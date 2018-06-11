Вторая чакра человека — Свадхистана

Фото из открытых источников

Расположение чакры: в области таза, между лобковыми костями.

Цвет: в основном, оранжевый, но также желтый с рыжеватым оттенком. Дополнительный цвет: голубой.

Символ: круг, окруженный пятью или шестью лепестками лотоса. Иногда в этот круг помещается еще один, и в нем пишутся буквы, передающие звук «вам». От этого круга отходит стебель, символизирующий связь чакры с остальными чакрами и с вселенской силой. Иногда в круге рисуется серебристо-серый полумесяц.

Ключевые слова: перемена, любовь, творческие наклонности, понимание других, честность, внутренняя сила, уверенность.

Основные принципы: созидание, воспроизводство жизни.

Внутренний аспект: эмоции, любовь. Энергия: созидание.

Возрастной период развития: между тремя и восемью годами.

Стихия: вода.

Чувство: осязание и вкус.

Звук: «вам».

Тело: эфирное тело.

Нервное сплетение: крестец.

Гормональные железы, связанные с чакрой: гонады — яичники, яички — простата и лимфатическая система.

Органы тела, связанные с чакрой: таз, лимфатическая система, почки, желчный пузырь, половые органы и все жидкости, имеющиеся в организме(кровь, лимфа, пищеварительный соки, семенная жидкость).

Проблемы и заболевания, возникающие из-за дисбаланса в чакре: мышечные спазмы, аллергии, физическая хрупкость, запоры, любовная неуравновешенность и отсутствие либидо, бесплодие, помехи и подавленность, отсутствие творческого начала.

Ароматические масла: розмариновое, розовое, иланг-иланг, можжевеловое, сандаловое, жасминовое.

Кристаллы и камни: янтарь, цитрин, топаз, лунный камень, огненный агат, оранжевая шпинель, огненный опал.

Вслед за обретением уверенности в завтрашнем дне следует великая радость бытия. Жизненный путь продолжается. Вторая чакра – Свадхистана олицетворяет собой существование полное радости. И если Муладхара – начало начал, являет собой стойкость и уверенность, то Свадхистхана – это следующий этап: получение материальных, земных удовольствий.

Быть легким и податливым, гибким и текучим, словно поток воды, который нежно согревает своими теплыми водами, и плавно огибая на своем пути все препятствия – вот философия и суть второй чакры. У этого энергетического центра есть и второе название – джаламандала, которое происходит от санскритского слова «джала» — что означает «вода».

Теплый оранжевый цвет согревает душу и заставляет улыбаться. Активность второй по счету чакры побуждает человека искать наслаждение во всем: материальный мир представляется площадкой для одной большой игры, имя которой жизнь. И на всем этом отрезке пути спутником станет оранжевый шестиконечный лотос – лоно для творческого бессознательного — белого полумесяца, в индуизме являющегося символом Варуны, ведийского божества мировых вод.

Всем известный органический минерал янтарь – является воплощением Свадхистаны. Буквально вышедший из воды, называемый иногда «слезой моря», этот камень содержит в себе энергию творческого центра. Считается, что янтарь обладает магическим свойством очищать душу и тело, подобно тому как вода вымывает из человека все плохое. Гармонируя с энергией второй чакры, этот минерал также поможет увеличить творческую силу носителя и обострить жизненную интуицию.

Свадхистана в теле человека находится немного ниже пупка, рядом с гениталиями. Физиологически вторая чакра отвечает за интимную энергию и получение чувственных удовольствий, а также за обмен веществ и жидкостей в организме. Болезни мочеполовой системы, репродуктивные или гормональные изменения– результат каких-либо проблем в этой чакре.

Свадхистана чакра: информация о работе чакры.

