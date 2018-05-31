Психическая энергия и 7 уровней гармонии

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Мы не так много взаимодействуем физически, в основном взаимодействие происходит на уровнях психической энергии. Это взаимодействие может либо разрушать (это особенно характерно для женщин - если женщина негативно настроена, это очень плохо воздействует на мужчину на любом расстоянии), либо наоборот.

Кратко 7 уровней гармонии можно описать так:

1. Копчиковый центр. Физический уровень. Гармония, основанная на сексуальном влечении.

2. Паховый центр. Стремление к комфорту. Если энергия поднялась выше - в отношениях больше романтики. Совместимость на этом уровне говорит об общих представлениях о комфорте.

3. Пупочный центр. Социальная связь и ответственность, семья в этом случае - “ячейка в обществе”, то, что видно в обществе. Женщина ищет ответственного, надежного мужчину. Мужчина в одном из вариантов ищет женщину, которая хорошо готовит. Это также отношения, когда двое вместе занимаются спортом, зарядкой, т.п.

4. Сердечный центр. Глубокая дружба. Женщина очень сильно доверяет мужчине, все может ему рассказать. Также здесь совместное творчество, работа. 4 уровень - это гармония по луне, такие пары могут многие жизни пройти рука об руку.

5. Горловой центр. Трепетная любовь. Внешне - это хорошая пара, видно тепло в отношениях, но внутренне это очень романтичные отношения, они пишут друг другу записки с признаниями в любви, ходят на свидания, спят в разных комнатах с самого дня свадьбы. Пример таких отношений - семья актрисы Любови Орловой.

6. Лобный центр. Взрослая зрелая пара, которая отвечает за себя и своих близких, а также принимают вместе какое-то с подвижничество - вместе движутся к целям, которые другим кажутся заоблачными.

7. Макушечный центр. Духовный союз. Каждый супруг воспринимает другого как частичку Бога. Мужчина воспринимает женщину как частичку Бога, которая дана ему под защиту и опеку. Женщина считает, что этот мужчина дан ей, чтобы служить ему и поддерживать в его духовной практике.

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