Помощь в обретении душевной гармонии

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Искусство медитации – древнейшее искусство, пришедшее с Востока. Человечество с давних пор пытается обрести душевный комфорт и равновесие, и медитация – отличный помощник в этом.

В древности считалось, что с помощью правильного подхода к медитации можно достичь просветления. Конечно, раньше, искусством медитации владели восточные монахи, скрываясь в горах и пытаясь достичь нирваны. Но в современном мире овладеть этим несложным способом пути к гармонии может каждый.

Чтобы научиться медитировать, необязательно уметь «отключать мозги», наоборот, размышление помогает очистить душу и привести свои энергетические каналы в норму. Только мыслить нужно, конечно же, в позитивном ключе, одновременно концентрируясь на дыхании. Никакого негатива! Он только отвлекает и забивает связь с самим собой.

Как выбрать позу для медитации

Необязательно садиться в позу лотоса, просто стоит принять удобное положение, ноги можно и вытянуть. Спина должна иметь опору, стоит облокотиться. Расслабить тело (никакого напряжения, только покой). Руки можно положить на колени, или просто свесить их.

Концентрация дыхания

Необходимо сконцентрироваться только на себе и своем теле. Закрыть глаза. Дыхание глубокое и неторопливое, не стоит спешить. Нужно сфокусироваться на дыхании и получать удовольствие от самого процесса.

Мифы о приемах медитации

Чтение мантр. Не нужно читать никакие мантры. Только концентрация на себе и своих мыслях.

Молитвы. Не стоит забивать голову знакомыми и незнакомыми молитвами, это мало поможет в расслаблении.

Мысли. Никакого негатива. Думать только в позитивном ключе.

Тихие и спокойные места. Сконцентрироваться на себе и своих мыслях можно в любом месте, даже в набитом автобусе, или рок-фестивале с толпой в сто тысяч человек.

Методы расслабления

Если музыка помогает расслабиться, следует включить ее. Только ту музыку, которая умиротворяет и приносит спокойствие.

Если перед глазами встает картинка, то пусть это будет что-то ненавязчивое, например, зеленый луг или снежные склоны.

Если плохие мысли навязчиво лезут в голову, стоит применить больше концентрации на дыхании. При правильном дыхании негатив сам уходит из головы.

Если в процессе медитации голова склонилась, то пусть все останется как есть, лучше не менять позу, любое шевеление может сбить с концентрации.

Медитация перед сном

Перед тем, как лечь спать, стоит освободить свое тело и внутренние каналы от накопившихся за день разговоров, негатива, энергии. Погружение в сон должно происходить в расслабленном, спокойном состоянии. Медитировать стоит как раз лежа, при правильном подходе, провалиться в объятия Морфея после медитации, а то и во время нее, можно в течении 5-10 минут.

Как происходит процесс

Самое главное расслабленность. Начать можно с ног. Представить, что ласковое море омывает пальцы, или бабочки щекочут уставшие за день ноги.

Дыхание. Медленный вдох и выдох. Дышать нужно глубоко, как будто морозный приятный воздух проходит в легкие.

Сосредоточиться на дыхании, но ненавязчиво. Не нужно считать каждый вдох и выдох. Просто представить, как воздух проходит в легкие, огибает их, и уходит в пустоту.

Обычно после расслабления, сладкие объятия сна уже близки, а вдохи и выдохи только подталкивают его ближе. Перед тем, как лечь спать, желательно не смотреть телевизор, не играть в компьютерные и телефонные игры, не переедать, не пить кофе, крепкий чай и алкоголь. Если на пустой желудок совсем уж не лежится – стакан теплой воды или травяной чай помогут. Стоит принять удобную лежачую позу: на спине или на боку, иначе тело будет сопротивляться, и медитация превратится в пытку, а не в расслабление.

Мечтательная релаксация

Мечты — прекрасный способ расслабиться. Это помогает глубже узнать себя. Но мечты не должны быть на приземленном уровне, вроде денег или машины. Лучше помечтать о чем-то прекрасном и возвышенном, это поможет почувствовать природу в себе. Например, о том, чтобы трава вдруг стала фиолетовой и пахла яблоками, а на ощупь была как мягкий кошачий подшерсток. Мысленно потрогать ее. Это позволит развить тактильное ощущение.

Зачем нужно медитировать?

Медитация помогает не просто обрести гармонию, она положительно влияет на эмоциональные весы; благодаря медитации можно научиться сдерживать гнев и научиться слушать внимательнее.

Наблюдение за своим внутренним «Я» помогает обрести покой и свободу от негатива и навязчивых мыслей.

Приходит понимание о самодостаточности, и возможность контролировать свои мысли.

Искусство медитации помогает понять и принять себя, обрести душевное равновесие и покой, научиться относиться ко всему философски, не тратить время на пустые склоки и ссоры, иметь чистые мысли и ясную голову. Конечно, у многих возникают проблемы на начальном этапе, поскольку сконцентрировать внимание на дыхании довольно трудно, а в голову лезут разнообразные мысли (как хорошие, так и плохие), но не стоит расстраиваться из-за этого. Нужно пробовать еще и еще. Со временем все получится, главное, не пытаться насильно заставлять сознание расслабиться. Если не получается сегодня, обязательно получится завтра.

Насилие над собой – не метод расслабления. В таком случае лучшая попытка медитации – пребывание в хорошем расположении духа, например, после удачной покупки, или хорошего дня.

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