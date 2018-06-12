Энергосистема человека - чакра Манипура

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Чакра солнечного сплетения. Расположение чакры: ниже диафрагмы, между грудной костью и пупком. Цвет: желтый. Дополнительный цвет: пурпурный.

Символ: круг, обрамленный десятью лепестками лотоса, а внутри него — треугольник (обычно красного цвета), содержащий буквы, передающие звук «рам». Своего рода стебель отходит от треугольника, указывая на связь чакры с центральной нитью, позвоночником и остальными чакрами.

Ключевые слова: усвоение, знание о себе, логика, цель, деятельность, интеграция, личная сила.

Основные принципы: формирование личности.

Внутренний аспект: желание.

Энергия: внутренняя сила.

Возрастной период развития: с двух до двенадцати лет.

Стихия: огонь.

Чувство: зрение.

Звук: «рам».

Тело: астральное тело.

Нервное сплетение: солнечное сплетение.

Гормональные железы, связанные с чакрой:поджелудочная железа и надпочечники.

Органы тела, связанные с чакрой: дыхательная система и диафрагма, пищеварительная система, желудок, поджелудочная железа, печень, селезенка, желчный пузырь, тонкий кишечник, надпочечные железы, нижняя часть спины и симпатическая нервная система.

Проблемы и заболевания, возникающие из-за дисбаланса в чакре: умственное и нервное истощение, замкнутость, проблемы с общением, камни в желчном пузыре, диабет, проблемы с пищеварительной системой, язвы, аллергии, заболевания сердца.

Ароматические масла: можжевеловое, масло ветивера, лавандовое, бергамотовое и розмариновое.

Кристаллы и камни: цитрин, янтарь, тигровый глаз, перидот, желтый турмалин, желтый топаз, арбузный турмалин.

Манипура олицетворяет личное солнце каждого человека. В чакре находится центр внутренней силы. Через нее идет поглощение животворящей энергии солнца. Благодаря ее работе устанавливаются прочные связи с окружающими людьми и природой.

Третья чакра помогает человеку развиваться как умственно, так и духовно. Она передает возникающие у нас эмоции во Вселенную. Именно эта чакра отвечает за развитие способности человека вести за собой людей, управлять потоками своей внутренней силы. Ей подвластно развитие интеллекта. Через Манипуру каждый из нас налаживает связь с окружающими людьми, природой. Через нее идет восприятие мира.

В чакре сконцентрирована личная энергия человека, его желания, способности к самореализации. Иными словами, это эго. Если чакра работает без сбоя, человек легко выстраивает гармоничные отношения с любимыми. Кроме того, от состояния Манипуры зависит, будет человек лидером или ведомым. В ней зарождается желание добиться высокого положения, получить признание в коллективе, власть, выделиться среди серой массы. Через нее идет достижение поставленных нами целей и задач. Эта же чакра помогает нам осознавать и принимать разработанные обществом поведенческие нормы.

Каждый человек, взрослея, стремится к тому, чтобы иметь собственное мнение по каждому вопросу. Для этого необходимо стать независимым от мнения общества. Только тогда человек может начать высказывать свои собственные мысли как о простых житейских вещах, так и о высоких материях. Научившись этому, человек становится способен принимать осознанные решения и нести за них ответственность. Все это помогает ему самореализоваться и раскрыть заложенный природой потенциал. Это очень сложный и долгий процесс, который берет истоки во второй чакре и продолжается в Манипуре. Третья чакра помогает укрепить связь между интеллектом и рациональным подходом к вещам. Благодаря этому человек получает возможность вырабатывать мнения по поводу всего, что происходит вокруг, и принимать решения.

Через третью чакру происходит усвоение теоретических знаний и накопление опыта. Все это в совокупности позволяет личности сформироваться. Кроме того, чакра помогает нам взаимодействовать с другими личностями. Она улавливает частоты, на которых работают их тонкие тела. Основываясь на полученных сигналах, мы подсознательно выбираем тактику общения с тем или иным человеком.

