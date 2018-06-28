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Галактика энергий: Призыв и медитация с Архангелами

Четверг, 28 Июня 2018 07:29
Галактика энергий: Призыв и медитация с Архангелами Фото из открытых источников

Призыв и медитация с Архангелами — очень сильная медитация. Занимает несколько минут.

 

Их присутствие помощь и защиту Вы почувствуете незамедлительно! 

 

«Я призываю сейчас могущественного Архангела Михаила занять позицию справа от меня. Я прошу, чтобы он излил отвагу и силу на меня, и привлек положительные результаты к моим стремлениям. Я обращаюсь с просьбой, чтобы он отсек своим мечом все мои негативные связи и привязанности. Я прошу, чтобы насыщенно — синий плащ защиты покрыл меня так, чтобы только тот, который имеет возвышенный и чистейший свет, мог войти в мою ауру.»

 

«Я призываю сейчас могущественного Архангела Гавриила занять позицию слева от меня в его Чисто Белом Луче. Я прошу, чтобы он излил его чистую белую энергию в мою ауру и обеспечил водительством мой следующий шаг или тропу. Я прошу, чтобы сейчас были разъяснены и активированы знаки моей жизненной миссии. Пожалуйста, внеси радость, изящество, ясность, взаимопонимание, великодушие и порядок в мою жизнь.»

 

«Я призываю сейчас могущественного Архангела Уриила занять позицию передо мной и наполнить мою ауру его Пурпурно-Золотым Лучом Мудрости и Мира. Помоги мне утешить все противоречия в моей жизни и заменить их на безмятежность, братство и родственные отношения. Пожалуйста, прерви мои ментальные и эмоциональные цепочки и освободи меня ото всех моих опасений.»

 

«Я призываю сейчас могущественного Архангела Рафаила, Архангела Изумрудного Луча, занять позицию позади меня. Я прошу, чтобы он излил на меня исцеление и изобилие. Я прошу покровительства в моих путешествиях, чтобы я была опечатана справедливостью, истиной и проницательностью.»

 

«Я призываю сейчас могущественного Архангела Чамуила, Архангела Розового Луча, расширить пламя Любви в моем сердце. Пожалуйста, помоги мне обрести сочуствие и прощение по отношению к себе и к каждому, кому я когда-либо вредила сознательно или неосознанно. Я прошу, чтобы мое сердце было открыто на личном и космическом уровне.»

 

«Я призываю сейчас могущественного Архангела Иофиила излить на меня Золотой Свет Мудрости и Озарения через мой коронный центр. Я прошу, чтобы его мудрость осветила и вдохновила мой разум, помогая мне познавать и обучать на самом высоком уровне. Я прошу, чтобы символы мудрости, которые я накопила в течение всех моих жизней, возродились и активировались сейчас.»

 

 

«Я призываю сейчас могущественного Архангела Задкиила, Архангела Фиолетового Луча Милосердия, Восхищения и Превращения, излить фиолетовое пламя в мою ауру. Я прошу, чтобы вся моя негативность была высвобождена, растоплена и замещена радостью, тактичностью и терпимостью.»

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги медитация
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