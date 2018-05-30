Познание души и неразделенная любовь

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Вы когда-нибудь встречали кого-то и просто понимали вне всяких разумных размышлений, что вы знаете этого человека? И это вовсе не те взаимоотношения, которые вы можете вспомнить из вашей текущей жизни, это ощущается как невероятное узнавание, которое заполняет все пространство вашего тела, сущности и души.

Нет никаких сомнений, что это узнавание души. Это то, что случается, по крайней мере, однажды, с каждым из нас в течение наших индивидуальных жизней. Мгновенное узнавание сочетается с интенсивными эмоциями, которыми такая встреча часто сопровождается. Эмоции, когда они возникают, могут быть как на основе сексуальных, так и платонических отношений. Этот феномен мне встречался много раз за время моей работы как тренера, так и в моей личной жизни.

Существует естественная аура магии и тайны связанная с этим, завернутая в сочные бессознательные слои образов, эмоций и взаимодействий из прошлого, которые вдруг проявляются, всплывают в настоящее время. Частенько это может ощущаться как внутреннее оживание, которое потрясает вас до глубины души.

Это может быть пьянящий, захватывающий и пробуждающий вас ото сна толчок, который заставляет вас чувствовать, как будто вы вновь присоединяетесь к земле живых, заново родившись.

Кармические уроки

Далее вещи становятся немного сложнее, однако сейчас вы испытываете этот порыв распознавания и открываете двери вашего сердца в ожидании поистине поразительного долгожданного чувства полноты и любви, которое, как вам кажется, вполне могло бы прийти в дальнейшем. Но вскоре вы обнаруживаете, что, к сожалению, другой человек вовсе не чувствует себя таким же образом, в то время как вы сталкиваетесь с ужасающим осознанием болезненной, неразделенной любви.

Я заметила несколько повторяющихся тем для моих клиентов, когда в их опыте возникает этот вид узнавания на уровне души. Узнавание этой непередаваемой словами связи может быть совершенно явным для моего клиента, и обычно имеется, по крайней мере, какой-то минимальный уровень узнавания со стороны другой личности тоже. Чаще всего, однако, быстро становится очевидным, что согласование основных мотивов и соответствующих направлений переживаний моего клиента может иметь место на уровне осознавания и понимания их только им самим. Но, к сожалению, это осознавание и понимание не присутствует в текущей жизненной ситуации и сфере потребностей его партнера.

Очевидно, что его партнер может быть совершенно в другом месте его личного осознания и движения в развитии и исцелении.

Эмоциональный дисбаланс

Разумеется, такой односторонний тип душевной связи затрудняет активные действия, потому что чувства, возможности и ожидания, которые пробуждаются, по крайней мере, в одном из вас, могут ощущаться связанными с очень глубоким уровнем эмоциональной и даже душевной боли. Эта боль ассоциируется с воспоминаниями об отвержении в прошлом и страхом быть непринятым и нелюбимым, что является неосознанным мотиватором к поиску удовлетворения основной базовой потребности чувствовать полноту, любовь и завершенность.

Также интересно, что иногда такая ситуация сопровождается чувством тоски, потери какого-то смутного чувства подтверждения правильности, которое может стать движущей силой.

Эта сила заставляет вас отвечать другой персоне из сбивающего с толку эмоционального состояния ожиданий и претензий. Вы чувствуете такую сильную связь с другим человеком, что просто не можете понять, почему он не чувствует то же самое и почему он не может так же инстинктивно осознавать ваши потребности и любовь. Таким образом, взаимодействия или взаимоотношения неизменно становятся искаженными, мимолетными, но, тем не менее, интенсивными воспоминаниями, образами и эмоциями из былых времен, а не сформированными на основе баланса и разума из реальности индивидуумов в настоящее время.

Понятно, что такие взаимоотношения почти всегда становятся источником эмоциональной пытки. Тоска и чувство незавершенности ненамеренно привязывает вас к другому человеку и заставляет вас проецировать на другого человека ваши проблемы, которые, как вы верите, только он может решить. Таким образом, из личного опыта и за годы глубокой внутренней работы с клиентами, я делюсь этими четырьмя трудными, но реально освобождающими истинами, которые мне стали известны.

