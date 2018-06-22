Методы энергетического заземления

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Заземление — это термин, который очень часто используется в целительстве, но тем не менее разные люди вкладывают в него совершенно разный смысл.

Являться заземленным — значит быть в своем теле, осознавать, где и в каком окружении вы находитесь, «присутствовать» в этом месте и быть готовым реагировать на все, что бы ни происходило.

Если вы испытываете дискомфорт в теле, душевный дискомфорт, возможно ощущаете избыток энергии или чувствуете себя обессиленным после сеанса себе или сеанса исцеления другому человеку, если у вас признаки целительского кризиса (ЦК), то выполняйте технику заземеления.

Существует несколько методов заземления. Выберете для себя свой, наиболее подходящий именно вам.

Заземление – это несложный и удивительный действенный процесс, обеспечивающий достижение или сохранение соприкосновения с земной энергией. Это очень важно во всех формах медитации или медиумической деятельности как средство, поддерживающее ваше существо в соприкосновении с его физическим проявлением, каковым является ваше тело.

Энергетическое заземление

Сядьте удобно на стул, спина прямая. Расслабьте тело с головы до ног и представьте как из стоп и из копчика растут корни, уходящие в землю. Они беспрепятственно проходят через пол, уходят в почву, проходят все слои земной коры и достигают центра Земли. Ощутите, как по этим корням к вам поступает энергия и сила от Земли.

(Во время лечения другого человека, или себя, представляйте как по этим корням к центру земли стекает грязная энергетика и сгорает там).

Рэйки заземление

Вы стоите расслаблено, ноги на ширине плеч, стопы параллельно. Сделайте несколько глубоких вдохов. Затем переходите к естественному ритму дыхания. Вы полностью расслаблены. Вы вступаете в контакт с силой Рэйки. Направьте ладони к полу.

Представьте, как световые лучи исходят из ваших чакр на ладонях и стопах и из первой чакры. Ощутите, как пять красных лучей соединяют вас с Землёй.

Через какое-то время (приблизительно 15 секунд) положите руки на Хаару и чувствуйте, как вы стоите крепко обеими ногами на земле и Земля вас несёт и поддерживает. Пребывайте какое-то время в своих ощущениях, прежде, чем открыть глаза.

Медитативная практика

Медитативное упражнение, которое поможет вам укрепить связь с Землей. Оно научит вас получать от Земли силу, энергию, а также произвести энергетическую трансформацию.

Визуализация заземления

Данный метод заземления, состоит в визуализации, результатом которой является более полное привнесение сознания и духовного присутствия в тело. Эта практика полезна как духовным людям, которые много медитируют и легко отстраняются от тела, а также это будет полезно и тем людям, которые очень чувствительны к энергии, которая исходит от других людей. В лучшем случае, даже если вы не имеете свойства впитывать в себя различные проблемы и эмоции, вы не сможете успешно вывести эмоции или деструктивные структуры из своего тела, если прежде всего не будете в нем находиться.

Общение с растениями и землей

Прогулки босиком по земле — самый замечательный способ вернуть себя в тело. Земля и природа прочно связаны друг с другом, и эта связь позволяет природе быть. Поэтому пешие прогулки в парке, по лесу, вдоль берега моря дают возможность замедлиться, успокоиться, почувствовать свою связь с землей и наполниться ее энергией.

Чтобы общаться с природой совершенно не обязательно ехать в отпуск или идти в поход. Для балансировки и гармонизации подойдет любой зеленый уголок неподалеку от вашего дома или офиса, где вы сможете осознанно общаться с землей. Отпустив мысли о работе и повседневных заботах, полностью сосредоточитесь на земле — ее виде, камушках под ногами, травинках, впадинках и т. д.

Непосредственный живой контакт с землей успокаивает, приводит мысли в порядок, гармонизирует женскую энергию Луны. Пересадка цветов, работа в саду, на даче, уборка листьев осенью, изготовление поделок из глины помогут вам привести в порядок течение энергии в теле и обрести устойчивую связь с землей.

Еда и вода

Сбалансировать энергии в теле поможет правильное питание. Свежие фрукты часто поднимают энергию вверх, а вот крупы, хлеб, бобы — обладают заземляющими свойствами, после них есть ощущение весомости и стабильности. Также направить энергию в нижние центры поможет употребление свежих фруктов и овощей красного и оранжевого цвета.

Вода является отличным проводником энергии. Выпивая несколько литров воды в день, вы обеспечиваете себе прочное заземление и нормализуете энергии в теле.

Физическая активность

Физические упражнения: уборка дома, спорт, танцы, прогулки, мытье посуды, стирка и т. д.;

Все эти женские дела заставляют нас отключиться от своих мыслей и перевести внимание на тело, а значит тоже способствуют заземлению. Особенно хороши для заземления танцы с ударами ногами об землю!

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