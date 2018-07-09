Энергия месяца: Прогноз Хроник на июль 2018

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Энергия в этом месяце будет словно вращаться и закручиваться; всё будет двигаться по кругу и циклично. Ощущение будет такое, словно многие вещи вращаются и довольно быстро, как в вихре.

Но энергия при этом будет очень мягкая, как будто она поддерживает вас или на вас надето защитное снаряжение. Энергия этого месяца похожа вот на что — вы вращаетесь (как дервиш) в комнате, полной подушек. Хотя многое произойдет, и многое изменится, и может быть трудно найти свой путь в этом месяце, похоже, что вы в безопасности.

Если вы сможете найти то, что вам нравится, и сможете наслаждаться этим, энергия месяца принесет много возможностей. Но как бы вы ни старались, независимо от того, насколько хорошо вы это делаете, в этом месяце будут моменты, когда вы почувствуете сильную дезориентацию. Будут моменты, когда вы почувствуете, что слишком долго ходите вокруг да около, и тогда вы не можете нормально встать или заболеете. В этом месяце вы так же можете почувствовать головокружение.

Чувство дезориентации проявится как в вашей личной жизни, так и в окружающем мире. Вы увидите, что будет трудно, иногда даже невозможно, выбрать путь и двигаться вперед. Как только вы выберите направление и сделаете шаг вперед, всё изменится. Вы окажетесь в новом месте, и всё будет выглядеть по-другому.

То, что поможет вам в этом месяце, должно быть максимально адаптивным, насколько это возможно. Измените что-то, затем осмотритесь-оцените и снова измените, затем снова осмотритесь и снова измените, и так далее. Это даст вам возможность попрактиковаться на ускоренном пути просветления. Способность к изменению, не теряя чувства осознанности, имеет основное значение для бытия просветленным существом.

Это похоже на мастер-класс по изучении того, как изменяться, не привязываясь к вещам, остававшимся там, где вы думали, что они должны быть, и тем не менее сохраняя чувство осознанности, чтобы постоянно возвращаться к тому, кто вы есть на самом деле, во что вы действительно верите, что действительно самое важное для вас.

Вы должны постоянно возвращаться к этим веща, снова и снова, не становясь в позицию обороны, защиты, обиды или страдания. Стремитесь найти чувство баланса и благодати, когда всё вращается вокруг вас.

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