Открытие Души и путь в четвертое измерение

Фото из открытых источников

Вся трагическая история землян убеждает: в не меняющемся матричном сознании мы обречены на бесконечное блуждание в тёмном туннеле, и, как говорил шекспировский Гамлет (16 век), на жизнь в «вывихнутости» мира, объятого злом, насилием и коварством.

И мало того, что это само по себе очень серьёзно, всё ещё и осложняется тем, что пока мы, подобно принцу Датскому, с горечью рассуждаем, «как быть», если в нас внедряют националистическое мировоззрение и на планете льётся кровь, мы свыкаемся с этим. Содрогаясь от того, что в развале идеологии и законодательства расцветает коррупция, некомпетентность и бюрократизм, что безнравственность и сугубо личные выгоды стали обычными в делах и отношениях, мы зачислили это в неотвратимое зло. А сокрушаясь, что в попрании эстетики и культуры рождается безыдейное, низкочастотное «искусство» (а ведь его задача – формировать сознание), мы смирились с этим как с чем-то характерным для нашего времени.

А это чревато тем, что, если мы приняли этот всеобщий развал как закономерный факт, появляется безысходность, и растёт бессилие перед ним. А это парализует само стремление к трансформации. Поэтому уплотняется и без того искажённое сознание, и нами легко управлять.

Действительность доказывает и то, что не несущие смысла красивые призывы «Давайте любить/ пробуждаться/ возвышаться»; наивное воодушевление: «Ура, Великий Переход всё изменит»; инфантильная надежда: «Космос направляет нам энергии Вознесения, и мы на пороге 5-го измерения» — убаюкивает осознание людей, погружает их в пассивное ожидание и уводит от тревожного осмысления, как нами манипулируют. А ведь за этим стоят силы, которым это очень выгодно.

Необходим инструмент — где ложное, а где истинное

Да, на планету щедро посылаются различные энергии из других измерений. Но внутри нас нет инструмента, чтобы различить, где вдохновенная, убедительная ложность, а где — истинное. А что в нас сдерживает ассимиляцию высоких частот и почему великое наследие Учителей, мудрые книги и полезные семинары так мало изменили нашу жизнь?

Нужна готовность к переменам, открытость тому, что приходит в жизнь. А 3Д сознание так устроено, что новое мы принимаем только в том случае, если распознаем в нём нечто знакомое, информационно понятное, безопасное (!), и на это охотно откликается наш эмоциональный мир. Тогда сознание впускает его в свой коридор и с удовольствием дополняет собственной индивидуальностью.

А непонятное и незнакомое оно отторгает: оно его боится (поэтому многие великие идеи, открытия, шедевры искусства, которые взрывали привычные каноны, были отвергнуты, похоронены и осмеяны). И не потому, что мы глупы, трусливы или неразвиты. То, что приходит из другого мира, явно или потенциально может содержать угрозу нашей самоидентификации — того, с чем мы отождествились, чтобы ощущать себя. Это самая сакральная, самая оберегаемая часть «я», которая составляет основу нашей личности. Потому что лишиться образа себя – значит, сломать собственный мир, разрушить начало, на котором мы выстроили жизнь, отнять ценности, убеждения — то, за что мы себя уважаем, и то, что может быть для нас свято. И это — страшно.

Жизнь в 3-Д Матрице

Вот почему, пока в сознании каждого и всех не произойдёт сдвиг, мы будем красиво говорить и при этом спокойно спать в двойной клетке, находясь как существо социальное в извращающих программах 3-Д Матрицы и подпитывая их своим бездействием. А как существо индивидуальное — пребывать в тюрьме собственного эго, мирясь с ним как с грустной неизбежностью.

Сегодня нам действительно очень помогают. Но без ответного с нашей стороны движения весь процесс трансмутации будет происходить крайне медленно. Поэтому мы не имеем права ждать, пока Космос «всё сделает за нас» — изменит, реорганизует, перестроит и людей и саму жизнь. Уповать на это означало бы еще больше замедлить — непростительно затормозить путь нашей человеческой эволюции. Сейчас духовная продвинутость определяется осознанием, что от каждого зависит преображение Земли. На ней, как говорил Шри Ауробиндо, «не может быть Рая, пока хоть один человек остался в аду».