Развитие духовности тоже в немалой степени зависит от Манипуры. Дело в том, что от нижних чакр в Манипуру постоянно передаются сильные желания. Чакра солнечного сплетения очищает эти желания, превращая их в созидающую энергию. Далее эта энергия переходит к высоким чакрам, где используется для духовного развития человека.

В зону ответственности Манипуры попадает и реализация человеком своего предназначения. Именно эта чакра помогает выполнить заложенную в настоящей инкарнации миссию. Каким образом? В первую очередь, за счет развития заложенных талантов и способностей. Если человек раскрывает в себе все таланты, он достигает самореализации на всех имеющихся уровнях. Благодаря этому он максимально точно проходит свой индивидуальный путь.

У каждого из нас есть желания и страсти. Они создаются на уровне первой и второй чакр. Попадая в третью чакру, они трансформируются в энергию, которая уже способна подключиться к более высоким чакрам. Развитие и совершенствование этой энергии и определяет личность человека.

В районе третьей чакры происходит осмысление возникших чувств, осознание страстей, желаний. В результате этой непростой работы усиливается внутренний свет человека. Многие ситуации, которые происходят в его жизни, становятся для него понятны.

Если Манипура работает плохо либо вообще заблокирована, передача энергии от нижних чакр к высоким нарушается или прекращается вовсе. Это приводит к тому, что человек сосредотачивается исключительно на материальных аспектах. Его не интересует развитие духовности. Он живет бытовыми проблемами, думает о деньгах, вещах. Таким образом, жизнь человека становится скучной и ограниченной. Его ничего не радует, кроме накопления материальных средств.

Открытая Манипура дает возможность человеку воспринимать свет как извне, так и снаружи. Обладатель здоровой чакры счастлив. Он доволен жизнью и получает удовольствие ото всего, что происходит. Дисбаланс в чакре приводит к постоянной грусти, ощущению безысходности, нестабильности. Чем это опасно? Помните знаменитый эффект зеркала. Наши эмоции и чувства попадают во Вселенную и отражаются от нее. В результате грусть и печаль удваиваются, поглощая человека.

Идеально работающая Манипура наполняет человека ярким светом. Ее природный цвет (желтый) постепенно превращается в золотой, олицетворяющий мудрость, глубокие знания, достаток.

Уровни развития Манипура чакры.

При высоком духовном развитии чакры солнечного сплетения: осознание своей силы и значимости в окружающем мире, способность здраво оценивать ситуации и собственные силы, эффективное взаимодействие с миром на уровне сотрудничества, уверенность в себе, гибкость, телесная интуиция, осознанное воплощение своих желаний и воли в физическом миру, сбалансированный контроль над расходом своей энергетики (жизненных сил) при проявлении своей воли, самодисциплина, самоконтроль, хорошие управленческие и организаторские способности, умение концентрироваться на достижении своих целей, ясное выражение своих мыслей, чёткая речь, «сила слова», ощущение благополучия и сбалансированного удовольствия от жизни, внутреннее расслабление, спокойствие и наслаждение гармонией внутренней и внешней.

При низком духовном развитии третьей чакры: сильная потребность в самоутверждении, гнев, чувство вины, заискивание перед окружающими, ощущение себя в роли жертвы, чувство беспомощности, алчность, ревность, отсутствие совести, страх, ложь, жёсткость.

Застой энергии на уровне третьей чакры делает невозможным дальнейший духовный и личностный рост человека, ограничивая его развитие сугубо материальным миром. При энергетическом засорении Манипуры человек чрезмерно увлечен планированием будущего, без какой либо продуктивной деятельности, обладает повышенным беспокойством и суетливостью, нуждается в постоянном самоутверждении и соперничестве. Энергия третьей чакры перекрывается в первую очередь гневом, нетерпимостью и раздражительностью. Внутренний огонь в этом случае раздувается настолько сильно, что обжигает носителя изнутри.

