Седьмая Коронная чакра — Сахасрара

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Расположение чакры: макушка. Цвета: пурпурный, белый, золотой, серебряный. Символ: лотос с 1000 лепестков.

Ключевые слова: духовность, прозрение. Основные принципы: чистая суть. Внутренний аспект: духовность, бесконечность.

Энергия: мысль. Стихия: отсутствует. Звук: «ом». Тело: душа, кармическое, каузальное тело. Органы тела, связанные с чакрой: головной мозг. Ароматические масла: жасминовое, ладан. Кристаллы и камни: алмаз, прозрачный кварц, селенит, смитсонит, пирит.

Коронная чакра расположена в области вершины черепа, ее лепестки направлены вверх, а стебель опускается вниз по центральной энергетической нити. Ее также называют пиковой чакрой. В переводе с санскрита «Сахасрара» означает «цветок лотоса с тысячей лепестков».

Функции коронной чакры.

Эта чакра очень сложная для описания и не только из-за своей структуры и многогранности проявлений. При описании проявлений сахасрары чакры не обойтись без таких понятий как Бог, предназначение, духовная жизнь и хотя бы некоторого представления о том, что стоит за этими понятиями.

В самом общем виде, можно сказать, что сахасрара чакра – это поток чистой космической энергии, который проявляется в человеке как стремление постичь Бога в любом доступном виде, слиться Богом и жить под Его руководством.

Сахасрара – это огромное хранилище знаний. Ее становление и развитие происходит на протяжении всей жизни. С ней связана способность человека просвещаться. Также через Сахасрару идет энергетическая связь низших чакр с божественными уровнями.

В Сахасраре объединяются энергии, поступающие ото всех нижних чакр. Благодаря ей наше тело получает возможность связываться с космической системой. Сахасрара – это всеобъемлющий электромагнитный центр, подпитывающий остальные чакры Вселенской энергией. В функции чакры входит формирование связей с более тонкими уровнями. Через нее человек постигает Божественные идеи, получает доступ к Вселенским архивам знаний, впитывает любовь Бога.

Сахасрара – это особая точка, где каждый чувствует комфорт. От нас не требуется думать, переделывать жизнь. Главное для развития Сахасрары – признание человека чистой сущностью. Как это понять? Каждый из нас должен осознать, что жизнь – это проявление духовного в физическом теле. Наше физическое тело не просто так появилась на свет. Душа заранее избрала себе его для нынешней инкарнации. И на протяжении всей жизни она знакомит тело, в котором живет, со светлыми и темными сторонами. Так что от физического тела по сути ничего не зависит. Оно всего лишь является временным домом для души.

Значение Сахасрары Чакры.

У обычного человека сахасрара практически не работает. Потому ресурсы его головного мозга в случае пробуждены на 6-8%, в крайнем случае на 10 %. Но у того, кто соединил муладхару и сахасрару поднял Кундалини в верхнюю точку тела и энергетическую зону, ресурсы мозга пробуждаются на 100%, и человек достигает высшей стадии духовной эволюции, доступной для него на этом уровне планетарного развития. У него появляется достаточно энергии, чтобы полностью устранить иллюзию и пережить единство мира всем существом. Пробуждение сахасрары вносит в ауру качество просветленности, чистоты, ощущения единства, выравнивает ее края, наполняет ее высшими духовными силами.

В Сахасраре находится то, что человек способен понимать мозгом. Потом поступившие факты превращаются в интуицию, а затем в понимание Вселенной. Кстати, те знания, которые рождаются в Сахасраре, намного выше тех, что появляются благодаря чакре третьего глаза. Дело в том, что шестая чакра как бы отдаляет человека от объекта, который он рассматривает, а Сахасрара помогает слиться с ним воедино. Благодаря Сахасраре мы можем воспринимать Вселенную как единение всех видов энергий.

Если Сахасрара гармонична и уравновешена, все остальные чакры тоже стремятся раскрыться. Почему так происходит? Дело в том, что раскрытая коронная чакра помогает сознанию человека войти в специфическое состояние, в котором он может выявить блокировки чакр. Этот процесс идет как на интуитивном уровне, так и на рациональном. Поняв, какая именно чакра заблокирована и почему, человек может проработать ее и гармонизировать.

