Учимся активизировать чакры стоп

Если вы регулярно делаете энергетическую гимнастику, что я настоятельно рекомендую каждому человеку, заботящемуся о своем благополучии, то могли заметить, что поток энергии, движущийся снизу вверх, иногда «застревает» на уровне стоп.
Чувствительность в нижних чакрах есть, а в стопах — нет. Или одна стопа отзывается, а вторая нет. Что делать? Как активизировать центр стопы (т.е. открыть чакры стоп)?
открыть чакры стоп: Немного анатомии, энергетическойЭнергетически активные точки расположены в центре стопы, там где обычно бывает естественная впадинка. Основная функция этой чакры - устанавливать связь с землей, быть заземленными, позволить энергии из земли проходить через ваше тело. Активная чакра в центре стопы усиливает связь между землей, ритмами вашего тела и энергией жизненной силы.
Проверьте прямо сейчас, в каком состоянии ваши чакры! Тест займет у вас не больше 5 минут! Когда чакры в стопах открыты, активны и сбалансированы, они помогают вам балансировать и поддерживать работоспособность всей вашей энергетической системы. Эти простые шаги помогут вам ПОЧУВСТВОВАТЬ энергию ступнях.
Самый простой и естественный способ для того, чтобы ощутить вашу связь Землей, и соответственно, активизировать поток энергии в ступнях. А сочетание вода — песок/камушки — трава и вы полезно не только для стоп, но и всему вашему организму. К сожалению, большинству людей это доступно только в летний период, да и то не всегда…
Налейте теплой воды в большую ванночку для ног, на дно ванночки положите гладкие камушки и/или кристаллы. Сядьте удобно, но так, чтобы позвоночник был у вас прямым, опустите голые ноги в воду и массируйте ступни ног камнями. Продолжайте массаж до тех пор, пока не почувствуете поток энергии в стопах.
Как вы понимаете, мало купить мячик, нужно еще и каждый день делать массаж обеих стоп. Причем упор вы делаете на ту стопу, где чувствительность в прохождении энергии ниже. Массаж делается стоя. Возьмитесь за спинку стула, мячик поместите под правую ступню. Начинайте медленно катать мячик вправо и влево, взад и вперед. Сперва медленно разомните ступню, затем можете увеличить темп. Выполняйте упражнение пару минут, после чего поменяйте ноги. Специалисты рекомендуют делать 5 подходов ( мне самой хватает пары раз, чтобы активные точки в центре стоп пылали).
Барабан в руках хорошего специалиста творит чудеса. Сама на себе испытала в свое время. Только барабанщик должен быть не только толковым, но и с «огоньком». В моем случае это была барабанная медитация, когда ложишься на пол и слушаешь ритм барабана, уплывая вслед за ним. На самой высокой финальной ноте я почувствовала, что из ступни будто пробка вылетела, и всю ногу как кипятком обварило. В последний год я пару раз попадала на купание в звуках гонга. Поможет ли это открыть чакры стоп — не могу с уверенностью сказать, но общее очищение энергетической системы звуковой волной точно гарантируется.
Нет, это не какой-то особый вид энергетической гимнастики… Просто упор вы делаете на прокачку именно нижней части вашего тела, включая коленные чакры и чакру Звезда Земли. Получается своеобразный треугольник для тесной связи с Землей: чакра основания — коленные чакры — чакры стоп — Звезда Земли. Порядок выполнения гимнастики: сперва необходимо продышать все энергетические центры 1-2 раза. Далее основной упор делаете на чакры ног.
В идеале дышать можно до тех пор, пока не почувствуете отклик стоп на ваши действия. Но лучше исходите из вашего самочувствия.
Не удивляйтесь, если вы ничего НЕ почувствуете с первого раза. Особенность чакр стоп в том, что они открываются только тогда, когда у вас сбалансирована вся энергетическая система.
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