но всегда отражает чаяния человека в теле, несёт животные программы, однако привлекателен для верующих и рождает их устремление к этой идее.

Два потока - Идея и Устремление - встречаются в центре и образуют захватывающий вихрь, привлекающий к себе тонкий материал астрала, следовательно, Силу. Масса людей вовлекается в его водоворот, давая своими действиями и эманациями эгрегору укрепиться, усилиться, разрушить другие эгрегоры и подчинить себе построивших людей.

Накрепко привязанные к эгрегору, постоянно его питающие, люди уже не подчиняются собственной воле и не могут по собственному желанию вырваться из него. Эгрегор цепко держит своих кормильцев разными способами: осуждение «неверных», физические действия, такие, как обрезание или крещение, проклятие «предателей»... Жесткая приверженность какой-либо группе, религии, стране - это порождение эгрегора, и пока человек не вышел из-под его воздействия, он не может подняться выше житейских норм, слышать тонкие слои, быть свободным в своей воле». Из анализа Е.И. Аноповой следует, что эгрегор не может быть высокодуховным, так как, использует отражение высокой идеи, а отражённая идея уже несёт в себе искажение. Любой эгрегор - это всегда его зависимость от энергии питающих его людей, и людей от идеи, мировоззрения и энергий эгрегора.

Эгрегоры практически всегда, сознательно или неосознанно, используют магию энергии, мысли, слова, действия. Традиции, праздники, обряды, ритуалы, чудеса, явления и другие подобные вещи - всё это магические действия.

Чем тщательнее они разработаны и соблюдаются, тем больше в них магической силы, тем сильнее они влияют на людей. Парады, демонстрации, крестные ходы, костры Ку-клукс-клановцев, факельные шествия фашистов, фейерверки, салюты - всё это массовые, различной силы магические действия определённых эгрегоров.

Сейчас модно стало соблюдать посты. А ведь это прямая привязка себя к соответствующему эгрегору и определённая поддержка его. Некоторые во время поста отмечают отсутствие аппетита - это как раз подтверждает зависимость человека от данного эгрегора.

Объяснение, что пост нужен для очищения плоти и души не является доказательством духовности. Более правильным является существование в чистоте тела и души, в радости и любви в течение всей жизни, а не в указанные периоды. Это и делает человека свободным от многих эгрегоров. Е.И. Анопова отмечает, что «эгрегоры, рождённые людьми, имеют, как и люди, свой характер и принадлежность к полу. Они могут «жениться», «дружить» и «конфликтовать», стареть и оставлять потомство». Как говорится в Изумрудных скрижалях Гермеса: «То, что находится внизу, аналогично тому, что находится вверху, чтобы осуществить чудеса единой вещи».

Энергоинформационное поле может быть создано не только идеей, общей целью, но и желаниями, определёнными качествами и даже пороками людей. Такое поле не всегда имеет конкретную пространственную привязку, иногда оно может быть распределено по отдельному региону или даже по всему околопланетному пространству, но, при этом, имеет энергоинформационную связь с каждым, кто звучит на подобных частотах, где бы он не находился. Например, существуют эгрегоры алкоголизма, наркомании и других пороков. Сознание эгрегора зависит от сознания входящих в него людей. Сейчас можно говорить о наличии мощных, высокоорганизованных, глобальных эгрегорах наркобизнеса, алкогольного и табачного производств.

Это очень мощные энергоинформационные образования, под влиянием которых находятся сотни миллионов людей. Последние являются для них источниками энергий для этих эгрегоров. Работают на данных эгрегоров, в разной степени, и производители спиртного, и наркотиков, и продавцы этой продукции, и её потребители. Если учесть, сколько тысячелетий люди используют алкоголь и наркотики, можно представить - какие огромные энергии содержатся в этих эгрегорах. Отсюда их сила и огромное влияние на людей, на правительства, на многие процессы, происходящие на Земле.

Известно выражение: «Свинья грязь найдёт». Оно говорит о том, что если человек имеет определённое мировоззрение, соответствующие желания, то Мир сведёт его именно с той средой, которая аналогична его «звучанию». (О «внутреннем звучании человека» подробно написано в книге «Живые мысли»).