Уравновешенная Сахасрара излучает во Вселенную огромный поток энергии. Откуда он берется? Это космическая энергия, которую поглощает человек. Проходя по его тонким телам, она пропитывается его мыслями и чувствами, а затем снова уходит в космос. Передавая эту энергию, коронная чакра помогает нам воплотить в жизнь желания, добиться поставленных целей.

Если Сахасрара работает со сбоями, ее можно раскрыть при помощи медитации. Во время этого процесса она приобретает Божественные знания. Далее они обрабатываются, переводятся в более низкие частоты и отправляются в другие чакры. Те, в свою очередь, преобразуют полученную информацию в мысли, слова и поступки.

Работа раскрытой Сахсрара Чакры.

Коронная чакра – единственная, в которой отсутствуют блоки. Она может быть слабо раскрыта или полностью, недоразвита или развита хорошо. Раскрытая чакра дарит человеку возможность стереть границу между внешним миром и внутренним «я». Да, он понимает, что формально она существует, но уже не замечает ее. В этом случае исчезают потребности, мысли, страхи. Человек позволяет энергии беспрепятственно проходить чрез себя. Он становится той самой чистой сущностью. Он как губка впитывает в себя все, что происходит во Вселенной. Проводя работу над раскрытием чакры, человек приходит к ощущению гармонии.

Обладатель раскрытой Сахасрары понимает, что возникающие у него вопросы не должны приводить к конфликту. Он спокойно формулирует их, зная, что получит ответы от Вселенной. Они придут к нему через душу, которая является частичкой мироздания. У человека пропадает потребность что-то делать. Он хочет просто быть, позволять Божественной энергии протекать через себя. Его больше не смущают собственные мысли и чувства. Он целиком принимает себя как личность: без самокритики, с должной любовью. Раскрытая чакра помогает ему принимать не только себя, но и Вселенную, учит видеть особые знаки во всем происходящем и понимать их. Страх, досада, гнев – все эти эмоции превращаются в дополнительные инструменты, помогающие человеку заниматься саморазвитием. Он умеет анализировать их, управлять ими, разбирается в причинах появления эмоций.

Человек с развитой коронной чакрой не ищет оправданий, списывая все на окружающий его мир. От него никогда никто не слышит таких высказываний: «этот человек меня раздражает» или «он причинил мне сильную боль». Ведь он прекрасно понимает, что все в этом мире едино. Если кто-то поступил неправильно по отношению к нему, значит, причина в нем самом. Он помнит о том, что каждый человек является отражением происходящего в нем. Поэтому анализирует причины поступков и слов людей через призму своего внутреннего мира. Благодаря этому его духовное развитие не прекращается. Жизнь превращается для него в очень увлекательную игру. К нему приходит осознание того, что все происходящее с ним зависит только от его выбора. Именно он выбирает, какой будет его жизнь, физическое тело, душа. Раскрытая чакра приводит к осознанию того, что материя не живет сама по себе. Это проекция Божественной энергии. Для такого человека становится важна не тело, а душа. В результате в жизни человека наступает гармония. Каждый прожитый день приносит ему удовольствие.

Закрытая коронная чакра.

Если Сахасрара недостаточно развита, то человек начинает резко отрицать тот, что существует Высший разум, который управляет нашей судьбой, полностью отрицает все паранормальное, предрасположен к депрессивному состоянию, многочисленным фобиям, шизофрении, различным расстройствам психики.

Неправильная работа энергетического центра также может проявляться как постоянное чувство жалости к самому себе, наличие бесконечных отрицательных мыслей. Такие люди зачастую видят мир в темных тонах, отказываются общаться с другими людьми, взаимодействовать с социумом, живут в своем выдуманном нереальном мире. На физическом плане подобное нарушение выражается в частых головных болях, высоком давлении, сильной чувствительности и плаксивости. Нередко люди с полностью заблокированной коронной чакрой подвержены болезни Паркинсона.

