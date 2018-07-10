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Левитация. Методика для тех, кто хочет научиться летать

Вторник, 10 Июля 2018 07:03
Левитация. Методика для тех, кто хочет научиться летать Фото из открытых источников

Каково это – уметь летать и знать на практике, что такое левитация? Желаете выйти за рамки и научиться этой способности? Здесь вы узнаете, как это сделать!

 

Отношение к этому феномену неоднозначно. Почему?

 

Левитация¹ – это способность организма человека преодолевать силу земного притяжения и перемещаться в пространстве по воздуху. Считается, что способность летать – что-то из разряда фантастики. Официальная наука привычно отрицает древние легенды об умельцах прошлого, которые были способны преодолевать земную гравитацию. Специально для скептиков следует указать, что в большинстве случаев старые истории, сказки и легенды основаны на реальном опыте. Прямо или образно люди говорили о том, что им рассказывали предки, или то, что наблюдали своими глазами.

 

То, что левитация встречается в легендах очень многих народов по всей земле независимо друг от друга, может служить доказательством в пользу реальности этого феномена! Также есть свидетельства, что индийские йоги неоднократно демонстрировали умение подниматься в воздух благодаря своей силе мысли.

 

Наше сознание имеет огромный потенциал. И способность к левитации также можно развить!

 

Как подготовиться к тренировке этой сверхспособности?

 

В описанной методике это имеет ключевое значение для получения результата! Самое важное для постижения состояния антигравитации – умение концентрироваться. Для этого прекрасно подойдет постоянная практика особой медитации.

 

Медитация

 

Практикующему нужно сесть в удобную позу, закрыть глаза и расслабить тело, каждую мышцу, успокоить разум. Когда он ощутит, что почти дремлет, в состоянии полусна ему нужно мысленно четко произнести:

 

“Мой Мир учит меня тому, чего я хочу!”

 

Таким образом происходит запрос знаний у информационного поля Вселенной. Люди могут получить доступ ко всей информации, какая была, есть и будет! Эти слова нужно произносить ежедневно по 20-30 минут до тех пор, пока не придет ответ. Автор данной методики описывает получение информации следующим образом: 

 

«Вдруг в моей голове начали появляться мутные картинки, они весьма быстро приобретали всё более чёткие очертания. В итоге я смог рассмотреть только одну картинку: на ней был изображён я, и в голове прозвучал странный голос, который произнес: "Поговори со мной".

 

Через несколько дней после «ответа» внутренней сущности можно приступать к тренировке левитации.

 

Как это сделать?

 

Левитация – это определенное состояние сознания; для того чтобы взлететь, нужно «поймать» и удержать это состояние. Для этого нужно уметь общаться со своим телом и разумом, со своей душой. По-другому не получится овладеть левитацией – практик может получить тайные знания только из информационного поля Вселенной. Необходимо начинать с малого – научиться поднимать в воздух руки.

 

Техника упражнения

 

1. Принять удобное положение (сидя или лежа).

2. Закрыть глаза, расслабиться и войти в медитативное состояние.

3. Затем нужно обратиться к своей внутренней сущности и попросить ее о появлении чувства левитации. Повторять призывы и усиливать их тональность нужно до тех пор, пока не будет получен интуитивный ответ. После этого нужно мысленно дать команду своим рукам подняться вверх.

 

Через некоторое время практики, после того, как руки по команде начнут медленно подниматься вверх, практикующий начинает усиливать в себе состояние невесомости и пытается поднять в воздух все свое тело. Так автор методики описывает собственные результаты: 

 

«Впервые я почувствовал, что такое левитация, когда моя правая рука начала медленно подниматься».

 

«Это может показаться удивительным, но после двух дней таких “разговоров” мои руки действительно начали медленно подниматься и зависать в воздухе».

 

«На данный момент я занимаюсь по этой методике уже около года и могу похвастаться неплохими результатами. Конечно, летать между верхушек деревьев я пока не умею, однако я смог оторваться от земли на добрые полметра!»

 

Обучение разговору с самим собой может помочь не только в практике левитации. Это помогает лучше понять самого себя, свои особенности и достигать самые разные цели в жизни.

 

¹ Левитация  — психическое или физическое явление, при котором предмет без видимой опоры парит в пространстве (то есть левитирует), не касаясь твёрдой или жидкой поверхности.

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги Левитация
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