Одной из основных функций чакры является осознание другого человека. Если свадхистана гармонизирована, ее обладатель внимателен к людям, он уважает чувства людей, присматривается к ним. Это становится возможным благодаря тому, что он ощущает себя цельной независимой личностью. Как правило, гармонизация чакры устанавливается в раннем детстве. Если родители, бабушки и дедушки, дяди и тети любят ребенка, уважают его чувства и мысли, проблем никаких не возникает. Но если ребенок вырастает без любви и ласки, чакра дает сбой. В этом случае уже взрослый человек не хочет заботиться о своих родных, он полностью зациклен на себе, на том, что происходит у него внутри. Его не волнуют чувства людей. Зачастую такой человек не чувствует разницы между границами своего биополя и чужих биополей. Поэтому он беззастенчиво вторгается в жизни других людей, нанося им душевные раны.

Во второй чакре сосредоточены все интимные удовольствия. Не стоит путать эти чувства с инстинктом продолжения рода, за который несет ответственность первая чакра. Речь идет о половом влечении и получении истинного наслаждения. Именно от крестцовой чакры зависит наше восприятие любви вообще, то, как мы относимся к полу, данному нам при рождении. Свадхистана помогает нам оценивать себя как мужчин и женщин, учитывая социальные нормы, возраст и многое другое. Подчиняясь действию любовной чакры, мы осознаем половое влечение, выбираем себе партнеров, получаем массу самых разнообразных эмоций во время интима. Вторая чакра является одной из самых интересных.

С одной стороны, в ней находятся те стереотипы, которые складывались в нас годами, с другой, она впитывает в себя стереотипы, распространенные в обществе. И зачастую это две противоположных точки зрения. Уже в раннем детстве каждый из нас начинает впитывать любовные нормы. Мы познаем, что такое чувственность, естественность, физическая красота, запретность и греховность. Кроме того, мы начинаем различать, чем мужчина отличается от женщины в плане ведения половой жизни.

Во второй чакре зарождаются способности человека творить, создавать что-то новое, выражать свою яркую индивидуальность. Она же приносит в нашу жизнь перемены — через проявление любопытства, авантюризм. Благодаря второй чакре каждый из нас на всю жизнь остается любопытным ребенком, задающим массу вопросов, тянущимся к неизведанному, пытающимся осваивать доселе неизвестное.

Ну и конечно же свадхистана отвечает за репродуктивные функции. С ее помощью зарождается новая жизнь, на свет появляется маленький человечек. Несмотря на то, что он еще ничего не умеет, он уже является целостной личностью. Половина его состоит из того, что передали ему родители на генетическом и духовном уровнях, а половина является яркой индивидуальностью, которая раскроется чуть позже.

Любовная чакра помогает заложенным в человеке творческим способностям выйти наружу и развиться. Она отвечает за активизацию внутренней силы, позволяет превратить казалось бы самые фантастические идеи в реальность. Проще всего увидеть действие свадхистаны на маленьком ребенке. Изначально берется исходный потенциал, из которого может ничего и не получиться — это яйцеклетка и сперматозоид. Благодаря действию чакры в утробе женщины из этого потенциала развивается зародыш. Через девять месяцев он становится настоящим человеком и выходит наружу.

А в чем выражается внутренняя сила? В том что мы можем спокойно выражать нашу индивидуальность, потенциал, не боясь, как отреагируют на это окружающие люди, не ожидая одобрения с их стороны. Мы просто реализуем свой талант так, как считаем нужным.

Зачастую люди становятся зависимыми от мнения общества. Они боятся, что их могут подвергнуть осмеянию, отказаться от общения с ними. Но человек, наделенный внутренней силой, никогда не позволит собой манипулировать. Он остается индивидуальностью при любых обстоятельствах и не приносит талант на заклание обществу.

Человек с развитой любовной чакрой уважает мудрых наставников, с удовольствием перенимает опыт, учится у более талантливых людей. Но при этом он никогда не будет слепо подчиняться своим учителям и преклоняться перед ними. Он сумеет сохранить свой талант и не откажется от него, даже если весь мир выступит против.

Сбой в интимной чакре приводит к тому, что человек становится слаб духом. Он не может отстоять свою точку зрения, пытается следовать за другими (пусть и менее талантливыми) людьми, боится самореализовываться.