Сахасрара никогда полностью не блокируется. Ее функции зависят от степени открытости. Если Сахасрара слегка приоткрыта, у человека возникает ощущение, что он живет сам по себе. Он думает, что его жизнь никоим образом не связана со Вселенной. Это приводит к возникновению навязчивых страхов. Другие чакры начинают блокироваться, препятствуя поступлению энергии в организм.

Обладатель слабо раскрытой Сахасрары не понимает свое предназначение. У него наступает разлад со своим внутренним «я». Вопросов в его жизни гораздо больше, чем полученных ответов. Дисбаланс в других чакрах приводит к неуравновешенности, депрессии, неудовлетворенности жизнью.

Жизнь человека перестает радовать. Он относится к ней негативно. Ему трудно налаживать общение с людьми, контактировать с миром животных. Он не может решать проблемы. Даже небольшие затруднения выбивают его из колеи. Человек не понимает смысл жизни на земле. Вследствие этого его начинает преследовать страх смерти. Ведь он уверен, что после смерти физического тела нет никакого продолжения жизни. Все это приводит к неуверенности в своих силах, потере доверия ко Вселенной.

Обладатель нераскрытой коронной чакры всеми силами пытается избавиться от ответственности за все происходящее вокруг. Он старается переложить эту ответственность на Вселенную, превращается в фаталиста, верящего в судьбу и рок. О том, что все зависит только от его собственного выбора, он не хочет слышать. Боясь не успеть закончить важные (по его мнению) дела, он развивает активную деятельность, истощает физические и духовные силы. Его постоянно мучает ощущение, что он является игрушкой в руках каких-то сил, что от его действий ничего в этой жизни не зависит. Вследствие этого заложенный природой потенциал не реализуется, а духовное развитие сводится к нулю.

Связь Сахсрары с тонкими телами.

С Сахасрарой непосредственно связано кармическое тонкое тело. Оно содержит информацию о предыдущих инкарнациях души и о том, что ее ожидает в этой жизни. Если подключиться к кармическому телу и попытаться «прочитать» его, можно узнать о своем предназначении, выстроить модели развития души, ощутить внутренний мир. Кармическое тело – это некий дневник, в котором указано прошлое, а также спрогнозировано будущее души. Поняв его, можно ответить на многие вопросы. Так, установление связи с кармическим телом приводит к осознанию инкарнации. Человек начинает понимать, почему его душа пришла на землю именно сейчас, как он должен жить, чтобы совершенствовать и развивать душу. Он учится видеть душу целиком, сливаться с ней воедино. В кармическом теле также проявляется коллективная память человечества. Редкие люди, обладающие сверхъестественными способностями, получают к ней доступ. Только они знают, что ожидает человечество и Вселенную в будущем.

Сахасрара – это место, где соединяются две противоположные энергии: материальная (Шакти) и божественная (Шива). Другими словами – это место, где дремлет сознание и куда стремится пробужденная Кундалини. Перед соединением обе энергии проходят процесс чистки и трансфромации. В момент соединения двух противоположностей, происходит энергетический взрыв, который и дает просветление.

Открытие верхней чакры похоже на пробуждение ото сна: приходит осознание того, что материальная Вселенная – иллюзия. С этого момента над человеком больше не властны законы причинно-следственной связи, называемые кармой. Он получает освобождение при жизни, окружающие начинают чувствовать это и относиться к такой личности, как к мудрецу.

Соединяясь с божественным каналом, человек осознает свою уникальность и особое предназначение. С другой стороны, отпадают все привязанности к Я, а эгоизм, присущий обычным людям, растворяется в космическом потоке, принося ощущение блаженства. В такой момент приходит облегчение, поскольку больше не нужно играть какие-либо роли и ассоциировать себя с кем-то. Обезличивание и безграничное счастье – то, что дает только активизированная Сахасрара чакра.

Как раскрыть Сахсрару Чакру.

Это вера в Бога, её раскрытие и усиление, Вера в Покровительство, Любовь и Помощь Бога, в Его Справедливость и мн. др.

Стремление и соответствующие усилия, чтобы подчинить свою эгоистичную (личную) волю, Воле Создателя, Стремление к Сверхсознательности.

Познание Бога и Его Воли (Замыслов Творца), прочтение Священных текстов и медитация на них.

