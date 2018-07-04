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Ментальная пирамида и ее влияние на омоложение организма

Среда, 04 Июля 2018 07:51
Ментальная пирамида и ее влияние на омоложение организма Фото из открытых источников

Одной из самых главных способностей человека является сила воображения. Воображение это сила, которая способна управлять внутренней энергией организма. С помощью силы мысли можно включить механизм омоложения, восстановить растраченные силы и раскрыть внутренний потенциал. Для этого нужна лишь вера.

 

С помощью упражнения с «ментальной пирамидой» можно омолодить внутренние органы и системы организма. Выполняется практика в положении стоя или сидя на стуле. Заняв удобное положение с совершенно прямым позвоночником нужно представить, что из макушки вверх устремляется энергетический луч. Он доходит до определенной высоты и от него отделяются 4 луча, которые падают по сторонам тела и образуют грани пирамиды. Энергетическая конструкция сформирована.

 

В основании пирамиды находится так называемая «точка гниения». Такое название она получила, так как в ней происходит стирание программ здоровья. Находиться в этой области долго не желательно. 

 

Проблемы со здоровьем решаются с помощью «точки безвременья». Она находится на центральной оси пирамиды, примерно на полметра выше головы. Нужно представить эту точку и взобраться на нее мысленным усилием. Внутри этой области происходит остановка времени. Болезненные процессы, что протекали во внутренних органах, мышцах и тканях начинают замедляться. Энергия, питающая воспалительные процессы рассеивается. Если находиться какое-то время в этой области, то появляется ощущение, что суетные мысли, бытовые проблемы начинают уходить. 

 

Венчает «ментальную пирамиду» точка «обратного времени». Чтобы оказаться на ней надо представить, что внимание, словно на лифте переносится на верхнюю точку пирамиды. Время здесь движется в обратном направлении. Отпустив все мысли нужно представить, что энергия, изливающаяся на человека с небес, проходит через точку «обратного времени» и в форме лучистого светового потока начинает омывать тело. Свет смывает все блоки из клеток, убирает зажимы и включает механизм омоложения. Частое пребывание в этой точке позволяет процесс старения организма повернуть вспять.

 

Каждую из описанных точек можно использовать саму по себе, так как они обладают особыми свойствами. Например «точка гниения» может быть использована для того чтобы разрушить отрицательные программы внедрившиеся в организм с заболеваниями. 

 

С помощью этой методики можно быстро убирать первоначальные болезненные симптомы, восстановить внутренние связи между органами и запустить невостребованные внутренние резервы организма.

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги Эзотерика
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