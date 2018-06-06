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Учимся активизировать чакры стоп

Среда, 06 Июня 2018 07:59
Учимся активизировать чакры стоп Фото из открытых источников

Если вы регулярно делаете энергетическую гимнастику, что я настоятельно рекомендую каждому человеку, заботящемуся о своем благополучии, то могли заметить, что поток энергии, движущийся снизу вверх, иногда «застревает» на уровне стоп.

 

Чувствительность в нижних чакрах есть, а в стопах — нет. Или одна стопа отзывается, а вторая нет. Что делать? Как активизировать центр стопы (т.е. открыть чакры стоп)?

 

Немного анатомии, энергетической

 

открыть чакры стоп: Немного анатомии, энергетическойЭнергетически активные точки расположены в центре стопы, там где обычно бывает естественная впадинка. Основная функция этой чакры - устанавливать связь с землей, быть заземленными, позволить энергии из земли проходить через ваше тело. Активная чакра в центре стопы усиливает связь между землей, ритмами вашего тела и энергией жизненной силы.

 

Проверьте прямо сейчас, в каком состоянии ваши чакры!  Тест займет у вас не больше 5 минут! Когда чакры в стопах открыты, активны и сбалансированы, они помогают вам балансировать и поддерживать работоспособность всей вашей энергетической системы. Эти простые шаги помогут вам ПОЧУВСТВОВАТЬ энергию ступнях.

 

Как активизировать чакры стоп?

 

Регулярно прогуливайтесь босиком по земле/воде

 

Самый простой и естественный способ для того, чтобы ощутить вашу связь Землей, и соответственно, активизировать поток энергии в ступнях. А сочетание вода — песок/камушки — трава и вы полезно не только для стоп, но и всему вашему организму. К сожалению, большинству людей это доступно только в летний период, да и то не всегда…

 

Массируйте стопы с помощью гальки или кристаллов

 

Налейте теплой воды в большую ванночку для ног, на дно ванночки положите гладкие камушки и/или кристаллы. Сядьте удобно, но так, чтобы позвоночник был у вас прямым, опустите голые ноги в воду и массируйте ступни ног камнями. Продолжайте массаж до тех пор, пока не почувствуете поток энергии в стопах.

 

Купите теннисный мячик для массажа стоп

 

Как вы понимаете, мало купить мячик, нужно еще и каждый день делать массаж обеих стоп. Причем упор вы делаете на ту стопу, где чувствительность в прохождении энергии ниже. Массаж делается стоя. Возьмитесь за спинку стула, мячик поместите под правую ступню. Начинайте медленно катать мячик вправо и влево,  взад и вперед. Сперва медленно разомните ступню, затем можете увеличить темп. Выполняйте упражнение пару минут, после чего поменяйте ноги. Специалисты рекомендуют делать 5 подходов ( мне самой хватает пары раз, чтобы активные точки в центре стоп пылали).

 

Барабанная медитация для ваших стоп

 

Барабан в руках хорошего специалиста творит чудеса. Сама на себе испытала в свое время. Только барабанщик должен быть не только толковым, но и с «огоньком». В моем случае это была барабанная медитация, когда ложишься на пол и слушаешь ритм барабана, уплывая вслед за ним. На самой высокой финальной ноте я почувствовала, что из ступни будто пробка вылетела, и всю ногу как кипятком обварило. В последний год я пару раз попадала на купание в звуках гонга. Поможет ли это открыть чакры стоп — не могу с уверенностью сказать, но общее очищение энергетической системы звуковой волной точно гарантируется.

 

Делайте энергетическую гимнастику для ног

 

Нет, это не какой-то особый вид энергетической гимнастики… Просто упор вы делаете на прокачку именно нижней части вашего тела, включая коленные чакры и чакру Звезда Земли. Получается своеобразный треугольник для тесной связи с Землей: чакра основания — коленные чакры — чакры стоп — Звезда Земли. Порядок выполнения гимнастики: сперва необходимо продышать все энергетические центры 1-2 раза. Далее основной упор делаете на чакры ног.

 

В идеале дышать можно до тех пор, пока не почувствуете отклик стоп на ваши действия. Но лучше исходите из вашего самочувствия.

 

Активируйте ваши стопы, не выходя из дома

 

Не удивляйтесь, если вы ничего НЕ почувствуете с первого раза. Особенность чакр стоп в том, что они открываются только тогда, когда у вас сбалансирована вся энергетическая система.

 

Источник

Волкова Алена Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги чакры
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