Когда чакра солнечного сплетения работает вяло или заблокирована, интуитивные способности не могут свободно перетекать к высшим чакрам и концентрируются на нижних уровнях существования, формируя полную поглощенность делами материального мира и сосредоточиваясь на них. Когда такое случается, эти способности становятся ограниченными. Они превратятся в по-настоящему духовные способности, когда совместятся и соединятся с энергиями сердечной чакры и чакры третьего глаза.

Как правило, дисбаланс в чакре чреват появлением сильного безосновательного гнева по отношению к родителям. Он сопровождается ощущением обиды. И опять-таки, обладатель больной Манипуры тщательно пытается скрыть эти чувства, чтобы окружающие видели в нем преуспевающего человека, довольного своей жизнью. В конце концов это заканчивается приступами ярости и глубокой депрессией.

Чакра Манипура и физическое тело.

Третья чакра связна с органами дыхания, желудком, поджелудкой, желчным пузырем.

Манипуре соответствует желтый цвет. Он влияет на нервы, легкие, эмоции. В первую очередь, чакра отвечает за пищеварение. Его состояние зависит от нашего отношения к жизни, от восприятия тех или иных событий в ней.

Дисбаланс чакры является причиной заболеваний желудка или кишечника.

Если проявились проблемы с желчным пузырем, значит, накопилось недовольство жизнью и зависть к другим людям. Образование камней свидетельствует о чрезмерной гордыне, критике по отношению к окружающим. Как правило, такой человек осуждает всех. О каждом из своих друзей и близких он думает плохо.

Заболевания поджелудочной железы говорят о том, что человек воспринимает свою жизнь как горькую пилюлю. Ему не хватает ласки, взаимной любви. В особо тяжелых случаях (когда в жизни нет ни одного любящего человека) может развиться сахарный диабет.

Состояние кишечника связано со способностью организма избавляться от негативных эмоций. Если человек зацикливается на обидах, на непонимании, на предательстве, у него начинаются хронические запоры.

Жизнь маленького ребенка зачастую сопровождается негативными эмоциями. Это злость на тех, кто его обижает, чувство одиночества (в случае нехватки родительской любви), всевозможные страхи. Зрелый человек если и испытывает эти эмоции, то крайне редко. Он уже прочно стоит на ногах и не зависит от отношения к нему родителей, друзей, соседей. Несмотря на это, очень многие люди не расстаются с детскими страхами. Они цепляются за них, культивируют. Это приводит к нарушениям энергетического обмена и к серьезным физическим заболеваниям.

Если у человека не получается освободиться от так называемого эмоционального мусора (негативные эмоции, воспоминания о прошлом), у него могут проявиться заболевания кишечника. Они, в свою очередь, приводят к дисбалансу Манипуры. Это выливается в излишнюю язвительность по отношению к окружающим, к привязанности к материальным предметам. Человек постоянно испытывает неосознанный страх остаться без денег, без вещей. Поэтому он начинает копить все, что можно. Ему трудно расстаться с поношенными ботинками, выбросить уже давно сломанный телевизор. Весь хлам копится в его квартире, наполняя «мусором» и энергетическое поле.

Органы дыхания связаны с умением человека получать от жизни максимум и свободно ориентироваться в ней. При дисбалансе чакры, отвечающей в том числе и за легкие, человек как бы начинает наблюдать свою жизнь со стороны. Он не вмешивается в течение дел, у него развивается инфантильность и фатализм.

Излишне раскрытая чакра приводит к неконтролируемому усвоению жизни. Человек становится жаден до каждого дня. Он стремится как можно больше успеть. Ему кажется, что у него не хватит времени реализовать все намеченные планы. Как правило, у таких людей отмечается поверхностное быстрое дыхание и заболевания легких.

