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Лечение тела человека — энергопрактика, которая поможет

Вторник, 26 Июня 2018 07:17
Лечение тела человека — энергопрактика, которая поможет Фото из открытых источников

Практика «Хранитель тела»

 

Создайте «ПОЛЕ СИЛЫ» между ладонями. Если вы умеете это делать, проблем нет. Если не умеете, тогда расположите руки на уровне живота ладонями друг к другу на расстоянии 20- 30 см , а потом медленно сводите и разводите их – при этом ощущения «поля» обычно возникает само собой.

 

Можно попробовать «выдыхать» через ладони рук, как бы нагнетая Силу в разделяющее их пространство, можно просто держать руки неподвижно, созерцая разделяющую их «пустоту». При необходимости используйте все эти приемы – какой-то из них обязательно сработает.

 

После того, как поля будет создано, произнесите «ШАР» — «ПОЛЕ» послушно примет шарообразную форму – в этой форме оно становится устойчивым и может существовать уже без нашей поддержки. То есть мы создали внешнее воплощение нашей Силы, с которым можно работать без обычных ограничений.

 

СКОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ НА ШАРЕ И ПРОГОВОРИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СЛОВА:

 

«Я нарекаю тебя Хранителем моего тела.

Ты безостановочно движешься внутри него, по всем его структурам, движешься свободно, не встречая сопротивления.

Находишь места повреждений и исправляешь их, восстанавливая целостность телесных структур.

Находишь очаги болезни и уничтожаешь их полностью и без остатка.

Находишь чужеродные структуры и изгоняешь их из моего тела.

А когда все исправлено, уничтожено и изгнано, останавливаешься в области нижней части живота, создавая ощущение телесного комфорта.

Но и здесь ты отслеживаешь состояние всех телесных структур и приходишь в движение при малейших признаках угрозы.

А потом справляешься с этой угрозой – тебе это сделать очень легко.

 

Потому, что ты можешь использовать всю Силу, заключенную в моем теле – я даю тебе такое право».

 

После того, как вы проговорите написанное, структура «шара» начнет меняться – он придет в какое-то внутреннее движение. Как только вы это почувствуете, вложите «шар» в живот – проще это сделать через область пупка. Иногда его движение внутри тела ощутимо, иногда нет – это не важно, в любом случае Хранитель будет работать. В первые пару недель стоит каждый день извлекать его из тела, для того, чтобы вновь проговорить написанное. Это просто, надо только поместить ладони в область пупка и произнести: «..Хранитель» — он сразу же окажется между ладонями. После того, как нужные слова сказаны, поместите его обратно.

 

В дальнейшем необходимость это делать исчезнет – Хранитель станет устойчивой структурой вашего тела и будет работать уже без вашего участия.

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги душа
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