Кстати, будет не совсем правильным считать, что каждый человек, имеющий здоровую чакру, противостоит обществу. Он вливается в него и является его частью. Но, в отличие от слабых людей, он не дает этому обществу себя сломать, переубедить. Такой человек реализует себя так, как считает нужным — на благо общества. Он старается облегчить жизнь окружающим его людям, сделать так, чтобы в их дома пришло спокойствие и умиротворенность.

Неординарность любовной чакры заключается в том, что она как бы состоит из двух противоположных направлений. С одной стороны, свадхистана олицетворяет желание сохранить индивидуальность, с другой — желание быть частью общества. Но так кажется при поверхностном подходе. Если копнуть глубже, то можно понять, что вся наша жизнь состоит именно из таких противоречий. Каждый человек является цельной личностью. Тем не менее, он — часть окружающей нас Вселенной.

Вторая чакра отвечает и за честность. В чем выражается это качество? В полной свободе ото всех страхов. Если чакра здорова, человеку не страшно вести внутренний диалог с самим собой. Дисбаланс приводит к неуверенности во Вселенной. В результате люди уходят от своего внутреннего «Я». Они предпочитают на многое закрывать глаза, живут мечтами и иллюзиями, ежеминутно обманывая себя.

Страхи и тревоги появляются тогда, когда человек не чувствует любви от Вселенной. Он не уверен в завтрашнем дне, не чувствует себя ребенком неба и земли. Именно поэтому он не может быть честным даже к себе. Такой человек очень боится обидеть людей, задеть их, высказать свое мнение. Если же человек чувствует в себе внутреннюю силу, он уверен в том, что его душе никто не повредит, честность и искренность всегда будут основополагающими в его жизни.

Нарушения работы во второй чакре.

Проблемы на энергетическом уровне Свадхистаны бывают двух типов: застой и дисбаланс. В первом случае легко провести аналогию с болотом – энергия застоялась и не движется, что-то сдерживает потоки и мешает новому движению. Этим зажимом часто бывает чувство вины – оно то как раз и блокирует жизнерадостность и открытость.

Проявление чрезмерной серьезности, сухость, отсутствие интереса к жизни, импотенция, боли в низу живота и творческая несостоятельность – все это симптомы застоя. Зажимом и поводом для застоя может являться и другая деструктивная эмоция – ревность. Это ведет к состоянию одержимости, застою мыслей и эмоций на одном человеке, зависимости от него и в конечном итоге медленно разрушает отношения.

Второй тип нарушения – дисбаланс, чреват не менее тяжелыми последствиями. Это состояние маниакальной возбудимости и чрезмерной ориентацией на удовольствия, гедонизм. Человек испытывает постоянную потребность в поиске все больших источников удовольствия, не воздержан в любви, еде, алкоголе и наркотиках. За кажущейся эйфорией следует упадок сил, ведь на поддержание избыточности требуется большое количество энергии чакры.

Сбой в работе чакры, как правило, берет начало из каких-либо неприятных ситуаций, которые случаются в момент ее становления либо в период половозрелости. В это время человек не уверен в личной интимной привлекательности. Он часто занимается самоанализом, пытается понять, кто он такой, почему родился именно мальчиком или девочкой, познает различия между полами как в любви, так и на бытовом уровне.

Это период зарождения новых любовных энергий. Человек мечется, не понимая, что происходит. Он обращается с вопросами к учителям и к родителям, но, увы, зачастую они не знают, как ответить на возникающие у него вопросы, как научить управлять интимной энергией. Нередко все это заканчивается появлением нездоровых представлений о любви. Человек начинает стыдиться проявления чувств, считает их вредными как для себя, так и для окружающих, боится выразить интимную энергию. Вследствие этого идет жесткое подавление чувствительности, понижающее самооценку.

Ситуацию может осложнить общество. Особо яркий негатив получается при становлении в консервативном обществе, где любовь стоит наряду с такими понятиями как «запрет» и «грех». В подобных обществах проявить свою чувственность — значит, совершить преступление, за которое неминуемо придет расплата. Понятно, что человек не хочет быть наказанным, поэтому он начинает подавлять в себе любовную энергию. В результате исчезает не только половое влечение, но и чувство радости от каждого прожитого дня.