Четыре истины душевного узнавания

1. Завершенность

Попадание в состояние, в котором вам чего-то не хватает и вас кому-то нужно спасать, — это способ освободить себя от личной ответственности. Вы чувствуете себя в ловушке и не способны управлять собственной жизнью, пока вы погружены в интенсивные эмоции и душевную боль. Основной урок состоит в том, что вы и только вы тот, кто может спасти вас. У вас может быть во владении хоть вся вселенная из других людей, которые показывают вам путь, поддерживают вас и ведут вас за руку, но, в конце концов, только вы сами можете спасти себя. Не преуменьшая интенсивность ваших переживаний, поясню, что ваша метафорическая и буквальная свобода от этих болезненных переживаний находится в способности выйти за пределы их проявления и посмотреть в корень проблемы.

Не имеет значения, насколько несовершенным вы себя чувствуете, правда в том, что вы уже совершенны и целостны, такой как есть. Понимание своей ценности и любовь к себе – вот что способно вас излечить и избавить от боли, которая подпитывается вами через взаимодействие и отдаляет ваше переживание «завершенности», которое вы ищете.

2. Исцеление

Это может быть парадоксально, что человек, к которому вы чувствуете эту интенсивную, эмоционально заряженную духовного уровня связь, часто приходит, принося именно тот ценный целебный подарок, который вам нужно. По большей части, вы отключены от взаимодействия и принятия решений с уровня души. Эти решения были приняты на другой стороне завесы — прежде чем воплотиться в этой жизни. Вы «забываете» об истинной глубине и величии вашего соединения с душой другого человека. Даже если вам не суждено быть вместе в этой жизни, существует, на самом деле, гораздо более глубокая связь, которая имеет в своей основе чистую духовную любовь.

Это пространство всеобщей любви, которая исцеляет и успокаивает все тревоги и боли, и, если вы сдадитесь на ее волю, она действительно приведет вас к нахождению полноты в самом себе. Ваш партнер с духовного уровня из другого времени фактически используется в качестве посланника из универсального пространства любви. Как прямой результат глубоко духовного, невысказанного характера вашей связи через эоны времени он или она решила не «спасать» вас, проделав за вас определенную работу; не лечить или добавлять вам полноты в этой жизни, но действовать в качестве триггера, чтобы помочь вам научиться делать это для себя самостоятельно.

3. Соглашение

Такой вид полной картины соглашения с уровня души, по общему признанию, трудно охватить, когда ты застрял в реальной жизни и переживаниях реального времени и вопросах. «Почему? Почему мне? Почему не любит? Почему он или она просто не может видеться со мной? Почему он или она не может любить меня? Почему он или она не может понять, что нам предназначено быть вместе? Почему он или она причиняет мне столько боли?» Как только все эти типы вопросов о взаимосвязи душ возникают, являясь результатом прочувствования безответной любви, когда вы покорно сдаетесь этим чувствам разбитого сердца, одиночества и отчаяния, вы отказываетесь от своей силы и способности по-настоящему цвести.

4. Разрешение

Однажды вы понимаете, что не количество желаний, стремлений и надежд являются теми вещами, которые могут изменить вашу ситуацию. Наступает момент, когда вы должны внимательно рассмотреть возможные варианты. Совершенно ясно можно увидеть два направления. Первое ведет вниз как продолжение дороги болезненного застревания, где вы тоскуете и ждете свою неразделенную любовь. Второй путь становится доступным только тогда, когда вы решили, что возьмете свою судьбу в собственные руки и определитесь, что вы хотите стать лучшим собой.

Приняв это решение, вы будете способны пойти вторым путем по дороге к завершению себя – это то, что потребует от вас постоянного расширения жестов любви по отношению к себе и повышения самоценности. Ценности того, кто вы по-настоящему есть, ценности вашей красоты, мудрости и одаренности, которую на самом глубоком уровне вы давно знаете и переживаете.

P.S. А вас было спонтанное узнавание человека на уровне души?

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