Познание Космогонии — Знаний о происхождении, строении и развитии Мира, Космоса, Бога, Добра и Зла.

Молитва направленная на Единство с Богом и на раскрытие высших чувств по отношению к Богу (Любви, Преданности, Благодарности и др.).

Познание и реализация своего высшего предназначения (стремление к Духовному Учительству, Целительству, к Борьбе со Злом).

Самовнушение, направленное на раскрытие и развитие чакры Сахасрары.

При раскрытии Сахасрары, человек чувствует шевеление макушки, тепло, жжение, как будто у него на макушке горит огонь и волосы шевелятся. Это можно почувствовать и при сильной искренней молитве к Богу. Но полное раскрытие Сахасрары происходит только при достижении человеком 7 уровня развития (это фактически завершение эволюции на земле и почти стопроцентное раскрытие потенциала Человека, всех его высших качеств, талантов и способностей).

Открыть божественный канал помогает йога и медитация. Физические упражнения задействуют множество тонких каналов в теле человека, направляя энергию к центральному каналу – сушумне, вдоль которой расположены чакры. С помощью медитации мысли приходят в состояние покоя, помогая не только расслабиться, но и открыть в себе сверхъестественные способности: интуицию, ясновидение, яснослышание, дар исцеления и многое другое.

Помимо асан и медитации, которые готовят тело к мощным энергетическим потокам, приблизиться к Вселенной помогает мантра ОМ. Она считается самой древней, самой емкой и самой мощной практикой произношения звуков. Мудрецы говорят, что именно с нее началось создание нашей материальной Вселенной. При открытии чакры важна тонкая настройка ума, поэтому петь мантры, медитировать и делать асаны рекомендуется в уединении.

Медитация.

Включите какую-нибудь медитативную музыку или мантру «Ом», сядьте и расслабьтесь.

Пусть всё Ваше тело станет тяжелым. Не сопротивляйтесь этому. Если есть какие-то напряжения, то по очереди расслабьте их.

Теперь почувствуйте, что сверху на Вас начинает опускаться поток золотистой энергии. Просто чувствуйте его. Как он опускается на Ваше тело и проходит сквозь него. Зафиксируйте это состояние.

Далее попробуйте почувствовать у себя над головой шар, висящий на уровне сахасрара чакры. Сначала он прозрачный и нисходящий поток энергии его обтекает. Но по мере увеличения Вашего внимания, он начинает приобретать всё более чёткую форму, начинает расти и наполняться этой золотистой энергией приобретая её цвет. Вы должны не просто визуализировать, а чувствовать этот шар (чакру) так же, как другие чакры. Не важно, что она находится вне Вашего тела, это вполне реально и даже просто.

Теперь, когда Вы полностью ощутили сахасрару, почувствуйте более концентрированный поток энергии, исходящий от неё вниз. Он с кулак толщиной и уходит точно в макушку Вашей головы. При желании, можете направить его по сушумне к какой-либо чакре и наполнить её светом.

Удерживайте внимание на коронной чакре приятное для Вас время. После этого можно заканчивать медитацию.

Медитация.

Займите удобное место, достигнете расслабления.

Сфокусируйте все внимание в области Сахасрары чакры. Глаза следует закрыть. Постарайтесь войти вниманием в энергии Сахасрары чакры. Не думайте ни о чём, даже о том, чтобы не думать.

Просто закройте глаза и будьте в Сахасраре чакре, пребывайте в ней в полном покое. Сфокусируйте внимание и замрите: вас нет, вы не существуете во внешнем мире. Нет ничего вокруг, вас нет, есть только Сахасрара чакра.

Если Вы будете полностью гармоничны и готовы принять волю Бога, готовы слиться с энергиями вселенной хотя бы какой-то своей частью, то чакра сама начнет раскрываться. Сама. Когда она готова будет принять Бога, а Бог — ее.

Сахасрара является вратами, за которыми начинается совершенно другой мир. Это выход в безграничность сознания. Объединение со всей вселенной. Целью каждого живущего на Земле человека, является выстраивание своего энергетического потенциала так, что бы пробиться через эти врата и освободиться от оков сдерживающих нас тут жизнь за жизнью.

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