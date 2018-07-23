Аяуаска: что это такое и в чем ее важность?

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Аяуаска это растение - лиана, ее шаманы готовят как напиток добавляя другое растение Чакруну и дают уже в виде жидкости в 50гр рюмочке, заполненной на 30-45гр в зависимости от вашего опыта в общении с Аяуаской. После того как вы выпили растение силы шаманы начинают петь Икарас, это вибрационные песни, которые погружают вас в мир духов.

Аяуаска это Дух, который попадая в ваше тело меняет вибрации организма и сознания настраивая вас на восприятие других миров, включая представителей этих миров.

Аяуаску еще называют лианой смерти, она дает опыт который получает сознание после смерти.

Аяуаска - раскрывает в вас все формы видения, слышания (сердечное, телесное, третьего глаза, внутреннего уха и остальные какие только есть) и как гид проводит вас по иным мирам и по волнующим Душу вопросам, показывая истину, причинно следственные связи, заводит вас в самые глубинные места, которые вы только можете познать! Ваше восприятие буквально становиться настолько всеобъемлющим, что начинает казаться, что больше нет возможности воспринимать, что вас прям сейчас разорвет от истины! Но всегда есть куда — потому что вы бесконечность и когда вы это понимаете, у вас открывается второе дыхание и истина новым потоком наполняет вас! Вы и ваше знания становятся бесконечными!

Надо быть готовым видеть, слышать и принимать расширенную реальность. Никто вас к этому специально не подготовит, вы можете только сами придти в этому. Регулярные медитации, духовный поиск и здоровый образ жизни - верные спутники на пути к церемониям Аяуаски.

Другие названия:

Аяваска, Аяхуаска, Айяуаска, Айяваска, Айваска, Камарамти, Яге, Ая, кечуа Аyawaska, исп. Аyahuasca, порт. Hoasca.

В переводе с кечуа — «лиана духов», «лиана мёртвых»; aya на языке кечуа означает «дух, душа», а waska значит «лиана») — напиток, оказывающий магический эффект, изготовляемый местными жителями бассейна Амазонки, а также лиана Banisteriopsis caapi, служащая основным компонентом этого напитка.

Традиционно считается, что магический напиток Аяуаска имеет таинственную связь с тропическими лесами Амазонки. Шаманы говорят, что сила напитка позволяет видеть Духов, которые присутствуют в растениях и животных. Благодаря Аяуаске шаманы могут общаться с Духами растений, и способны приобретать необходимые знания. Также считается, что благодаря Аяуаске шаманы знают истинное значение каждого отдельного человека, животного и растения. Этот ритуальный магический напиток способен давать ответы на многие волнующие вопросы.

Благодаря Аяуаске шаманы путешествуют в других реальностях, которые часто упоминаются, как «голубая зона» (англ. «blue zone»). По словам практикующих магический напиток Аяуаска, пребывание под ее влиянием позволяет исследовать тайны прошлого, настоящего и будущего, лечить больных членов семьи, а также бороться с темными силами. Считается, что в земном мире определить жертву влияния темных сил невозможно. Однако, благодаря Аяуаске, шаман способен легко указать на жертву потусторонних сил, и избавить страдающего от одержимости. Ритуальное использования магического напитка Аяуаска является традиционным методом народного лечения во многих культурах мира, племенах и верованиях.

Также считается, что душа человека, при церемонии Аяуаски, путешествует держась за связующую с физическим телом нить, лиану, по которой она может спускаться в нижние миры - к своим предкам, злым духам, или подниматься в верхние миры, в мир Богов и Бодхисатхв.

Но настоящей ценностью Аяуаски является ее очистительная функция. Используя различные комбинации ингредиентов: трав, корений, семян и цветов, шаман подбирает особенный состав для конкретного человека. Во время целительной сессии человеку открываются глубины подсознания и внутренние психологические блоки, привычки, достоинства и слабости, открываются пути саморазвития и самосовершенствования. Более того, Аяуаска, помимо психологического эффекта, способствует внутреннему очищению организма, выражающемуся в рвоте. Таким образом Аяуаска прочищает энергетические и физические каналы организма. После подобных церемонии, человек чувствует себя невероятно легко и свободно, его организм приходит в норму, нормализуются гормональные и нервно-рефлекторные функции, организм как бы перепрограммируется.

У Аяуаски не было обнаружено побочных эффектов, кроме непосредственной непереносимости определённых компонентов напитка. Поэтому Аяуаскерро - шаман, лекарь, курандеро специально подбирает состав для конкретного человека, его болезни и т.д. Но классические компоненты Аяуаски: Чалипонка или Чакруна, Каапи и вода, в любых концентрациях не вызывают никаких побочных физических эффектов. Лишние вещество всегда выходит через рвоту.

Шаманизм существует в районе западной Амазонии на протяжении многих тысяч лет. Он передавался из поколения в поколение членам семьи, а также тем, кто проявил глубокую заинтересованность в духовной практике шаманизма.

Аяуаска — прекрасный способ укрепить нашу связь с душой и научиться жить в состоянии равновесия. Это растение обладает неоспоримой силой и мощью, поэтому оно должно использоваться с большой ответственностью и только под руководством подготовленных шаманов.

Аяуаска работает в двух направлениях: она очищает и освобождает вас от энергетических блоков, а также учит вас. Все болезни и недуги, будь то ментальные, эмоциональные, психические, духовные, или физические — это результат блокированной энергетики. Ответы на все внутренние вопросы приходят вспышками озарений и осознаний. Принимая участие в церемонии Аяуаски, вы очищаете, укрепляете, и познаете свою энергетику, трансформируетесь и развиваетесь.

