Шестая чакра Аджна и ее значение в жизни человека

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Аджна чакру часто называют центром «третьего глаза», пробуждение которого проявляет у человека чрезвычайные психические возможности, в первую очередь ясновидение.

Расположение чакры: центр лба. Цвета: индиго, пурпурный.

Символ: круг небесно-голубого цвета, окаймленный с каждой стороны двумя большими лепестками лотоса (или лотос с 96 лепестками — каждый большой лепесток лотоса соответствует 48 лепесткам), а внутри него — рисунок двух ступней. От этого круга отходит стебель чакры.

Ключевые слова: вдохновение, духовность, осознание, обладание, совершенствование.

Основные принципы: осознание сути жизни.

Внутренний аспект: экстрасенсорное общение.

Энергия: интуиция.

Стихия: радий.

Чувство: интуиция («шестое чувство»), а также весь спектр тончайших ощущений.

Звук: «хам-кшам».

Тело: высшее ментальное тело.

Нервное сплетение: центральная нервная система.

Гормональные железы, связанные с чакрой: гипофиз и шишковидная железа.

Органы тела, связанные с чакрой: мозг и все его составляющие, центральная нервная система, лицо, глаза, уши, нос, пазухи.

Проблемы и заболевания, возникающие из-за дисбаланса в чакре: глазные болезни, болезни уха, дыхательных путей, болезни носа и пазух, заболевания лицевого нерва, головные боли, ночные кошмары.

Ароматические масла: масла герани, перечной мяты, розмариновое и лавандовое.

Кристаллы и камни: аметист, лазурит, флюорит, ляпидолит, сугилит.

Аджна чакра несёт в себе не только паранормальные способности, но также является второй чакрой волевой структуры человека. То есть, если первая чакра — Манипура, заведует простыми волевыми импульсами, к примеру, добежать до цели, встать с кровати утром и т.д., то Аджна заставляет работать мозговой потенциал в сторону постоянного познания мира, отслеживания сложных механизмов сознательного и подсознательного мышления, а также любой другой умственной нагрузки. Можно сказать, что она постоянно заставляет голову шевелиться в выбранном направлении умственных нагрузок и развития сознания.

Аджна чакра отвечает за творческое вдохновение, развитие духовности и осознание жизненной миссии человека. Кроме этого, в ее ведении находится интуиция, способности к магии, а также то, что принято считать экстрасенсорными способностями. Она отвечает за все тонкие ощущения, к которым относятся и осознанные сны, и выход в астрал, и даже в некотором смысле продуктивность занятий йогой.

За что отвечает аджна еще? Ее нередко называют центром управления. Исходящие из нее потоки и их характер формируют то, что появляется в жизни человека. Тот, у кого развита эта чакра, получает жизнь такой, какой ее видит или ожидает. Считается, что настолько мощным намерением обладают только сильные маги. Отчасти это верно, ведь открытая аджна дарует магические способности — ясновидение, вещие сны, яснослышание, астральное зрение, чтение мыслей и многие другие.

В функции Аджны входит стимуляция вдохновения. В результате ее деятельность реализуется творение из пустоты. Как это понимать? Очень просто. Новые миры, идеи возникают в голове человека на пустом месте. То есть, они не зависят от какой-либо платформы. Далее он перерабатывает их таким образом, чтобы они были поняты другими людьми. Если Аджна хорошо развита, ее обладатель получает доступ к сообщениям из параллельных миров, а также прошлого и будущего. Этот поток сам находит его. Уравновешенность Аджны дарит состояние вдохновения, в котором человек может создавать что-то великое, черпая энергию из Вселенной. Ему кажется, что это не он придумывает новые вещи, а кто-то сверху присылает ему их. Такое состояние можно охарактеризовать одним словом: «осенило».

Аджна считается своеобразным центром управления всем и вся. Если речь идет о физическом уровне, то управление касается нервной системы. Здесь чакра следит за ее работой, принимая участие в активизации мозга, органов осязания, обоняния, зрения. Раскрытие чакры позволяет человеку контролировать свою жизнь в целом. Он понимает законы мироздания, учится действовать в соответствии с ними. Благодаря этому его карма изменяется, принося в жизнь благополучие.

Если рассматривать духовный уровень, то на нем Аджна отвечает за развитие экстрасенсорного восприятия мира. Вы, наверное, помните о том, что каждое физическое тело имеет энергетического двойника. Речь идет об ауре. Так вот, физические чувства также имеют своеобразных двойников. Это высшие чувства, которые можно ощутить, только обладая экстрасенсорными способностями.

Знания обо всем этом много веков назад были заложены в нашей необъятной Вселенной. Способность воспринимать их зависит от конкретного человека, от наличия возможности подключиться к архивам знаний. За все это отвечает чакра третьего глаза.

