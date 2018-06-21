Самая опасная религия

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«И хотя вы утверждаете, что на свете существуют другие королевства и государства, населенные такими же громадными людьми, как вы, однако наши философы сильно сомневаются в этом: они скорее готовы допустить, что вы упали с луны или с какой-нибудь звезды…», Джонатан Свифт, Путешествия Гулливера.

Современные представители науки недалеко ушли от своих коллег из Лилипутии - они скорее костьми лягут, но не дадут вытащить на свет из хранилищ институтов и запасников музеев гигантские человеческие останки, найденные по всему миру, чтобы сохранить в непорочности теорию эволюции человека – тот миф, который они сами сочинили и утвердили как истину.

Встречаясь с теми фактам, что могут радикально изменить устоявшийся взгляд на историю человеческой цивилизации, ретрограды из числа антропологов, историков, археологов идут на все, стараясь защитить теории, лежащих в основе их диссертаций и научного авторитета. Неуместные находки, выходящие за рамки общепринятых научных взглядов, просто замалчиваются или банально уничтожаются, а если их невозможно игнорировать, то объявляются подделками.

Если бы эти деятели смогли, то объявили бы фальшивкой металлическую колонну в Дели, Стекло Ливийской пустыни, гигантские статуи на острове Пасхи, рисунки на плато Наска и прочие свидетельства существования неведомых цивилизаций – так, как это сделано с мексиканскими статуэтками из «коллекции Джильсурда» и камнями Ики, найденными около одноименного города в Перу.

Почему при встрече с подобными вещами вместо глубоких исследование на основе устоявшихся методов научного познания чаще всего, без особых раздумий, выдвигается не рабочая гипотеза, а самая популярная в научном мире версия - это фальсификация?!

Может дело в знаменитых словах Шекспира: «Всегда в душе преступной подозренья»?! - психология жулика в первую очередь ищет объяснение в примитивном обмане?! История говорит, что мистификации и подделки, это излюбленные методы работы ученых, когда у них появляется неуемное желание славы, почестей либо страстное стремление стать обладателями даров главного бога современной науки – Господина Гранта!

Яркий тому пример - «Пилтдаунский человек». Целая группа специалистов трудилась, чтобы добыть так необходимое классической теории недостающее звено в цепи эволюции вида Homo Sapiens. В итоге их сенсационная находка оказалась поделкой. Представленный миру в 1912 году череп и челюсти склеивался из фрагментов костей обезьяны и человека - в 1953 году лондонский музей естествознания это признал официально. Выяснилось и то, что на место проведения работ подбрасывались сопутствующие «находки» - фальшивые каменные орудия и окаменелости животных.

Почти по такой же схеме действовал всемирно известный японский археолог; он подкидывал в раскопки более древние артефакты, чтобы, как он потом публично сознался, увеличить глубину истории своего народа.

Самое печальное, что подобные фокусы ученых мошенников способны серьезно искажать представления об истиной истории человечества. Патриотичный японец не успел нанести серьезного ущерба своим коллегам, а вот махинации с «Пилтдаунский человеком» имели существенное влияние на ранние исследования эволюции человека и направили их по ложному пути. Наверное, сложно даже подсчитать, сколько диссертаций было защищено за четыре десятилетия, прошедших с момента «открытия» и до разоблачения фальшивки, а сколько было выдвинуто «научных» гипотез?!

Мифотворчество стало основным занятием исторических и эволюционных наук. Игнорируя устное и письменное наследие мировой культуры, они пишут собственные предания и легенды об истории человечества, ваяют, а точнее, лепят для себя кумиров и почитают их.

Многочисленные научные школы, это, по сути, религиозные секты - то есть, группы лиц, замкнувшиеся в своих узких интересах, поклоняющиеся какому-то богу-теории, со всеми сопутствующими атрибутами тоталитарного сообщества: непререкаемое мнение лидера, элементы психического насилия в форме преследования инакомыслия, инквизиция в форме научного совета, отправляющего на костер неугодные и неудобные рукописи.

Адепты этих школ, будучи пленниками устоявшейся научной парадигмы, не способны отойти от представлений, намертво застывших в их сознании. Новое они воспринимают как ересь и, защищая свои идеи, действуют крайне жестко и не всегда честно.

