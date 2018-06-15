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Расположение чакры: горло. Цвета: синий, голубой, бирюзовый. Дополнительный цвет: красный.

Символ: круг, обрамленный 16 лепестками лотоса, а внутри него круг, или круг с вписанным в него треугольником. От него отходит стебель чакры.

Ключевые слова: общение, выражение, ответственность, абсолютная истина, вера и преданность.

Основные принципы: вскармливание, укрепление жизни.

Внутренний аспект: общение и сила воли.

Энергия: самовыражение.

Возрастной период развития: между 15 и 21 годами.

Стихия: эфир (акаша).

Чувство: слух.

Звук: «ам».

Тело: ментальное тело.

Нервное сплетение: вся нервная система (впрочем, некоторые люди утверждают, что горловая чакра не связана с каким-либо нервным сплетением).

Гормональные железы, связанные с чакрой: щитовидная и паращитовидная железы.

Органы тела, связанные с чакрой: горло, шея, голосовые связки и органы, щитовидная железа, паращитовидная железа, челюсть, верхушки легких, уши, мышцы, руки и нервы (это мнение разделяют не все).

Проблемы и заболевания, возникающие из-за дисбаланса в чакре: трудности выражения мыслей, задержка речи, заболевания дыхательных органов, головные боли, боль в шее, плечах и затылке, заболевания горла, в том числе инфекционные, заболевания голосовых связок, трудности с общением, низкая самооценка, недостаток творческого начала, инфекционные заболевания уха, воспалительные процессы и проблемы со слухом.

Ароматические масла: лаванда, пачули.

Кристаллы и камни: ляпис-лазурь, аквамарин, содалит, бирюза, сапфир, голубой кружевной агат, хризоколла, синий турмалин, голубой кварц.

Название горловой чакры «Вишудха» в переводе с санскрита означает «полная чистоты». Она располагается на поверхности шеи, в районе горла, ее лепестки располагаются на передней стороне гортани, а стебель отходит вниз из области Затылка.

Значение чакры Вишудха.

Горловая чакра является центром, отвечающим за общение, вдохновение и выражение личности человека. Чакра связана со всеми аспектами общения — с собственным «я», с другими людьми, с космической силой (общение здесь проявляется в форме веры). Это чакра представляет то, как мы себя видим, а также создает важную связь между нижними чакрами и коронной чакрой. Она представляет собой мостик между нашими мыслями, чувствами, порывами и реакциями. Одновременно она передает миру и выражает содержание всех остальных чакр. Через эту чакру мы выражаем то, чем являемся. Через горловую чакру мы выражаем наши жизненные силы, смех, слезы, наши чувства радости и любви. Эта чакра дарит нам возможность сознательно и четко выражать то, что происходит и существует внутри нас.

Сексуальная чакра, которая особым образом связана с Вишудхой, отвечает за наши созидательные способности. Горловая чакра является источником вдохновения, она поднимает созидательное начало на уровень творческого выражения, благодаря этой чакре наши творческие способности выражаются в создании произведений искусства — стихов и прозы, музыки, картин, танцев и так далее.

Созидательная энергия сексуальной чакры при прохождении через другие чакры превращается в энергию, которая смешана с желанием самовыражения и самоопределения, в способность испытывать и выражать чувства и, наконец, в способность выражать творческое начало в формах искусства, которые воздействуют не только на тех, кто создает, но и на тех, кто воспринимает. Это дополнительный шаг к высшему Божественному вдохновению, которое выражается в чакре третьего глаза и в коронной чакре: они позволяют вложить в произведение искусства мудрость, знания и понимание мира, а также получить вдохновение свыше.

Благодаря Вишудхе мы способны смеяться, плакать, испытывать радость, влюбляться. Чакра помогает нам выразить все то, что происходит внутри нас. Если бы ни она, все эмоции и чувства оставались бы запертыми в наших сердцах.

По мере развития Вишудхи человек получает доступ к знаниям о мире, он осознает то, что происходит в его внутреннем «я» и преобразовывает чувства и эмоции в творчество. Со временем у него развивается способность отстраненно смотреть на чувства, обдумывать их. Благодаря этому он получает возможность управлять своими эмоциями.

От развития Вишудхи зависит то, как человек видит себя со стороны. Раскрытая и уравновешенная чакра дает уверенность в своих силах. Ее обладатель твердо знает, что является позитивным человеком. Это мнение довольно устойчиво. Даже если все кругом будут пытаться занизить его самооценку, ничего не получится. Такому человеку не страшны неудачи и ошибки. Он уверен, что все это временно, что завтра обязательно будет лучше, чем сегодня. Гармоничная Вишудха наполняет человека верой в высшие силы. Он понимает, что Вселенная не оставит его. Возникающие на его пути трудности и препятствия не ломают его. Ведь он понимает, что Вселенная поможет ему справиться с проблемами и не бросит в беде.

Раскрытая Вишудха стимулирует желание выполнить заложенное природой предназначение. Поэтому человек перестает зацикливаться только на своих интересах. Он смотрит намного шире. Ему хочется найти себя и самовыразиться на всех уровнях: физическом, материальном, духовном, рациональном. Такие люди достигают в жизни больших успехов.

Функции Вишудха чакры.