Каждое знание, которое есть во Вселенной, проявляется в нашем материальном мире через тот или иной звук, аромат, прикосновение. Таким образом, человек может воспринимать эти знания через органы чувств. Но здесь важен еще один момент. Ощущения имеют более тонкую форму выражения – без ограничения пространством и временем. Гармонично развитая Аджна помогает своему обладателю подключиться к тонким ощущениям и раскрыть их. Вследствие этого человек получает доступ к обширным архивам Вселенной и может впитывать знания напрямую.

Экстрасенсорное видение знаний называется ясновидением. У каждого человека оно проявляется по-своему. Это может быть вещий сон, астральный полет. В любом случае ясновидение помогает увидеть, что происходит на данный момент в другой точке земного шара, то, а также прошлую жизнь и ближайшее будущее. Нередко такие способности проявляются в стрессовых ситуациях, если кто-то из близких людей попадает в неприятную ситуацию и нуждается в срочной помощи. Если Аджна сильно раскрыта, человеку не обязательно засыпать или медитировать. Он может получить нужную ему информацию и бодрствуя. В этом случае знание приходит к нему в виде внезапного озарения. Редкие люди, у которых чакра развита по максимуму, видят сущности, находящиеся в параллельных мирах, ауру, структуру предметов, внутренние органы людей.

В экстрасенсорике есть еще одно направление – яснослышание. Развитие его позволяет человеку улавливать нужные ему частоты во Вселенной. В чем это проявляется? Например, вы можете услышать, что сказал близкий вам человек, который находится за несколько сотен километров от вас. Также человек начинает воспринимать Божественные звуки, сообщения, поступающие из параллельных миров, подсказки сущностей. Постоянная работа над развитием яснослышания дает возможность понимать больше того, что говорят вам люди. Вы словно слышите их мысли. Для Вас становится понятным то, что именно они хотели утаить.

В редких случаях яснослышание развивается настолько сильно, что человек может определить по голосу состояние собеседника (и физическое, и духовное, и эмоциональное). У него получается читать мысли. Дело в том, что каждая мысль – это энергия, которая сначала формируется в рациональном тонком теле, а затем облекается в слова. Так вот, человек с очень сильно развитой Аджной, способен улавливать эту энергию до того, как она преобразуется в речь.

Чем сильнее развита Аджна, тем шире наши органы чувств воспринимают то, что не видит зрение. Кстати, все вышеперечисленное можно дополнить еще одной способностью – к телепатии. За развитие телепатических способностей тоже отвечает Аджна. Телепатия – это возможность подключиться к частоте другого человека, понять ее и обработать. У некоторых людей встречается второй уровень развития телепатических способностей. Он позволяет не только воспринимать чужие частоты, но и передавать живым существам свои. Таким образом, человек поручает возможность общаться мысленно, не произнося ни одного слова вслух.

Способность осознавать происходящее вокруг существует благодаря наличию чувств осязания, умению каждого из нас интерпретировать полученную информацию. То же самое происходит и на духовном уровне. Двойники физических чувств улавливают нужную информацию и поставляют ее в наш организм. Как это происходит, наглядно демонстрирует анализ сновидений. Каждому из нас хотя бы раз в жизни снился сон, в котором вы переживали те же эмоции, что и в реальной жизни. Вы видели какую-то картинку, слышали голоса людей, чувствовали взятые в руки вещи. Все это говорит о том, что во время сна духовные чувства подключились к архивам знаний Вселенной.

Благодаря духовному восприятию ясновидящие получают возможность прочувствовать человека, не разговаривая с ним и не видя его. К примеру, они могут рассказать о внутреннем мире человека, подержав в руках принадлежащий ему предмет. Кроме того, они могут войти в состояние медитации и увидеть, где сейчас находится нужный им человек, чем он занимается, понять его мысли и эмоции. Эта же способность позволяет (при условии хорошо развитой Аджны) увидеть кусочки наших прошлых инкарнаций. Частично это доступно каждому из нас. Вспомните о каком-либо событии в своей жизни. Наверняка вы снова почувствуете все то, что пережили, скажем, год назад. Причем, воспоминания будут очень яркими. Это и есть начальная стадия духовного восприятия.

Как вы уже поняли, все экстрасенсорные способности (ясновидение, яснослышание, телепатия, астральные путешествия) зависят от состояния Аджны. Если канал восприятия энергии чист, экстрасенсорика дается человеку без особого труда. Самое главное то, что у каждого из нас с момента рождения в той или иной степени присутствуют вышеописанные таланты. Но большинство людей губят их, не желая заниматься развитием чакры третьего глаза. Те же, кто стремится гармонизировать ее и раскрыть, добиваются развития духовных чувств и становятся настоящим пророками и целителями.

