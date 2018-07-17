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Почему душе так важен род?

Вторник, 17 Июля 2018 07:12
Почему душе так важен род? Фото из открытых источников

Каждый род объединен своими задачами и проблемами, и в каждом есть свои особенности и отличительные черты. Получая тело в этом роду, душа приобретает его уникальные особенности, как определенные дары. Причем, если мы имеем ярко выраженную особенность или одаренность, то это, как правило, характеризуется отсутствием чего-то другого. 

 

Так, например, известно, что если человек плохо видит, то он очень хорошо слышит. Если у человека сильно выделяется склонность к математике, то он может обладать слабой способностью в другой области.

 

Обыкновенно, особенности рода развиваются и закрепляются через воспитание и требования к соблюдению правил и традиций. Так, может, например, неожиданно приехать к малышу кто-то из родственников, который уже давно не появлялся, чтобы оживить у него некоторые моменты, которые потом ярко проявятся в жизни. Таким образом, могут даже передаваться по наследству определенные проблемы и события в жизни.

 

Такое наследство можно получить и от крестных родителей. Предположим, что кто-то из них одинок, и так и не смог найти любовь и создать семью. Или у них проблема с деторождением. Все это может передаваться по наследству.  Разумеется, на воспитание ребенка оказывает воздействие и социальная среда, в которой он растет. 

 

Для чего это нужно душе? 

 

Еще в общеобразовательной школе каждый из нас изучал определенные темы. Затем, для наилучшего усвоения нам предлагается решить ряд задач, чтобы проверить усвоенный материал. Все эти ситуации и проблемы, которые мы встречаем в жизни, нужны нам для того, чтобы попрактиковаться в усвоенном материале и применить его на практике. При этом может быть всего несколько видов таких задач, но меняются только условия и действующие лица. 

 

Помните, в школе мы часто решали различные задачи, у которых был один и тот же принцип. «Из одной трубы вытекает в бассейн вода с такой-то скоростью, из другой – с такой-то. Когда наполнится бассейн?» 

 

Так и в жизни души есть темы, и меняются только условия и ситуации, в которые она попадает. В каждый род приходят души, которым необходимы весьма определенные условия для решения их задач. 

 

Душа выбирает то тело, в котором ей удобнее решать свои задачи! 

 

Многие дети с ДЦП проходят в своих телах опыт сострадания и получения помощи. Они часто рождаются в тех родах и семьях, в которых каждый больше надеется на себя, или где есть очень эгоистичные люди. Иногда, в роду есть люди, которым необходимо научиться состраданию и терпению. 

 

Опыт воспоминаний прошлых жизней говорит о том, что мы получаем новое тело почти в таком состоянии, в каком оставили его в прошлой жизни.

 

Души, приходящие в каждый род, привлекаются определенными условиями и обычаями, которые существуют здесь. Есть в каждом роду наработанные воспитательные цели и методы, которые появились как результат пережитого предками. 

 

Есть задачи, которые душам в роду предоставляется возможность решить, тогда создается позитивный опыт. Вследствие получения этого опыта, потомки получают возможность раскрыть свои таланты и способности, с которыми пришли в этот мир. 

 

Если опыт не удастся получить, нарабатываются определенные проблемы и нарушения, следствиями которых являются осложнения в жизни их потомков, и «белкино колесо», в которое они попадают. Как белка, они все быстрее закручивают свое колесо желаний и страданий, думая, что приближаются к развязке. 

 

В каждом роду нарабатываются веками традиции и привычки, которые передаются потомкам. Некоторые из них приводят к появлению наследственных болезней и проблем. 

 

Род, в котором принято надеяться только на себя и никому не доверять, как следствие, детей воспитывает в раздражении, неверии, заставляя надеяться только на мать или на себя. Такое явление приводит к тяжелым женским болезням и бесплодию.

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги душа семья
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