Низший слой чакры отвечает за самовыражение посредством чувств, развития своих способностей. Человек хочет быть услышанным теми, кто находится рядом. Ему важно не только написать стихи, но и получить отклик от читателей. Только в этом случае он будет удовлетворен.

Высший уровень ориентирует на развитие духовности. Здесь человека больше интересует самопознание. Он задает себе вопросы касательно своего предназначения в мире. Ему хочется понять Вселенную, людей. Человек продолжает творить. Но ему уже не столь важен отклик, сколько самовыражение. Он может писать те же стихи и не публиковать их. Несмотря на отсутствие известности, он все равно будет получать удовлетворение от творческого самовыражения.

Вишудха также отвечает за развитие ответственности. На первом уровне это ответственность за свою жизнь и за саморазвитие. Переходя на высший уровень, чувство приобретает иную направленность. Это уже ответственность за других людей. При этом у человека не возникает желания вмешиваться в чужую жизнь. Просто приходит понимание того, что произнесенные слова, поступки и даже мысли могут оказывать влияние на тех, кто находится рядом. Поэтому человек становится избирательнее как в словах, так и в действиях. Он учится реагировать на подсказки Вселенной, старается жить по законам мироздания. Именно в энергии космоса он черпает вдохновение для творчества и развития заложенных природой способностей. Но он всегда помнит о том, что все его таланты должны служить не ему лично, а человечеству.

Выше говорилось о том, что одной из функций Вишудхи является общение (коммуникабельность). Оно также проявляется на двух уровнях. На нижнем это обычное общение между человеком и другими людьми. На высшем – энергообмен между телом и чакрами.

Если человек полностью здоров и нормально развивается, обмен на высшем уровне идет естественно. Но бывают случаи, когда связь между физическим телом и энергетическими центрами нарушается. Это может произойти, если человек не слушает свое тело, не понимает, чего оно хочет, подавляет в себе желания, употребляет нездоровую пищу, истощает физические силы. Физическое тело всегда реагирует на неправильные действия человека. Как только та или иная чакра блокируется, оно начинает посылать сигналы. Это может быть боль, усталость. И тут важно понять, что именно произошло, какая чакра дала сбой. К сожалению, далеко не все готовы вести диалог со своим телом. Зачастую люди не обращают внимания на знаки, тем самым усугубляя положение.

Самопознание на уровне пятой чакры — это открытие тенденций своего развития. Вы обретаете внутреннюю свободу и позволяете чистому, освобожденному разуму засиять в полную силу. Вы должны осознавать, что вам нужно прислушиваться к своему внутреннему голосу и доверять ему, иначе любые попытки контролировать поток получаемой информации мгновенно низведут вас до уровня третьей чакры.

Уравновешивание Вишудхи улучшает общение с телом. Это помогает человеку правильно понимать, что он делает не так. Кроме того, гармонизация чакры дает возможность объективно посмотреть на свои чувства и мысли, определить, какие из них разрушают целостность личности, и вовремя исправить ситуацию.

Обладатель уравновешенной Вишудхи понимает, что гнев в его душе возникает только тогда, когда он это допускает. А проблемы со здоровьем начинаются после появления в голове негативных мыслей. Если чакра закрыта, человек не может самостоятельно отсортировать мысли и чувства. Он не понимает, какие из них приводят к изменениям в физической жизни. Но если Вишудха гармонизирована, работа над собой проста.

Давайте рассмотрим, как ведет себя человек с неуравновешенной чакрой. Допустим, у него поднялось артериальное давление. Он не будет искать причину в негативном отношении к миру. Гораздо легче списать возникшую проблему со здоровьем на злобного начальника, который в очередной раз наорал на него без повода. Или другой пример. Врач говорит пациенту, что боли в его спине вызваны смещением позвоночника. Человек сразу найдет для себя понятное объяснение недуга: «резко повернулся, перезанимался в спортзале». Хотя на самом деле причина и того, и другого гораздо глубже. Но людям с неуравновешенной Вишудхой это трудно (а зачастую и невозможно) понять и принять. Они боятся брать на себя ответственность за свою жизнь и предпочитают не думать о том, что физический мир является отражением духовного.

Два уровня Вишудха Чакры.

Общение со своим телом помогает осознать то, что происходит. Человек начинает понимать, насколько велика сила мысли. Ему становится легче разобраться в обустройстве мира и себя самого. Он может объяснить причины своих поступков, желаний.

От общения с другими людьми зависит то, как мы выстроим завтра свою жизнь. И далеко не последнюю роль здесь играют мысли и слова о самих себе. Не забывайте о том, что каждая мысль материальна. Если человек думает: «Я не справлюсь с этой работой», у него действительно ничего не получится. Если он пожалуется коллегам, что устал (чтобы его не нагружали лишней работой), то вскоре заметит, что силы действительно иссякли. Мысли направляют наше поведение, отвечают за неосознанные поступки. Кроме того, от них зависит то, как отреагирует на наши действия Вселенная. Поможет ли она воплотить планы в жизнь или, наоборот, разрушит все. Когда человек понимает, насколько могущественна мысль, он становится осторожнее. Он уже старается допускать негативных мыслей, которые могут привести к созданию неблагоприятных ситуаций. А вот позитивные мысли принимаются им на ура.

