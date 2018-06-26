Лечение тела человека — энергопрактика, которая поможет

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Практика «Хранитель тела»

Создайте «ПОЛЕ СИЛЫ» между ладонями. Если вы умеете это делать, проблем нет. Если не умеете, тогда расположите руки на уровне живота ладонями друг к другу на расстоянии 20- 30 см , а потом медленно сводите и разводите их – при этом ощущения «поля» обычно возникает само собой.

Можно попробовать «выдыхать» через ладони рук, как бы нагнетая Силу в разделяющее их пространство, можно просто держать руки неподвижно, созерцая разделяющую их «пустоту». При необходимости используйте все эти приемы – какой-то из них обязательно сработает.

После того, как поля будет создано, произнесите «ШАР» — «ПОЛЕ» послушно примет шарообразную форму – в этой форме оно становится устойчивым и может существовать уже без нашей поддержки. То есть мы создали внешнее воплощение нашей Силы, с которым можно работать без обычных ограничений.

СКОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ НА ШАРЕ И ПРОГОВОРИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СЛОВА:

«Я нарекаю тебя Хранителем моего тела.

Ты безостановочно движешься внутри него, по всем его структурам, движешься свободно, не встречая сопротивления.

Находишь места повреждений и исправляешь их, восстанавливая целостность телесных структур.

Находишь очаги болезни и уничтожаешь их полностью и без остатка.

Находишь чужеродные структуры и изгоняешь их из моего тела.

А когда все исправлено, уничтожено и изгнано, останавливаешься в области нижней части живота, создавая ощущение телесного комфорта.

Но и здесь ты отслеживаешь состояние всех телесных структур и приходишь в движение при малейших признаках угрозы.

А потом справляешься с этой угрозой – тебе это сделать очень легко.

Потому, что ты можешь использовать всю Силу, заключенную в моем теле – я даю тебе такое право».

После того, как вы проговорите написанное, структура «шара» начнет меняться – он придет в какое-то внутреннее движение. Как только вы это почувствуете, вложите «шар» в живот – проще это сделать через область пупка. Иногда его движение внутри тела ощутимо, иногда нет – это не важно, в любом случае Хранитель будет работать. В первые пару недель стоит каждый день извлекать его из тела, для того, чтобы вновь проговорить написанное. Это просто, надо только поместить ладони в область пупка и произнести: «..Хранитель» — он сразу же окажется между ладонями. После того, как нужные слова сказаны, поместите его обратно.

В дальнейшем необходимость это делать исчезнет – Хранитель станет устойчивой структурой вашего тела и будет работать уже без вашего участия.

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