Аяуаска, прорастающая в амазонских дождевых лесах, является одним из самых мощных ускорителей для повышения Осознания, когда-либо открытый человечеству. В Эквадоре и Перу, это лекарство называется Аяуаска, в Индии имеет ироничное значение «лоза мертвых».

Согласно верованиям шаманов Амазонии, Аяуаска – мать всех растений леса и нашей планеты. Дух Аяуаски считается в традиции Шипибо одним из важнейших духов растений.

Лоза Аяуаски варится в воде несколько часов вместе с другим растением, которое называется Чакруна, пока не получится темно-коричневый густой и слегка кислый отвар. Шаман использует этот напиток, чтобы раскрыть разум и войти в «тонкие» измерения, где он «увидит» пациента, поставит диагноз и проведет работу по исцелению. Целители Амазонии, Курандеро или Аяуаскеро, считают, что Аяуаска изменяет сознание и очищает его от скверны, а Чакруна дает видения.

Западные этноботаники и химики объясняют действие этих растений иначе. Они говорят, что Аяуаска подавляет в желудке действие энзима ИМАО, который позволяет ДМТ, содержащемуся в Чакруне, достигать мозга и вызывать психоактивные эффекты.

Факт в том, что Аяуаска переносит целителя в иное измерение реальности. Она похожа на транспорт, который позволяет путешествовать в другие миры. Целитель входит в то, что мы называем Мир медицины Рао Nete, который состоит из бесконечного количества вселенных. Специально обученный шаман может входить в них и исследовать их. Он получает доступ к духовным измерениям подземного мира, мира растений, прошлого и будущего, космоса, может путешествовать в другие части нашей планеты… и, таким образом он получает знания обо всем на свете. Именно эти знания он использует для излечения болезней и для духовной помощи и наставлений членам своей общины.

В старые времена шаманы использовали множество других растений и техник для достижения подобного состояния. Сейчас Аяуаска – самое распространенное растение, используемое шаманами Амазонии.

Преимущество Аяуаски по сравнению с другими психоактивными веществами заключается в том, что она не вызывает привыкания, и ее действие, каким бы крепким ни был отвар, никогда не ведет к отключению осознания или утрате того, что происходит в этом измерении. Человек ничего не забывает. Во время церемонии мы осознаем свое существование в этом ином измерении, в то время как другие вещества могут привести к тому, что человек перестает понимать, где он находится и чувствует себя потерянным в этих иных мирах.

Опыт туриста в прохождении церемоний Аяуаски

Моя первая поездка в Перу не могла исключить в себе шанс общения с Перуанскими шаманами и поэтому увенчалась тремя церемониями Аяуаски. Церемонии мы проходили в деревне у шамана из рода индейцев Шипибо. Этот обычный на вид человек жил просто, впрочем, как и все жители деревни - в довольно несложных, сбитых из деревянных досок хижин, покрытых специально высушенными ветками пальм в качестве крыш. Никаких заборов, или оград нигде не было. Дома для этого народа можно строить в этой деревне где угодно и скорее всего еще во многих деревнях - просто выбери себе место в сельве (джунглях) расчисти его и строй. Только в центре деревни были некоторые дома из бетона, это был некий рынок где продавалось абсолютно все, что могло быть полезно для жизни в этих местах. У шамана было два дома, первый, который поменьше и явно попроще - был для его семьи, а нам он предложил дом для гостей, в который к нему приезжают погостить со всего мира многие искатели ответов на вечные вопросы.

В ходе трех церемоний, которые все три - абсолютно разные по ощущениям и видениям, и все три - всегда проводились только ночью, заканчивались огромным удовлетворением и неописуемым чувством любви и родства ко всему.. мне удалось понять многое о себе и мире в котором я живу и о котором почти ничего не знаю. Первая церемония получилась, как пояснял шаман - "вводная\ознакомительная" с духом Аяуаски, в ходе которой я смог увидеть свои некоторые недостатки и их истоки - тянущиеся в основном из детства, одним словом из прошлого, и превратить их в свои плюсы. Дело в том, что дух Аяуаски показывает\дает осознавать то, что человеку нужно в данный момент, и якобы дух сам выбирает - будет эта церемония целительная либо какая угодно еще.

Вторая церемония получилась некоей "чисткой" где из меня буквально выходили все мои страхи, переживания проецируемые подсознанием каждый день на повседневную жизнь. Подсознание было буквально вскрыто, и мое внимание оказалось моим лучшим другом, при пристальном направлении которого на видения я осознавал то, что нельзя рассказать словом, да и понять в обычном состоянии ума обычному человеку почти невозможно. С другой стороны мое же внимание оказалось злейшим врагом, от которого хотелось бежать без оглядки))). Но по мере прохождения этой церемонии, я чувствовал, как мне становится намного легче, как я теряю бесполезный вес прошлых предрассудков исчезающих один за другим, накопленных за жизнь и возможно не только за "эту".