Понимая, что каждая мысль является мощной энергетической силой, определяющей его жизнь, человек переходит на высший тип общения Вишудхи. На нем он учится управлять своими мыслями, воссоздавать с их помощью материальную реальность. Ему становятся понятны подсказки Вселенной, законы ее развития. Освоение этого этапа дает возможность выстраивать свою жизнь так, как хочется. Исчезает фатализм и желание списать все на рок судьбы. Человек становится хозяином своей жизни.

Каждый человек стремится к правде. На первом уровне Вишудхи это находит проявление в законе. И то, и другое устанавливает некие ограничения, правила, критерии, помогающие нам жить. Они дарят человеку ощущение справедливости, в котором он так нуждается. Если мы ведем себя в соответствии с разработанными в обществе нормами, нам кажется, что все замечательно. Ведь к нам нет никаких претензий. Зависимость от общества – это и есть низший уровень.

Переходя на высший уровень, человек освобождается от влияния общества. Его больше интересует поиск абсолютной истины. Он начинает понимать, что общественные нормы, разработанные людьми законы не столь совершенны. В них есть ошибки и недочет, поскольку их созданием занимались люди, а не Вселенная. Именно тогда приходит осознание того, что жить надо по законам мироздания, а действовать так, как подсказывает внутренний голос, совесть. Но при этом надо уметь избежать конфликта совести с общественными нормами. В противном случае есть риск быть наказанным.

Гармоничная(здоровая) Вишудха Чакра.

Обладатель раскрытой и уравновешенной Вишудхи свободно выражает эмоции. Он не боится высказать свои мысли. На него не действует мнение большинства. Такой человек полностью уверен в себе, поэтому он не скрывает свои слабые стороны перед окружающими. Он честен перед ними и собой во всем. Иными словами, он живет так, как велит ему сердце, не боясь осуждения и непонимания.

Раскрытая чакра позволяет грамотно вести контроль за своей речью. Так, человек может долго молчать, выслушивая то, что говорят другие люди. Он не стремится переговорить и переспорить человека. Для него важно понять образ мыслей людей, заглянуть в их сердце. Обладатель здоровой чакры никогда не повышает голос, если хочет, чтобы его услышали. Наоборот, он говорит очень тихо, но твердо. Уравновешенность Вишудхи дает человеку возможность самовыразиться. Этот процесс затрагивает все области. Человек абсолютно спокойно озвучивает свои мысли, показывает чувства в кругу семьи, среди друзей и коллег. Он не скрывает свою веру в Божественные силы, не стесняется ее. Его убеждения стабильны. Даже если все окружающие считают их неправильными, он не окажется от них и не свернет с выбранного пути.

Тем не менее, обладатель гармоничной Вишудхи не зацикливается только на своих мыслях и убеждениях. Он способен выслушать другого человека и принять его суждение. У него нет страха, что чужие мнения нанесут ущерб его индивидуальности. Такой человек никогда не будет влезать в спор и яростно отстаивать свою точку зрения, если на это нет особых причин. Его речь богата и ярка. Многие в окружении считают его прирожденным оратором. Здоровая Вишудха дарит богатое воображение, красивую манеру говорить. Вместе с тем, она отвечает за понимание собеседника. Обладатель уравновешенной чакры всегда знает, когда нужно что-то сказать, а когда – промолчать и внимательно выслушать другого человека. Благодаря этому ему удается быть понятым всеми. Его речь проста и не изобилует непонятными терминами. Такой человек обладает внутренней целостностью. Это позволяет ему устоять перед искушениями, справиться со всеми трудностями на пути. Он спокойно может отказать в просьбе, если считает, что ее выполнение уведет его с выбранной дороги. Споры и ссоры – не его стезя. Он предпочитает диалог и компромисс.

Гармонично работающая Вишудха дает ощущение свободы. Человек становится самостоятельным. Его действия зависят только от внутреннего «я», а не от мнения окружающих. Его наполняет решительность. Он правильно относится к самому себе: знает, какие таланты у него есть и какие слабости. Причем, в слабостях он признается открыто, не маскируя их.

Высший уровень Вишудхи характеризуется способностью понимать силу мыслей. Человек умеет контролировать поток своих мыслей, он знает, как сортировать их и подавлять негативные. Более того, если ему требуется очистить свой разум от мыслей на некоторое время (медитация), он легко достигает этого. У него намного сильнее, чем у других людей, проявляется связь с суперэго. Сообщения, которые посылает Вселенная, находят отклик в его сердце. Человек обретает возможность понимать символы и подсказки Вселенной. Его никогда не покидает творческое вдохновение и богатое воображение.

Умение услышать другого человека на высшем уровне приобретает иное значение. Человек слышит не только то, что говорит оппонент, но и то, о чем он умалчивает. Иными словами, он как бы слышит между строчками, понимая смысл того, что у людей не получается выразить при помощи слов. Для него огромное значение приобретают интонации. По ним он понимает, говорит ли человек правду или пытается соврать. Эта особенность очень важна для тех, кто практикует целительство. Дело в том, что пациент далеко не всегда решается сказать впрямую о своих проблемах и заболеваниях. Зачастую он сообщает о них намеками. Бывает и так, что человек сам не знает, где и что у него болит. Но его подсознание пытается передать эту информацию через интонации и тембр голоса. Опытный целитель в состоянии распознать эти подсказки.