Нравственность не была ориентиром для ученых еще во времена Нильса Бора, который вынужден был сделать шокирующее признание: «В мире существует сообщество пострашнее бандитского: это сообщество ученых» - она не стала таковой в наши дни.

Если в свое время «британские ученые» стали основателями научного этикета, то в век Интернета этот «мем» стал прочно ассоциироваться с абсурдными научными исследованиями. Но одно дело, когда «Шнобелевскую» премию вручают за доказательство того, что зевание черепах является «заразным», или за 300 тысяч фунтов стерлингов удается выяснить, что утки предпочитают плавать во время дождя, чем в сухую погоду, а другое – когда на гранты от корпораций появляются «научные» доказательства пользы генномодифицированных организмов – тех самых ГМО, которые в объективных опытах с животными в кратчайшие сроки лишали их потомство детородных функций.

И здесь злую шутку с людьми играет миф об объективности научных исследований, укрепившийся в массовом сознании. Он побуждает воспринимать любое слово от науки как истину. Это имидж, заработанный яркими открытиями и достижениями прошедших лет, сегодня все дальше отходит от реальности, но успешно используется как торговая марка.

Примечательно то, что научной истины, как таковой, в принципе не существует – научное знание всегда относительно и ограничено. Есть устоявшиеся заблуждения, которые сегодня считается наиболее верными, но со временем они неизбежно заменяются другими… заблуждениями. Однако и те и другие неизменно объявляются несомненной истиной и тиражируются в обществе, формируя очередные мифы: о чудодейственных свойствах героина, о вреде мяса, соли или сахара, о влиянии холодильников на размер озоновых дыр, а человека – на глобальное потепление…

Есть и другой важный момент: принцип научного познания позволяет или, скорее, заставляет разделять сложную проблему на более мелкие задачи, поэтому объекты научного интереса, как правило, рассечены на довольно мелкие фрагменты.

Это привело к тому, что в современной науке нет специалистов «по слонам», есть только по его отдельным составляющим. Они могут сказать по какому алгоритму, как функционируют объекты их внимания, а вот почему, на это «слонологи» ответить не смогут. Они не в состоянии увидеть того, что находится между «хвостом» и «хоботом», а значит и понять, что это единый организм. Поэтому фундаментальные выводы науки о мироустройстве также противоречивы и также далеки от истины, как мнение слепцов о слоне в известной притче.

По этой же причине физики будут долго и мучительно разбираться в природе взаимодействия элементарных частиц и тел, так как не принимают в расчет то обстоятельство, что все элементы физического мира имеют многоуровневую природу, а их материальная форма является низшим, видимым проявлением. Свойства любого объекта, как минимум, имеют продолжение в мире эфирного взаимодействия, которое не менее значимое, чем грубоматериальное.

Другая особенность научной работы состоит в том, что в естественных, технических и точных науках, где приложимо понятие эксперимента, любая красивая гипотеза достаточно легко проверяется на жизнеспособность строгими методами. В этих дисциплинах довольно сложно фальсифицировать результаты деятельности - промахи, как кривые стены при строительстве, о себе заявляют сами, а вот успехи бывают яркими и видны фактически каждый день.

В гуманитарных и общественных науках, напротив, для плутовства существует широчайшее поле возможностей. Как показывает мировая практика, здесь довольно часто используются такие методы построения научной картины мира, как игнорирование доказательств, пренебрежение логической последовательностью, прямой подлог. Слепая преданность авторитетам нередко становится сильнее фактов, а звание ученого – прикрытием для манипуляций общественным сознанием.

Надо заметить, что собственно и сам процесс того, как получают это звание, тоже вызывает много вопросов. Об этом говорит реальное объявление в Интернете, одно из многих подобных: «Помощь с диссертациями под ключ. Разработка. Подбор дружественного совета. Прикрепление. Оплата по факту присуждения».

Купленная или проходная работа и вот она - заветная научная степень! Статистика говорит, что только около 4 процентов диссертаций получили свое развитие или стали основой в дальнейших исследованиях, остальные - никому не нужный мусор, который складируется на свалках научных библиотек.