Самой впечатляющей была третья церемония.. чувствование тела сменилось ощущением "иного" пространства одновременно видение и ощущение хижины медленно но уверенно переставало быть. При этом пришло четкое понимание, что тому, кто несколько минут назад в моем теле называл себя "я" и начинал эту церемонию - придется измениться качественно на столько, что прежним уже не стать. Мир, в котором я оказался, состоял из моего внимания и существ которые делили его со мной . Эти существа были не похожи ни на кого, из тех что я видел прежде на Земле. Все абсолютно разные, уникальные, не похожие друг на друга. Это были формы энергии, со своим чувственным восприятием, абсолютно не похожим на мое. Они сознательны, причем понять это я мог только направив на кого-то из них свое внимание, как тут же мое сознание сливалось с сознанием другого существа, мои чувства становились его чувствами, видение - его видением, и наоборот - я чувствовал как они, видел как они. Это невероятное множество спектров чувственного восприятия. Приходило понимание, чем они питаются, как с ними общаться, что им интересно узнать от меня. Мы обменивались информацией и безвозвратно обогащали сознания друг друга. Встречались даже враждебно настроенные, по типу сознания - похожи на хищников. При каждом слиянии сознания с другим существом я чувствовал как и где и какие участки моего мозга начинали функционировать. Причем еще ни разу до этого именно эти нейронные сети не были задействованы.

Видимо они описывают сознания настолько непохожих на меня существ, но при этом это не затруднило мое "общение с ними". Это был огромный мир состоящий из "здесь и сейчас" и в нем было столько пугающе-нового и неизвестно-восхитительного. Я осознавал еще одну вещь - как я понял, я мог воспринимать сразу нескольких существ находящихся в разных мирах\измерениях, со спецификой и "атмосферой" этих миров. Поначалу это было похоже на то, как будто меня заново родили, и я просто утонул в этой кишащей жизнью любви. Со временем, мне удалось настраиваться на отдельных существ и "общаться". Появление, следующего хищника было совсем не таким как с другими. При слиянии сознаниями с этим существом я впервые ощутил себя желанной пищей, и мой оппонент это осознавал. Было интересно наблюдать за тем, как мое существо менялось, трансформируясь в разные типы существ, которые могли быть эффективными в этой ситуации. И тогда пришло четкое понимание, что выход находится где то в самом центре моего существа, в сердце. Начал исчезать страх, перестало волновать возможное будущее - я любил. Правильнее сказать, я был любовью ибо "я" исчез, осталась только любовь. Куда делся мой "друг" я так и не понял, но понял одну вещь на всю жизнь - живет - только Любовь.

На следующее утро, когда шаман спросил через нашего гида, что я видел этой ночью, я сказал что общался с животными, на что шаман негромко рассмеялся.

Священное и мирское

В течение тысячелетий древние культуры использовали энтеогены/галлюциногены для общения с миром духа и получения сакральных знаний в результате этого общения. Для шаманов эти вещества были учителями и наставниками. Постепенно они научались вызывать экстатические состояния без помощи этих веществ. Для человека древности все было священным, поскольку любой духовный и чувственный опыт был связан с Богом, или, иначе, с тем, что движет и взаимосвязывает все вокруг. Приготовление снадобий, подобных Аяуаске, для представителей этих культур было в высшей степени священно. Весь процесс употребления энтеогенов проходил очень вдумчиво. Для участия в этих церемониях необходимо было соблюдать посты, проходить обряды очищения и многие другие подготовительные этапы. Во всем этом выражалось уважение. Современная культура забыла о священности растений-учителей. В отсутствие церемонии, ритуала и уважения к этим растениям велика вероятность злоупотребления. Более того, многие психологически или духовно не готовы к этому опыту. Для некоторых это всего лишь развлечение или способ развеять скуку. Когда благодаря этим растениям они сталкиваются с опытом, способным в корне изменить их жизнь, они не знают, что с этим делать. Они не были к этому готовы, и рядом с ними не нашлось того, кто мог бы помочь им употребить это знание во благо. Роль учителя также очень важна. Обратите внимание, как легко мы доверяем чужому опыту, когда учимся водить машину или варить кофе, и как не желаем учиться у тех, кто, сотрудничая с природой, расширяет ее духовные горизонты. Аяхуаска священна для многих поколений употреблявших ее людей. Их опыт показывает, что ипользовать ее как случайное, "клубное" развлечение по меньшей мере неразумно. Относящийся к ней как к священному таинству обретает здоровье - как духовное, так и физическое. Нам, живущим в современном мире, пора понять это и рассматривать ее именно так, а не как что-то, на чем "торчат" или с чем "экспериментируют". Относясь к приготовлению и сеансу с должным уважением, вы лучше подготовитесь к духовному опыту в целом и значение его будет более ясным.

Настрой и обстановка

Ваш настрой, ваши установки, ваша позиция... Обстановка - ваше физическое окружение, имеют немалое значение в церемониях Аяуаски. Следует заранее подготовить себя к тому, что может произойти то, чего вы абсолютно не ожидали и не представляли. Решите, как на это реагировать. Скажите себе, что вы будете делать, если все пойдет не так, как вы планировали, и вас накроет с головой. Заранее расслабившись и настроившись на следование течению измененного состояния, доверившись Аяуаске, вы с большей легкостью сможете прочувствовать церемонию. Следует выбрать надежное, безопасное место, где риск неожиданных помех минимален. Подготовив место, где вы чувствуете себя комфортно, вы больше вынесете из опыта. В новом месте с незнакомыми людьми легко загрузиться внешними событиями настолько, что на происходящих внутренних процессах не удастся сосредоточиться. Не говоря уже о том, что в незнакомом месте с постоянной сменой людей и декораций легче впасть в панику и травмировать себя. Подготовив себя и окружение, вы увеличиваете шансы на то, что церемония окажется для вас очень значимой. Пренебрегая этим, можно получить крайне пугающий опыт. Аяуаска - не клубное вещество. Пусть рядом с вами будут только близкие друзья. Готовьтесь, ничего подобного с вами еще не происходило.