Гармоничное состояние Аджна Чакры.

В наше время мало людей, у которых третий глаз полностью открыт. Так происходит потому, что его развитие всегда идет в паре с весьма высоким уровнем развития сознания.

Аджна чакра – чакра волевая. Однако — это воля духовная, она отличается от той индивидуальной воли, которая проявляется у человека на уровне третьей чакры – манипуры. Воля чакры манипуры – это самоконтроль, самоуправление. И вполне эффективно развивается дисциплиной и физическими тренировками.

Воля аджны чакры – духовная. Проявляя эту волю, человек укрепляет свой дух. И, в конечном счете, эта воля определяет силу и качество поступков, которые способен совершить человек.

Ещё одним признаком открытия аджны чакры является осознание Пути. С этого уровня развития Путь воспринимается не как некая красивая аллегория, а как вполне реальное явление. Осознание Пути (или Дао) полностью меняет мировоззрение человека, систему взглядов и ценностей, сформированную на нижних уровнях сознания.

На этом уровне развития человека Вера становится чувственным опытом. Бог – перестаёт быть абстрактным понятием. Проявляется, в буквальном смысле этого слова Сознание – совместное знание (совместное с Богом) и Совесть – совместная весть, совместное ведение (совместное с Богом). Человек становится со-творцом своей реальности.

На уровне шестой чакры исчезает двойственность восприятия. Разделение на добро и зло. Картина мира видится в целом, как единый, взаимообусловленный процесс.

Человек воспринимает себя частью мира. И может «действовать не действуя». Другими словами, человек выполняет роль проводника Божьей воли, не прилагая собственных усилий. Оставаясь сторонним наблюдателем, он отдаётся движению жизненной силы.

Обладатель раскрытой Аджны получает подсказки от Вселенной через свою душу и суперэго. Он может научиться видеть свои прошлые инкарнации. Доступ в них первоначально происходит во время сна. Наверняка вам тоже не раз снились сны, в которых вы бывали в незнакомых городах, на других планетах, видели людей, с которыми никогда не сталкивались. Это и есть путешествие в прошлые жизни. Чем сильнее раскрывается чакра, тем проще становится получать доступ к архивам знаний. Человеку уже не требуется засыпать или медитировать. Он может увидеть, кем был раньше, в состоянии бодрствования. Жизненный опыт не пугает его и не повергает в депрессию. Он воспринимает все происходящее как некое учебное пособие, которое надо освоить и сделать правильные выводы. Каждый пройденный этап вызывает лишь чувство радости познания нового. А это приводит к дальнейшему духовному развитию.

Чем больше раскрывается Аджна, тем шире возможности восприятия окружающего мира, а также параллельных миров. Все вещи, которые находятся вокруг, человек начинает видеть глубже. Он может отключать рациональное восприятие действительности и переходить на интуитивное. Благодаря этому появляется возможность чувствовать недосказанное, читать между строк.

Развитие тонких чувств дает возможность сортировать интуитивные сообщения. Человек может настраивать свои каналы восприятия на определенные частоты. Например, ориентировать их на видение будущего или на диагностику болезней у людей. Физический мир перестает быть для него единственно возможным. Он понимает, что Вселенная состоит из множества миров, большинство из которых простой человек не в состоянии видеть. Стремление понять эти миры приводит к развитию способности контактировать с их представителями. Появляется возможность ощущать чужую энергию, взаимодействовать с ней. Кроме того, развивается умение анализировать собственные мысли и эмоции. Человеку становится понятно, почему то или иное происходит в его жизни. Он осознает, что каждый его поступок (а также окружающих его людей) является следствием материализации мыслей. Это помогает ему лучше понять законы мироздания и выстраивать свою жизнь, не нарушая их.

Суть действия без усилий заключается в следующем: человек позволяет жизни действовать через него, вместо того, чтобы усилием собственной воли воздействовать на жизнь.

Уравновесив третий глаз и приняв поток реальности, человек начинает ощущать движение этого потока, приобретает пророческий дар и начинает предвидеть события до того, как они произойдут в реальности.

Работа по достижению такого уровня сознания трудоёмка и, как правило, требует много времени. Для начала надо развить в себе «сознание свидетеля» — способность наблюдать за собой со стороны. Это даст возможность объективно оценивать свои действия. Быть отстранённым и, в то же время вовлеченным в поток событий.

На уровне шестой чакры нарабатывается интуиция. Человек начинает читать знаки Пространства и, как правило, оказывается в нужное время в нужном месте.

Человек просто следует за потоком жизни, а не идёт личным путём. В следствии этого, из жизни уходят конфликты. Вне зависимости от внешних обстоятельств. Конфликты, как известно, возникают там, где есть различные индивидуальные точки зрения.

