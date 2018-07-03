Вторник 03 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Тайны мира и человека» Помощь в обретении душевной гармонии

Помощь в обретении душевной гармонии

Вторник, 03 Июля 2018 07:47
Помощь в обретении душевной гармонии Фото из открытых источников

Искусство медитации – древнейшее искусство, пришедшее с Востока. Человечество с давних пор пытается обрести душевный комфорт и равновесие, и медитация – отличный помощник в этом.

 

В древности считалось, что с помощью правильного подхода к медитации можно достичь просветления. Конечно, раньше, искусством медитации владели восточные монахи, скрываясь в горах и пытаясь достичь нирваны. Но в современном мире овладеть этим несложным способом пути к гармонии может каждый.

 

Чтобы научиться медитировать, необязательно уметь «отключать мозги», наоборот, размышление помогает очистить душу и привести свои энергетические каналы в норму. Только мыслить нужно, конечно же, в позитивном ключе, одновременно концентрируясь на дыхании. Никакого негатива! Он только отвлекает и забивает связь с самим собой.

 

Как выбрать позу для медитации

 

Необязательно садиться в позу лотоса, просто стоит принять удобное положение, ноги можно и вытянуть. Спина должна иметь опору, стоит облокотиться. Расслабить тело (никакого напряжения, только покой). Руки можно положить на колени, или просто свесить их.

 

Концентрация дыхания

 

Необходимо сконцентрироваться только на себе и своем теле. Закрыть глаза. Дыхание глубокое и неторопливое, не стоит спешить. Нужно сфокусироваться на дыхании и получать удовольствие от самого процесса.

 

Мифы о приемах медитации

 

Чтение мантр. Не нужно читать никакие мантры. Только концентрация на себе и своих мыслях.

Молитвы. Не стоит забивать голову знакомыми и незнакомыми молитвами, это мало поможет в расслаблении.

Мысли. Никакого негатива. Думать только в позитивном ключе.

Тихие и спокойные места. Сконцентрироваться на себе и своих мыслях можно в любом месте, даже в набитом автобусе, или рок-фестивале с толпой в сто тысяч человек.

 

Методы расслабления

 

Если музыка помогает расслабиться, следует включить ее. Только ту музыку, которая умиротворяет и приносит спокойствие.

 

Если перед глазами встает картинка, то пусть это будет что-то ненавязчивое, например, зеленый луг или снежные склоны.

 

Если плохие мысли навязчиво лезут в голову, стоит применить больше концентрации на дыхании. При правильном дыхании негатив сам уходит из головы.

 

Если в процессе медитации голова склонилась, то пусть все останется как есть, лучше не менять позу, любое шевеление может сбить с концентрации.

 

Медитация перед сном

 

Перед тем, как лечь спать, стоит освободить свое тело и внутренние каналы от накопившихся за день разговоров, негатива, энергии. Погружение в сон должно происходить в расслабленном, спокойном состоянии. Медитировать стоит как раз лежа, при правильном подходе, провалиться в объятия Морфея после медитации, а то и во время нее, можно в течении 5-10 минут.

 

Как происходит процесс

 

Самое главное расслабленность. Начать можно с ног. Представить, что ласковое море омывает пальцы, или бабочки щекочут уставшие за день ноги.

 

Дыхание. Медленный вдох и выдох. Дышать нужно глубоко, как будто морозный приятный воздух проходит в легкие.

 

Сосредоточиться на дыхании, но ненавязчиво. Не нужно считать каждый вдох и выдох. Просто представить, как воздух проходит в легкие, огибает их, и уходит в пустоту. 

 

Обычно после расслабления, сладкие объятия сна уже близки, а вдохи и выдохи только подталкивают его ближе. Перед тем, как лечь спать, желательно не смотреть телевизор, не играть в компьютерные и телефонные игры, не переедать, не пить кофе, крепкий чай и алкоголь. Если на пустой желудок совсем уж не лежится – стакан теплой воды или травяной чай помогут. Стоит принять удобную лежачую позу: на спине или на боку, иначе тело будет сопротивляться, и медитация превратится в пытку, а не в расслабление.

 

Мечтательная релаксация

 

Мечты — прекрасный способ расслабиться. Это помогает глубже узнать себя. Но мечты не должны быть на приземленном уровне, вроде денег или машины. Лучше помечтать о чем-то прекрасном и возвышенном, это поможет почувствовать природу в себе. Например, о том, чтобы трава вдруг стала фиолетовой и пахла яблоками, а на ощупь была как мягкий кошачий подшерсток. Мысленно потрогать ее. Это позволит развить тактильное ощущение.

 

Зачем нужно медитировать?

 

Медитация помогает не просто обрести гармонию, она положительно влияет на эмоциональные весы; благодаря медитации можно научиться сдерживать гнев и научиться слушать внимательнее.

 

Наблюдение за своим внутренним «Я» помогает обрести покой и свободу от негатива и навязчивых мыслей.

 

Приходит понимание о самодостаточности, и возможность контролировать свои мысли.