Дэвид Айк рассказывает о своем опыте церемонии Аяуаки

Известный английский писатель, конспиролог и оратор Дэвид Айк подробно описал в двух своих книгах «Истории, расказанные из петли времени» и поездку в тропические леса Бразилии, где он участвовал в обряде Аяуаски. Вот его потрясающие переживания:

…Это вещество изменяет природу процесса декодирования и подключает человека к другому источнику информации… Мои два опыта были невероятно мощными и изменили мое чувство реальности. Долгое время я подозревал, что «мир» — это иллюзия, но именно тогда я получил некоторые важные подробности…Я выпил стаканчик Аяуаски в виде сладковатой жидкости и лег на матрац внутри большого круглого деревянного строения посреди тропического леса. Примерно через час я начал входить в измененное состояние сознания. Закрыв глаза, я увидел водоворот цветов и образов, и стал уходить все глубже и глубже сквозь уровни сознания до тех пор, пока не достиг состояния неописуемой умиротворенности и блаженства. Оно было вне страха, сомнений, вины и сожаления; вне времени и даже вибрации. Только тишина и изредка — медленные волны. В мой первый раз в комнате были только я и Зо, фасилитатор. Действие Аяуаски усиливалось, и я заговорил голосом, очень непохожим на свой собственный. Моим словам не предшествовали мысли; слова просто медленно и уверенно всплывали безо всякого усилия. Все началось с фразы «Я есмь любовь», затем последовало «Я есмь Всё и Всё есмь я, я есмь бесконечная возможность». Тут же я почувствовал, как из центра моей груди полилась энергия и начала наполнять комнату…

Мощность энергии, проходившей через меня, была фантастической. Как будто кто-то сжал мою грудь так сильно, что энергия полилась в комнату. Полоска света на потолке начала мигать, и затем включились три лампы. Мне было интересно, почему включился свет, ведь собрание должно было проходить в темноте. Но никто не прикасался к выключателю; лампы включились без электричества, с помощью другой формы энергии. Магнитофон также включался и выключался, но, чувствуя, как энергия льется из меня, я понял, что происходит с электропроводкой. Поток изменился, и я ощутил, как он выходит из груди и замыкается на мою голову, напоминая невиданную радугу. После этого я начал бегло говорить, находясь в измененном состоянии. Речь шла о Бесконечном Сознании, которое обозначалось как «Бесконечность», «Единство» и «Единое». В ней говорилось, что все — это Бесконечное Сознание. Разделение и противоположность — иллюзии искусственно созданной виртуальной реальности, которую я называю Матрицей, а вне завесы иллюзии все является Единым. Нет ни меня, ни нас, только Бесконечное «Я»…

Следующим вечером, после приема айяхуаски, опыт оказался еще глубже, и, когда мое сознание погружалось и продиралось через реальности, я начал слышать громкий и четкий женский голос, говоривший величественно и ясно. Конечно же, он не принадлежал реальной женщине и не являлся результатом функционирования ее голосовых связок. Со мной телепатически взаимодействовало сознание, а мой мозг декодировал это поле частот в слова, которые я мог понимать. Я слышал слова на английском, но, будь я итальянцем или пакистанцем, я бы декодировал поля сознания в соответствующие языки. «Дэвид», — произнес голос, — «мы хотим взять тебя туда, откуда ты пришел, чтобы ты смог вспомнить, кем ты являешься». После этого меня поместили на план неописуемого блаженства, еще более глубокого и чудесного, чем прошлой ночью. Там не было никаких разделений, никаких противоположностей, ни белого, ни черного, ни нас, ни их. Не было времени, пространства, вибраций. Все просто существовало, и для того, чтобы понять это состояние бытия, его нужно испытать. Я не был своим телом; я был сознанием, всесознанием, всем, что существует в любом выражении. Все просто было. Я был Единством, Сущ-ностью, Всевозможностью. Но я все равно осознавал себя, был «личностью» со своей точкой зрения. Я был здесь, и я был там. Я был везде и нигде, всем и ничем. Я был, и я не был, я полностью был «где-то между»… «Это Бесконечность, Дэвид», — сказал голос. «Из нее ты пришел, и в нее «вернешься». Мне сообщили, что на самом деле я должен знать только одну вещь, и следующие слова стали раз за разом повторяться у меня в голове: «Бесконечная любовь — это единственная истина, все остальное — иллюзия…»