При этом уровень квалификации и моральное ориентиры вновь испеченных «ученых» таковы, что появилось соответствующее выражение: «…пора защищать науку от тех, кто защитил диссертацию!». Потому и не стоит удивляться, что основная масса обитателей всевозможных институтов, это «научный планктон», снующий синхронно жестам своего корифея в мечтах об академической доплате и яростно отрицающие все, что лежит вне поля действия классических теорий и научных методов познания.

Сама же современная наука, наследница «большой» науки прошлых веков выродилась в клан придворных жрецов, блестяще освоивших приемы обмана тех, кто не входит в касту избранных. В угоду своим власть имущим финансистам они с усердием осваивают новые способы манипуляции природой и человеком в целях извлечения выгоды и успешно поддерживают в сознание общества принцип разделенности: человек отдельно, остальной мир - отдельно.

Выдающийся, но циничный учёный с «мировым именем» становится не менее опасным для людей, чем влиятельный и безнравственный политик. Такой всегда готов подтвердить, что Душа, Разумная Вселенная, Творец – это фантазии, не имеющие реальной основы, что для человека важнее всего его естественные потребности, а для общества - терпимость к любым проявлениям содомитской «индивидуальности».

Поэтому все большую опасность представляют те научные исследования, которые влияют даже не на здоровье людей, а на мораль и мировоззрение цивилизации.

Почему наука считает древние мифы фантазиями и иллюзиями примитивных народов? Ведь человечеству на заре своего развития, для того чтобы выжить в условиях постоянной опасности, было необходимо ясное сознание и адекватное восприятие реальности. Ему требовалась способность прогнозировать, а не фантазировать. Однако «специалисты» походя наделили древних людей неистребимой способностью подменять реальность пустой фантазией и превратили их в гоголевского Манилова, любившего поразмышлять и помечтать о вещах весьма далеких от запросов жизни.

Огромная масса свидетельств указывает, что общая картина, отображенная в мифах разных народов, должна побуждать относиться к ним как к показаниям очевидцев, оказавшихся свидетелями различных, в том числе, катастрофических событий планетарного масштаба. Тем не менее, научное сообщество обходит молчанием тот факт, что во всех первобытных культурах древняя мифология воспринимается исключительно в качестве описания реальных событий!

Нет ни одной научной теории, которая хотя бы попыталась допустить реалистичность многовековых преданий! Вместо этого выдумываются бесчисленные, бездарные и ложные мифы, которые объявляются научными теориями.

Да что там древние мифы, мы являемся свидетелями того, как демагоги от науки соревнуются в попытках опорочить феномен НЛО. Причем, это не новое явление, рожденное потребностью современных людей верить во что-либо высшее, совершенное и непостижимое, оно отраженно в вековых преданиях, в наскальных рисунках, иконах и в отчетах служащих разных ведомств – от летописцев фараонов, до городовых и дежурных офицеров частей ПВО.

Более яркого примера того, как наука презирает то, что не может постигнуть, трудно найти. Продолжатели традиций тех французских академиков, которые утверждали, что метеоритам на небе взяться неоткуда, сегодня этими же метеоритами пытаются истолковать большую часть небесных аномалий, а оставшуюся – тем, что «метан, попав в плотные слои атмосферы, преломил свет Венеры».

Известный во всем мире физик академик Л. Арцимович в январе 1961 года в газете «Правда» опубликовал разгромную статью «Миф о «летающих тарелках», чем надолго дискредитировал в СССР попытки изучения неопознанных летающих объектов. Другой не менее уважаемый советский академик, заслуженный профессор МГУ, радиофизик и геофизик по специальности приравнял эту тему к фольклору: «…. Мы забудем о НЛО, как забыли о ведьмах и домовых. Лучше всех лечит и объясняет время».

Вслед за маститыми ученые к травле уфологии подключаются их коллеги рангом пониже, причем и те и другие и смело бросаются «экспертными» заключениями по вопросам, о которых они знают только понаслышке.

Если разобраться, то все эти критики – от магистра, до академика - являются дилетантами в этом вопросе, потому, что не изучали проблему так, как того требуют научные критерии. Ученый является таковым до тех пор, пока не выходит за пределы своей специальности и научных методов познания – иначе, его мнение не ценнее соображений молоденькой лаборантки, моющей пробирки, а полем для «научной» дискуссии между такими специалистами может служить только лавочка около любого подъезда.

