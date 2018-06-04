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5 главных ошибок визуализации

Понедельник, 04 Июня 2018 07:55
5 главных ошибок визуализации Фото из открытых источников

Для тех, кто задается вопросом – почему позитивная психология и визуализация не действует так, как хотелось бы. Несмотря на то, что хватает и терпения, и твердой веры, и плохие мысли не допускаются, и на душе праздник. А результат все равно еле просматривается. 

 

Самый пренебрегаемый пункт

 

Если вы решили что позитивное мышление для вас, и с ходу начали его практиковать – то не ограничивайте себя ближайшим временем. Конечно, приятно когда автобус вас вовремя встречает, последняя плитка вашего любимого шоколада достается именно вам. Но можно претендовать и на большее. Для этого нужна цель, если не назначен пункт назначения – вы до него и не доберетесь. 

 

Долго вы можете считать, что план у вас в голове – но только сумасшедший станет строить дом с планом в голове. Продумайте этапы, детали и пункты на бумаге – так будет надежней и точней. 

 

Осознавай себя

 

Для эффективной работы мышления – калибруйте свою осознанность. Человек постоянно мыслями то в прошлом, то в будущем. Это путает. Как будет реагировать вселенная на вашу визуализацию – если сигналы поступают то от прошлого (что уже произошло), то от будущего (что будет всегда в будущем)? 

 

Учитесь воспринимать себя здесь и сейчас. Ежедневно уделяйте время некой медитации – слушайте и наблюдайте все, что вас окружает. Ощущайте и фиксируйте чувства того момента, в котором находитесь. Запах, вкус, прикосновение – все сейчас. 

 

Осознавай свои действия

 

Кроме этой медитации, старайтесь подобное состояние потихоньку переносить в жизнь. Если вы занимаетесь одним делом, перестаньте работать на параллель. Это не экономия времени, это экономия качества. 

 

Время уйдет столько же, зато за два дела вы будете измотаны втройне из-за постоянного переключения. В этом пункте также важно – делая одно, думайте об этом деле, а не о втором. О втором подумаете, когда будете делать второе дело. 

 

Укрепляй мысль действием. 

 

Все знакомы с позитивным мышлением. Оно действительно влияет на жизнь через отношение к ней. Но важно понять. Есть визуальные изменения, и есть материальные. Люди частенько берут от позитивного мышления только первое, и на этом мгновенном взлете долго живут в эйфории.  Как все прекрасно и хорошо, как чудесен этот мир. 

 

Но потом наступает переломный момент – вы начинаете сами себе задавать вопросы, или вас отрезвляет кто-то со стороны. Тогда вы понимаете, что ваша жизнь не изменилась. Все та же работа, неудовлетворяющая зарплата, ворчание жена (которую стало еще больше раздражать ваша песнь про позитивное мышление). 

 

Надо не только мыслить позитивно, но и действовать смело в новым мышлением. Положительная мысль должна быть вашим топливом! Вы далеко не уедете, если будете его просто жечь, надо, ведь и давить на педали и крутить руль. 

 

Знай

 

Вы часто встречаете мудрые притчи, мысли и высказывания. В такие моменты вы думаете – все логично, я согласен и знал это раньше. Не обманывайте себя! Вы будете знать это только тогда – когда будете жить, руководствуясь этими утверждениями.

 

Источник

Волкова Алена Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги Эзотерика
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