История Аяуаски

Использование Аяуаски представляет собой древнейшее явление. Еще в доколумбовые времена, магический напиток, известный как Аяуаска, использовался шаманами и знахарями в районе Амазонки для ритуалов, исцеления и шаманских процессий. Наскальные рисунки доколумбовых времен очень похожи на картины современных Аяуаскеро, которые, как принято считать, отражают видения, вызываемые яге. Также в прибрежных районах Эквадора, во время археологических раскопок, были обнаружены, так называемые, «горшки ведьм», которые использовались для приготовления Аяуаски. Согласно оценкам экспертов, эти исторические горшки имеют возраст около 3500 лет. Тем не менее, первые письменные упоминания о практиках, связанных с этим растением, появляются только в середине 19 века. Автором их был Ричард Спрус, бывший английский учитель, оказавшийся в числе первых исследователей, совершивших нелегкое путешествие в бассейн Амазонки. Спрус едва не умер от дизентерии и малярии, но выжил и собрал одну из крупнейших ботанических коллекций. В 1851 году, исследуя верховья Риу Негру в бразильской части Амазонии, он наблюдал употребление яге. В 1953 году он дважды сталкивался с ним в Перу. В своих "Заметках ботаника об Амазонке и Андах" он описывает его составляющие, его приготовление и воздействие на собственный организм. "Записки" Спруса не публиковались вплоть до 1908 года. Корректировал их Альфред Рассел Уоллес, одновременно с Дарвиным открывший теорию эволюции. Спрус полагал, что за психоактивность этого напитка отвечают в основном добавки, хотя упоминает, что считалось, будто Банистериопсис и сам по себе воздействует на сознание. Образцы, посланные им в Англию для химического анализа нашли и проанализировали только столетие спустя. В 1966 году они были все еще психоактивны.

Первое описание обряда Аяуаски, привлекшее всеобщее внимание, было опубликовано в 1858 году Мануэлем Вильявисенсьо, эквадорским географом. Собственные ощущения он описывает как "полет" в прекраснейшие места. Основываясь на рассказах местных жителей, он сообщал, что они под воздействием этого напитка обретали способность предвидеть и находить верные ответы в сложных случаях - например, если нужно было дать подобающий ответ посланникам других племен при угрозе войны; распознать планы врага посредством этого волшебного питья и избрать верную тактику нападения и защиты; выяснить, в случае болезни родича, какой именно колдун наложил заклятье, провести обряд дружеского визита в соседнее племя или же встретить гостей, наконец, удостовериться в любви соплеменниц. Несколько ранних исследователей северо-западной части южноамериканского континента - Мартинс, Крево, Ортон, Кох-Грюнберг и другие - также сообщают об Аяуаске и Каапи. Все они упоминают о лесной лиане, но не вдаются в подробности. К началу двадцатого века было известно, что использование лиан рода Банистериопсис для целительства, обрядов посвящения и шаманских ритуалов распространено от Перу до Боливии. В 1923 году на ежегодном собрании Американской фармакологической ассоциации был продемонстрирован фильм о церемонии Аяуска. К эффектам этого напитка привлекли внимание также и другие серьезные публикации, авторами которых были Расби и Уайт, наблюдавшие обряды в Боливии в 1922 году, русские исследователи Вавилов и Юзепчук, проводившие полевые исследования в Колумбии в 1925-1926 годах, и Мортон, опубликовавший в 1931 году колумбийские записи Клуга о Банистериопсисе инебрианс." (Из седьмой главы третьего издания Питера Стаффорда).

Каким образом магический напиток Аяуаска был впервые обнаружен до сих пор остается загадкой. Однако, эта находка стала больше, чем случайное открытие...

Псевдо-шаманы

Рассказы многих путешественников и исследователей сообщают о том, что опыт, полученный от церемоний Аяуаски, тесно связан с амазонскими шаманами. Туристы со всего мира приезжают в Перу, чтоб провести церемонии с употреблением магического напитка Аяуаска. Однако, бывают случаи, что туристы связываются с так называемыми псевдо-шаманами, которые способны открыть «секрет» приготовления магического напитка Аяуаска. Опыт, полученный от взаимодействия с псевдо-шаманами, зачастую является отрицательным. Это связано с неумением приготовления и дозирования Аяуаски. В результате употребления Аяуаски по рецептам псевдо-шаманов, могут быть психические расстройства. Поэтому, рекомендуем приезжать только к проверенным шаманам, в сопровождении опытного гида-переводчика.

Действие Аяуаски

С начала девятнадцатого века по всему миру начали распространяться невероятные истории и удивительные рассказы исследователей о волшебных, загадочных и магических эффектах Аяуаски. Аяуаска вызывает изменения восприятия с трансформацией тела, пространства, времени, личности. Можно видеть сквозь горы, знать будущее, а также принимать участие в событиях прошлого и изменять будущее. Характерны видения космического характера. Религиозные и духовные прозрения. Одновременное пребывание в микрокосмосе и макрокосмосе. После второго часа видения становятся более управляемы и позволяют рассмотреть мельчайшие детали собственной жизни. Зачастую видения дают ответы на трудные бытовые вопросы. Для первой фазы видений характерны страшные переживания собственной смерти. В переживаниях смерти и рождения заключается основной лечебный компонент Аяуаски. Именно этот эффект обладает колоссальным лечебным свойством. Большинство неподготовленных людей пугаются, когда начинают ощущать умирание. Тогда люди начинают всячески бороться с этим состоянием, избегать его. Напрягают волю, чтобы побороть «убивающие» их видения. Это вид замаскированного бегства с поля боя. Зачастую такое бегство отражает характерное для человека поведение в жизни, когда от проблем бегут вместо их разрешения. Однако, не всё так просто в церимониях с Аяуаской. В результате «бегства» от проблем также может произойти много положительных эффектов. В частности может открыться искомый путь поведения в жизни. Обнаруживаются союзники, помощники. Открываются неожиданные детали собственного прошлого. Становится видна истинная сущность знакомых людей. Аяуаска часто подсказывает, кто из реальных людей обманщик, а кто искренен по отношению к вам. Однако, если вы не «умираете» в церимонии, то главный эффект всё-таки теряется. Если подготовленный человек перебарывает свой страх и «отдаётся» гибели под действием Аяуаски, проживает этот процесс полностью вплоть до ощущения рождения, то это оказывает невероятный по силе лечебный эффект на психику человека. Этот эффект универсален. Человек становится спокойным, уверенным в себе, он начинает снова радоваться жизни, почти как в детстве, эмоции и восприятие мира обостряются. Происходит как бы перезагрузка мозгового компьютера. Мир снова видится чистым и живым. При этом дееспособность и критика под Аяуаской – сохраняются на протяжении всей церемонии. Несмотря на сильнейшее изменение восприятия, сохраняется воля, возможность вставать и ходить. Лечебный эффект – от решения бытовых проблем до сильной трансформации личности. Разрешение от старых неврозов, переосмысление жизни, избавление от зависимостей, приобретение «чистого» (детского) восприятия жизни и другое. Побочные эффекты – нарушение координации, рвота и понос. Бывают не всегда и не у всех. Для уменьшения побочных эффектов необходимо соблюдение специальной диеты в течение двух дней до приёма Аяуаски. Длительность действия – около 6 часов. Память – все детали церемонии остаются в памяти на годы. Курс терапии – от 1 до 10 и более приёмов. Интервалы между приёмами – от 1 дня и более.

