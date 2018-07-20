10 правил, помогающих духовно расти вместе

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Когда вы осознанно встаете на путь духовного развития, вы понимаете — мир не будет прежним. Меняется всё: взгляды и установки, действия и убеждения, ощущение себя и восприятие других.

Как результат, каждая область жизни претерпевает изменения, подстраиваясь под вашу «новую версию». Эта волна трансформаций не может не задеть сферу личных отношений — отношений с вашим возлюбленным. И как хочется поделиться теми открытиями, которые оказались столь важными, с близким человеком, вдохновить его на духовный путь, чтобы продолжать идти по этому пути рука об руку. Правда жизни такова, что часто такой благородный порыв не встречает должного понимания с другой стороны. Более того, нередко он пресекается в достаточно жесткой форме.

Правила, которые помогут вам расти вместе

1. Духовный путь — путь познания СЕБЯ

Идти парой заманчиво, однако познать себя вы можете только в одиночку. Другой вопрос, что партнер, как и всё окружение, помогает вам узнать о себе то, что раскрывается именно в общении и взаимодействии. Типичные реакции, суждения, шаблоны поведения проявляются в диалогах с людьми и ежедневных занятиях. Когда же вы сталкиваетесь с сопротивлением партнера относительно самопознания в принципе или относительно отдельных духовных практик, в этот момент вы сами проходите через важный для вас опыт. В чем он заключается? Например, в том, чтобы уважать свободную волю каждого, в том числе и близкого человека, на которого, как иногда кажется, мы имеем право влиять.

2. Каждый человек развивается духовно

Именно так! Каждый человек на земле идет по пути духовного развития, даже если он сам этого не осознает. В том числе и тот, кто погряз в мире 3Д, живет инстинктами, причиняет боль и страдания другим. Такой человек тоже находится на своем пути познания себя и мира. Возможно, он движется медленно, из жизни в жизнь, проходя похожие сценарии. А возможно, в этом воплощении он призван помогать другим проявлять себя в наивысших вибрациях. Ведь именно в самых сложных жизненных ситуациях, где есть место насилию, предательству и обману, каждому человеку выпадает шанс проявить себя в широком спектре вибраций: от осуждения и ненависти к происходящему до излучения безусловной любви к каждому.

Что же касается партнерских отношений, не сомневайтесь, даже если ваш муж, как вам кажется, увлекается только пивом и телевизором, или вашу жену интересует только шопинг и сериалы, они все равно развиваются духовно и являются частью вашего собственного духовного пути.

3. Духовный путь имеет различные формы

И это не обязательно увлечение йогой, медитацией, энергетикой и литературой, расширяющей сознание. Это именно путь, в котором есть место различным духовным практикам, однако большую часть которого составляет обычная жизнь с ее ежедневными событиями и заботами. Духовные практики хороши тем, что добавляют осознанности жизненному процессу, выводят на новый уровень восприятия себя и реальности, позволяют отследить и заметить в себе то, что легко упустить из виду в повседневной жизни.

Тем не менее, чтобы расти духовно и трансформироваться, вовсе не каждому потребуются тренировки в виде духовных практик. Жизнь сама преподнесет события, которые подтолкнут к нужным изменениям. Присмотритесь, возможно ваша вторая половина как раз из той категории, кто не выбирает тренировки, а изучает жизнь в процессе. Если это так, велика вероятность, что вам есть чему поучиться. Для этого достаточно расширить свой взгляд на духовность и включить в нее все сферы жизни. Тогда и источников для вдохновения и духовных учителей станет в разы больше.

4. Ваш опыт имеет ценность только для вас

То, что сработало для вас, вовсе не обязательно поможет другому. Часто хочется поделиться своим успешным опытом, который изменил жизнь. Им и надо делиться. Но делиться нужно с теми, кто готов этим опытом вдохновиться. Если вы видите, что ваш партнер не готов пробовать то, что помогло вам, примите его право и не испытывайте все методы хорошего менеджера, чтобы «продать» свой способ изменить жизнь к лучшему. Вы пришли к своему опыту, следуя уникальному пути, жизнь сама привела вас к тому, что довелось прожить. Доверьтесь потоку жизни и знайте — в нужный момент мир создаст идеальные условия для трансформации вашего партнера. И если не взваливать на себя роль «спасителя», «учителя» и «вдохновителя», а знать, что все сложится наилучшим для всех образом и в подходящий момент, то именно так и произойдет.

5. Каждый имеет право на свою правду

Нас много, и все мы разные в своей относительной точке развития. И едины в абсолютном величии духа. Истина, которую мы получаем, укрепляя связь с духом, абсолютна и неизменна. Однако интерпретация этой истины зависит от того, в какой точке развития находится каждый из нас. Эта интерпретация и есть личная правда каждого. Вы можете не принимать правду своих близких, она вам может не нравиться, но если вы хотите, чтобы ваш совместный путь не омрачался расхождением во взглядах, примите, что мы лишь интерпретируем истину, а не передаем ее в неизменном виде.