Уравновешенная Вишудха помогает своему обладателю радоваться возможности свободно выражать чувства и эмоции. Человек не стесняется говорить то, что считает нужным. Он живет в согласовании со своей совестью и не боится непринятия мнения со стороны общества. Более того, он может взять на себя ответственность за свои мысли и доказать их правоту. При этом он не влезает в споры, а спокойно объясняет людям свое мнение, приводя разумные доказательства.

Если Вишудха здорова, человек получает возможность самовыразиться. Это дарит ему чувство свободы и способность понимать других людей. Кроме того, он становится терпимым к чужим мнениям. Приходит осознание того, что все люди разные. Каждый человек имеет право на свою точку зрения. Таковы законы развития Вселенной.

Дисбаланс в работе Вишудха Чакры.

Неуравновешенность чакры приводит к трудностям в самовыражении человека. Он не понимает, как именно он может выразить свой внутренний мир. У него появляются проблемы в общении. Наибольший урон могут нанести две из них.

Первая проблема – нарушение правильного общения личности (души) и физического тела. Человек перестает понимать те подсказки, которые даются ему. Он не слышит, как тело просит об удовлетворении естественных потребностей, не понимает его желания. Это может в итоге привести к физическому истощению и появлению серьезных хронических заболеваний.

Вторая проблема связана с неспособностью установить гармонию между эмоциями и разумом. Каковы последствия этого? Во-первых, человек теряет возможность выразить свои чувства в кругу близких и друзей. Его разум говорит о том, что искреннее смеяться и плакать – это плохо. Он убеждает своего хозяина в том, что любое проявление эмоций – это непозволительная слабость. В результате наступает замкнутость. Человек старается подавить в себе возникающие эмоции, что приводит к еще большему дисбалансу чакры. Иногда неспособность открыто выразить чувства приводит к уходу в мир мечтаний. Человек начинает вести воображаемые разговоры с людьми. В них он делает то, чего никогда бы не позволил себя в реальности. Виртуальный мир выглядит столь привлекательно, что его хочется посещать все чаще и чаще. В итоге человек становится неприспособленным к жизни в реальности. Он теряется, когда ему приходится выстраивать отношения здесь и сейчас, поскольку не знает, как себя вести. Любая негативная реакция людей выбивает у него почву из-под ног. Ведь в воображаемом им мире нет негатива и неприятия.

Сбой в чакре нередко сопровождается понижением самооценки, появлением самокритики. Человеку хочется быть понятым всеми. Но он осознает, что это возможно только в одном случае: если он будет вести себя так, как хотят другие люди. В результате возникает страх сказать что-нибудь не так, сделать не то, что от него ожидают. Вследствие этого самооценка падает с каждым днем, а любое неприятие со стороны общества вызывает новый шквал самокритики.

Нередко неуравновешенность Вишудхи приводит к постоянному чувству вины как перед собой, так и перед людьми. Человек понимает, что не может реализовать заложенный природой потенциал, не соответствует требованиям и ожиданиям окружающих. У него появляется желание много говорить ни о чем. Таким образом он пытается скрыть свои истинные желания и мысли.

Обладатель разбалансированной чакры панически боится показать обществу свои слабые месса. Чтобы никто не догадался о его уязвимых точках, он начинает демонстративно подчеркивать свою силу. Человек становится грубым, резким, невосприимчивым к нежности.

Желание привлечь к себе внимание и быть понятым зачастую выливается в болтливость. При этом человек никак не может найти те темы, которые были бы интересны не только ему, но и собеседникам. В разговоре то и дело возникают напряженные паузы. Чтобы избежать их, обладатель нездоровой чакры ударяется в сплетни. Он говорит безостановочно, не слушая других. Если же кому-то и удается вставить пару слов, они остаются им незамеченными. Неуравновешенность Вишудхи приводит к тому, что человек слышит только то, что хочет услышать. Он не понимает подтекстов и зачастую искажает услышанное в свою пользу.

Дисбаланс чакры нейтрализует возможность выхода на тонкие слои Вселенной. У человека перекрывается возможность понимать свой внутренний мир, осознавать свое предназначение в жизни. Вследствие этого законы развития Вселенной становятся для него непонятны. Бывает и так, что человек что-то понимает в своей жизни, но боится выразить это вслух. Поэтому полученные знания не приносят ему пользы и со временем забываются.

Как вы уже знаете, подавить чувства и эмоции насовсем невозможно. Рано или поздно они найдут выход. Так происходит и в этом случае. Со временем проявляется озлобленность, резкость, нервные срывы. Нередки случаи ухода в глубокую депрессию. Человек становится апатичен, он не хочет жить и творить. Ему не помогает поддержка близких людей, ведь он попросту не слышит то, что они пытаются до него донести.

Частые простуды и ангины, болезни легких и проблемы со щитовидной железой — физические признаки проблем с горловой чакрой. Должны насторожить также заболевания ушей, частые головные боли и боли в мышцах. Конечно, лечение физических заболеваний должно проводиться и привычными медицинскими методами, и при помощи техник для нормализации работы чакр. В запущенных случаях может исчезнуть голос. Особенно свойственно это тем, кто сдерживает злость. Последствиями этого также являются челюстные заболевания.