Неуравновешенность чакры нередко приводит к сильным аллергическим реакциям и болезням глаз. Аллергия – это скрытая неприязнь по отношению к окружающему миру, недовольство жизнью. Кроме того, аллергия может развиться вследствие отказа человека принимать и развивать данные природой способности. Еще одна причина ее появления – состояние угнетенности. А оно начинается тогда, когда человек тратит слишком много энергии на ненужные действия. Это заканчивается дисбалансом Манипуры и нарушением ее функций.

Состояние глаз связано с тем, как мы видим мир. Если у вас катастрофически падает зрение, скорее всего вы испытываете негатив по отношению к происходящим в окружающем вас мире событиям. Болезни также проявляются в случае, если человек боится наблюдать за теми или иными событиями своей жизни.

Гормональная система и Манипура.

Третья чакра несет ответственность за работу надпочечников и поджелудочной железы. От работы надпочечников зависит наше восприятие стрессовых ситуаций и умение справиться с ними. Если вы будете регулярно гармонизировать Манипуру, то вскоре заметите, что у вас изменилось отношение к стрессу. Оно стало индивидуальным. То есть, вы уже можете легко управлять своими эмоциями. Стоит только настроить себя на то, что ситуация не столь страшная, как стресс проходит. Уравновешенность Манипуры помогает избежать повторного попадания в неприятные ситуации. Вернее, такая ситуация может случиться в жизни, но у вас уже будет не столь негативное к ней отношение. Вполне возможно, вы даже не заметите, что что-то случилось. Гармоничная чакра дарит человеку спокойствие, уверенность в себе, снижает чувствительность к внешним воздействиям. Работая над Манипурой, вы сведете к минимуму стрессы, защитите себя от нервных срывов и истощения.

Поджелудочная железа отвечает за выделение специфического секрета в желудочно-кишечный тракт, а также на слизистые оболочки. В ее функции входит производство пищеварительных соков, которые поступают в двенадцатиперстную кишку. Кроме того, она вырабатывает гормоны, подающиеся в кровь.

В тканях поджелудочной железы находятся скопления эндокринных клеток. В медицине их называют панкреатическими островками. Благодаря их наличию поджелудка производит два важных белковых гормона. Они регулируют в организме уровень глюкозы и помогают человеку испытывать ощущения сытости и голода.

Первый гормон – это инсулин. Его появление связано с приемом пищи. Попадая в организм, еда вызывает поднятие уровня глюкозы в органах и уменьшение ее количества в крови. Все это является основой для выработки инсулина. В результате в мозг посылается сигнал: «Я сыт». У голодного человека глюкозы в крови становится больше, а инсулин практически перестает вырабатываться. Поэтому мозг получает от желудка другой сигнал: «Пора кушать».

Второй гормон называется гликоген. Он усиливает чувство голода и отвечает за подачу сигналов об этом в мозг. Если уровень инсулина периодически повышается, а гликогена понижается, уровень глюкозы находится на одной и той же отметке. Это признак правильно работающего организма. Но бывает и так, что уровень инсулина катастрофически падает. Потребление пищи не меняет ситуацию к лучшему. Это может привести к возникновению сахарного диабета. Бороться с этим заболеванием при помощи введения инсулина либо принятия медикаментозных препаратов бессмысленно. Положительный результат даст только работа, нацеленная на гармонизацию и уравновешивание Манипуры.

Когда чакра солнечного сплетения открыта, наша способность воспринимать свет (и позволять ему просвещать нас и сиять внутри нас) велика и оказывает влияние на все, что мы делаем. Мы чувствуем себя счастливыми, довольными, удовлетворенными. Когда чакра заблокирована или не сбалансирована, мы можем испытывать грусть и общее состояние неуравновешенности. Более того, мы передаем эти состояния окружающему нас миру и делаем его мрачным и печальным — или, наоборот, ярким, залитым светом и радостью.

За счет внутренней целостности и нашей способности воспринимать свет третья чакра постепенно превращает желтый свет чакры солнечного сплетения в золотой свет мудрости, знания и изобилия.