Ключ в 4-е измерение

Помните последний шедевр Рембрандта «Возвращение блудного сына»? У гениев обычно произведения выходят далеко за пределы сознания автора и за рамки раскрываемого сюжета. И эту картину можно рассматривать как размышление о Падении и Милосердии или о Невежестве и Мудрости. А можно – как Послание людям, переданное из Вечности через великого Мастера: отрываясь от Отца, от духовных ценностей, проматывая данное Богом богатство и таланты во имя необузданных страстей и амбиций, человечество обречено на крах и бесславный конец. И разве не символично, что, осознав содеянное, сын возвращается, а любящий Отец встречает, прощает и обнимает. И то, что, как в жизненных историях, ничто никогда не завершается, и здесь нет начала и нет конца, но трагические фигуры, проступая из мрака и тьмы, залиты ярким золотым Светом.

Этот Свет — указание на выход из нашего тупика. Это Искра Творца, которую мы несём в себе, Душа, которая уже находится в Божественном Мире. Её освобождение и есть сдвиг в сознании. Другими словами: чтобы поднять сознание в 4-е измерение, которое уже в нас, нужен прорыв к вибрациям Души. При этом растворяется и собственное эго, и мы вносим вклад в коллективное Целое, так как множественное «я» состоит из массы единичных «я», взаимосвязанных и взаимопроникающих.

И вроде бы всё понятно, все хотят развиваться и быть счастливыми. Но «много званных, да мало избранных». В том смысле, что многие находятся на Пути, многие считают себя если не просветленными, то чрезвычайно продвинутыми, но мало, очень мало тех, кто действительно избрал непростой труд выхода из внутреннего плена, путь дисциплины, веры и терпения для возвышения сознания к Душе.

А время мчится. А «люди рискуют не тем, что окажутся на Страшном Суде, а тем, что могут умереть (не только физически, но и духовно) до Страшного Суда, не дойдя до уровня откровений, когда открываются смыслы» — предупреждал замечательный философ современности Мераб Мамардашвили.

Завет Мудрецов

Я знаю всё, я ничего не знаю.

Как мне понять, где правда, где причуда?

А сколько истин? Потерял им счет.

Франсуа Виньон

Пока сознание не очищено, мы живём в круговерти мыслей и эмоций и в ритме взлётов и падений. А пока не растворено эго, с его слепотой, превосходством и самоуничижением, осознание нам доступно как нечастые всплески озарения.

Но ни плотное 3-мерное сознание, ни тело как материя не могут быстро реформироваться. Этот непростой и длительный процесс происходит на огненной устремлённости и неуклонной воле к самореализации. И каждый проходит этот путь по-своему, потому что в Природе нет механизма для самораскрытия. И если мы хотим развиться как духовное существо, родиться как Человек и прийти к Высшему, интегрированному (объединённому, целостному) сознанию — это наше самостоятельное к нему движение и наша ответственность за него. Но Мудрецы оставили нам завет и указали на, вероятно, единственную верную дорогу: чтобы открыть Душу и перейти в следующее измерение, «отдайте себя Всевышнему. Не пытайтесь тащить Его к себе…

Для этого будьте в состоянии каждый момент спросить себя:

— что сейчас Всевышнее видит,

— что Всевышнее повелевает,

— как Всевышнее действует».

И ещё:

«Во всём, что вы думаете и делаете, вы должны переживать это как Всевышнее Сознание, которое действует через вас. Нет более ничего, что вы могли бы назвать своим, вы должны всё воспринимать как исходящее от Всевышнего и преподносить всё Ему обратно. …А когда в этой самоотдаче вы находите Всевышнее, вы открываете источник всё возрастающего блаженства».

Шри Ауробиндо

Если Высшие энергии смешиваются с низшим сознанием

От жажды умираю над ручьём…

Не вижу я, кто бродит под окном,

Я ночью бодр, а сплю я только днем…

Не вехам, а туману доверяю.

Франсуа Виньон

Если отбросить социальные представления о престиже, выгоде, материальной перспективе и опираться на свою индивидуальную неповторимость, Душа раскрывается через быстро развивающиеся способности и дарования. Тогда вибрационные подъёмы, возвышенные чувства, вспышки осознания и творческое вооДУШение посещают нас всё чаще.

А когда, достигнув безмолвия, мы блокируем ум-эго, а добиваясь внутреннего равновесия, успокаиваем эмоциональное тело желаний, бушующих страстей и необузданного реагирования (что очень непросто и требует большого терпения и смирения), мы выходим из западни астрально-ментального плана. И это первое условие для нисхождения духовной Силы Божественной Матери.

Она приходит на определенной ступени нашего развития, в момент готовности сознания и его необходимой открытости, в ответ на зов / молитву / устремлённость / и внутреннюю работу.