Лечение горловой чакры необходимо людям, которые испытывают проблемы в общении или имеют трудности в вербальном выражении мыслей. Если вам сложно общаться с другими людьми по какой-либо причине — от неуверенности и до отсутствия интереса к общению, скорее всего, дело в некорректном функционировании Вишудхи. Заниженная самооценка и различные комплексы также относятся к симптомам этого.

Физическое тело и Вишудха Чакра.

Вишудха непосредственно связана с горлом, легкими, голосовыми связками, щитовидкой, ушами, руками и мышечной системой. Если чакра неуравновешенна, начинаются воспалительные процессы в горле, инфекционные заболевания гортани, нарушаются функции шитовидки. Вполне возможны серьезные болезни легких, проблемы со слухом, воспаления уха. Речь нередко становится невнятной, человек может страдать от заикания. Мышцы шеи напрягаются, болят руки. При сильном дисбалансе могут периодически возникать судороги.

Страх быть неправильно понятым приводит к болезням мышц горла. В результате этого блокируются эмоции, нарушается поступление Божественной энергии. Что такое горло? Это особый орган, позволяющий нам манипулировать своим голосом, выражать мысли и чувства. Именно при помощи горла идет выражение творческого потенциала, формирование индивидуальности человека, его мировоззрения. При наличии сильно выраженного конфликта между чувствами и разумом, а также при попытках подавить в себе гнев, способность к формированию личности снижается. Это приводит к воспалительным процессам горла, гортани и голосовых связок.

Горло является центром, в котором развивается способность человека изменяться. Оно символизирует гибкость мышления, возможность менять свое мнение по мере накопления жизненного опыта. Если человек упрям, его разум закостенел, он не желает меняться (хотя и разум, и сердце говорят, что это крайне необходимо), заболевания горла и шеи развиваются довольно быстро. Вылечить их очень трудно.

То же самое может произойти в случае, если человек не может выразить свой внутренний мир. Он осознает свои желания, но не может добиться их претворения в жизнь. И не потому, что ограничен в возможностях, а потому что не может ясно и четко сформировать их для окружающих. Горло призвано помочь человеку высказать вслух то, что у него накопилось на сердце, в душе, озвучить желания и стремления. Если человек боится это сделать, опасаясь быть непонятым окружающими, он блокирует основную функцию горла и перекрывает Вишудху.

Такое поведение может привести к хроническим воспалительным процессам в горле. Если вы постоянно болеете ангиной, проверьте свою способность выражать мысли и чувства. Проанализируйте, насколько важно для вас донести свое внутреннее «я» до общества. Делаете ли вы это свободно? Или боитесь быть отверженными? Если болезни горла настигают маленького ребенка, причина, как правило, кроется в неправильном поведении его родителей. Они не дают своему ребенку самостоятельно принимать решения, говорить о том, что он думает. От них нередко можно услышать: «Ты сам не понимаешь, что хочешь. А вот я знаю, что тебе сейчас хочется скушать кашу».

За гибкость мышления человека отвечает не только горло, но и шея. Ведь именно благодаря ей мы может осматриваться кругом. Если у вас наблюдаются проблемы с мышцами шеи (спазмы, судороги, ограничение подвижности), проверьте, насколько вы упрямы. Излишняя упрямость блокирует возможность видеть подсказки Вселенной. Поэтому человек теряет возможность саморазвития, вследствие чего начинаются болезни.

Дисгармония Вишудхи вкупе со сбоем в работе сердечной чакры награждает человека неприятным запахом изо рта. Разумеется, речь не идет о тех случаях, когда гниют зубы или возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом. Запах может появиться, если человек плохо думает о мире и людях. Он озлоблен и позволяет себе распускать сплетни, говорить обидные слова.

Работа Вишудхи сказывается и на состоянии ротовой полости. Рот – это отверстие, через которое в организм попадает пища. Причем, это не только продукты питания, но и эмоции. Он также символизирует способность принимать новые идеи. Если человек слишком консервативен, он отказывается впитывать что-то новое, отвергает все мысли, нарушающие привычный уклад жизни, у него начинаются воспалительные процессы слизистой рта.

Сильный дисбаланс Вишудхи может довести человека до заикания. Если у вас появилось это заболевание, ищите причину в неуверенности в себе. Скорее всего, вы очень сильно боитесь высказать собственное мнение о проблеме, показать те эмоции, которые есть у вас внутри. Здесь речь идет не только о сбое Вишудхи, но и о нарушениях в области еще двух чакр: солнечного сплетения и сексуальной. В этом случае человек может абсолютно нормально говорить о не интересующих его вещах. Но при попытке выразить свои чувства к другому человеку он начинает заикаться.

С Вишудхой связана и щитовидная железа. Те гормоны, которые она вырабатывает, очень важны для нормального обмена веществ в организме. От них же зависит то, насколько человек будет активен. Эти гормоны отвечают за потребление кислорода и производство белка. Проблемы со щитовидной железой связаны с постоянным унижением. Человеку кажется, что его желания исполняются в самую последнюю очередь (если она вообще до него доходит). У него очень низкая самооценка. Положение усугубляется тем, что ему приходится все время считаться с желаниями других людей. Его собственные потребности так и остаются нереализованными.

