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Как избавиться от негативной энергии

Пятница, 01 Июня 2018 07:07
Как избавиться от негативной энергии Фото из открытых источников

Человек заражается негативной энергией, когда пообщается с «тяжелым» человеком. Замечали, что после общения с определенными людьми у вас начинает болеть голова, появляется чувство тяжести, дискомфорта в груди, настроение падает, а порой вообще хочется наложить на себя руки? 

 

Вас заразил негативной энергией человек с темной душой, и если вы думаете, что все само пройдет, то ошибаетесь. Сбрасывать черную, гнетущую энергию нужно, и как можно скорее. 

 

Как сбросить неблагополучную энергию: 5 работающих способов 

 

Проточная вода. В идеале это должен быть душ (лучше – контрастный), но если принять душ прямо сейчас нет возможности, сполосните руки и умойте лицо. Проточная вода заберет часть темной энергетики. 

 

Слова. На самом деле наборы звуков, которые мы произносим и в которые вкладываем определенный смысл, влияют на нашу жизнь. Мысленно или вслух пожелайте обидчику добра, и чтобы его высказывания вернулись к нему, не задев вас. Повторяйте: «Ко мне это не имеет отношения», «Ты выплескиваешь свою боль, это не моя проблема», «Я не принимаю тех оскорблений, которые ты на меня хочешь повесить». 

 

Упражнение по переносу энергии. Левой рукой нужно взяться за любую живую растительность, хоть фикус в горшке. Вообразите, что энергетически подсоединились к растению. После этого представьте, что плохая энергия перетекает из вашего тела в растение. При этом говорите: «Сними с меня эту грязь, забери у меня этот мусор». Отдавать энергию следует не менее 2-3 минут. Вы почувствуете явное облегчение, даже небольшую тошноту.

 

Горящая спичка. Зажгите обыкновенную спичку, затем дыхните на огонь и представьте, что вместе с дыханием вы выталкиваете из себя сгусток негативной энергии, и вся она уходит на эту горящую спичку. Затем погасите спичку и воткните обгоревшую часть в землю. 

 

Все эти способы следует применять немедленно, как только заметите, что заразились негативом.

 

Источник

Волкова Алена Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги энергия
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