Сколько кандидатов или докторов наук по уфологии можно насчитать во все мире? Кто вправе назвать себя ученым в этом вопросе? Таких можно пересчитать по пальцам одной руки! В России их нет вовсе, потому, что уфология не входит в перечень научных дисциплин и ею сложно заниматься, не опасаясь насмешек со стороны коллег; а вот критиковать ее считается доблестью - многочисленные представители ученого мира активно участвуют в дискредитации темы НЛО, прикрываясь своим титулами, заработанными в совершенно иной сфере знаний.

Мало того, официальные научные структуры всего мира вольно или невольно являются центрами дезинформации общества. Некоторые организации мошенничество возвели в ранг своей политики – самая известная в этом ряду - американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). С ловкостью фокусника оно манипулирует информацией, создавая в студиях яркие образы пребывания человека на Луне и стирая следы присутствия иного разума на снимках с поверхности Марса, замалчивая другие аномальные явления, попавшие в поле зрения агентства.

Поспешно отвергая свидетельства, которые указывают на то, что предки людей могли быть в родстве или жить по соседству с теми «богами», что оставили следы высочайших технологий и применяли неизвестное оружия сравнимое с ядерным, авторитеты от науки наносят такой урона общественным интересам и нравственному здоровью человечества, с которым не может сравниться никакая экстремистская организация.

Если с младых лет понимать, что человек задуман и встроен во вселенную как равный среди творцов, а его предназначение не в завоевании соседского пастбища или нефтяной скважины, а в поиске путей к высшему «Я», тогда и страны будут объединяться не в поисках врага, а для строительства мостов в космическое сообщество, куда можно получить пропуск только при наличии расширенного, космического сознания.

А какое космическое сознание может взрастить Наука?

Она сама находится в бессознательном состоянии – без морали, без заповедей.

Попытки построить свой Храм, застыли на стадии ленточного фундамента, который превратился в ограду для избранных, внутри которой, говоря словами Нового Завета, засели книжники и лицемеры, продающие и покупающие, затворяющие Царство Научное человекам, ибо сами туда не входят и хотящих войти не допускают.

Как и религии, науке, верующей в то, что только она избранна для понимания истины, нужны свои, неукоснительные для соблюдения, базовые заповеди. Причем сочинять их и не следует, они диктуются самой жизнью:

Почитай факт, как бога своего;

Не сотвори себе кумира из людей или теорий;

Сомневайся во всем, но не отрицай слепо;

Помни, что истина, это цель научной деятельности, но не её принадлежность;

Не прелюбодействуй со власть имущими;

Не кради чужих исследований;

Не лжесвидетельствуй, не искажай, не замалчивай;

Не желай должности и славы чужой.

Мало кто станет отрицать необходимость нравственных норм, другое дело, как они соблюдаются. В науке чаще всего с ними поступают как с правилами дорожного движения, их знают назубок, но игнорируют, когда наперегонки спешат к заветной цели.

При взгляде на эти «научные» бега возникает вопрос, а чем умный и честный человек отличается от ученого?

Понятно, что в первую очередь - отсутствием «корочек».

А от большого ученого? – еще и отсутствием ежемесячного вознаграждения: для члена-корреспондента 50 000, для академика 100 000 рублей в месяц.

Но самое главное отличие в том, что его мышление не подвергнуто профессиональной деформации. У него нет страха усомниться в общепринятой теории и подорвать свою репутацию интересом к запретной теме. Факты для него более ценны, чем мнения, а феномены и явления природы для него несут больше смысла, чем все книги их отвергающие.

И это становится серьезным преимуществом, когда человек пытается самостоятельно разобраться в каких-то вопросах. Зная и принципы и соблюдая методологию научного познания – а для этого абсолютно не требуется наличия диплома – он может достичь весьма высокого уровня знаний и заслужить право называться независимым экспертом.

Безусловно, в науке честные и умные первопроходцы тоже есть, пусть их единицы, но они и ее, собственно говоря, и двигают. Такие не скажут: «Все, что могло быть изобретено, уже изобрели» (Чарльз Дьюэлл, специальный уполномоченный американского Бюро Патентов, 1899 г.).