Существует два заболеваний щитовидный железы. Первое – гипотиреоз – связано с пониженной активностью щитовидки. Обмен веществ (это способность человека принимать и отдавать) замедляется. Возникновение заболевания связано с осознанным отказом от самовыражения, с неумением отстаивать свое мнение и добиваться осуществления желаний.

Если железа работает слишком активно, развивается другая болезнь – гипертиреоз. Обмен веществ ускоряется в разы. Это означает, что человек сопротивляется унижению, которое присутствует в его жизни. Он всеми силами пытается освободиться от гнета, но это ни к чему не приводит. Человек на подсознательном уровне понимает, что ему необходимо воевать до конца. Если он победит, то займет первую позицию везде: и в семье, и в карьере. Он сможет самовыражаться и объяснять людям свои желания так, чтобы они его понимали. Но, увы, все это остается лишь на уровне невнятной борьбы, не дающей результатов.

Есть еще одно заболевание щитовидки. Оно называет зоб. Возникает в случае очень сильного унижения человека. Зоб также проявляется, если человек понимает, что его эксплуатируют. Он видит, что его желания не выполняются вообще, ему постоянно приходится подстраиваться под других людей. Для него же никто ничего не делает и не заботится о нем. У такого человека часто возникают следующие мысли: «Вот я для своей половинки сделал и это, и то, а она для меня ничего. Я помог родителям, а они мне даже спасибо не сказали». В результате такого мысленного настроя нарушается обмен веществ. Дисбаланс в Вишудхе приводит к ощущению ненависти ко всем, кто подпитывается от человека энергией. В результате возникает неудовлетворенность жизнь. Больной понимает, что его жизнь по сравнению с жизнями других людей не имеет смысла. Ему хочется самовыразиться, но это чувство постоянно подавляется теми, кто рядом. Поэтому человек становится очень несчастным.

Неуравновешенная Вишудха может привести и к проблемам со слухом (вплоть до полной глухоты). Заболевания связаны с желанием человека отгородиться от внешнего мира, защитить свое внутреннее «я» от враждебного проникновения. Человек не хочет и не умеет слушать и слышать окружающих. Причины подобного поведения зачастую берут истоки в детстве, когда ребенок постоянно слышит ссоры между родителями, видит, как они оскорбляют друг друга словами. Вполне возможно, он когда-то подслушал некие семейные тайны, которые не может никому открыть. В итоге на уровне подсознания возникает четкая установка: «лучше бы мне всего этого и не слышать». А это приводит к ослаблению слуха и воспалениям уха.

Серьезность заболеваний органов слуха зависит от того, насколько человек был впечатлителен в детстве и от того, как часто он подавляет в себе эмоции и чувства.

У маленьких детей тоже могут возникнуть проблемы со слухом. Они чаще всего связаны с постоянными нравоучениями родителей. Если ребенок ощущает непрерывный контроль за каждым своим действием, если его игры, учеба, свободное времяпровождение сопровождается комментариями мамы и папы, он теряет возможность сосредоточиться на своем внутреннем мире. Поэтому организм как бы блокирует поступающую извне информацию, понижая слух. Так что если вы заметили, что ребенок стал вас переспрашивать или подхватил ушную инфекцию, вовремя проанализируйте свое поведение. Вероятнее всего таким образом ваш малыш просит вас оставить его ненамного в покое и дать побыть в тишине.

Руки человека тоже связаны с Вишудхой. Они олицетворяют способность впитывать жизненный опыт. Причем, у здорового человека он не должен ощущаться как некое препятствие. Каждое событие должно восприниматься как некий положительный урок, из которого необходимо делать выводы. Если у человека формируется искаженное восприятие опыта, у него могут начаться болезни рук. То же самое происходит и при попытке сложить руки и самоустраниться от решения проблем.

Постоянные простуды также свидетельствуют о дисбалансе Вишудхи. Инфекционные заболевания дыхательных путей говорят о том, что человек не способен радоваться каждому прожитому дню. Здесь уже затронута не только горловая, но сердечная чакра.

Боли мышцах – это признак закостенелого негибкого мышления. Причиной атрофии мышц становится потеря доверия ко Вселенной, неуверенность в своих силах, негативные мысли, которые нейтрализуют желание человека продвигаться вперед и пытаться изменить свою жизнь. Кроме того, это заболевание может возникнуть вследствие усиленного контроля над собой и повышенной самокритики. В этом случае можно говорить и о сбое в чакре солнечного сплетения.

Нервная система олицетворяет общение человека и желание впитывать энергию и знания. Если врачи диагностировали у вас одно из многих нервных заболеваний, вам не хватает общения с людьми. Вероятно, на уровне подсознания засело чувство вины за что-то совершенное много лет назад. Блокировка чакры происходит и при нежелании устанавливать контакт с внешним миром. Человек полностью концентрируется на себе и не хочет, чтобы в его жизнь вмешивался кто-то.

Вишудха Чакра и гормоны.

Состояние Вишудхи оказывает влияние на две железы: щитовидную и паращитовидную.

Первая располагается в районе шеи (спереди). Она представляет собой две соединенные друг с другом дольки. Ее формирование начинается в полости рта. Далее железа идет вниз – до шеи. В щитовидке содержатся клетки, которые заполняются особым веществом. Оно состоит из тиреоидных гормонов Т3 (трийодтиронин) и Т4 (тироксин).