6. У каждого свой метод

Методов духовного роста много, и на каждого эти методы действуют по-разному. Кому-то подойдет религиозный путь, кому-то ближе психологическое самопознание с научным оттенком, кто-то предпочитает более таинственные и эзотерические течения, а кто-то занимается тем же самосовершенствованием, изучая различные модели управления бизнесом. Важно принимать право каждого делать собственный выбор в этом многообразии. К тому же, методы познания себя могут различаться у мужчин и у женщин. Женщинам легче присоединиться к группе и воспринимать наставника. Мужчины же предпочитают добывать информацию самостоятельно и, впоследствии, учить тех, кто ему близок.

7. Заставить партнера расти духовно нельзя, можно вдохновить

Хочешь изменить мир — измени себя. Своим примером, своей целостностью, своей внутренней гармонией можно вдохновить близких, в том числе и своего партнера, последовать за вами и вашими вибрациями. Воздействуя на человека извне, приводя доводы и аргументы, вы столкнетесь с массой доводов и аргументов в ответ. И минус в этой интеллектуальной схватке — отсутствие сердечности и того, что не требует слов, того, чем заполнено пространство. Когда вы находите внутренний баланс, ваши мысли в порядке, вы принимаете других такими, какие они есть, оставаясь при этом в вибрациях любви, вы создаете вокруг себя пространство, в котором просто хорошо находиться и вам, и тем, кто попадает в контакт с вами. Если вы позволите близким справляться со своими жизненными уроками самостоятельно, поддерживая их своей любовью, вы обнаружите однажды, что вы идете по жизни рука об руку и отражаете друг в друге все больше света и все меньше теней.

8. Все что мы делаем, мы делаем для себя

Мы живем на земле, чтобы раскрыть и проявить себя, а не кого-то другого. Духовные практики имеют больший эффект, если вы следуете им, исходя из истинных желаний сердца, а не преследуя цель вдохновить близких на изменения. Да, близкие, возможно, вдохновятся, но это скорее приятный бонус в работе с собой, а не основная жизненная задача. Если же вы видите, что близкий человек стоит на месте и не развивается, это может быть и зеркалом вашего движения. Пока вас что-то задевает и расстраивает в других, имеет смысл обратить внимание, какой теневой аспект в вас требует, чтобы его заметили?

Продолжайте собственный путь, направьте фокус внимания на то, чтобы привести себя к состоянию счастья, умиротворения и гармонии, и позвольте близкому человеку двигаться к этому состоянию в комфортном для него режиме.

9. Фокус внимания на том, что вы хотите привлечь в свою жизнь

Ваша энергия течет ровно туда, куда вы направляете внимание. В тот момент, когда вы начинаете выявлять в своем партнере какие-то несоответствия, вы направляете энергию не в сторону позитивного созидания, а в сторону этих несоответствий. Этим вы подстегиваете вашу вторую половину проявить себя в том, что вам в нем не нравится. Путь здесь один: каждый раз вспоминайте куда вы направляете энергию и что вы выбираете видеть в своем партнере. Хорошее начало, когда вы учитесь замечать, что партнер создает благоприятную почву для раскрытия вашей уникальности.

Часто именно с нашими возлюбленными мы проживаем моменты травм и обид, что дает мощный толчок к внутренним трансформациям. И отдавая должное этим моментам, выражая благодарность партнеру, можно даже в самых сложных жизненных ситуациях найти то положительное, на чем стоит сфокусироваться.

А в случае если ваша вторая половина пусть не до конца понимает то, чем вы увлечены, но в целом положительно смотрит на ваш выбор, уделите время радости тому, какой человек идет по жизни рядом с вами.

10. У вас свой процесс, у вашего партнера — свой

Существует тантрическая практика, в ходе которой необходимо сидеть спиной к спине с партнером в течение продолжительного времени. В результате практики важно достичь удобного положения тела для каждого и ощутить умиротворение. Участники сталкиваются с несколькими наблюдениями. Кто-то настолько озабочен удобством партнера, что в голове лишь одна мысль: «А насколько ему удобно?». В итоге каждое шевеление воспринимается как сигнал, что нужно что-то изменить, в то время как напарник просто ищет удобное положение тела, не возлагая ни на кого ответственность за свой поиск. Кто-то же ловит себя на мысли, будто бы партнер эгоистичен, думает лишь о себе: сидит, не двигается и никак не работает над тем, чтобы стало удобно двоим.

И когда каждый начинает спокойно искать свое собственное комфортное положение, удобно становится всем. Именно так мы часто поступаем в жизни: подстраиваемся под других, упрекаем их за то, что они не внимательны к нашим интересам, думаем о том, что происходит с другим, игнорируя собственные чувства. Вместо этого сфокусируйтесь на собственном процессе обретения баланса и позвольте другим заняться тем же.

Каким бы ни был ваш совместный путь со второй половиной, помните о главном: рядом с вами не просто человек, которого вы знаете уже много лет, а индивидуальность, которая растет и меняется изо дня в день, также как и вы. И если духовный рост в паре имеет для вас большое значение, будьте готовы к тому, что вам еще многое предстоит узнать в человеке, который рядом с вами. Смело окунайтесь в эту глубину и узнавайте сами себя в процессе постижения другого. Смотрите друг другу в глаза, подключая энергию из сердца. И пусть это будет самой лучшей совместной практикой, позволяющей ощутить единство со всем сущим.

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