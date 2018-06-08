Пятница 08 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Тайны мира и человека» Внутриличностный конфликт человека

Внутриличностный конфликт человека

Пятница, 08 Июня 2018 07:32
Внутриличностный конфликт человека Фото из открытых источников

Внутриличностный конфликт – это наличие в человеке двух противоположных потребностей. Например, хочу поехать отдыхать и одновременно хочу остаться дома. Или хочу сменить работу, но и на этой тоже хочется остаться.

 

Или хочу побыть в одиночестве и при этом хочу быть рядом с любимым человеком. Вариантов много, суть одна – есть два разных желания, каждое из них стремится к реализации, и человек начинает спорить сам с собой, что же именно ему делать. Этот внутренний спор – процесс болезненный, отнимает много душевных сил, истощяет и часто безрезультатный. 

 

Как разворачивается внутренний конфликт? 

 

В большинстве случаев, среди двух конфликтующих частей личности – одна оказывается сильнее. Например, если человек общается с начальником и старается ему понравится, и одновременно с этим присутствует злость на начальника и хочется ему досадить. Доминирующая часть (желание понравится) берет вверх, и человек ведет себя очень вежливо и хорошо. Доминирующая часть находится в сфере сознания человека, потому что он специально (сознательно) решил ее поддержать. 

 

Но подавляемая часть никуда так просто не исчезает – она уходит в подсознание и оттуда творит свои коварные делишки. Есть миллион «случайных» способов досадить начальнику – опоздать на встречу из-за пробки, разлить на него кофе, перепутать документы. Идут в ход опечатки, оговорки и случайности. 

 

Ситуацию отлично демонстрирует фрейдистсткий анекдот: 

 

Встречаются два психоаналитика. Один из них говорит: 

- Представляете, коллега, недавно у меня была такая интересная оговорка, прям по Фрейду. Хотел сказать жене «дорогая, подай, пожалуйста, сахар для моего кофе», а сказал «Ты мне, ссука, всю жизнь испоганила!» 

 

Бывает и так, что обе конфликтующие части имеют равную силу – и тогда человек оказывается как будто «парализован», и вообще ничего не может сделать. Например, если юноша после школы хочет быть одновременно и капитаном дальнего плавания, и актером в театре, и оба желания одинаково сильны – тогда он просто не может выбрать что-то одно. 

 

И последний вариант – это когда обе конфликтующие части не осознаются. Т.е. человек попросту не понимает, что у него внутренний конфликт. Тогда происходит всяческое избегание конфликтной зоны.  Например, взрослый сын на протяжении многих лет избегает общения со своей матерью. И сам толком не может объяснить, почему он избегает контакта. Но при более глубоком анализе выясняется, что у него есть потребность в материнской любви, и одновременно с этим – огромная злость и потребность в сепарации. И у него настолько много к ней чувств – что ему проще вообще эти чувства не осознавать, чем иметь с ними дело. И соответственно – избегать мать, общение с которой актуализирует его внутренний конфликт. 

 

Как разрешить внутренний конфликт? 

 

Основная сложность в работе с внутренним конфликтом – это субъективное ощущение непричастности к нему. Кажется, что этот конфликт как будто происходит сам по себе, без участия самого человека. Либо это участие ограничено – человек становится на одну сторону конфликта, абсолютно игнорируя вторую. Как будто эта вторая сторона – вовсе не он, а что-то чужеродное. 

 

Поэтому при работе с внутреличностным конфликтом, важно принять ответственность за обе свои конфликтующие части. Даже само слово «конфликтующие части» подразумевает что это не сам человек, а какая-то непонятная (т.е. отщепленная) часть. Нужно понять, что Вы сами создаете свой конфликт, и, главное – весьма активно участвуете в каждом внутреннем споре. Это не моя часть хочет мороженного, а именно я этого хочу. Точно также, как именно я хочу перестать набрасываться на холодильник ночью. И именно я воюю сама с собой. 

 

Возможно покажется, что присвоить обе стороны конфликта не так уж и сложно – но на практике все наоборот, это не так уж и просто. Часто, после осознания своего вклада в свой собственный конфликт, человек находит новые пути реализации своих потребностей. 