Вышеназванные гормоны в огромном количестве есть только в щитовидной железе. Если по каким-то причинам эти гормоны перестанут вырабатываться, их запаса хватит на три месяца. Для создания гормонов необходимо наличие двух веществ. Первое – тиреотропный гормон, который стимулирует деятельность щитовидки. Его вырабатывает гипофиз. Второе вещество – это йод. Он поступает в организм из продуктов питания.

Йод отвечает за синтез гормонов Т3 и Т4. Их наличие крайне необходимо для маленького ребенка. Благодаря им развивается мозг и костная система. Если у новорожденного в организме не хватает одного из двух гормонов, может наблюдаться слабоумие, а также отклонения в формировании скелета. Эти гормоны важны и для взрослого человека. Они отвечает за скорость реакции и работоспособность. Их наличие обеспечивает поступление кислорода и создание белка. Благодаря этому обеспечивается нормальный обмен веществ.

Паращитовидная железа находится на щитовидной. Она отвечает за уровень кальция в нашей крови. От того, насколько организм насыщен кальцием, зависит работа всех мышц, в первую очередь, сердечной.

От второго гормона – тироксина – зависит очень много факторов. Это и обмен веществ, и температура тела, и развитие маленького ребенка. Если уровень содержания тироксина зашкаливает допустимые пределы, человек испытывает постоянные стрессы. Ему становится тяжело работать. Может начаться выпадение волос. Аппетит значительно увеличивается. При этом человек не полнеет, а стремительно теряет вес. Все это сопровождается диареей, тремолом рук, повышенным потоотделением, плохой переносимостью жары, тахикардией и выпучиванием глаз.

Если наблюдается нехватка тироксина, работа организма замедляется, нарушается обмен веществ. Больной постоянно ощущает сильную усталость. У него пропадает аппетит. Но, съедая очень маленькие порции, он продолжает набирать вес. Волосы сильно выпадают. Дело может дойти до полного облысения. Речь замедляется, голос грубеет, усиливается чувствительность холода. Человек начинает часто простывать. У женщин может начаться сбой менструального цикла. Иммунитет падает в ноль, поэтому любое (даже не очень серьезное) заболевание может закончиться смертельным исходом.

Раскрытие Вишудха Чакры — медитации, практики.

Естественным путем 5 чакра Вишудха развивается у каждого человека в возрасте от 15 до 21 года. Сейчас этот возраст совпадает со старшими классами школы, ее окончанием, получением высшего образования и иногда началом профессиональной деятельности. В процессе обучения человек сталкивается с необходимостью развивать умение выражать мысли, доказывать свои знания и выражать собственное мнение в словесной форме. В возрасте развития голубой чакры практики для ее раскрытия необязательны, но полезны.

После 21 года естественное развитие горловой чакры притормаживается. Если имеется желание добиться чего-то большего в магии или повседневной жизни, стоит уделить внимание дальнейшему развитию Вишудхи. Проблемы с развитием пятой чакры у детей младше 15 лет связаны с аналогичными проблемами их родителей. Они находятся под их влиянием, а влияние человека с блокированной или проблемной горловой чакрой положительным назвать сложно.

Хорошо помогает развить горловую чакру созерцание природы. Почаще любуйтесь на небо в ясную погоду. Зеленая трава, весенние цветы, прогулки по лесу или полю — все это помогает пробуждению горловой чакры .

Как раскрыть горловую чакру во время процесса, непосредственно с ней связанного — общения с другими людьми? Старайтесь поменьше говорить о себе, учитесь слушать о том, что происходит в жизни других людей. Избавьтесь от сарказма и циничности, не допускайте ругательств и насмешек над окружающими. Но это не значит, что вы не должны отвечать на оскорбления — учитесь делать это достойно. Не держите зла, простите тех, на кого вы гневаетесь. Гнев отбирает вашу энергию. При этом делать что-то во вред себе и на пользу врагу совсем не нужно.

Работайте над своей речью. Голос должен быть мелодичным, приятным для слуха. Увеличивайте словарный запас. Контролируйте свою речь, избавьтесь от заикания и прочих речевых дефектов, если они у вас имеются. Курение — вредная для Вишудхи привычка, от нее желательно отказаться. Бросить курить довольно сложно, не каждый готов на это.

Избавляйтесь от чувства вины. Если вы совершили неблаговидный поступок, пообещайте себе никогда этого не повторять и забудьте о данной ситуации. Вина сковывает вас, не принося ровным счетом никакой пользы. Не забывайте о том, что вы не можете быть недостойным любви и внимания Творца, а также бесполезным для мира и людей. Каждый человек выполняет свои функции, у каждого имеется своя миссия. Не позволяйте другим людям доминировать над вами. Работайте над уничтожением комплекса неполноценности.

Медитация.

Умение разговаривать с окружающими людьми для обретения самореализации недостаточно. Очень важно научиться вести диалог со своим Я, природой, растениями и животными. Найдите для упражнений уединенное место вдали от городской суеты и шума. Это может быть берег моря, горы, степь, роща. Найдите свое место силы. Пусть оно станет вашим храмом, где вы сможете созерцать проявления Божественного. Примите самую удобную позу для расслабления и встречи с безмолвием. Вначале прислушайтесь к своим мыслям.

