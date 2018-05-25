Несколько упражнений для чтения мыслей

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Можно ли читать мысли людей?

Человечество всю свою историю ломает голову над этим вопросом, изобрело «телепатию», верит в мистику.

В этой статье мы не будем говорить о телепатии и сверхъестественных феноменах, а лишь сосредоточимся, как при помощи определенных навыков можно «считывать» человека.

Людей, которые умеют по внешним признакам понять, о чем думает человек, называют менталистами. Один из самых известных из них – Торстен Гавенер, написал книгу «Чтение мыслей», о которой мы сегодня и поговорим. В ней он дает советы, проводит эксперименты и предлагает упражнения, которые позволят научиться сложному искусству – лучше разбираться в людях.

Присматривайтесь к деталям

Общаясь с человеком, Гавенер рекомендует обращать внимание на некоторые моменты, которые помогут лучше узнать собеседника:

Жестикуляция

Например, наделенные властью люди, как правило, двигаются медленнее, чем остальные. Они делают это с большим достоинством.

Речь

Есть ли у человека акцент? Использует он сленг, брань, делает ошибки или говорит изысканно?

Аксессуары

Носит ли ваш собеседник какой-либо религиозный символ вроде христианского крестика? Дорогие это украшения или нет?

Телосложение

Если у вашего собеседника хорошая физическая форма, то, скорее всего, он постоянно находится в движении. Значит, не очень любит лежать по вечерам у телевизора и слабо разбирается в телешоу и сериалах (разумеется, такой вывод по одному параметру делать не нужно, однако у вас есть возможность изучать и остальные признаки). Вы сможете определить, он теннисист или танцор?

Внешний вид может многое сказать о человеке, однако это лишь вершина айсберга. Тем не менее, вы должны быть любопытным и тренировать свое восприятие каждый день. Со временем вы научитесь правильно составлять впечатление о человеке.

Используйте правила Ормонда МакГилла

Чтобы достичь хороших результатов в профайлинге и чтении мыслей, нужно научиться влиять на людей, то есть внушать им ту или иную мысль. Гавенер для этого приводит правила американского гипнотизера Ормонда МакГилла.

Если вы хотите захватить мысли собеседников своей идеей, наиболее важным условием для успеха является то, как вы ее озвучите. В словах не должно проскальзывать и тени сомнения. Внушение не состоится, если в вашем голосе будет хотя бы оттенок дрожи.

Внушение должно быть правдоподобным. Вы не заставите человека увидеть динозавра, но сможете убедить его, что свежее молоко – кислое.

Ваше внушение должно восприниматься людьми без критики. Важен правильный подбор слов и аргументация.

Упражнения для чтения мыслей

Гавенер называет некоторые упражнения экспериментами, потому что, по большей части, они основаны на применении воображения.

Эксперимент с лимоном

Представьте, что вы держите лимон в левой руке. Теперь вытяните руку перед собой и обхватите его пальцем. Представьте яркий желтый цвет фрукта. Ощутите шероховатость кожуры свежего холодного лимона. Поднесите руку с ним ко рту и представьте, что кусаете его. Почувствуйте, как ваши зубы прокусывают кожуру и на язык попадает мякоть. После этого разжуйте лимон во рту. Скорее всего, ваш рот наполнится слюной. И все это произошло исключительно при помощи воображения, а не реального фрукта.

Наше тело начинает соответственно реагировать на определенное событие. Мысли отражаются на языке тела, поэтому можно заключить, что на основании невербальных сигналов можно догадаться, о чем думает собеседник.

Эксперимент с конструированием окружающей среды

Мысленно поднимите вверх стул, не вставая с места. Ощутите его вес, после чего опустите на землю. Теперь полностью сфокусируйтесь на верхней кромке спинки сиденья. Как только почувствовали, что вам это удалось, снова «поднимите» стул вверх. Результат: чем дольше вы фокусируетесь на верхней кромке стула, тем легче он кажется. Почему так происходит? Наше тело всегда следует за мыслями. Вы сами решаете, как будет чувствовать себя ваше тело. Типичный пример – воспоминания. Если они плохие, то и настроение ухудшится, хотя реальность хуже не стала. Вывод: всегда наблюдайте за языком тела своего собеседника.