У человека появляется энергия, которая наполняет жизнь магией и волшебством. Человек сливается со своими желаниями. И они реализуются легко, без усилий.

Жизнь наполняется благодатью.

Уравновешенная аджна чакра меняет мышление человека. Он начинает мыслить не словами, а образами. Становится провидцем. При этом не пропагандирует никакое учение – он выше личных сторон жизни. Для него главное – жизнь в покое и умиротворении.

Различные духовные и религиозные практики нужны для того, чтоб приблизить человека к этому уровню сознания. Когда оно уже достигнуто, то, бывает, настолько захватывает, что многие меняют образ жизни – уходят в ашрамы или уединяются, чтоб не разрывать связь с Богом.

Дисбаланс Аджны.

Если Аджна разбалансирована, человек воспринимает окружающий мир и жизнь только рационалистически – через логику и интеллект. Он стремится упорядочить жизнь (как свою, так и окружающих), выстроить ее по логическим цепочкам. Берясь за какое-либо дело, он создает четкий план. Если же ему становится понятно, что по плану действовать не удастся, он откажется от своей затеи. По любому вопросу человек требует логических доказательств. Его не удовлетворит ответ «я чувствую, что надо сделать так». Ему важно знать логические причины поступков. Такие люди верят только в то, что можно увидеть, потрогать. Только так человек может понять суть предмета. Если дисбаланс чакры очень сильный, человек отказывается не только от интуиции, но и от чувств, считая их нелогичными. Это приводит к тому, что восприятие мира становится очень узким и ограниченным. Все, что не вписывается в рамки логики, отбрасывается человеком. Он не видит смысла в чувствах, эмоциях, нерациональных поступках. Духовность и все связанное с ней отрицается им полностью.

Порой дисбаланс Аджны проявляется следующим образом. Ее обладатель разбирается в духовных истинах. Но его знания очень поверхностны. Кроме того, у него появляется стремление использовать свои мысли и знания для удовлетворения корыстных интересов. Ему нравится влиять на людей, управлять ими, вызывать у них восхищение либо благоговейный страх.

Сбой в работе Аджны, как правило, затрагивает и развитие Вишудхи. Это приводит к желанию человека манипулировать – людьми, событиями, жизнью. В особо тяжелых случаях обладатель неуравновешенной чакры превращается в шарлатана. Он готов обманывать людей ради того, чтобы сбывались все его желания. Человек с раскрытой Аджной никогда не употребит интеллектуальные и духовные способности во вред другим. Ему и в голову не приходит манипулировать кем-либо. Ведь он понимает законы развития Вселенной. А они категорически против разного рода манипуляций. Кроме того, человек осознает, насколько опасно злоупотребление силой мысли и интуицией. Причем, опасность грозит не только ему, но и окружающим его людям, самой Вселенной. Поэтому он всегда контролирует свои мысли и не причиняет ими вред другим.

Неуравновешенное состояние аджны чакры, как правило, оборачивается для человека печальными последствиями, в лучшем случае. Т. к. здесь в полной мере проявляется страх. Страх, который полностью поглощает человеческую личность.

Страх на аджне чакре – глубинный, подсознательный, часто неосознаваемый. Распознаётся самим человеком редко и с большим трудом. При этом страх действует постоянно.

Этот страх заставляет человека любое изменение в своей жизни воспринимать — как потенциально опасное. Любое намерение, любая мысль о реальном изменении безсознательно воспринимается как опасная. И на этой основе человек делает свой выбор… И находит очень веские причины, просто потрясающие объяснения тому, почему он не может…

Этот страх блокирует движение любой энергии, стремящейся к реализации.

Можно сказать, что в основе всего того, чего не смог достичь человек лежит страх.

Научиться распознавать этот страх можно, пожалуй, одним способом – развить в себе сознание «свидетеля» — способность наблюдать за собой со стороны.

Давайте рассмотрим еще одну возможную ситуацию. Например, Аджна частично раскрыта, но плохо уравновешена. А вот остальные чакры полностью разбалансированы. Чем это заканчивается? Нарушением равновесия. Человек начинает летать в облаках. Он отрывается от реального мира, становится неспособен принимать правильные решения. Ему легче мечтать о том, что будет завтра, через месяц, через год, строить планы и воздушные замки, нежели спуститься с небес на землю и принять решение касаемо сегодняшнего дня. В этом случае человек может запутаться в интуиции. Ему становится крайне трудно отличить ее подсказки от собственного воображения. И зачастую воображение он слышит и воспринимает четче, нежели интуицию. Его воображение становится даже ярче реальности. Человек уходит в его мир и проводит в нем большую часть времени, становясь все инфантильнее.

