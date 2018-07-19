Путешествие к истокам своего рода

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Существуют наследственные негативные программы, которые передаются по линии рода. Случается так, что несколько поколений людей из одного рода повторяют судьбу друг друга. Например: бабушка, мама и дочка страдают от одного и того же заболевания, или у всех женщин рода не складываются взаимоотношения с мужчинами.

И всё это будет продолжаться бесконечно, из поколения в поколение, пока ты не поставишь на этом точку. Пока ты сама не освободишься от тех негативных программ, которые получила в наследство по линии рода матери. Этим ты изменишь к лучшему свою судьбу, а также судьбу всех женщин своего рода.

Но самое главное, ты восстановишь связь со своим родом и обретёшь его поддержку. Потому что когда ты освобождаешься от любого негатива, который отделяет тебя от твоих предков, ты вбираешь в себя всю силу, сосредоточенную в твоём роду.

Ты получаешь мудрость, накопленную веками, обретаешь уверенность в себе. Отныне ты твёрдо стоишь на ногах, потому что ТЕБЯ ПИТАЮТ ТВОИ КОРНИ. Тебе открываются женские знания, накопленные за века, твоя женская сила многократно увеличивается.

Для этого нужно отправиться в путешествие по линии рода своей матери и встретиться с первой женщиной своего рода, чтобы восстановить с ней связь и обрести освобождение от негативных программ, которые передавались из поколения в поколение сквозь века.

Наполнившись силами у истоков своего рода, ты получишь возможность переписать судьбу всех женщин своего рода, включая себя. Тебе будет даровано право определять, какие ценности будут отныне господствовать в вашей жизни.

Путешествие к истокам рода

1. Расслабься, сделай несколько глубоких вдохов и выдохов и произнеси: «Я иду по материнской линии своего рода».

Сейчас ты не знаешь, что именно тебя ждёт в предстоящем путешествии, и не нужно об этом думать. Твоя душа сама продемонстрирует те события из жизни женщин твоего рода, которые имеют значение сейчас.

2. Задайте вопрос: «Укажи путь к истоку» и погрузитесь в первый образ. Ты можешь увидеть как позитивные так и негативные события, происходившие с женщинами твоего рода. Принимай всё, что приходит, не оценивая и не отвергая.

Схема движения к истокам твоего рода может идти последовательно: мама, бабушка, прабабушка и т.д. Но это необязательно. Более того, каждый раз делая практику, ты заметишь, что процессы отличаются друг от друга, и ты видишь новых женщин своего рода и новые события. Это означает, что каждый раз ты работаешь над наиболее актуальными для тебя ситуациями, которые доносясь из далёкого прошлого, влияют на твою жизнь до сих пор. На каждой ступеньке ты находишься столько, сколько продолжает своё воздействие образ.

3. Делай шаги назад, иди вглубь веков до тех пор, пока не увидишь первую женщину своего рода. Когда встретишь её, посмотри, какая она, почувствуй её силу, мудрость и безусловную любовь. Наполнись этим состоянием! Прими благословение первой женщины своего рода и поблагодари её.

4. Наполнившись состояниями света, любви, гармонии возвращайся по пройденным ступенькам назад, наполняя их полученным позитивным состоянием. Негатив преображай в позитив, боль и страх – в любовь, а ситуацию переигрывай так, чтобы она стала светлой и радостной.

5. Попав на место, с которого ты начинала практику, остановись и прислушайся к своим чувствам. Ещё раз ощути любовь, исходящую от первой женщины твоего рода. Ты можешь почувствовать, что позади тебя стоят женщины твоего рода, даруя тебе поддержку и накопленную веками мудрость.

Делая эту практику регулярно, ты будешь очищать материнскую линию своего рода на всё более глубоких уровнях.

Когда в процессе практики ты увидишь только позитивные события или сразу встретишь первую женщину рода, это означает, что ты освободила материнскую линию. Теперь по каналу рода матери из глубины веков, усиливаясь от поколения к поколению, к тебе идут только силы, мудрость, поддержка и Любовь.

Теперь вы можете сказать, что отныне я и все женщины моего рода здоровы, полны энергии и жизненных сил. Мы живём в гармонии с собой и окружающим миром. Мы счастливы в Любви, в материнстве, в семейной жизни и творчестве.

Мы живём в согласии со своим внутренним миром и высшим предназначением. Каждый день мы познаём счастье быть Женщиной! Каждый день мы восходим к новым ступеням света и любви!

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