Основной эксперимент: чтение мыслей

Пришло время освоить основы чтения мыслей. Для этого:

Выложите на стол восемь предметов.

Попросите своего друга выбрать один из них. Сопротивляйтесь соблазну бездумно принять решение и пытаться угадать, что он выбрал.

Теперь пусть друг крепко обхватит рукой ваше левое запястье. Ваши же руки при этом должны быть твердо сцеплены и вытянуты вдоль бедер.

Попросите друга подумать о том, какое движение вам нужно совершить, чтобы взять загаданный предмет в правую руку. Без слов, друг должен направлять вас и мысленно указывать, куда двигать руку: влево, вправо, вверх или вниз.

Бок о бок со своим помощником начинайте перемещаться в сторону. Водите правой рукой над предметами. Пытайтесь во время этого почувствовать импульсы, исходящие от вашего друга.

Твердо держите левую руку и следите за тем, чтобы расстояние между правой и левой руками оставалось одинаковым.

Скорее всего, у вас сразу не получится. К тому же импульсы у всех людей разные, а эксперимент дается многим значительно сложнее. Но чем больше тренировок, тем лучше результат.

Экспримент: друг или враг

Как вы уже поняли, для многих экспериментов понадобится помощь. Сядьте напротив своего партнера. Попросите его расслабиться и не думать ни о чем конкретном. После того, как его тело примет свободную позу, попросите его подумать о человеке, которого он терпеть не может. Пусть визуализирует как можно подробнее: волосы, нос, глаза, одежду. Запомните его выражение лица в этот момент. То же самое ваш помощник должен сделать, когда вы попросите его представить человека, который ему очень нравится. Снова запомните выражение лица.

А теперь самое интересное: попросите его подумать о конкретном человеке с черными волосами. Наблюдайте за его мимикой. Что происходит с глазами вашего друга? Они уменьшились или увеличились? Расширились или сузились его зрачки? Что происходит с его губами? Словом, вы должны выяснить, приятен ли ему этот человек. Когда вы сообщите свое предположение своему другу, он очень удивится. И пусть он считает, что шансы 50 на 50, однако с каждым следующим разом вы будете демонстрировать чудеса чтения мыслей. Ничего таинственного и сверхъестественного – вы просто считываете базовую линию поведения, а затем применяете эти знания в частном порядке.

Эксперимент с воспоминаниями

В течение 30 секунд думайте о вашей любимой сцене из какого-нибудь фильма. Затем смените фокус и начните думать о вечеринке, на которую вас когда-то пригласили. Вы почувствуете, что интенсивность обоих переживаний высока. Никто не знает, почему так, однако воспоминание о ненастоящем и настоящем событии мозг не воспринимает. Он не понимает разницы между реальностью и иллюзией. Данный эксперимент можно применять для того, чтобы почувствовать себя лучше. Для этого воспользуйтесь следующими советами, чтобы избавиться от неприятного воспоминания:

Представьте его в черно-белом цвете.

Переверните воспоминание вверх ногами.

Добавьте забавные мелодии и звуки.

Понаблюдайте с высоты птичьего полета.

Как это может помочь человеку, который занимается чтением мыслей и профайлингом? Вы сможете влиять на людей, меняя их эмоциональное состояниепри помощи таких методов. Люди доверяют и ценят тех, с кем им хорошо и комфортно. Если ваш друг рассказывает неприятную историю, которая с ним произошла, то вместо того, чтобы «накачивать» его негативными эмоциями, вы можете снизить эту интенсивность, причем незаметно для него. Такими способностями обладает мало людей, однако при должной тренировке хорошего уровня может достичь каждый. Это некоторые упражнения из книги, к которой вы при желании можете обратиться. Желаем вам удачи!

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