Также отсутствие гармонии в Аджне может привести к неуверенности во Вселенной. Ее обладатель перестает понимать смысл того, что с ним происходит. Это приводит к тревоге, беспокойству, страху перед завтрашним днем. Чтобы не показать этот страх и волнение окружающим, человек надевает маску циника и со временем вживается в нее.

Аджна Чакра и физическое тело.

Аджна тесным образом связана с состоянием нервов и мозгом. Также она оказывает влияние на органы зрения, слуха и обоняния.

Все мы знаем, что глаза являются зеркалом души. Так вот, если Аджна гармонично развита, мы можем смотреть на находящегося рядом человека и получать через глаза важную информацию. Чем выше духовное осознание и шире канал, по которому приходят сообщения, тем глубже мы заглядываем внутрь человека. Если Аджна широко раскрыта, мы получаем возможность увидеть, о чем думает человек, понять и прочувствовать его душу.

Глаза – это отражение того, как мы воспринимаем окружающий мир. Вообще мировоззрение каждого человека определяется тем, как он жил раньше и как живет сейчас. В первую очередь, на его формирование влияет детство. Затем свою лепту вносит накопленный жизненный опыт, общественные нормы, стереотипы, наставления близких людей. Кроме того, немалое влияние оказывают наши прошлые инкарнации. Ведь вы наверняка помните, что тело – это лишь оболочка для души. А она уже прожила немало жизней, сменила несколько тел. И на протяжении всех инкарнаций душа впитывала опыт, училась чему-то. Все это находит отражение в нынешней жизни.

Укрепляя и развивая духовное осознание, человек начинает понимать, что его взгляд на окружающий мир – это всего лишь интерпретация души. А она не всегда бывает правильной и объективной. Допустим, вам не нравится какой-то человек. Вселенная его принимает, а вот вам рядом с ним находиться не хочется. Причина этого в том, что у этого человека есть один из ваших недостатков. Именно поэтому он отталкивает вас на интуитивном уровне. Вообще субъективное восприятие мира свойственно практически каждому человеку. Все мы, видя ту или иную картину, наполняем ее смыслом. При этом смысл у каждого будет свой. Исходя из него, картина оценивается. Она признается хорошей или плохой. И опять-таки, каждый вынесет свое личное суждение, основанное на жизненном опыте и уровне развития души. Соответственно, и отношение к миру у всех разное. Одни смотрят доброжелательно, другие – негативно. Что выберете вы, зависит только от вас лично.

Живя в настоящем, мы получаем возможность создавать свое будущее, наблюдая за событиями и интерпретируя их. С каждым днем мы получаем все больше и больше знаний. Со временем у нас уже получается видеть вещи объективно. Отпадает потребность их интерпретировать, создавать стереотипы, навязывать определения. Когда приходит понимание вещей в их истинном смысле, человек раскрывается и принимает мир таким, каким он является на самом деле. А это помогает принять и понять самого себя. Вследствие этого мир тоже начинает относиться к нам иначе. Вселенная полностью и безоговорочно принимает нас, помогая во всем.

Если человек относится к миру недоброжелательно, его переполняет зависть, все события представляются ему только в мрачном свете, у него возникают проблемы со зрением. Так что если вы хотите узнать отношение человека к жизни, поинтересуйтесь, носит ли он очки. Если да, то какие. Диоптрии и будут ответом на ваш вопрос. Если у человека начинаются серьезные глазные заболевания (катаракта, глаукома), значит, в его жизни присутствует сильная ненависть к миру.

Если Аджна раскрыта, значит, человек будет воспринимать мир с любовью. Это принесет ему гармонию.

Уши символизируют то, как мы умеет слушать окружающий мир. Причем, это не только способность слышать какие-то звуки, но и умение настраиваться на получение сообщений, подсказок от Вселенной, а также от своего внутреннего «я». В случае плохо раскрытой Аджны человек перестает улавливать эти подсказки. Это приводит к нарушениям слуха, воспалительным процессам. Так что если вы заметили снижение порога слуха, не торопитесь идти к врачу. Конечно, в больнице вам на время помогут вернуть слух, но потом проблемы начнутся снова. И решить их можно только путем развития и гармонизации Аджны.

Смотрим дальше. Что является визитной карточкой человека, по которой его оценивают другие люди? Нет, это не одежда, как принято говорить, а лицо. Наблюдая за лицом собеседника, мы можем многое узнать о нем. Например, морщинки в уголках губ говорят о том, что человек часто смеется или улыбается. Если уголки губ опущены вниз, в сердце человека поселилась тревога и тоска. О решительности и смелости говорят брови вразлет.

У каждого человека есть несколько характерных выражений лица. Вот так он смеется, а так он выглядит, когда расстроен. Эти выражения поступают внутрь и остаются в памяти клеток кожного покрова. Таким образом формируется та самая визитная карточка. Именно от выражения нашего лица зачастую зависит отношение к нам окружающих людей. Лицо может привлекать или отталкивать, быть открытым либо неподступным. От того, какие выражения чаще всего запечатлеваются на нашем лице, зависит внутренний мир.