 

Главный секрет внутреннего конфликта 

 

Есть одна маленькая, но очень важная деталь, характеризующая внутриличностный конфликт. Выше я писал, что конфликт, это столкновение двух противоположных потребностей, но на самом деле – за обеими этим потребностями стоит одна и та же потребность более высшего порядка. 

 

За желанием понравится и досадить начальнику – стоит потребность в том, чтоб он обратил на тебя внимание, за желанием остаться в одиночестве и быть рядом с любимым – потребность в поддержке, за желанием стать капитаном и актером – потребность в профессиональной идентификации. Осознание потребности, которая стоит за внутренним конфликтом позволяет принять себя, перестать зацикливаться не неадаптивных формах поведения и найти более приятные, мирные и конструктивные формы реализации себя. 

 

И наоборот – если по каким-то причинам главная потребность не осознается, она разделяется на более «локальные» потребности, которые могут вступать в конфликт друг с другом. Живите в мире с самим собой!+

 

Источник

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги психология
Главное за сутки
Встреча Путина и Трампа состоится в Австрии Встреча Путина и Трампа состоится в Австрии Австрия выразила готовность провести встречу президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Белого Дома. Отмечается, что встреча, тем не менее,…
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой В Киеве заявили о потере контроля над Одессой Депутаты Верховной Рады обратились к секретарю Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александру Турчинову с просьбой принять меры из-за потери контроля в Одессе. Об этом у себя в Facebook рассказал парламентарий…
G7 становится G6? Эммануэль Макрон пригрозил подписать соглашение на саммите G7 без Трампа G7 становится G6? Эммануэль Макрон пригрозил подписать соглашение на саммите G7 без Трампа Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил, что участники саммита "Большой семерки" в Канаде подпишут "соглашение шести стран" без американского лидера Дональда Трампа. Саммит пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек, сообщает …

Читайте также
Выходы сознания из физического тела Выходы сознания из физического тела К выходу из вашего физического тела эфирного, эмоционального или астрального двойника могут привести следующие факторы: аскетизм, голодание, одиночество, интимная и чувственная депрессия, шок, стресс, наркотики, длительные медитации, самогипнотические внушения, монотонное…
Секреты реинкарнации: Когда не понятно, о чем прошлая жизнь Секреты реинкарнации: Когда не понятно, о чем прошлая жизнь Реинкарнационика, регрессии, прошлые жизни — обо всем этом говорят и пишут сейчас много. И чтобы могли сразу получать ответы на важные для вас вопросы и понимать суть того. что происходит…
Как избавиться от негативной энергии Как избавиться от негативной энергии Человек заражается негативной энергией, когда пообщается с «тяжелым» человеком. Замечали, что после общения с определенными людьми у вас начинает болеть голова, появляется чувство тяжести, дискомфорта в груди, настроение падает, а…
Грязная или чистая? Значение цветов ауры Грязная или чистая? Значение цветов ауры Каждое из семи тонких тел излучает энергию подобно рентгеновским лучам, которые в совокупности, вступая в соединения, образуют общую ауру. Ее видят люди с открытой шестой чакрой. Ауры различных начал взаимопроникают…
Фото
А вы любите кошек? Тогда пришла посетить остров кошек А вы любите кошек? Тогда пришла посетить остров кошек

Остров Тасиро в Японии, более известный как "Остров кошек" славится множеством живущих на нем кошек,...

Видео

 

Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

 

Анекдот дня

Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Опубликованы фото-доказательства наличия НЛО в России Опубликованы фото-доказательства наличия НЛО в России
Камера ночного наблюдения зафиксировала таинственное явление Камера ночного наблюдения зафиксировала таинственное явление
В Китае местные жители обнаружили обломки гигантского НЛО‍ В Китае местные жители обнаружили обломки гигантского НЛО‍
В Японии подросток пообщался с НЛО через телепатию В Японии подросток пообщался с НЛО через телепатию
Астронавты выдержали проверку детектором лжи в своих высказываниях об НЛО Астронавты выдержали проверку детектором лжи в своих высказываниях об НЛО
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.