Наше дыхание: От вдоха к выдоху

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Наш организм умеет бессознательно, исходя из наших жизненных сценариев, при помощи дыхания перераспределять энергию из одних чакр в другие. Если мы у него этому научимся, то нам же от этого и будет лучше, тем более что учитель наш всегда рядом, так как это собственно Мы и есть.

Ряд основных моментов энергообмена между чакрами при помощи дыхания:

- Вдох длиннее выдоха или выдох короче вдоха – активируется манипура.

- Вдох короче выдоха или выдох длиннее вдоха – активируется анахата.

- Дыхание через нос (вдох и выдох) – активирует аджну.

- Дыхание через рот (вдох и выдох) – активирует анахату.

- Задержка дыхания после вдоха – активирует аджну и муладхару.

- Задержка дыхания после выдоха – активирует анахату и муладхару.

- Серии быстрых вдохов или выдохов – активируют свадхистану.

- Одновременный дыхание ртом и носом (вдох и выдох) в соотношение 50% ртом и 50% носом активируют вишудху плюс естественно анахату и аджну.

- При вдохе энергия набирается на чакру или чакры, в зависимости от того как и куда вдохнул человек, а при выдохе энергия направляется в ту чакру или чакры, тоже в зависимости от того как выдохнул.

Некоторые варианты дыхания:

При вдохе через нос и выдохе через рот мы набираем энергию в аджну и переводим в анахату, это позволяет чувственный спектр сделать более осознанным и уравновешенным. Если мы при этом выдох сделаем в два раза короче, то это позволит нам еще активировать и зону пресса. Такое дыхание даст нам возможность, находясь в ровном и уверенном состоянии общаться с близкими нашему сердцу людьми на деловой и конструктивной волне.

Ровный вдох в два раза длиннее выдоха, «перед выдохами» переводит энергию с зоны сердца – анахаты, в область паха — свадхистаны (сексуальное возбуждение).

Как и походка, и общение и многое другое, дыхание четко связано с различными зонами тела — чакрами. Мы знаем, когда человек взволнован, он дышит поверхностно и часто. Когда спокоен — медленно и глубоко. Вспомним, как строится дыхание ребенка (и не только ребенка) после того как он долго и «продуктивно» поплакал.

Во время вдоха воздух у него вдыхается порциями (свадхистана), а выдох длиннее вдоха (анахата). Что делает при помощи такого дыхания организм, и как такое дыхание отражается на состоянии ребенка и какие чакры активирует? Оказывается благодаря такому дыханию, эмоциональная энергия перераспределяется организмом, из свадхистаны (серия довдохов) и переходит в более мягкую чувственную энергию зоны сердца – анахаты (выдох длиннее вдоха). Или можно сказать так, со вдохом ребенок неосознанно собирает эмоциональную энергию и переводит ее в чувственный спектр, то есть успокаивается.

Спокойное дыхание – активизирует муладхару и анахату, не ослабляя другие зоны.

Даже при очень сильном волнении мы можем успокоиться и прийти в уравновешенное состояние при помощи медленного и ровного дыхания, когда вдох равен выдоху и задержка после вдоха равна задержке после выдоха. Если дыхание все время спокойное и ровное, тогда увеличивается объем энергии и улучшается здоровье. Противоположность спокойного дыхания — взволнованное дыхание (дыхание напоминающие волны).

Взволнованное дыхание – активизирует зону паха и сердца, правда при этом ослабляет муладхару и аджну. Взволнованным дыханием можно назвать – учащенное дыхание без задержек с короткими вдохами – выдохами. При быстром и поверхностном дыхании в процессе дыхания участвуют в основном мышцы двух зон, это зоны сердца и паха, то есть чувственная и эмоциональная зоны. Зоны пресса – манипура, и головы – аджна, в таком дыхании участия не принимают, соответственно такое дыхание приводит к состоянию, при котором можно: замечательно отвязаться, потанцевать или оказаться на пике сексуального наслаждения, сорвать все, что накипело на подходящий или просто находящийся рядом объект.

Вполне естественно при таком дыхании трудно принимать продуманные и ответственные решения. Ведь неслучайно в подобных ситуациях человеку говорят: “Возьми себя в руки” или “Дыши глубже”. Обе эти фразы как раз и направлены на то, чтобы активизировать волевые зоны, а именно манипуру и аджну. Что, в свою очередь, позволяет перейти из возбужденного состояния к состоянию работоспособности, при котором человек действует в сложившейся ситуации максимально продуктивно.

Одним из примеров «непродуктивного» дыхания может послужить дыхание «Тяжелая доля». Данное дыхание присутствует в таких ситуациях, где человек уже длительное время оказывается в проблемном для него состоянии, а конструктивного решения пока не предвидится.

«Тяжелая доля» — дыхание, при котором «тяжелый» вдох с похожим на «Ха» звучанием приходится в область грудной клетки, и с печальным выдохом, сжимается зона пресса, и опускаются плечи. Если перевести такое дыхание из невербального символа на язык слов, получится такие фразы как: «Это сложная ситуация, она мне не по силам» или «Ну вот, опять это случилось со мной», «У меня ничего не получится».

Конструктивным выходом из такого дыхания (если вы уже вдохнули таким образом) является осознанное изменение структуры выдоха. Выдох должен стать ровный и энергичный и, что очень важно выдыхать необходимо с прямой спиной. Тогда это дыхание на языке слов будет звучать так «Хотя эта ситуация сложная, я найду в себе силы ее решить» или «Хотя мне сейчас трудно, я сделаю так, что у меня получится то, что я наметил». Поэтому различные типы дыхания можно называть продуктивными или непродуктивными, только в зависимости от того, как они подготавливают организм человека к прохождению (проживанию) конкретной ситуации. Если они помогают ее решить, то они — продуктивные, если нет то …..

Рекомендации по дыханию:

Если это деловая ответственная ситуация, то дыхание должно активировать волевые зоны – пресса, головы, и зону копчика. А если ситуация связана с отдыхом, то дыхание должно активировать зоны сердца и паха (реже горла). Когда человек во время серьезного разговора срывается на крик (включается зона паха и пресса), то решение вопроса, на который было до этого потрачено много времени и энергии, только усложнится.

После интенсивной телесной нагрузки (бег, спортивные тренировки, тяжелая физическая работа) необходимо дышать, активируя те чакры, которыми вы хотите управлять вашей прямой силой, это могут быть, например: аджна – равные вдох и выдох носом, без задержки после выдоха, но с задержкой после вдоха; анахата – выдох через рот в полтора два раза длиннее вдоха и с задержкой после вдоха и без задержки после вдоха; или манипура с более коротким выдохом нижней частью носа с звуком «ХЫ», без задержек дыхания и т. д.

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