В царской России академиком назывался любой студент академического учебного заведения, и тем, кто носит это звание сегодня не следует забывать, что до конца своих дней они имеют статус ученика школы Познания, где нет границ и озарение зависит не от величины оклада. Если бы уважаемые ученые об этом чаще вспоминали, то не давали бы потомкам повода для насмешек, делая неосмотрительные скудоумные заявления: «Летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны!» (Лорд Кельвин, физик, президент Королевского Научного Общества).

Другим «ученым экспертам» не следует забывать, что «сапоги должен тачать сапожник» и не вторгаться в сферу тех знаний, где они, как водомерки, бегают по поверхности. Тогда бы профессор психологии университета Тулузы Пьер Паше не посчитал возможным назвать теорию Луи Пастера о микробах смешной фантазией.

Сегодняшние микробиологи, видимо, решили занять место самонадеянного французского психолога и относят к фольклору и к религиозному вздору идею существования психических вирусов - тех, которые подтачивают нравственный иммунитет и открывают доступ более крупным энергетическим паразитам к телу и Душе человека.

Средневековые исследователи знали о них несравненно больше, чем нынешние поколение ученых. Легендарный философ, алхимик и врач XVI века Парацельс составил классификацию представителей тонкого мира, с которыми человек взаимодействует, даже не подозревая об этом - также, как до поры, до времени не догадывался, что в его теле живет 300-500 видов бактерий общим весом около двух килограмм.

С микробами, которых можно увидеть в микроскоп, сознание дипломированных слепцов справилось, а какими инструментами они смогут воспользоваться в мире духовных явлений, чтобы постичь хотя бы саму возможность его существования? Ведь он становится явным только через духовное восприятие, а для этого надо быть зрячим, то есть, использовать здравый рассудок или думать об этом достаточно серьезно.

Ни того, ни другого, ни другого современная наука позволить себе не может, иначе рухнут все ее представления о природе материи, человека и его мышлении, Души и духа, о добре и зле, о происхождении самой жизни – одним словом, все современные научные доктрины.

Поэтому психиатры еще долго будут лечить от шизофрении тех, кто заражен микро-, и макроорганизмами тонкого мира, которые куда более опасны, чем то, что притаилось на немытых руках. Они скорое плюнут на крест, чем признают его прибором, изгоняющим патогенных духов.

И таких случаев, когда научная точка зрения превращает мировоззренческий вопрос в медицинский диагноз, в нашей жизни множество. Это говорит о том, что наука сама одержима многочисленными бесами – тщеславием, высокомерием, корыстью - и заражена не менее зловредными дипломированными «подселенцами» в человеческом обличии.

Ей требуется исцеление, чтобы вернуть зрение, слух и … совесть, и тогда, может быть, Знания вытеснят «авторитетные» мнения и перейдут в Мудрость. Но это достигается познанием внешнего мира через внутренний космос человека - именно там скрыта Высшая Причина всего сущего и там кроется ответ на вопрос «Почему?!»…

Считается, что сила народа в его истоках, в его исторической памяти, в сбережении и почитании традиций предков. К великому сожалению, наука похвастаться такой преемственностью не может. Отвергнув опыт своих предшественников, но сохранив их пороки, она стала бастардом – ущербным плодом, рожденным познанием и самомнением.

Взяв на себя роль наместников Истины, надменные служки от Науки посчитали забавным мусором весь исторический багаж человечества и вычеркнули из списка свидетелей все то альтернативное, что противоречит их вере, их догматам.

Конечно, можно было бы сказать: «оставьте их: они - слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» (Матфея, 15:14).Вот только, на конце веревки, связывающей круговой порукой научное сообщество, как на поводке, в качестве заложника оказалось вся земная цивилизация.

Объявив человека единственным высокоразвитым существом на планете, отрицая существование любых Высших Сил, наука, по сути, дает человечеству повод вести себя как неразумный и агрессивный ребенок, который безнаказанно куражится на детской площадке, считая, что его никто из взрослых не видит.

Владимир Зорев специально для «Planet Today»