Многие обращали внимание на то, что человек, желающий выпить, обязательно находит собутыльников. Они, как бы, чувствуют друг друга. А дело в том, что эти люди являются членами одного эгрегора, который их объединяет, притягивает друг к другу и управляет ими. Я наблюдал картину, как мужчина, приехавший в гости в другой город и по этому случаю надевший хороший костюм, почему-то привлёк внимания местного бомжа, который именно к нему подошёл и предложил «объединить ресурсы для выпивки». А дело в том, что этот человек выпивал и был уже на крючке эгрегора, и как бы он не одевался, он оставался членом этого эгрегора и имел незаметную связь с подобными людьми. Этим же можно объяснить и такое выражение: «Компания затянула».

Человек попадает в среду определенного эгрегора, и эта среда постепенно делает его своим постоянным членом. Вырваться из сферы влияния эгрегора, как правило, очень тяжело.

Каждый из них стремится привлечь под свои знамена как можно больше людей, а затем различными способами удержать. По этому показателю можно определить истинность эгрегора. Чем легче войти и выйти из него, тем более он истинен. Если эгрегор принял человека, дал ему знания, опыт, помог раскрыть себя, а затем отпустил, дав возможность расти дальше, значит, этот эгрегор несёт истину.

Существуют эгрегоры болезней, и чем тяжелее болезнь, чем больше людей страдают от неё, тем мощнее он становится. Когда человек заболевает, то подключается к эгрегору данной болезни и между ними начинается энергообмен. Человек питает эгрегор энергиями своих мыслей, эмоций, страданий, а эгрегор подпитывает саму болезнь в человеке.

Как ни парадоксально, нередко врачи, целители, призванные помогать человеку избавиться от болезни, становятся помощниками эгрегора данной болезни. Это происходит, когда врач живёт за счёт борьбы с этой болезнью. Такой специалист неосознанно, а иногда и сознательно заинтересован в наличии больных, и начинает служить эгрегору, чтобы не оказаться в числе прислуживающих эгрегору, врачу необходимо, кроме профессионализма, проявлять великую любовь и сострадание к больному, и не бороться с болезнью, а помогать человеку быть здоровым. Такой врач, целитель, как говорил Гиппократ, Богу подобен! Нил Дональд Уолш, опубликовавший несколько книг «Беседы с Богом», приводит такой диалог:

- «А что, если Я скажу тебе, что ваша собственная медицина придерживает лекарства, отказывается одобрять и принимать альтернативные медикаменты и процедуры, потому что они угрожают самой структуре профессии «исцеления»? А что если Я скажу тебе, что правительства мира не хотят покончить с голодом во всём мире? Поверишь ли ты мне?»

- «Мне будет трудно. Я знаю, что существует такой популистский взгляд, но не могу поверить, что это действительно так. Никакой доктор не захочет отказаться от хорошего лекарства. Никакой государственный деятель не хочет видеть, как умирают его сограждане».

- «Никакой конкретный доктор - да, это правда. Никакой конкретный государственный деятель - тоже правда. Но врачевание и политика превратились в институты, и именно эти институты противостоят подобным вещам, порой очень незаметно, порой даже, как бы, нечаянно, но неотвратимо... потому что для институтов это вопрос их выживания». (Я сохранил авторскую форму подачи текста. - А.Н.)

В этом диалоге собеседник автора называет эгрегоры структурами, институтами, но суть от этого не меняется. Зачастую, эгрегоры, созданные для защиты и помощи человеку, начинают жить по своим законам и заботиться уже о своём благополучии. Это относится и к медицине, и к государству, и к религии, и ко многим сферам человеческого общежития. И человек, попадая в среду эгрегора, начинает действовать и жить по его правилам, приобретает его черты. Возьмите, например, военных.

Энергоинформационные поля, обладающие иногда огромными запасами энергии, могут быть использованы различными эгрегорами в своих интересах. Воздействуя на определённые качества, слабости или пороки человека, можно управлять им, побуждая к соответствующим поступкам. И таких примеров в жизни много. Нередко эгрегоры играют на страхах, на зависти, на тщеславии, на жадности, используя соответствующие энергоинформационные поля для воздействия на людей.

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