Причин проблем с лицом огромное множество. Это могут быть небольшие прыщики, угри. В особо тяжелых случаях сбой в работе Аджны может довести до паралича лицевых нервов. У всех этих проблем есть нечто общее. Их появление связано с необходимостью рассказать миру о том, что ваше внутреннее «я» и маска на лице – это две разные вещи. Даже небольшой прыщик – это уже повод задуматься о том, а тот ли вы человек, за которого пытаетесь себя выдать. Может быть, у вас стало слишком много масок, за которыми не разглядеть душу? Эти маски, натянутые улыбки, фальшивый интерес к собеседнику рано или поздно приводит к нарушениям во всех уровнях. Когда Аджна полностью раскрывается, фальшь уходит. У человека пропадет боязнь быть самим собой, показать свой внутренний мир без прикрас.

Аджна также отвечает за функционирование мозга и нервной системы. Мозг человека представляет собой своеобразный командный пункт, в который поступают сообщения от органов, тонких тел и энергетических центров. В нем же располагаются сформировавшиеся за долгие годы мысленные стереотипы. Все это полностью подчиняется человеку. Кстати, мозг еще являет огромным банком памяти. В нем содержится столько информации, сколько мы и представить себе не можем. Другое дело, что у нас не всегда есть полный доступ к ней. Зачастую нужная информация всплывает в стрессовой ситуации. Если Аджна раскрыта, этот доступ расширяется. Мы получаем уникальную возможность управлять своим мозгом и мыслями. Фактически, к нам в руки попадает супер мощный компьютер, который может все. Главное, разобраться в том, как управлять им.

Необходимо помнить о том, что те мысли, которые возникают в мозгу сегодня, завтра могут стать реальным будущим. Ежеминутно и ежесекундно мы формируем свое будущее через силу мысли. Если научиться управлять своими мыслями, сортировать их и отфильтровывать негативные, можно преобразовать жизнь в лучшую сторону.

Обладатель раскрытой и уравновешенной Аджны отдает себе отчет в том, насколько велика сила мысли. Он понимает, что возможности мозга безграничны. Осознав это, он учится правильно относится к своим мыслям, работает со стереотипами, направляет в космос только те мыслеформы, которые могут принести ему благо. Таким образом, человек становится хозяином своей судьбы.

Слабо раскрытая Аджна сужает кругозор человека. Ему становится очень сложно воспринимать истины, усваивать положительный опыт, признавать то, что противоречит сложившимся в его голове стереотипам. Все это создает препятствия для развития его способностей. Раскрытая Аджна расширяет умственные способности. Она подготавливает мозг к принятию и пониманию окружающего мира. Обладатель уравновешенной Аджны не навешивает на мир ярлыки и не загоняет его в привычные рамки. Он воспринимает его таким, какой он есть. Такой человек настроен на впитывание позитивного опыта Вселенной. Он открыт для новых впечатлений и эмоций. В результате его жизнь наполняется светом и радостью.

Дисбаланс в Аджне нередко приводит к изматывающим головным болям. Так проявляется неспособность человека принимать сообщения от внутреннего «я» и от космоса. Порой боль свидетельствует о неверии в себя, о слишком сильной самокритике, о страхе показать людям свое истинное лицо. Раскрытая Аджна помогает нам осознать, что главное в человеке – это душа. Тело и одежда являются временной оболочкой ее в настоящей инкарнации. Жизнь человека – это одна из множества точек на оси координат Вселенной. Поэтому нет смысла критически относиться к ней. Понимание бесконечности жизни укрепляет уверенность во Вселенной, нейтрализует страх и негативное отношение к себе, наполняет сердце любовью.

Зачастую дисбаланс Аджны становится причиной навязчивых ночных кошмаров и заболеваний нервной системы. Если у человека складывается ощущение, что его мысли не подчиняются ему, начинаются проблемы с гипофизом. Уравновешенная чакра дарит спокойствие. Человеку уже не хочется контролировать свою жизнь. Он понимает, что является хозяином и тела, и своих мыслей. В любой момент он может придать нужное направление жизни. Вследствие этого человек начинает плыть по течению, не сопротивляясь обстоятельствам. Такой образ жизни – залог гармонии.

Аджна Чакра и гормоны.

Состояние Аджны влияет на работу двух очень важных органов – гипофиза и шишковидной железы.