С помощью солнечного сплетения, мы распознаем непосредственно вибрации людей, и реагируем соответственно качеству этих вибраций. Если мы сталкиваемся с негативными вибрациями, то очень часто ощущаем, опасность. Мы распознаем это по тому, что третья чакра непроизвольно сжимается, что является временным защитным механизмом.

Однако потом, когда свет в нас становится таким сильным, что он способен излучаться наружу, заслоняя наше тело, как защитная броня, это сжимание становится ненужным.

Гармоничное состояние Манипуры.

Если ваша чакра открыта и действует гармонично, давая вам ощущения покоя, внутренней гармонии с самим собой, с жизнью и своей позицией в ней, вы принимаете себя со всем своим естеством и в состоянии уважать чувства и различия других людей.

Вы владеете естественной способностью принимать чувства, желать и испытывать жизненный опыт, распознавать задачи в своем развитии, видеть их в верном свете и интегрировать их таким образом, в свою личность, что это ведет вас к целостности.

Ваши поступки находятся в спонтанной гармонии с естественными законами, действующими как во всей Вселенной, так и в людях. Сопутствуя эволюции, они открывают перед вами и вашими близкими внутренние и внешние богатства и целостность. Вы полны света и силы. Ясность в вас окружает также и ваше тело. Она защищает вас таким образом от негативных вибраций, и излучается на ваше окружение.

Совместно с открытой лобной и теменной чакрами, вы начинаете понимать, что все видимое состоит из различных вибраций света. Ваши желания исполняются спонтанно, поскольку вы во всех делах так прочно связаны с силой света, что притягиваете, как магнит то, о чем мечтаете.

Таким образом, вы реализуете в своей жизни опыт того, что целостность это ваше прирожденное право и божественное наследие.

Дисгармоничное состояние Манипуры.

При одностороннем или дефектном развитии третьей чакры, вы хотели бы иметь возможность на все влиять, контролировать свой внешний и внутренний мир, иметь власть и управлять. Вы однако чувствуете, что у вас недостаточно спокойствия и ощущаете неудовлетворенность. Возможно, вас не слишком признавали в детстве и молодости. Поэтому вы не смогли развить настоящего ощущения собственной ценности и ищете теперь во внешней жизни такого подтверждения и удовлетворения, которое отсутствует у вас внутри. При этом вы развиваете огромную активность, которой пытаетесь компенсировать обременительное чувство неудовлетворенности. Вам не хватает внутренней выдержки, вам трудно освободиться и расслабиться.

Думая прежде всего о том, как добиться признания и внешнего богатства, возможно вы даже успешны в этом.

Мнение о том, что все возможно ведет к тому, что докучливые и нежелательные ощущения контролируются и подавляются. Вследствие этого, ваши эмоции выхолащиваются. Однако, время от времени, они пробивают эту стену защиты и контроля, заливая вас так, что вы не в состоянии направить их по верному пути. Вы легко “выходите из себя”, но в вашем раздражении выражает себя значительная часть той злости, которую вы, с течением времени, проглотили не переваривая.

В конце концов, вам приходится признать, что одно лишь стремление к внешнему богатству и признанию, не может дать вам постоянного удовлетворения.

Пониженная функция Манипуры.

При нарушении работы третьей чакры, вы ощущаете угнетение и отсутствие желания. Везде вы видите преграды, мешающие вам в исполнении желаний. Свободное развитие вашей личности было вероятно, уже в детстве, сильно затруднено. От страха потерять признание своих родителей или воспитателей, вы практически совершенно прекратили выражать свои чувства, а те что не смогли переварить, заключили внутри себя. Так возникли “эмоциональные бастионы”, подавляющие силу огня солнечного сплетения, и лишающие спонтанности и силы ваши желания и действия.