Пища как катализатор действия Аяуаски

Прием пищи (разумеется, не противопоказанной вместе с ИМАО!) во время или последействия Аяуаски привносит с собой новую волну дополнительных эффектов. Неоднократно замечалось, что некоторые, приняв отвар и не испытав никаких эффектов, выжидают достаточно долгое время, затем сдаются и что-нибудь съедают, и тут, совершенно неожиданно наваливаются эффекты. Это явление весьма распространено, и им можно воспользоваться, если эффекты проявляются медленно или не проявляются. Объясняется это тем, что ДМТ связывается в печени и поступает в желчь, поэтому, когда желчный пузырь опорожняется в тонкую кишку, вас накрывает волна эффектов ДМТ. Прием внутрь любых жиров запускает высвобождение холицистокинина, гормона, вызывающего сокращение желчного пузыря.

Ученые о Аяуаски

Фармацевты и доктора утверждают, что столь психоактивный напиток действительно способен пробудить, или же увеличить телепатические способности человека.

Важным фактом является то, что только в последнее время, благодаря многочисленным исследованиям, ученые способны четко рассказать о нейрохимических секретах визуальных эффектов Аяуаски. Благодаря двум основным активным компонентам напитка (гармалин, диметилтриптамин), которые активно взаимодействуют и способствуют безпрепятственному прохождению через гематоэнцефалический барьер, происходит воздействие на определенные рецепторы головного мозга и стимуляция нервной системы. Именно этот сложный процесс, который происходит в организме человека вызывает разного рода видения, скачки во времени, пространстве, реальностях.

Эффекты Аяуаски длятся около четырех часов. Такой активный компонент Аяуаски, как гармалин, который содержится в лиане Банистерия каапи, вызывает седативный эффект, что иногда приводит к временной неподвижности человека. Седативный эффект от употребления Аяуаски является первой фазой воздействия напитка. Во время первой фазы именно гармалин может вызвать тошноту и даже рвоту. Эффекты вызывает диметилтриптамин, второй компонент Аяуаски, который содержится в растении Чакруне. Эффекты Аяуаски наступают со временем, примерно через 40-60 минут после употребления напитка. Такие побочные эффекты, как тошнота, или головокружение проходят сразу же, после того, как начинает действовать диметилтриптамин, вызывая визуальные эффекты. В случае, если напиток Аяуаска употребляется на регулярной основе, организм привыкает к фармакологическим воздействиям активных составляющих Аяуаски. Со временем у постоянного потребителя психоактивного напитка Аяуаска вырабатывается толерантность к гармалину и диметилтриптамину. Именно по этой причине многие хронические любители Аяуаски больше не испытывают таких неприятных эффектов Аяуаски, как головокружение, тошнота, рвота, и могут употреблять магический напиток несколько раз в день.

Аяуаска выводит все инородные организмы из человека

По данным Калифорнийского Университета в Лос-Анджелесе, входящего в проект “Hoasca Project” бета-карболины Аяуаски проявляют антигельминтные и антибактериальные свойства, тормозят метаболизм паразитических червей (остриц, гельминтов, ленточных и пр.) и вредоносных микроорганизмов. То есть, все инородные организмы после приёма Аяуаски , естественно выводятся из организма через рвоту или, реже, понос (если, конечно, при приготовлении использовался алкалоид группы гармал, а не другой источник ИМАО)

Ученые подвердили "реальность" видений Аяуаски

Бразильские ученые выяснили, что мозг воспринимает видения, вызванные напитком Аяуаской, как реальные объекты. Исследователи из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Норти в Натале пригласили для участия в исследовании 10 человек, часто употребляющих Аяуаску.

На первом этапе эксперимента добровольцам демонстрировали изображения людей и животных, после чего просили представить их, закрыв глаза. В ходе этого мозг участников сканировали с помощью функциональной МРТ.

При закрытии глаз и переключении с видимой картинки на воображаемое изображение активность зрительной коры мозга предсказуемым образом снижалась.

Затем эксперимент повторили после приема добровольцами дозы Аяуаски. Оказалось, что под ее действием активность зрительной коры практически не отличается при разглядывании и представлении изображения.