О второй железе ученые знают не так уж и много. Давайте попробуем ее найти. Проведите две воображаемые линии. Одну горизонтальную – поверх ушей. Вторую – вертикальную, по направлению к макушке. Так вот, железа находится в точке их пересечения. По форме она отдаленно напоминает шишку сосны. До сих пор точно не установлено, входит ли железа в эндокринную систему. Но зато ясны ее основные функции. Железа отвечает за выработку гормонообразного вещества, которое называется мелатонин. Оно помогает активизировать животным циклы гнездования, миграции, а также инстинкты, отвечающие за воспроизводство потомства. Если говорить о людях, то у них железа развивает внутреннее чувство смены дня и ночи, от которого зависит наше настроение и физическое состояние. Это основная функция железы. Но есть еще несколько параллельных, не столь важных для жизни человека. Сбой в работе шишковидной железы приводит к хронической усталости, глубокой депрессии, нервозности.

Давайте теперь рассмотрим гипофиз. Он располагается спереди шишковидной железы. По функционалу гипофиз напоминает сложный центр управления. Вес его составляет порядка 0,5 грамма. Железа состоит из двух частей. Первая – тело. Вторая – небольшой отросток, соединяющий тело с гипоталамусом. Тело распадается на две части. В первой находятся клетки, производящие гормоны. А задняя выполняет роль резервуара для хранения гормонов. Из нее они потом переходят в кровеносную систему. Гипофиз непосредственно связан с эмоциями человека. Он отвечает за эмоциональную уравновешенность.

Те гормоны (всего их два типа), которые производит на свет гипофиз, ответственны за формирование второстепенных гормонов.

Первый вид – тропические гормоны. Они помогают активизировать эндокринные железы.

Второй тип – соматические гормоны. Их влияние распространяется на все клетки человеческого организма.

Гипофиз не зря называют заводом по выработке гормонов. И первый, и второй тип появляются на свет только в этой железе. От количества произведенных гипофизом гормонов и от их качества зависит функциональность эндокринной системы в целом.

Гормоны гипофиза отвечают за развитие как физических, так и эмоциональных уровней. Задняя половина гипофиза отправляет в кровеносную систему два важных гормона. Они создаются в гипоталамусе, но проходят обязательную проверку гипофизом. Первый регулирует работу почек. От него зависит, сколько воды будет выводиться из организма вместе с мочой. Как только человек выпивает несколько стаканов воды, начинается выработка этого гормона. Благодаря ему в организме не задерживается лишня жидкость. После тяжелой болезни, которая привела к обезвоживанию, количество гормонов значительно увеличивается. Это приводит к тому, что вода практически перестает выходить из организма с мочой. Таким образом удается поддержать нужный водный баланс.

Второй гормон вырабатывается только у женщин: непосредственно перед родами и после них. Благодаря ему становятся возможны осень сильные сокращения мускулатуры матки и идут потуги. Таким образом, женщина получает возможность родить ребенка. После родов гормон производится для того, чтобы помочь маме в стимуляции молока. Что касается мужчин, то в их организме тоже периодически попадается этот гормон. Но роль его в этом случае до сих пор не установлена.

В передней части гипофиза находятся клетки, отвечающие за выработку всех остальных гормонов, которые не менее важны для развития организма. Давайте познакомимся с ними поближе.

Тиреоид-стимулирующий гормон. В его функции входит регуляция работы гормонов щитовидки.

Фолликул-стимулирующий гормон. Он отправляется в яичники, где отвечает за формирование яйца. В его же функции входит стимуляция секреции эстрогена. Это касается женского организма. В мужском организме он инициирует выработку спермы.

Следующий гормон – лютеинизирующий. Он стимулирует выработку половых гормонов. У мужчин этот процесс происходит в яичках. У женщин гормон поступает в яичник, где активизирует выработку прогестерона. Благодаря этому процессу происходит овуляция клетки и беременность. Кроме того, этот гормон отвечает за сохранность плода в течение двадцати одного дня.

Следующий гормон – роста. Его производство не прекращается в течение всей жизни. В возрасте от одиннадцати до семнадцати лет количество гормона увеличивается в разы. Он отвечает за правильное формирование костей. Если в растущем организме наблюдается недостаток гормона роста, ребенок вырастает карликом. Переизбыток, напротив, приводит к так называемому гигантизму. Это редчайшее заболевание, заканчивающееся смертельным исходом в молодом возрасте по причине острой сердечной недостаточности. Выработка гормона роста идет только во время сна.

Как вы уже поняли, деятельность гипофиза пронизывает все области жизни человека. А его развитие зависит от состояния Аджны. Если чакра не уравновешена, начинаются заболевания гипофиза. А это значит, что и физическая, и духовная жизнь будут неполноценными. Ведь для их нормального развития требуются команды от гипофиза.