Если подавление идет на протяжении долгого времени, разрушается способность искренне чувствовать, выражать себя. Человеку становится крайне сложно знакомиться с противоположным полом и искать себе половых партнеров. Чакра не выдерживает подобных пыток и дает сбой. Это приводит к безрадостной жизни, хронической усталости, нежеланию творить и созидать, к неуравновешенности и серьезным комплексам.

Отметим сразу, что ни одно из подавляемых человеком желаний никогда никуда не девается. Во всех тонких слоях постоянно идет конфликт между возникшим желанием и его подавлением. Неспособность реализовать то, что хочется организму, ведет к неудовлетворенности жизнью. Для того, чтобы хоть как-то компенсировать то, чего ему не хватает, человек на уровне подсознания начинает искать заменители чувств. Так возникает привязанность к деньгам, стремление вкусно поесть, алкоголизм, беспорядочные половые связи без чувств к партнеру.

Неуравновешенная свадхистана чакра доводит человека до постоянного чувства беспокойства. Ему становится трудно реализовать себя. Человек не знает, в чем заключается его жизненный путь, как прийти к нему и достигнуть всего того, что он хочет.

Бывает и так, что человеку хочется получить удовольствие от отношений, причем, речь идет не только о интимных отношениях, но и об эмоциональных связях. Но, увы, что бы он ни пробовал, у него не получается найти должный выход для своих эмоций и чувств. Отчаявшись, он отказывается от построения отношений, ведет замкнутый образ жизни, жалуется, что совершенно не получается создать семью. При этом ему и в голову не приходит, что проблема в нем самом и расшатанной любовной чакре.

Проблемы, с которыми мы сталкиваемся во взрослой жизни, зачастую родом из нашего детства. Многие из нас под влиянием жестких родителей не могут выразить свои чувства, сдерживают любовные желания в период полового созревания. Если это происходит, от нашего организма в космос постоянно посылается один и тот же сигнал «Я не могу выразить то, чего хочу». А дальше срабатывает эффект зеркала.

С этими проблемами можно и нужно бороться. Для начала требуется поработать с подсознанием. Оно должно перестать посылать во Вселенную негативные запросы. Вместо них должен идти следующий посыл: «Я способен на открытые истинные отношения. Я хочу, чтобы в моей жизни появилась семья и любовь». В этом случае Вселенная будет помогать реализовать возникшие желания. Кроме работы с подсознанием следует уделить внимание и любовной чакре. Ее необходимо гармонизировать и уравновесить.

Если подавлять интимные желания (как на физическом, так и на эмоциональном уровнях), занятия любовью не принесут должного удовольствия. Человек может начать искать себе половых партнеров только для снятия интимного желания, без чувств и привязанностей. Интим превратится в поспешное совокупление. Могут возникнуть и другие крены. Например, поток эротических фантазий, неспособность испытать удовольствие без просмотра эротических фильмов. Нередко все это сопровождается комплексом вины.

Одно можно сказать точно. Неуравновешенная любовная чакра приводит к напряженности и неуверенности. Это может вылиться в показную браваду, в донжуанство. Так что если вы встретили на своем пути человека, составляющего список из очарованных им женщин, знайте: его свадхистана чакра сильно расшатана.

Если чакра дисгармонизирована, человек начинает заниматься самосудом. Каждая совершенная им ошибка подвергается тщательному анализу. Он не спит ночами, вспоминая, как одно из его действий привело к возникновению проблем. В результате его жизнь наполняется разочарованием, стыдом за содеянное. Это могут быть временные чувства. Но порой бывает так, что эти ощущения остаются с человеком на всю жизнь. Самое страшное то, что точно так же он потом начинает относиться и к другим людям, осуждая их и подвергая критике. Одним из главных признаков того, что человек постоянно осуждает себя, является возникновение камней в почках.

