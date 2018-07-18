Готовы ли Кристаллы сотрудничать с человеком

Фото из открытых источников

В настоящее время пробуждается интерес человека к кристаллам. Сейчас многие тянутся к изучению мира минералов, очень популярно творчество в виде создания украшений из натуральных камней. А все потому, что кристаллы готовы сотрудничать с человеком.

Опыт работы с кристальными энергиями есть в памяти души

Душа многих из нас помнит опыт общения с кристаллами во времена Лемурии и Атлантиды. Некоторые были целителями и алхимиками, работающими с кристаллами и кристальными энергиями. Поэтому у таких людей сохранилась тяга к кристаллам. Есть ощущение, что кристаллы нечто большее, чем просто камни.

У некоторых людей активирована память души и они знают как надо ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С КРИСТАЛЛАМИ для исцеления, омоложения, наполнения энергией.

Но также в нас живет память трагедии, которая произошла с Атлантидой, где из-за злоупотребление мощнейшей энергией, которую давали кристаллы, погибла целая цивилизация. Энергия кристаллов была применена не во благо человечества, а для усиления личного могущества, отдельных личностей.

Эта трагедия у многих душ по сей день является блоком к проявлению своей силы и открытию способностей. Страх использовать свою силу и магию очень велик.

Развитие способностей чувствовать и понимать силу кристаллов

Но нам не стоит больше бояться. Сейчас нам не дадут повторить прошлые ошибки, нам просто не дадут пользоваться кристальной энергией. Если кто-то захочет использовать силу кристаллов с целью разрушения или превышения своей власти над другими, эту силу отберут и таким людям перекроют канал и способности. Однако, по мере нашего продвижения в осознанность, кристаллы открываются нам.

Они открываются тем, кто готов сотрудничать с ними во благо человечеству и всему живому на Земле.

Если вы чувствуете этот зов, если вы считаете кристальные энергии инструментом осознанного человека, пользуйтесь этим на здоровье. Не обязательно даже иметь физически кристалл, чтобы получить от него информацию, проводить сеансы исцеления и напитаться его свойствами. Также не обязательно делать так, как описано в книгах, у вас может быть интуитивное желание, работать с кристаллом определенным образом. Это может быть ваша память, доверяйте себе. Начинайте открывать свое мастерство. Главное намерение и искреннее желание вспомнить.

Открывайте для себя новые способности кристаллов

Кстати не только человечество проходит сейчас трансформацию и путь перехода, все живое на планете, в том числе и кристаллы проходят этот путь. У кристаллов появляются новые свойства, еще не описанные ранее и скоро эту информацию начнут открывать люди, которые тесно сотрудничают с кристальными энергиями.

Начинайте взаимодействовать с кристаллами сами.

Идите глубже в эти знания и в эти энергии.

Даже если вы не чувствуете ничего, а смотрите на кристаллы просто как на камни, это не означает, что вы не можете с ними взаимодействовать. Возможно в прошлом у вас не было опыта общения с кристаллами, но вы можете развить свою чувствительность в этом воплощении.

Начинайте осознанно общаться с кристаллами.

Оздоровление и омоложение организма с помощью кристаллических энергий

Человеку легко синхронизироваться с энергией кристаллов. Аура Земли — это Кристальное сияние между кристальной основой ядра и кристаллической решеткой. Человеческая энергетическая система вписана в этот глобальный энергетический комплекс и подобна ему. Мы очень родственны, а так же наши ауры и физические тела.

Кристаллы несут в себе матрицу подстройки к гармонии Вселенной. Кристаллы связывают матрицу Вселенной и Землю. Поверхность Земли более чем на треть состоит из кристаллов кварца. Также кристаллы связывают человека с матрицей Вселенной.

Настраиваясь на энергию кристаллов, можно энергетически напитывать свое тело, оздоравливать и омолаживать организм, высвобождать все старое и отжившее, что более уже не служит вам, наполняться любовью, светом и чистейшими кристальными энергиями, которые отвечают всем правилам сакральной геометрии.

Источник