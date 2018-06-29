Тело человека порождается вибрацией определенной чакры

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Человек состоит из семи тел, и каждое из этих тел порождается вибрацией определенной чакры. Муладхара чакра - находится в крестцовой области и вибрирует в области красных энергий. Своими вибрациями она порождает самое плотное - физическое тело.

Каждая чакра имеет диапазон частот, то есть она выдает не как лазер монохроматическое излучение, а она работает в определенном диапазоне частот.

Диапазон муладхара чакры образует материю, вещество тела. Этот диапазон простирается от самого низкочастотного - темно-красного: формирующего кости, зубы и плотные ткани, до высокочастотного красно-оранжевого: формирующего жидкости организма - кровь и лимфу. Между этими поддиапазонами находятся нервы, мышцы и так далее, то есть все ткани представляют из себя красный диапазон.

Свадхистана чакра - оранжевая чакра, имеющая два полюса. Находится в зоне лобка и промежности. Два полюса Свадхистаны связаны с тем, что есть два пола людей - мужской и женский. У мужчин активен нижний - Яньский полюс, находящийся в промежности, у женщин активен верхний - Иньский полюс, находящийся на лобке.

Полюса Свадхистана чакры ведут себя таким образом, что Янь полюс, который находится в промежности - излучающий, то есть оттуда уходит энергия, а Инь полюс, который находится на лобке, он -поглощающий, то есть туда входит энергия. Получается кольцо. Эта чакра своими вибрациями порождает эфирное тело, то есть вибрации Свадхистана чакры формирует эфирное тело. Эфирное тело связано с силовым каркасом, который образует ткани и молекулы.

На уровне Свадхистана чакры мы имеем дело с мочеполовой системой, с эндокринной системой, и работа Свадхистана чакры на них на всех отражается. Более того, Свадхистана чакра также завязана на уровень микроорганизмов, поэтому вся флора которая существует в организме, она связана со Свадхистана чакрой. При этом уровень тканей и органов - низкочастотный, а уровень эфирного тела - высокочастотный, поэтому диапазон Свадхистана чакры включает в себя цвета от красного до желтого. В желтую сторону это будет эфирное тело, а в красную сторону это будут всевозможные органы и ткани.

Манипура чакра находится в солнечном сплетении. Манипура чакра вибрирует в желтом диапазоне и своей вибрацией она порождает астральное тело. Кроме того, на уровне манипура чакры происходит вся работа системы пищеварения, то есть все что связано с обменом веществ. На уровне манипура чакры самые низкочастотные вибрации -это система пищеварения, а самые высокочастотные вибрации связаны с астральным телом, то есть диапазон манипура чакры простирается от оранжевого до зеленого.

Астральное тело это тело ощущений, которое связано с работой нервной системы - то есть на этом уровне существуют нервные импульсы и на этом уровне существует работа нервной системы. При этом если эфирное тело отражает собой силовые структуры, структуры тканей, то астральное тело уже связано с функционированием, с физиологией, с нервным импульсом, с тем как система работает, то есть если эфирное тело передает то, как система устроена, то астральное - как она работает.

Анахата Чакра - этот уровень называется первым ментальным, то есть на уровне анахата чакры мы уже имеем дело с ментальными телами.

Ментальные тела - это тела формирующие сознание и поведение человека. Если три нижних чакры связаны с организмом, то четыре верхних чакры связаны с сознанием. При этом анахата чакра является средней между ними, и она связана и с сознанием и с организмом.

На анахата чакре возникает осознание организма, то есть мы себя осознаем как организм и наше поведение здесь обусловлено потребностями организма. Сигналы, которые мы здесь получаем, называются эмоциями и здесь мы уже имеем дело с какой-то реакцией на окружающий мир. Этот уровень называется уровнем животного ментала, потому что на этом уровне мыслят животные. Это тело уже хорошо цепляет, то есть оно входит в дистантное зацепление с другими телами, с внешними объектами и поэтому если человек сидит весь в какой-то эмоции, то эта эмоция передается окружающим. Энергии тел протянуты в пространстве, и если вы вошли с человеком в зацепление вот по этому тонкому телу, то вы его эмоцию почувствуете.

Диапазон анахата чакры простирается от желтого до голубого. Сердце и сосуды составляют нижнюю - желтую границу анахаты, а то что мы называем менталом, эмоциями, интуицией - это верхняя граница, которая ближе к голубому. Вишуддха чакра - формирует уровень человеческого ментала. Человеческое ментальное тело связано с процессом мышления, с наработкой поведения и это тело связано с решением определенных поведенческих задач. Это тело существует в голубом частотном диапазоне.

Многие люди считают, что они думают, то есть они тешат себя надеждой, что то, что они делают, называется словом думать. На самом деле они не думают. Они просто решают определенные поведенческие задачи, то есть у них работает только уровень вишуддха чакры. А думанье как таковое, то есть обработка информации происходит выше - в другом частотном диапазоне Уровень вишуддхи - это уровень решения каких-то поведенческих, чисто ситуационных задач. Например, когда мы говорим о хитрости, о том что человек может быть не умным, но хитрым, то это качество как раз и связано с решением ситуационных задач.

Аджна чакра - синяя чакра расположенная между бровями, связана с уровнем сверх человеческого ментала На этом уровне существует Магония, то есть это частотный уровень Магонии, частотный уровень Социума Магов. Это уровень, которого здесь в этом мире вообще нет.

На этом уровне возможно короткое замыкание между мозгами, то есть возможна передача мысли, передача информации напрямую от одного человека к другому. Следующее тело образовано вибрациями Сахасрара чакры, -фиолетовое тело и это тело отвечает за связь с эгрегором. Там происходит обдумывание, но это обдумывание глобальное, оно связано с переосмыслением мира. Потому что эгрегор, это тот мир в котором мы живем, это некий воздушный пузырь внутри которого мы существуем. И мы на этом уровне сахасрара чакры можем изменять сам мир, сам договор в котором мы находимся.

Сахасрара чакра это область мышления, но такого, при котором мы можем своим мышлением пересматривать мир. Эти тела (а это именно тела) формируются в процессе жизни, и после смерти начинают разваливаться и исчезать Чем больше времени проходит после смерти человека, тем в меньшейстепени они проявлены.

После смерти начинает разваливаться физическое тело. Быстрее физического тела разваливается эфирное тело, потом разваливается астральное тело и так далее. То есть можно говорить о том, что реально существуют частоты сахасрара чакры, а все остальные частоты получены путем деления.

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