Чтобы жизнь стала яркой и насыщенной, чтобы творческое бессознательное пробудилось необходимо открыть чакру Свадхистану. Достижение гармонии происходит постепенно, но доступно прямо здесь и сейчас – позвольте себе насладиться всеми прелестями этой жизни, но только теми, которые благотворно влияют на организм. Радуйтесь каждому прожитому дню и каждой мелочи, действуйте из благих побуждений и радуйтесь самому процессу выполнения работы, а вовсе не результату. Пребывая в настоящем моменте нельзя не заметить творческую красоту мира и не начать радоваться.

Свадхистана и физическое тело.

Вторая чакра влияет на органы таза, почки, лимфотоки. Поэтому дисгармония может проявиться в заболеваниях одной из вышеперечисленных органов либо в нарушениях целых систем. Чаще всего начинаются проблемы кровообращения, спазмы мышц, болезни почек, импотенция.

Почки больше всего зависят от работы чакры. Они выражают такие чувства как стыд, самокритика, разочарование. Сразу отметим, что каждый человек по-своему понимает, что такое «удача» и «неудача». У каждого из нас свои критерии измерения этих понятий. И зачастую это всего лишь заблуждения, осложняющие нашу жизнь. Что касается критики и самокритики, то здесь опять все зависит только от нас. Если мы не можем пройти мимо другого человека, не покритиковав его (хотя бы мысленно), значит, так мы грызем и себя. Если же человек принимает самого себя полностью, он и к другим будет относиться с пониманием.

Человек, у которого любовная чакра работает без сбоя, иначе относится к жизни. Он радуется каждому дню, никого не критикует, видит в жизни увлекательное приключение. Он понимает, что не стоит сильно расстраиваться из-за неприятностей. Любая неприятность — это всего лишь урок, подаренный жизнью для накопления опыта, исправления кармы. Пройдя его, мы получим следующий урок, и так будет всю жизнь.

Но это не значит, что обладатель уравновешенной свадхистана чакры вовсе не испытывает разочарований, не знает, что такое угрызения совести. Нет, он такой же человек, как и все. Просто он понимает, что все в этом мире относительно и иллюзорно. Нет понятий «правильно» и «неправильно». Каждый поступок, совершенный человеком, нужен для чего-то. Вполне возможно, это один из уроков жизни. А может быть, это наказание за то, что он совершил в прошлой жизни.

Именно свадхистана чакра ответственна за осознание нами себя как мужчин и как женщин. В ней формируются такие вопросы как «Что такое быть мужчиной? Что такое быть женщиной? В чем разница между полами? У кого ответственности больше? Кто сильнее страдает в любви». От того, насколько развита чакра, зависят те ассоциации, которые возникают у нас при рассматривании человека своего и противоположного пола.

Если человек неправильно понимает свое предназначение в мире, если он не любит себя и свое тело, то он не полюбит и другого человека. Его половые партнеры никогда не услышат от него слов благодарности. Более того, по отношению к ним у человека всегда будет возникать только злость и обида. Как это ни странно, но эти негативные эмоции могут стать причиной половых инфекций, появления зуда, воспалительных процессов.

Если человек формируется в обществе, в котором осуждается интим, у него в зрелом возрасте начнутся проблемы с потенцией (у мужчин) и с менструальным циклом (у женщин). Ему будет хотеться удовлетворить своего полового партнера, подарить ему то наслаждение, которого он ждет. Но при этом его подсознание будет нашептывать, что это неправильно, что заниматься любовью стыдно.

Если уравновесить интимную чакру, проблемы исчезнут сами собой.

Любовь, алкоголь, табак, шоколад, наркотики — все это свадхистана чакра, и ко всему этому легко привыкнуть. Зависимость от привычки поглощает человека, пойманного в ловушку этой чакры, а мысль о наслаждении отгоняет прочь все другие мысли. Когда вы находитесь в состоянии, обусловленном действием этого центра, вы стремитесь воссоздать наслаждение, испытанное ранее. Это не ведет к исполнению желания, так как отсутствует мгновенность, спонтанность.

Вы обращаетесь из настоящего в прошлое.

