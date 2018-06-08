Внутриличностный конфликт человека

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Внутриличностный конфликт – это наличие в человеке двух противоположных потребностей. Например, хочу поехать отдыхать и одновременно хочу остаться дома. Или хочу сменить работу, но и на этой тоже хочется остаться.

Или хочу побыть в одиночестве и при этом хочу быть рядом с любимым человеком. Вариантов много, суть одна – есть два разных желания, каждое из них стремится к реализации, и человек начинает спорить сам с собой, что же именно ему делать. Этот внутренний спор – процесс болезненный, отнимает много душевных сил, истощяет и часто безрезультатный.

Как разворачивается внутренний конфликт?

В большинстве случаев, среди двух конфликтующих частей личности – одна оказывается сильнее. Например, если человек общается с начальником и старается ему понравится, и одновременно с этим присутствует злость на начальника и хочется ему досадить. Доминирующая часть (желание понравится) берет вверх, и человек ведет себя очень вежливо и хорошо. Доминирующая часть находится в сфере сознания человека, потому что он специально (сознательно) решил ее поддержать.

Но подавляемая часть никуда так просто не исчезает – она уходит в подсознание и оттуда творит свои коварные делишки. Есть миллион «случайных» способов досадить начальнику – опоздать на встречу из-за пробки, разлить на него кофе, перепутать документы. Идут в ход опечатки, оговорки и случайности.

Ситуацию отлично демонстрирует фрейдистсткий анекдот:

Встречаются два психоаналитика. Один из них говорит:

- Представляете, коллега, недавно у меня была такая интересная оговорка, прям по Фрейду. Хотел сказать жене «дорогая, подай, пожалуйста, сахар для моего кофе», а сказал «Ты мне, ссука, всю жизнь испоганила!»

Бывает и так, что обе конфликтующие части имеют равную силу – и тогда человек оказывается как будто «парализован», и вообще ничего не может сделать. Например, если юноша после школы хочет быть одновременно и капитаном дальнего плавания, и актером в театре, и оба желания одинаково сильны – тогда он просто не может выбрать что-то одно.

И последний вариант – это когда обе конфликтующие части не осознаются. Т.е. человек попросту не понимает, что у него внутренний конфликт. Тогда происходит всяческое избегание конфликтной зоны. Например, взрослый сын на протяжении многих лет избегает общения со своей матерью. И сам толком не может объяснить, почему он избегает контакта. Но при более глубоком анализе выясняется, что у него есть потребность в материнской любви, и одновременно с этим – огромная злость и потребность в сепарации. И у него настолько много к ней чувств – что ему проще вообще эти чувства не осознавать, чем иметь с ними дело. И соответственно – избегать мать, общение с которой актуализирует его внутренний конфликт.

Как разрешить внутренний конфликт?

Основная сложность в работе с внутренним конфликтом – это субъективное ощущение непричастности к нему. Кажется, что этот конфликт как будто происходит сам по себе, без участия самого человека. Либо это участие ограничено – человек становится на одну сторону конфликта, абсолютно игнорируя вторую. Как будто эта вторая сторона – вовсе не он, а что-то чужеродное.

Поэтому при работе с внутреличностным конфликтом, важно принять ответственность за обе свои конфликтующие части. Даже само слово «конфликтующие части» подразумевает что это не сам человек, а какая-то непонятная (т.е. отщепленная) часть. Нужно понять, что Вы сами создаете свой конфликт, и, главное – весьма активно участвуете в каждом внутреннем споре. Это не моя часть хочет мороженного, а именно я этого хочу. Точно также, как именно я хочу перестать набрасываться на холодильник ночью. И именно я воюю сама с собой.

Возможно покажется, что присвоить обе стороны конфликта не так уж и сложно – но на практике все наоборот, это не так уж и просто. Часто, после осознания своего вклада в свой собственный конфликт, человек находит новые пути реализации своих потребностей.

Главный секрет внутреннего конфликта

Есть одна маленькая, но очень важная деталь, характеризующая внутриличностный конфликт. Выше я писал, что конфликт, это столкновение двух противоположных потребностей, но на самом деле – за обеими этим потребностями стоит одна и та же потребность более высшего порядка.

За желанием понравится и досадить начальнику – стоит потребность в том, чтоб он обратил на тебя внимание, за желанием остаться в одиночестве и быть рядом с любимым – потребность в поддержке, за желанием стать капитаном и актером – потребность в профессиональной идентификации. Осознание потребности, которая стоит за внутренним конфликтом позволяет принять себя, перестать зацикливаться не неадаптивных формах поведения и найти более приятные, мирные и конструктивные формы реализации себя.

И наоборот – если по каким-то причинам главная потребность не осознается, она разделяется на более «локальные» потребности, которые могут вступать в конфликт друг с другом. Живите в мире с самим собой!+

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