Также и теперь, вы еще пытаетесь обрести признание подстраиваясь, что ведет к отрицанию и отсутствию интеграции витальных желаний и эмоций. В трудных ситуациях вы ощущаете слабость в области живота или становитесь таким нервным, что ваши действия становятся беспокойными и некоординированными.

Вам хочется скрыться от новых задач. Вы боитесь нового опыта, ощущая, что не доросли до так называемой борьбы за существование.

Очищение Манипуры Чакры.

Общение с природой: Созерцание освещенного Солнцем зрелого поля рапса или пшеницы дает переживания полноты, тепла и силы света Солнца.

Цветок подсолнуха — это естесственная мандала благодаря которой человек испытывает переживания единения, присутствует упорядоченная осмысленная активность и движение, которые излучаются наружу.

Звукотерапия: Данная чакра активируется огненными ритмами. Оркестровая музыка служит для гармонизации чакры.

Третьей чакре соответствует открытый звук «о».

Цветотерапия: Желтый цвет дает радость и радостное расслабление, активизирует функцию нервов и мышления. Если вы пассивны то желтый цвет помогает вернуться к активной жизни.

Лаванда: Масло лаванды расслабляет и успокаивает Манипуру-чакру. Оно также помогает перерабатывать застывшие эмоции и стирать их.

Розмарин: При недостаточной функциональности Манипуры-чакры отлично подойдет терпкое розмариновое масло, оно оказывает активизирующее и оживляющее воздействие.

Занятия йогой:

Карма-йога. Цель этого вида йоги в стремлении к бескорыстным действиям и поступкам. В итоге практикующий открывается для действий божественной воли.

Эффекты от медитации:

Медитация на Манипуре-чакре приводит к пониманию внутренних функций тела и влияния желез внутренней секреции на эмоции человека. Сосредоточение на пупке, центре тяжести тела, избавляет человека от несварения, запоров и любых заболеваний кишечника, что приносит долгую и здоровую жизнь. У человека сжигается эгоистичность, и он получает силу для создания и разрушения мира. Человек обретает способности руководителя и организатора, добивается контроля над речью и умеет чрезвычайно эффективно выражать свои мысли.

Медитации для Манипуры Чакры.

Первая медитация.

Медитация состоит из следующих этапов:

— сесть на стул с прямой спинкой;

— опустить руки на колени ладонями вверх, ноги непринужденно поставить на пол и расслабить;

— мысленно представить себе желтый поток энергии, входящий в солнечное сплетение, который распределяется по всему телу;

— концентрироваться на солнечном сплетении до появлении пульсации и ощущения тепла;

— открыть глаза, постараться не фокусировать на чем-либо взгляд;

— трижды повторить мантру РАММ;

— пальцами закрыть глаза и уши, свободные пальцы расположить возле ноздрей, попеременно закрывая их при дыхании.

После медитации необходимо на время остаться в удобной для себя позе. Допускается принять горизонтальное положение тела.

Короткое упражнение для Манипуры Чакры.

Представьте точку бело-жёлтого цвета, там где вы локализовали вашу Манипура чакру, и вновь, вдыхайте ей и выдыхайте, позволяя приходить в неё спокойной и волевой энергии.

Просто предоставляйте точке увеличиваться и расти. Теперь просто представьте, что через вас проходят два потока Планетарной йоги: один красноватый и вязкий, тёплый — он идёт снизу — из Земли, от её ядра. А второй — золотистый, чуть холодноватый — сверху, из биосферы планеты, или из Космоса. Они встречаются в точке солнечного сплетения, и пока вы дышите, вдыхаете и выдыхаете, эти потоки усиливаются и делаются более большими, позволяя прорабатываться вашей Манипура чакре максимально полно. Потоки усиливаются, и у вас появляется приятное ощущение спокойной уверенности и Воли. Побудьте в этом ощущении, пока потоки Планетарной йоги регенерируют весь пояс органов этой чакры и восстанавливают правильное движение энергии в ней.