Попытка противостоять привычке тоже, как правило, кончается ничем. Чем сильнее вы боретесь, тем сильнее желание. Принять наслаждение, постоянно осознавая его, — вот в чем противоядие. Наслаждаясь, вы теряете голову, перестаете осознавать окружающее. А должны остаться в полном сознании и разуме во время процесса удовлетворения. Это совсем не то, что просто отказаться от приятного опыта.

Отказаться от чего-либо означает потерять часть собственной личности, и тоска по утраченному ощущению вас никогда не оставит, вы просто загоните ее вглубь. Это, конечно, лучше, чем просто отказаться от наслаждения, как будто его никогда не было.

Но сконцентрировавшись на удовольствии, а не на погоне за наслаждением, вы оставите множество соблазнов позади благодаря сознанию того, что сам опыт более не является его предвкушением. Это осознание очевидно рождается из сознательного состояния во время наслаждения. Не до ощущения наслаждения и не после наслаждения, а именно во время.

Чакру можно уравновесить при помощи ношения кристаллов, ароматерапии, цветотерапии. Неплохо в дополнение к этим методам применять медитацию, самовнушение. Благодаря комплексному подходу можно решить даже самые застарелые интимные проблемы.

Свадхистана чакра и лимфа.

Любовная чакра оказывает немалое влияние на деятельность лимфатической системы. Та, в свою очередь, помогает организму очищаться от шлаков и токсинов. По лимфотокам жизненно важный белок доставляется к капиллярам. Кроме того, лимфатическая система отвечает за регенерацию плазмы крови. Лифмотоки пронизывают все физическое тело, они представляют собой сеть трубочек разного диаметра. В наиболее важных органах сосредоточены лимфатические центры, распределяющие потоки лимфы. От состояния лимфатической системы зависит иммунитет человека. Как только нежелательный вирус или бактерия попадает в организм, лимфатические центры задерживают ее, не пропуская дальше в кровь.

Наверняка вы помните из школьного курса анатомии, что лимфа является важной транспортной системой организма. Поэтому, если любовная чакра, отвечающая за лимфатическую систему, работает идеально, наши органы и ткани вовремя получают все необходимые питательные вещества. Иммунитет укрепляется с каждым днем. В организме не приживаются ни вирусы, ни бактерии. Так что если вы не хотите постоянно простывать, медитируйте, гармонизируйте интимную чакру. Помните о том, что от нее зависит ваше физическое здоровье.

Чтобы стимулировать эту чакру, используйте камни красных и оранжевых оттенков: янтарь, красную яшму, коралл, турмалин.

Из благовоний отдайте предпочтение иланг-илангу — ничто не пробудит вашу интимную чувственность так, как он.

Биджа-мантра «ВАМ» контролирует состояние Свадхистаны. Беспрерывное произношение, или слушание мантры «ВАМ» во время медитации улучшит состояние Свадхистаны чакры.

Медитации для Свадхистаны чакры.

Упражнение 1 (для мужчин)

Шаг 1. Примите спокойную комфортную позу.

Шаг 2. Переместите внимание на точку в теле, проекцией которой будет крестец.

Шаг 3. Представляя восход солнца, сконцентрируйтесь на ощущениях, что солнечный свет начинает исходить из этой точки. Вдыхайте и выдыхайте его этой чакрой. До того момента, пока не почувствуете, что в этой точке у вас зажглось небольшое солнце, наполненное яркой, мужской энергией. Позволяйте потоку Планетарной йоги усиливать её и наращивать, пока вы вдыхаете и выдыхаете этой точкой, которая превращается в сферу. Разумеется, во время дыхания, старайтесь «вдохнуть» и все другие описанные параметры (цвет, размер, свойства), и медленно начинайте ощущать эту точку и те волны, которые она распространяет во вне и в ваше тело. Почувствуйте энергию удовольствия, идущую от этой чакры.

Свадхистана. Упражнение 1 (для женщин)

Шаг 1. Примите спокойную комфортную позу.

