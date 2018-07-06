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Как развить в себе силу воли

Пятница, 06 Июля 2018 07:57
Как развить в себе силу воли Фото из открытых источников

От силы воли человека зависит очень многое в его жизни, это бесспорно.

 

Но давайте все же посмотрим на волю с магической точки зрения. Воля взаимосвязана с кармическим, причинно-следственным телом, и именно поэтому, по сути, сила воли сильно влияет на карму человека. То есть, от силы воли напрямую зависит судьба человека!

 

Сами посудите, разве человек со слабой волей сможет прожить жизнь так, как ему хочется? Конечно нет! Слабовольный человек будет постоянно зависеть от других людей, с более сильной волей. Такой человек будет плыть по течению и указательным знакам, которые будут устанавливать другие люди. Да на таком человеке можно пахать, и это делают наглые, волевые люди, выжимая все жизненные соки из и без того слабого человека. 

 

А для мага воля является важнейшим  инструментом по влиянию на людей и окружающую реальность. Маг без сильной воли не маг!

 

Так что же делать, если у человека слабая воля? Ответ очевиден — необходимо развивать эту самую волю. Как это делать я немного расскажу в этой статье ниже. А если Вы хотите развить поистине железную волю, то у меня для Вас есть инструкция «Воспитание воли».

 

Развитие силы воли

 

Воля хорошо развивается в быту, в преодолении повседневной лени. Старайтесь делать то, что Вам не нравится, то что надо, но Вам не хочется. Например, Вы не любите убираться по дому – берите и убирайтесь, преодолевая свое «не хочу»! Как бы Вам этого не хотелось, какие бы отмазки не лезли в голову (некогда, позже, завтра…), возьмите сразу и сделайте, через «не могу»!

 

Это уже упражнение на развитие воли. Каждый день, после пробуждения, как только встаете с кровати, становитесь по стойке смирно, и стойте так 3-5 минут. Двигаться вообще нельзя, полностью замрите! Во время этого упражнение Вы должны думать только о том, что с каждой секундой Ваша воля крепнет. Это упражнение нужно выполнять каждое утро, не меньше месяца.

 

Благодаря описанным выше способам, Вы сможете развивать свою волю, и постепенно начинать управлять своей жизнью. Ведь именно воля позволяет достигать намеченных целей и становиться успешным.

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги сила воли
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