Почему у людей, начинающих заниматься своим саморазвитием, становится больше проблем?

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Наверное многие из вас замечали, что после интенсивных духовных/энергетических практик, тренингов, регулярных занятий йогой (если вы раньше никогда подобным не занимались) и т.д. и т.п., вам не то что лучше становится, а совсем даже наоборот.

Иногда создается ощущение, что весь мир обрушился на вас со своими проблемами, и вместо того, чтобы подняться, вы проваливаетесь, иногда до глубокой депрессии, и в течении нескольких месяцев, с большим трудом, выбираетесь из этой ямы, из этого раздрая.

Как же так? Почему такое происходит? Поясню на примере.

Приходит ко мне на приём молодой парень, проблема – атаки на ментальном плане, депрессия, отсутствие сил, не может устроиться на работу, с прошлой работы выгнали, полная апатия.

Смотрю его, вижу пробои в районе солнечного о сплетения и области вокруг головы. Энергетика в целом тяжёлая, есть коричневые включения в ауре, сердечный центр перекрыт. Спрашиваю его, как он дошёл до жизни такой?

Оказывается, он самостоятельно занимается Йогой. Начинаем разбирать причины. Первая ментальная атака на его сознание произошла после вторжения в его поле сущности-паразита во время медитации. Прошу рассказать, что за медитацию делал, рассказывает. Анализирую рассказ и вижу, что изначально практика вредная, причём по утверждению парня относится к разряду традиционной йогической практики. Смотрю, что происходило у него при выполнении этой практики. В какой то момент медитации его энергия начала подниматься по центральному каналу вверх, открылся канал связи с Землёй, но из-за его внутренней энергетической грязи в поле, всё пошло не так как нужно. А именно, в его поле были привязки к инфернальным мирам, представители которых, астральные паразиты, спокойно кормились его энергией, особо впрочем его не беспокоя, а тут произошёл резкий подъём его энергетики, раскачка поля и усиление ВСЕХ его составляющих и хороших, и плохих. Стабильность системы в таких случаях всегда уменьшается, случай то нестандартный.

Для наглядности можно представить себе стакан заполненный водой с мутным осадком на дне. Что произойдёт, если через отверстия в дне стакана, в него снизу, под давлением, начнёт поступать вода? Правильно муть заполнит весь стакан.

Примерно так же и произошло в этом случае. Из-за активации его негативных каналов связи с Инферно, путём подъёма энергии вверх по его центральному каналу, произошла их активация и переподключение к более высоко-вибрационным уровням поля. Это выразилось в том, что сущность-паразит вошла в эмоциональное и ментальное поле, оказывая давление на эмоциональный план и психику. Потребовались три сеанса чтобы полностью убрать сущность из поля и последствия её вторжения, а так же проработать и убрать причину изначального присутствия в его поле инфернального канала. Этой причиной оказалось негативное убеждение, привнесённое из прошлой жизни и подкреплённое в этой. После устранения всего этого, парень нашёл работу в Москве и уехал туда на пмж.

Этот случай один из самых типичных. Когда энергосистема человека не очищена, в ней присутствуют низковибрационные привязки к инфернальным каналам и тонко-материальным паразитам. И при подъеме энергии вверх по центральному каналу происходит так же активация этих подключек и частично заражение ими более высоко вибрационных уровней поля, ментального и эмоционального. Именно поэтому я не рекомендую практики связанные с подъёмом энергии вверх по центральному каналу людям с недостаточной его чистотой, а таких к сожалению подавляющее большинство.

В моём методе Потоковой медитации, вначале используется только активация нисходящего потока, он очищает канал от подключек, и только по достижении ярких и чистых цветов, в идеале белого цвета, сила Земли активируется и поднимается уже без проблем.

В нашем примере со стаканом, это как заливать в стакан с мутной водой чистую воду сверху, она просто вытеснит грязную со временем. В этом случае, происходит ПОСТЕПЕННОЕ вскрытие негативных программ, и если сразу осознания причин не произошло, и вы их не убрали, то происходит их проработка в виде не особо приятных событий, но в максимально мягкой для вас форме. Эти проработки в вашей жизни будут возникать до момента осознания и удаления из поля ненужной, отработанной программы. Можно сказать, что все события лишь отражения того, что находится в вас самих.

На самом деле аналогичные вещи происходят не только тогда, когда энергия тянется снизу вверх. Резко начав заниматься энергопрактиками, вы неизменно вносите разлад в свою устоявшуюся энерго-систему. Это ещё можно сравнить с весенним паводком. На устоявшуюся за год экосистему вдруг обрушивается мощный поток воды, который поднимает и собирает весь мусор в округе. В результате, как только он доходит до какого-то узкого места, образуется затор, и вы начинаете захлебываться.

Все интенсивные практики, если вы их проводите без предварительной работы над собой, как-бы схлопывают ваши уроки во времени. Многие из вас уже знают, что Душа, отправляясь в воплощение на Землю, составляет для себя план прохождения основных уроков. Эти уроки никогда не планируются все скопом, как правило, они распределены по времени. Но очень часто человек может долгое время игнорировать свои уроки, а потом, когда припрет, идет «быстренько заниматься своим духовным развитием», или «поправлять здоровье». В результате те уроки, которые вы планировали себе на ближайшие 5 лет, схлопываются в 5 недель, а вы не готовы к этому, нет дОлжного уровня осознания и принятия. Вот в этот момент вы и начинаете захлебываться, иногда доходя до раздрая по всем областям жизни, глубоких депрессий и психических нарушений.

А как же тогда быть с традициями и практиками той же йоги например, которые как оказалось не всегда приносят пользу?

Я думаю, что дело как раз в традициях. Ведь раньше ученик приступал к занятиям только под руководством обладавшего знанием Учителя, и он оценивал готовность ученика. Когда же ученика учат в духе «делай то, делай это», не объясняя причины и смысла, как это работает вообще, то такая практика всё более отдаляется от живого знания и всё более становится доступна для перепрошивки деструктивными силами.

Всегда спрашивайте своего Учителя, для чего и как действует та или иная практика, как она действует, всегда проверяйте результативность действия. Грамотный Учитель ВСЕГДА сможет ответить на эти вопросы.

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