Шаг 2. Переместите внимание на точку в теле, проекцией которой будет крестец.

Шаг 3. Представляйте Луну. Лунный свет. И всё, что ему присуще, и всё, что отражается в вас, когда вы видите его, на уровне ощущений. Вдыхайте и выдыхайте его, пока у вас внутри, в этой точке, не появится маленькая луна, максимально наполненная женской энергией. Разумеется, помимо этого, «вдыхайте» и все описанные нами свойства чакры. Почувствуйте энергию удовольствия, которая идёт от чакры. Она будет мягко оранжевого, очень приятного цвета. Если с этим возникнут трудности, тогда просто позвольте прийти удовольствию от дыхания этой чакры.

Практика для раскрытия Свадхистаны.

Эффективное и самое простое средство раскрытия свадхистаны — практика концентрации на области на пару сантиметров ниже пупка с одновременным произношением мантры свадхистаны «ВАМ».

1.Сядьте в любую удобную позу. Не стоит мучить себя позой лотоса, если она вызывает неприятные ощущения или мешает расслабиться. Вы можете просто сидеть на стуле. Допустимо проводить практику и в других позах, как вам нравится. Однако лёжа достигается излишнее расслабление, что снижает концентрацию и вызывает сон. Стоя же, напротив, редкий человек способен расслабиться в достаточной мере.

2.Разместите руки так, чтобы они не висели и не отвлекали на себя внимание. Если для вас это слишком легко, то попробуйте параллельно с концентрацией на свадхистане держать её мудру ( Шивалингам мудра)

Помните, ваша основная задача — держать концентрацию, не выполняйте мудру в ущерб ей, иначе это снизит эффективность практики.

3.Дышите животом, глубоко и медленно. Отпустите все ваши проблемы, отбросьте гнетущие мысли. Отдохните так в течении пяти минут.

4.Перенесите всё своё внимание на область тела под пупком.

5.Вдохните, а затем распевно произнесите биджа-мантру (правильное произношение можно послушать на видеомедитации).

6.Ощутите вибрацию в свадхистане, представьте как огромные потоки энергии из пространства устремляются туда.

Работаем в цикле: вдох -> пение мантры «ВАМ» с визуализацией -> выдох. Концентрация всегда на чакре. При произношении звука «М» язык должен быть прижат к нёбу. Стремитесь держать своё внимание под контролем и учитесь держать безмолвие ума. Каждая мысль отнимает ваше внимание и снижает качество концентрации. С развитием ваших навыков, вы станете способны проводить концентрацию даже во время неспешной прогулки.

Используйте визуализацию светящегося оранжевого шара в области низа живота. Это улучшит эффективность упражнений для свадхистаны, однако главным здесь является концентрация. Не отвлекайтесь на это, если у вас слабое воображение.

ШИВАЛИНГАМ МУДРА.

Правую руку сожмите в кулак, а ее большой палец направьте вверх. Поместите правую руку на плотной чаше, со сложенными вместе пальцами, левой руки. Обе руки должны удерживаться на уровне живота, локти должны быть направлены наружу и немного вперед. Правая рука будет как кулак с большим пальцем направленным вверх, опирающаяся на чашу левой рукой.

Медитация «Золотая Чаша»

Советую вам начинать каждый день с МЕДИТАЦИИ Золотой Чаши. Попытайтесь мысленным взором увидеть ваше сердце в виде золотой чаши. А теперь представьте себе всех тех, кого вы любите, и тех, кто любит вас.

Вообразите, как теплая золотая энергия исходит от всех этих людей и наполняет вашу золотую чашу. Мысленно окиньте взглядом всю ту красоту, которая окружает вас каждый день: закат, смех ребенка, великолепная картина или чудесная музыка.

Представьте себе, как энергия всей этой красоты вливается в вашу чашу. Перейдите на ангельский, духовный уровень сознания, почувствуйте, как Божественная любовь направляется к вам и наполняет вашу золотую чашу. А теперь можете отправляться в мир и общаться с людьми. Уверена, что никогда в жизни вы еще не были столь привлекательны!

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