Как не оказаться пищей для биовампира

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Мертвенная бледность, пылающий взгляд, неестественно яркие губы и белоснежные клыки, острые как бритва…

Этот образ трудно с кем-то спутать. Ночные охотники. Немертвые. Вампиры. Благодаря литературе и кинематографу мифологическая нежить обрела узнаваемый и даже по-своему привлекательный облик, однако эта статья посвящена не им, а их реальным «собратьям» — вампирам энергетическим.

Биовампиры внешне ничем не отличаются от обычных людей. У них нет клыков, солнце не вызывает у них болезненных ожогов, и они не питаются кровью. И все же, распознать энергетического вампира в своем окружении не так уж трудно. Это может быть кто-то из коллег или друзей, даже члены семьи или дети. Если общение с человеком вызывает усталость, плохое самочувствие, упадок сил, велика вероятность, что это биовампир.

При этом случаи сознательного «вампиризма» крайне редки. Как правило, такие люди даже не осознают, что подпитываются за счет других. Спровоцировать подобное поведение может болезнь, стресс, тяжелая работа и множество других факторов, вызывающих у человека потребность восполнить дефицит жизненной силы.

Различают два основных вида энергетических паразитов: агрессоры и прилипалы.

Первые отличаются большой активностью, их «пища» — сильные негативные эмоции, такие как гнев, раздражение, злость или страх. Агрессоры провоцируют конфликтные ситуации или же пытаются оказать давление на окружающих.

Ко второй категории относятся зануды, нытики, любители пожаловаться на свою тяжелую участь, а также не в меру заботливые «друзья». Прилипалы действуют исподволь, тянут энергию постепенно, мягко и со вкусом. Иногда, почувствовать вмешательство в свое биополе удается только после их ухода.

Лучший способ защиты от энергетического вампира — избегать контакта с ним. Но как быть, если избежать общения невозможно? Существуют достаточно простые рекомендации, соблюдая которые можно минимизировать отток энергии.

Абстрагироваться

Не нужно вовлекаться в навязанный вампиром сценарий, реагировать на его провокации. Можно даже представить себя находящимся под колпаком, или за кирпичной стеной, которая отделяет от неприятного собеседника.

Замкнуть контур

Это достаточно простой трюк — скрещенные руки и ноги закрывают энергетику для влияния извне. «Закрыться» можно и при помощи амулетов, или предметов с которыми связаны приятные воспоминания (например, любимая одежда или украшение).

Солнечный свет и огонь

Мифы о вампирах не лишены некоторого смысла, открытый огонь и солнечный свет вполне могут помочь. К тому же они поднимают настроение и приносят умиротворение, а в таком эмоциональном состоянии защиту пробить сложно.

Восстановление сил

Пребывание на свежем воздухе помогает пополнить истощенный запас энергии. Исцеляющими и очищающими свойствами обладает вода: контрастный душ утром и теплая ванна вечером — отличное средство для сохранения энергетического баланса. Также можно использовать специальные дыхательные практики по набору энергии, с помощью которых Вы сможете не просто пополнить истощенный запас энергии, но и существенно его повысить.

Очень важно помнить, что большинство вампиров — глубоко несчастные и больные люди. Недостаток любви и заботы они компенсируют негативом и агрессией. Многие настолько привыкли красть чужую энергию, что утратили способность усваивать энергию других источников.

Магические нападения

Помимо биовампиризма, есть и более серьезные негативные влияния – сглазы, порчи, проклятия, разного рода привязки и подключки, психоэнергетические удары, и множество других видов магических нападений.

Такие нападения могут быть как неосознанными (как пример – сильная злость на человека, постоянная ненависть к человеку, все это уже негативное влияние на человека), так и осознанными. Если с некоторыми неосознанными влияниями еще может справиться естественная защита человека, то с осознанным магическим нападением она бессильна.

Но не все так плохо! Если есть техники таких магических нападений, то есть и техники снятия негативного влияния, и техники постановки защиты от них.

С помощью специальных техник можно не только укрепить естественную защиту в десятки раз, но и установить совершенную энергоинформационную защиту, которая практически непробиваема. Конечно же, для того чтобы уметь использовать такие техники, необходимо развить некоторые качества и активизировать свою внутреннюю силу (энергетику).

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