 

Искусство медитации помогает понять и принять себя, обрести душевное равновесие и покой, научиться относиться ко всему философски, не тратить время на пустые склоки и ссоры, иметь чистые мысли и ясную голову. Конечно, у многих возникают проблемы на начальном этапе, поскольку сконцентрировать внимание на дыхании довольно трудно, а в голову лезут разнообразные мысли (как хорошие, так и плохие), но не стоит расстраиваться из-за этого. Нужно пробовать еще и еще. Со временем все получится, главное, не пытаться насильно заставлять сознание расслабиться. Если не получается сегодня, обязательно получится завтра.

 

Насилие над собой – не метод расслабления. В таком случае лучшая попытка медитации – пребывание в хорошем расположении духа, например, после удачной покупки, или хорошего дня.

 

Источник

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги медитация
Главное за сутки
Вступили в силу поправки в закон о вождении в нетрезвом виде Вступили в силу поправки в закон о вождении в нетрезвом виде Закон, предусматривающий наступление административной ответственности для водителей в случае обнаружения у них в крови концентрации алкоголя 0,3 грамма на литр и более, вступает в силу с 3 июля. Соответствующий документ…
СМИ узнали о двух подозреваемых в покушении на Скрипалей СМИ узнали о двух подозреваемых в покушении на Скрипалей После четырех месяцев расследования покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии полиция Великобритании нашла двух подозреваемых по этому делу, сообщает газета The Sun со ссылкой на…
Эксперты примерно подсчитали ядерный арсенал Китая Эксперты примерно подсчитали ядерный арсенал Китая Эксперты американского академического журнала Bulletin of the Atomic Scientists оценили ядерный арсенал Китая в 280 боеголовок. Директор проекта ядерной информации в федерации американских ученых Ханс Кристенсен и старший научный сотрудник…

Читайте также
Энергосистема человека: чакра Сахасрара Энергосистема человека: чакра Сахасрара Энергосистема человека состоит из 7 чакр: 1 Чакра — Муладхара, 2 Чакра — Свадхистана, 3 Чакра — Манипура, 4 Чакра — Анахата, 5 Чакра — Вишуддха, 6 Чакра — Аджна, …
3 типа жен: жертва, хищница, доходная жена. А кто вы? 3 типа жен: жертва, хищница, доходная жена. А кто вы? Потенциальные рокфеллеры и в жены подсознательно выбирают девушек, способных их вдохновлять на обогащение. К примеру, как-то в интервью глянцевому журналу Игорь Крутой рассказывал, что своими успехами обязан нынешней жене. До…
Открытие Души и путь в четвертое измерение Открытие Души и путь в четвертое измерение Вся трагическая история землян убеждает: в не меняющемся матричном сознании мы обречены на бесконечное блуждание в тёмном туннеле, и, как говорил шекспировский Гамлет (16 век), на жизнь в «вывихнутости» мира,…
5 главных ошибок визуализации 5 главных ошибок визуализации Для тех, кто задается вопросом – почему позитивная психология и визуализация не действует так, как хотелось бы. Несмотря на то, что хватает и терпения, и твердой веры, и плохие мысли…
Тема дня
Армия Евросоюза и войска НАТО: противостояние начинается Армия Евросоюза и войска НАТО: противостояние начинается

Тяжелые времена наступают для Североатлантического Альянса, который из некогда монолитной структуры ...

Фото
Самая древняя пустыня на Земле Самая древняя пустыня на Земле

Пустыня Намиб — это древнейшая пустыня, существующая уже 55-80 миллионов лет, которая проходит по за...

Интернет и СМИ
Опрос

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?

 

Анекдот дня

Лучшим игроком матча Нигерия - Аргентина признан Диего Марадона, забивший два косяка на трибуне.

Еще »
Самые популярные материалы
Три карты, или Куда исчезли русские? Три карты, или Куда исчезли русские?
Стало известно, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу Стало известно, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу
Ученые приступили к поиску ДНК лох-несского чудовища Ученые приступили к поиску ДНК лох-несского чудовища
"Великий триумф" украинских мультяшных ЛГБТ-бандеровцев "Великий триумф" украинских мультяшных ЛГБТ-бандеровцев
Создание "ЕвроНАТО" - на кого реагировать будем?! Создание "ЕвроНАТО" - на кого реагировать будем?!
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Материалы по теме
Уфологи зафиксировали атакующий людей гигантский НЛО‍ Уфологи зафиксировали атакующий людей гигантский НЛО‍
В небе над Айдахо летал необычный закручивающийся НЛО В небе над Айдахо летал необычный закручивающийся НЛО
Хозяин ранчо в Парагвае: «Теперь я знаю, что чупакабра существует» Хозяин ранчо в Парагвае: «Теперь я знаю, что чупакабра существует»
Пророк из Зимбабве снял странное козлиное проклятие Пророк из Зимбабве снял странное козлиное проклятие
Таинственный НЛО появился вечерних новостях на телеканале WKBW Таинственный НЛО появился вечерних новостях на телеканале WKBW
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.