«Это значит, что видения имеют реальную, неврологическую основу – они не придуманы и не представлены», – заключил руководитель исследования Драулиу де Араужу (Draulio de Araujo)

Артефакты Аяуаски. Художники

Существует огромное количество различных артефактов, связанных с напитком Аяуаска. Племена Туканос (Tukanos) до сих пор интерпретируют многие амазонские петроглифы как изображения путешествий под влиянием Аяуаски. Существует также традиция украшения домов узорами, фигурками, эскизами, которые они наблюдали во время путешествия под влиянием магического напитка Аяуаска.

Удивительным является современный перуанский художник Янго Дель Риос, который создал множество картин, отображающих его собственные видения под влиянием Аяуаски. Всемирно известными стали картины Пабло Амаринго, которые были созданы также под влиянием магического напитка Аяуаска. По словам самого автора, эти удивительные картины детально изображают: мифологию магического напитка Аяуаска, другую параллельную реальность, шаманскую вселенную, а также изобилие визуальных магических образов.

В 1953 году, Уильям Берроуз (1914-1997гг), отправился в бассейн Амазонки, чтобы не только узнать об этнофармакологии таинственного магического напитка индейцев Амазонки, но и попробовать традиционную Аяуаску. Американский писатель тщательно исследовал традиции приготовления, употребления, а также эффекты волшебного напитка. Результаты исследования Аяуаски Уильям Берроуз опубликовал в книге «Письма Яхе» (1963 г).

Всемирно известный бестселлер «Инки» содержит многочисленные описания традиционного напитка Аяуаска. Перуанский поэт Сесар Кальво в своей книге «Три половинки Ино Мохо» опубликовал великолепные стихотворения, вдохновленные ритуальным напитком Аяуаска.

Индейское племя Шипибо-конибо, в своих ритуальных песнях, создали удивительный метод кодирования и расшифровки видений под воздействием Аяуаски. Песни, которые поются во время ритуального употребления Аяуаски, играют огромную роль в традиционном шаманизме. Ритуальные песни используются в качестве путеводителя в другую параллельную реальность. Различные ритуальные тексты, звуки инструментов используются для создания определенных видений, галлюцинаций во время опьянения напитком.

В дополнение к истинному шаманскому использованию Аяуаски, в последние десятилетия начали появляться различные синкретические церкви, которые используют напиток Аяуаска в качестве таинственного ритуального снадобья. В Бразилии, к примеру, существуют не-христианские секты, которые используют Аяуаску в ритуалах изгнания духов, а также физического исцеления.

Лекарственные растения учителя

К лекарственным растениям учителям, которые меняют восприятие реальности и обладают лечебным эффектом для психики человека. Природные учителя родятся на всех континентах Земли за исключением, наверно, Антарктиды. Лекарственными учителями могут служить и средства из некоторых животных, насекомых и рептилий – например отвар из кожи жаб, мази на основе жира летучей мыши, порошки из высушенных жуков и так далее. Эти средства активно использовались в магических и лечебных процедурах магов, ведьм и знахарей прошлого. В России эффектом обладают такие растения как дурман, белена, некоторые виды камыша, мухоморы и другие грибы. Несомненно, все они в разных формах использовались знахарями для лечения психических болезней – истерии, одержимости, эпилепсии, шизофрении. Об этом косвенно говорят предания русской старины. Зачастую герой сказки приобретает необыкновенную силу или необычные способности после общения с бабой Ягой, например, начинает понимать язык животных и растений. Описания ведьминских отваров изобилуют такими ингридиентами, как лягушки, грибы, ядовитые травы. Перечисленные магические компоненты содержат в себе галлюциногены, такие, например, как диметилтриптамин, псилоцибин и другие. Особенность русских "учитилей" такова, что они обладают высокой токсичностью. Поэтому требуют для изготовления лекарства особой тонкости, особых знаний технологии. Эти знания утеряны в России. Шаманизм Южной Америки сохранил эту традицию, в неизменном виде пронеся её сквозь тысячелетия.

"Учитиля" южноамериканского континента

Наибольшее количество растений-учитилей, способных лечить, растёт в Южной и Центральной Америке. Это несколько видов грибов, несколько видов кактусов и большое количество растений дождевого леса. Главное применение растений-учитилей у индейцев – духовные практики и лечение болезней. Лечебный эффект от растений учителей может быть очень сильным. В конце девятнадцатого - начале двадцатого веков путешественники из Европы и США открыли для себя лечебные возможности растений-учителей. Но сделать применение этих лекарств массовым оказалось невозможно. Во-первых, лечебный эффект зависит от того, когда и где собирать растения и как их готовить. До сих пор остаются в тайне рецепты приготовления некоторых шаманских средств. Во-вторых, далеко не каждый человек готов отправиться в джунгли южно-американского континента ради лечения. В-третьих, чтобы получить нужный эффект, требуется время и взаимопонимание с шаманом. В путешествиях по лабиринтам собственного подсознания нужен опытный проводник, каковым является шаман. И нужно быть уверенным, что этот проводник не хочет сделать вам ничего плохого.

В шестидесятые годы двадцатого века цивилизованное человечество узнало о растениях из книг учёного исследователя Карлоса Кастанеды. Примерно в это же время несколько других учёных, писателей и врачей занимались исследованиями растений учителей и писали об этом книги. Среди наиболее известных – труды Т. Маккены, М.Элиаде, ставшие классикой труды Станислава Гроффа. В семидесятые годы двадцатого века благодаря исследованиям и энтузиазму множества учёных сформировалось новое направление в психологии человека – трансперсональная психология. Трансперсональная психология рассматривает не только биографию человека (как это делается в психоанализе и традиционной психотерапии), она рассматривает спрятанную в генах память человека о своём эволюционном прошлом. Считается, что наше поведение во многом обусловлено бессознательной генетической памятью рода. Самым удобным инструментом исследования в трансперсональной психологии являются растения учителя.