Если вы сделали всё правильно и уже чувствуете Манипура-чакру — всё хорошо. Если вы её не чувствуете, всё ещё лучше — у вас есть удивительная возможность позаниматься этим упражнением (или дополнительными практиками) и почувствовать её действительно сильно. Однако, если вы не ощутили её сознательно, но сделали все предложенное нами упражнение, просто побудьте две-три минуты в этом состоянии, которое у вас получилось после выполнения упражнения. За это время, вы позволите потоку Планетарной йоги, правильно настроить энергию для этой чакры, чтобы она могла регенерировать все структуры и органы на клеточном уровне.

Мы настойчиво рекомендуем вам выделять большее время для тренировки вашей воли, так как от этого напрямую зависит ваше успешное существование, как человека, и достижение ваших целей.

Медитация.

Во время этой медитации вы визуализируете вершину большой горы. Это самая высокая гора в мире. Деревья подобны огромным небоскребам, под ними пасутся дикие животные. Перенеситесь в мгновение ока на вершину горы. На вершине одного из деревьев вы видите орла. Соединитесь с этим орлом, проникнитесь его существом, отождествите себя с ним. Когда орел взлетит, ощутите, как оставляете под собой страх, тревогу, беспокойство. Вы насыщаетесь небывалой силой и соединяетесь с небом. Орел летит прямо к Солнцу, и вы ощущаете, как солнечные лучи пронизывают тело, наполняют его силой и мудростью. Почувствуйте, как из тела уходит все напряжение. Сделайте глубокий вдох. Очистите дыхание. Почувствуйте, как в легкие поступает воздух. Прислушайтесь к шуму ветра. Почувствуйте энергию, которая пронизывает все мироздание. Вслушайтесь в музыку солнечного света. Позвольте себе полностью раствориться в этой музыке.

Обратите внимание на сердце. Прислушайтесь к сердцебиению. Ощутите его ритм. Дышите вместе с сердцебиением. Обратите внимание на дыхание. Сосчитайте от одного до десяти. Обратите внимание на третью чакру. Почувствуйте энергию, которая исходит из этого центра. Постарайтесь увидеть чакру как спираль энергии.

Сделайте глубокий вдох и сосредоточьте внимание на чакре манипуре. Пусть к вам свободно приходят любые мысли или видения. Идите вместе с ними, пусть они легко проходят через ваш ум и уходят дальше во Вселенную. Визуализируйте, как вы вступаете в спираль энергии в чакре манипуре. Слейтесь с ней, как будто вы входите в море. Идите все глубже и глубже, прямо к самому источнику энергии. Дышите глубоко. Теперь нет никаких мыслей, никаких чувств.

Визуализируйте светящийся поток оранжевой энергии, низвергающийся на вас как Ниагарский водопад. Визуализируйте, как энергия наполняет ваше солнечное сплетение; сконцентрируйтесь на этом….

Почувствуйте, как энергия входит в третью чакру, и ощутите исходящее от нее тепло. Визуализируйте, как эта энергия очищает манипуру чакру. Пусть энергия удалит все, что отделяет вас от источника энергии. Медленно возвратитесь обратно и нормализуйте дыхание. Обратите внимание на сердцебиение — и медленно откройте глаза.

Медитация — пробуждение Манипуры Чакры.

Сядьте удобно в вашей нормальной позе для медитации. Визуализируйте вращение чакры ярко-желтого цвета , находящейся между пупком и основанием грудины, подобной сияющему внутреннему солнцу.

Представьте как эта внутренняя солнечная энергия подпитывает ваши органы пищеварения, обильно орошая из желтым , активирующим светом, несущим энергию, так же, как внешнее Солнце питает все живое на Земле.

Соедините эти два солнца через макушку вашей головы. Визуализируйте обмен энергией между ними, представляя как Манипура вращается все быстрее.

Визуализируйте этот обмен энергией и вызывайте в себе чувства благодушия и уверенности в себе.

Медленно откройте глаза через 30 минут.

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