Она погружает нас в нежнейший поток Света и Любви и производит только Ей ведомые изменения. И в какой-то, лишь Ей известный момент, Божьей Милостью эта Сила растворяет завесу, и, словно вырвавшись из клетки, распахивается внутреннее существо — Душа. Необъятная, тихая, любящая и выражающая себя каждое мгновенье. И это очень ясное чувство. Но! «Пока вы не чисты, какие бы Силы ни спускались, они смешиваются с низшим сознанием, и место Правды занимает полуправда» (Шри Ауробиндо).

«Шар внутренностью наружу»

Трещит мороз – я вижу розы мая.

Куда бы ни пришёл – везде мой дом,

Чужбина мне страна моя родная.

Франсуа Виньон

Итак, когда мы добиваемся определённой чистоты сознания (для этого наработано много способов), Божественные Космические энергии проявляют нам Душу и производят сдвиг в сознании: оно перемещается во внутреннее существо. И будто разрывается невидимый, неосознаваемый кокон / шар / пузырь, в котором мы живём. И мы оказываемся ВНУТРИ огромного, открытого пространства – самой Жизни. «Это похоже на то, что вы вывернули шар внутренностью наружу. Это может быть сделано только в четвертом измерении. Это — обязательная начальная точка, и до тех пор, пока ваше сознание не изменится в измерении, оно будет оставаться в поверхностном видении явлений, и все глубины будут ускользать от него». (Мать)

В этой бескрайности растворяется образ себя, который нужно было оберегать, исчезают границы «зоны комфорта», которые страшно было покинуть: «куда бы ни пришёл – везде мой Дом», потому что Я и есть пространство Дома. Разрушаются представления, через которые всё фильтруется и оценивается, нет идеалов, обязательств, убеждений и точек зрения, за которые ум мог бы ухватиться и сделать своей «правдой». Ненужными оказываются идеи Добра и Зла, которые всегда субъективны и относительны, и выбор, основанный на программах подсознания. Душа не знает игры мотивов, не держится за знания и не выбирает, как поступить в данный момент. Она — РАЗЛИЧАЕТ. Различает СМЫСЛ происходящего, постигает его ИНФОРМАЦИЮ и действует (или не действует) соответственно этому. И это всегда спонтанность и во всём ответственность, идущая от чистоты сознания. А если исходить из того, что смыслы формируются где-то в глубинах тонкого плана, они открываются именно в таком состоянии. Это и есть осознанность, которая становится основой жизни.

Поэтому видны причины и цели внешнего на нас воздействия, и какой «правдой» кто руководствуется, и ложность, прикрытая умными, абстрактными словами и искусственно созданной приятной энергетикой. Нами уже трудно управлять. Потому мудрецы и называли неведением или невежеством всё то, что не вытекало из глубинного распознавания.

Шаг к целостности

Всё вокруг движется, течёт, меняется, а сознание остаётся неподвижным. Оно – «в вертикальном времени, где всё новое во всякое «мгновение»(Мать). И Душа радуется этому неизвестному, незнакомому новому – это Её развитие, познание себя и вечное обновление в вечно новом. Она в ином ракурсе открывает и привычные вещи, явления, близких людей. Это Она превращает любое дело в творчество и сотворение. И где нет такого участия Души, там — в общении или в произведении — нечем затронуть Души людей, и оно остаётся холодной формой, которая в лучшем случае насыщена интересной для интеллекта информацией.

Тело оказывается в середине пространства этого удивительного внутреннего существа, и мы по-настоящему понимаем, какой замечательно мудрый инструмент нам дан. Оно, сбросив удушающую силу тяжёлых энергий, всё делает легко и раскрепощено. Поэтому оно и становится каналом для принятия высоких энергии, идущих из Космоса, ассимилирует их и излучает вовне. А те частоты, которые чужды Душе, Она отвергает сама. И если Душа улавливает импульсы, идущие от Духа, то тело различает руководство Души и откликается на него. Разве это не шаг к целостности, к Триединству Духа-Души-Тела?

Нет озабоченности целями и результатами действий. Нет обеспокоенности о будущем, но это не беспечность, а доверие к своей Сути.

Наполненная, изобильная, Душа с радостью отдаёт и делится своей Любовью. И становится ясным, почему эта Любовь и все Её оттенки (Милосердие и Сострадание, Нежность и Доброта) не нуждаются во внешней причине. В этом излиянии исчезают требования и ожидания благодарности. А в любых трудных ситуациях не утрачивается абсолютное доверие к Творцу: наше огромное, «полифоничное» внутреннее существо наполнено Его Присутствием, Его любящей Силой.

Душа разворачивается как прекрасная, трансцендентная, непознаваемая Тайна. Как безграничное Сознание, вечное Существование, Покой и Блаженство.

Источник