Основные растения учителя используемые в Южной Америки

Лиана Banisteriopsis caapi (Аяуаска)

Кустарник Psihotria viridis (Чакруна)

Красивый цветок Brugmansia (Angel trampet)

Кактус Huachuma (Сан-Педро)

Кактус Peyote (Пейот )

и другие, менее известные растения. Растений учителей в лесах Южной Америки очень много, наверно сотни видов. Здесь рассказывается лишь о тех растениях, чей лечебный эффект доказан.

Подробнее о каждом из них:

Аяуаска (Banisteriopsis caapi)

Banisteriopsis caapi – лиана, содержащая DMT(диметилтриптамин), сильнейший галлюциноген. Особенность его содержания в лиане такова, что для усвоения в человеческом желудке требуется специальные вещества, защищающие DMT от распада в желудочно-кишечном тракте. В противном случае большая часть DMT не окажет эффекта, так как будет разрушена желудочным соком и ферментами.

Чакруна (Psihotria viridis)

Вещество, которое помогает сохранить DMT, содержится в другом «шаманском» растении – листьях кустарника Psihotria viridis. Это растение называется по-индейски чаккруна. Так вот чаккруна умеет сохранять в организме DMT и содержит помимо этого свой галлюциноген – вещества гармины и гармалины. Гармины сами по себе обладают достаточным галлюциногенным свойством, но в сочетании с DMT создают совершенно особенный, уникальный эффект. Ради этого эффекта описанные растения смешивают в отваре, а полученное вещество называется Аяуаска. Аяуаску по-разному готовят в разных племенах континента. Встречались рецепты приготовления Аяуаски из одной лишь лианы B.caapi. Эффект такой Аяуаски равен лишь десятой части настоящей, правильной Аяуаски, приготовленной из двух растений. Зачастую туристам дают пробовать такую, неполноценную Аяуаску. Иногда к лиане добавляют табак, иногда другие компоненты. Существуют десятки, если не сотни рецептов Аяуаски. Но правильная Аяуаска возможна только в одном случае, когда она готовится из двух указанных компонентов. Есть разновидность Аяуаски, когда для усиления некоторых эффектов и уменьшения количества жидкости в отваре добавляется другой фрагмент – цветок Brugmansia. Добавление бругманзии требует особого внимания, подобно приготовлению рыбы фугу.

Сан-Педро (Huachuma)

Huachuma - кактус, растущий на высотах более трёх километров над уровнем моря. Другое название – Сан-Педро. мякоть кактуса, либо идентичный этому отвар из листьев кустарника. Достигает высоты в несколько метров, цилиндрической формы, с белыми цветками.

Заменяющий его кустарник растёт в дождевых лесах Перу, Колумбии, Венесуэлы, Бразилии. Действие – сильный галлюциноген, хотя по сравнению с Аяуаской его действие выглядит значительно мягче. Изменения восприятия начинаются незаметно, исподволь. Иногда кажется, что действия вообще нет, но потом с удивлением замечаешь, что уже давно находишься в изменённом состоянии. Способен открывать тонкую природу окружающих вещей. Любой предмет открывает способность к общению. Птица, камень, вода в ручье – могут начать диалог, посвящённый вашей личности или другой теме. Возможно появление образов животных и птиц из джунглей, в том числе тех, которых вы никогда раньше не видели. Появляется способность определять «особые места» почвы. Некоторые участки земли на ощупь определяются как тёплые. Открывается внутренний смысл самых разных явлений, например тембра вашего голоса или цвета вашей одежды. Как правило, не даёт неприятных переживаний вроде переживаний смерти при Аяуаске. Дееспособность и критика – сохраняются на протяжении всей церемонии. Можно ходить, разговаривать и совершать любые действия. Стороннему наблюдателю почти ничего не будет заметно. Лечебный эффект – более познавательный, чем лечебный. Открытие ранее недоступного глубинного смысла окружающих предметов. Общение с землёй, животными и растениями. Побочные эффекты – одно-двух кратная рвота. Длительность действия – 14-16 часов. Память – большинство переживаний остаются в памяти. Особый эффект достигается во время длительных пеших переходов по красивым местам дикой природы.

Пейот (Peyote)

Пейот – кактус, произрастающий в горных районах Мексики и Южной Америки. Сильный галлюциноген. Сила действия во многом зависит от формы приготовления и применения. По эффектам очень похож на Хуачуму (Сан-Педро), те же побочные эффекты и срок действия.

Brugmansia (Angel trampet)

Angel trampet, она же Brugmansia – цветок. Произрастает в дождевых лесах Перу, Колумбии, Венесуэлы, Бразилии. Действие – сильнейший галлюциноген, сравнимый с Аяуаской. Так же способен оказывать катарсическое действие на личность. Переживание смерти и рождения. Космические видения. Полная трансформация пространства и времени. Использование – удобен для добавления в раствор Аяуаски с целью повышения её концентрации и, соответственно, уменьшения её количества. Побочные эффекты – те же, что у Аяуаски. Однако, добавление его в Аяуаску уменьшает частоту рвоты и поноса. Длительность действия – около 4 часов.

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