Проследите, откуда они приходят и куда исчезают. Затем постарайтесь услышать то, что они вам говорят. Удаленность от города и чистота природных эфиров избавит вас от ментального хаоса. И вы сможете разобрать те мысли, которые свойственны именно вам. Сконцентрировавшись на пятой чакре, озвучьте те мысли, которые пришли к вам. Их может быть мало, тогда медленно выговаривай те их, если их много, то проговаривайте их быстро. Вы заметите, что вам будет трудно одновременно говорить, слушать то, что произносите, сканировать мысли и концентрироваться на чакре. Вы можете наблюдать, что между мыслями есть промежутки. Они похожи на просветы между облаками, парящими в голубом небе.

Затем постарайтесь проговаривать мысли шепотом, и так тихо, как это возможно. Затем резко перестаньте говорить, и все свое внимание обратите на звуки окружающего вас пространства. Вы услышите, как звуки исходят из разных источников. Пение птиц, шепот ветра, шелест травы. Вы услышите, как плывут облака, как дышит земля, как звучит солнце, вы насладитесь музыкой космоса и симфонией звезд. Произойдет внезапное изменение восприятия мира. Весь мир раскроется как светозарное сплетение вибраций. И вы почувствуете особый ритм, биение, гармонизирующее все мироздание. Оно исходит из неведомого безмолвия. Представьте, как вы сливаетесь с этим неведомым, как оно наполняет вас.

Благодаря этой технике вы сможете многое изменить в себе, в своей жизни. В вашем голосе появится чарующая глубина и чистота, вы сможете проникнуть в поэзию бытия, внутренним слухом вы сможете слышать указания владык судьбы, в словах вы увидите новые пространства и измерения, речь ваша станет исцеляющей и несущей умиротворение, вы сможете плодотворно творить и проникать в сущность многих явлений.

На физическом плане это упражнение улучшает работу щитовидной железы, дыхательного аппарата, избавляет от усталости, депрессии и раздражительности.

Медитация с голубой пирамидой.

Примите привычную для медитации позу и расслабьтесь. Для этого проделайте несколько дыхательных упражнений, которые помогут очистить сознание. Расслабьте мышцы спины и верхней челюсти. Вы должны физически почувствовать, как напряжение уходит из ваших глаз, языка, лицевых мышц, кожи.

Переместите свое внимание на горло и рот. Представьте, что внутри вас находится перевернутая голубая пирамида. Ее основание располагается под челюстью, а вершина – в области сердца. Мысленно сделайте пирамиду ярче и увеличьте ее, почувствуйте, как эта область заполняется глубоким и ярким голубым светом.

Затем представьте, что каждая грань бирюзовой пирамиды представляет собой качества Вишудхи. Левая грань – это сила воли. Всякий раз, когда вы отстаиваете свое «я», свои убеждения, вы наполняетесь силой. Правая грань – это энергия творчества и самовыражения.

Передняя грань символизирует собой энергию общения. Она наполняет энергией гортань и голосовые связки, благодаря чему мы можем говорить правду и доносить свое мнение до окружающих. Задняя грань пирамиды наполняет энергией наши уши, благодаря чему мы отличаем правду от лжи.

Прочувствуйте чувства, которые несет в себе каждая грань. Удерживайте каждое ощущение столько, сколько хотите, потом переходите к другому. Запомните эти чувства, как на них реагирует ваше тело. Делайте эту медитацию, когда почувствуете потребность в том или ином качестве.

Медитация с голубым цветом.

Поскольку символом Вишудхи является голубой цвет, открыть ее можно при помощи цветомедитации. Для этого представьте, что вы лежите в лесу на траве и созерцаете бескрайнюю голубизну неба. Почувствуйте, как эта голубая энергия проникает в каждую клеточку вашего тела, как ваше тело наполняется ею. Она проникает в ваши мысли, делая их чистыми и ясными. Глубоко вдохните, окунитесь в небесные волны, пусть вас обдувает легким ветерком.

Достигнув полного расслабления и умиротворения, медленно вернитесь в обычное состояние сознания.

Во время медитаций можете произносить мантру ОМ нараспев во время длинного выдоха.

Медитация.

Для активизации чакры необходимо:

расслабиться, сесть поудобнее и настроиться на медитацию;

руки не напрягайте, можете расположить их вдоль тела либо положите ладошками вверх на колени;

начните правильно дышать: медленно, не спеша, через нос вдох, через рот выдох;

закройте на некоторое время глаза;

откройте глаза и вглядитесь в рисунок;

пропойте мантру «ШЬЯММ», растягивая последний звук «М»

Произносите следующие слова:

~ «Моя правда имеет право на существование»

~ «Я люблю общаться, мне это жизненно необходимо»

~ «Новая проблема в моей жизни лишь ещё больше развивает меня»

~ «Я общаюсь всей душой».

Медитации не решают наших проблем. Они лишь помогают избавиться от внутреннего мусора, настроиться на гармонию со Вселенной. Возможно, поначалу результаты будут незначительными, почти не ощутимыми. Но регулярное их исполнение вскоре даст видимый результат. Надо только набраться терпения и настроиться на путь самосовершенствования.

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