Если смотреть глубже, то становится понятно, что от того, насколько раскрыта Аджна, зависит весь образ жизни человека. Будет ли он счастлив, спокоен, уравновешен. Если чакра неуравновешена, о стабильности в жизни не приходится говорить. Недомогание, дисгармония со своим внутренним миром, нарушение половых функций, бездетность – это далеко не полный список того, что ожидает человека. Если же Аджна раскрыта и развита, ее обладатель физически здоров, полноценен. Он может создать крепкую семью и оставить после себя потомство. Его жизнь наполнена Божественным светом, истинной любовью, глубоким счастьем и безмятежностью.

Медитации и практики для Аджны Чакры.

Чакра Аджна – это центр переплетения все остальных чакр, символ знания и мудрости. Она располагается между бровями и называется «третьим глазом». Визуализация является лучшим способом раскрытия чакры. Для этого необходимо:

расслабьтесь, сядьте поудобнее и настройтесь на медитацию;

руки не напрягайте, можете расположить их вдоль тела либо положите ладошками вверх на колени;

начните правильно дышать: медленно, не спеша, через нос вдох, через рот выдох;

закройте на некоторое время глаза;

откройте глаза и вглядитесь в рисунок;

пропойте мантру «АУММ», растягивая последний звук «М»;

представляем, что между бровей у нас распускается цветок, который светится сине-фиолетовым цветом. Он наполняет всё тело энергией и спокойствием;

мысленно просим для себя у Вселенной всего того, чего пожелаем.

Упражнение для Аджны.

Дыхательная практика для прояснения и разрешения проблем.

Чтобы быть в состоянии решить проблему, не имеет значения какого рода, необходимо сделать одну очень важную вещь — расслабиться.

Расслабиться — значит раскрыться, стать одним целым. Те, кто не способен расслабиться, не могут также и медитировать. Поэтому расслабление — это непременное условие для того, чтобы рассмотреть ту проблему, которую вы хотели бы разрешить с ясной головой, интуицией и мудростью сердца.

Простой и быстрый способ расслабиться — это концентрация на дыхании. Для этого направьте свое внимание на процесс дыхания и на то, как дыхание рассеивается, выходя из тела. Вдыхайте ясность и чистый свет всем телом и расслабляйте тело, делая длинный, полный выдох. Затем ненадолго задержите дыхание — настолько, насколько это вам удобно, — пока не появится непроизвольное желание вдохнуть. Отпустите от себя все негативные мысли и проблемы и раскройте свое сознание в бесконечность.

Вдыхая, представляйте: «Я вдыхаю целый Космос — все существует внутри меня».

Выдыхая, думайте: «Я выдыхаю Космос — все мироздание исходит от меня».

На задержке дыхания: «Я везде. Все существует во мне, и при этом я — все, что существует вне меня. Я — единое целое со всем сущим».

Практика для Аджны Чакры.

Как прокачать аджну чакру и зачем это нужно? Существуют методики, которые позволяют прокачать энергию через чакры, и освоить их совсем несложно. Занимают такие упражнения всего несколько минут в день. Прокачки энергии через аджну заставляют ее работать и развиваться. Эти упражнения могут помочь и в ее открытии. Осознанный энергообмен поможет освоить и основы управления энергетическими потоками.

Начать прокачку нужно с представления чистого энергетического потока, который входит в межбровную чакру. Дыхание следует сохранять ровным и спокойным. Сделайте несколько вдохов и выходов, представьте, как энергия скапливается в аджне.

Теперь мысленно проведите поток энергии к низу живота, где он должен разделиться на два равных ручья и стечь по передней части бедер на стопы. Через пальцы ног потоки должны пройти по задней поверхности ног и добраться до крестца, где они снова сольются в единый поток. Он должен добраться до седьмого шейного позвонка.

С этого момента поток снова разделяется на два ручья, которые стекают по задней части рук, огибают пальцы и ладони, а затем по передней стороне рук через уши и надплечья возвращаются к седьмому позвонку.

После этого направьте поток по задней части шеи и затылку к аджне, где круг энергетической прокачки можно считать завершенным.

Теперь снова нужно сделать несколько спокойных вдохов и выдохов, а затем повторить упражнение еще девять раз. Тогда цикл прокачки будет считаться полным.

Заниматься этим можно два раза в день, утром и вечером. Относится эта методика не только к развивающим чакру аджну, но и к тем, которые чистят энергетические каналы человека. Она позволяет предупредить заболевания и облегчить состояние при болезнях.

Самое главное что происходит, когда человек в своём развитии достигает уровня уравновешенной аджны чакры – отказ от индивидуального восприятия мира. Он воспринимает себя, равно как и всё остальное, как часть этого мира. Его действия больше не направляются собственной волей. Они направляются всеобщим потоком жизни, Богом.

Человек с открытой и уравновешенной Аджна чакрой выходит на новый, трансцендентный уровень восприятия действительности, недоступный при помощи обычных органов чувств.

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