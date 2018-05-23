Полезная практика благодарности

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Благодарность — это не просто какие-то пустые слова, которые человек может сказать тому, кто сделал ему добро. Умение благодарить — это особенный стиль жизни счастливых людей. Ведь счастливые люди понимают что все, чем они обладают — это великий дар Вселенной и чем больше мы искренне благодарим ее, тем сильнее она исполняет наши желания и чистые намерения.

Эта практика научит вас не просто благодарить словами, но также полностью изменит вас изнутри, наполнит ваше сердце любовью и приведет вас к настоящему счастью. Благодарность – это любовь. Быть благодарным – это значит дать место в своем сердце тому, кого ты благодаришь. Эту практику желательно пройти человеку, чтобы обрести целостность и внутреннюю гармонию. Чтобы благодарность постоянно жила в вашем сердце, необходима регулярная практика. Путь, к истинной благодарности имеет несколько условных ступеней. И чтобы их пройти, нужно сделать двенадцать простых, но в то же время трудных шагов.

Какие-то из этих ступеней будут вам даваться особенно сложно, какие-то легче, а может быть и все. Вы их можете проходить последовательно. Вначале освоить одну, потом перейти к другой. А можете «проскочить» все сразу. Не спешите. Делайте это не для кого-то. Делайте это для себя. Чувствуйте!

Каждая ступень – это один шаг к себе, к своей истинной сути. Каждая ступень – это раскрытие себя, расширение вашего внутреннего пространства. Когда произносите слова благодарности, почувствуйте, как ваше внутреннее пространство начинает расширяться. Почувствуйте вашу истинную внутреннюю вселенную. В словах благодарности нет никаких словесных формул. Говорите так, как чувствуете. Можно в молчании, можно вслух. Благодарите от души. Это нужно не кому-то, это нужно только вам.

1. БЛАГОДАРИТЕ ВСЕЛЕННУЮ

Благодарите Вселенную, Бога, Жизнь, Творца за все то, что они дали вам. Все, что у вас есть, все, что вы имеете, есть только благодаря вселенной. Я благодарю Вселенную за жизнь, дарованную мне и моим родителям, а также моему ребенку. Я благодарю жизнь, за то, что могу дышать полной грудью и видеть все краски вокруг. Я благодарю Вселенную за ее дары, за ее заботу, за то, что она каждый день наполняет чем-то мою жизнь: эмоциями, подарками, вещами, событиями, красками, людьми, работой. Я благодарю Вселенную за то, что я не одинок. Вокруг меня есть много замечательных людей, которых послала мне она для учебы, для поддержки, для боли, без которой не будет роста, для счастья.

2. БЛАГОДАРИТЕ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ, СВОЮ МАТЬ И ОТЦА

Ваша мама и ваш отец дали вам жизнь. И это самое главное, за что вы их должны благодарить. Да, они возможно вам не дали чего-то большего: здоровья, образования, счастливого детства, достатка. Вы можете быть обиженными на них и жить в этой постоянной обиде. Но не осуждайте их. Берите ответственность за свою судьбу в свои руки. А родителей просто поблагодарите за то самое главное, что они вам дали – за жизнь! Если у вас приемные родители, благодарите их тоже.

Благодарите их за то, что они ведут вас по этой жизни, сопровождают, учат, опекают, заботятся о вас. Я благодарю свою мать и своего отца за жизнь, которую они мне дали. Их уже давно нет в живых, но жизнь, которую они мне дали – продолжается. Для моих родителей всегда есть достойное место в моем сердце.

3. БЛАГОДАРИТЕ СВОЙ РОД

Благодарите свой род. Ваш род является для вас невидимой поддержкой, вашим ресурсом в вопросах вашего здоровья, благосостояния, отношений, успеха. Я благодарю свой род, своих дедушек и своих бабушек за ту незримую поддержку, которую они мне оказывают. За безопасность, за здоровье, за благосостояние, за успех.

4. БЛАГОДАРИТЕ ДЕТЕЙ

Благодарите детей и своих, и чужих. Дети – самые лучшие воспитатели. И самое главное, что они вам дают – это возможность почувствовать себя родителями и творцами. Вы должны быть благодарны детям и вселенной за то, что вы участвовали в процессе создания и рождения новой жизни. Благодарите детей, за их непосредственность и жизнелюбие, за их внутреннюю свободу и отсутствие границ. Всему этому они учат взрослых. Дети – это маленькие учителя. Дети – это ваше зеркало. Научитесь только смотреть в него.

Я благодарю свою дочь за то, что она дала мне возможность почувствовать себя отцом и за то, что она помогла мне лучше понять своих родителей. Я благодарю свою дочь за то, что именно она дала мне возможность ощутить что такое полноценная семья, что такое забота и любовь. Благодарю за уроки терпения, которые я прохожу.

5. БЛАГОДАРИТЕ СТАРИКОВ

Благодаря старости, человек начинает видеть и понимать, что существует время. Старость часто олицетворяется с мудростью. Пожилые люди нам часто пытаются показать то, на что мы обычно не хотим смотреть. Они наше зеркало. Возможно, кривое зеркало, пока мы молоды. Но придет время и в этом зеркале мы увидим себя сами. Увидим такими, какими мы стали и осознать, что мы могли бы быть другими. Пусть каждый в этом зеркале увидит свое и поймет то, что ему дано будет понять.

Благодарите старость. То, что она пытается нам показать сквозь призму времени, для многих из нас пока не понятно, но очень ценно. Старость – это опыт. Большой опыт многих поколений. Цените его. И благодарите за возможность избежать ошибок. Тех ошибок, через которые проходят все поколения. Уважайте стариков и всех пожилых людей. Нам их трудно понять, потому что для многих из нас путь только начинается. Мы еще не дошли туда, куда дошли они. Если хотите узнать что вас ждет и какими вы станете, оглянитесь вокруг. И вы увидите то, что вам суждено будет увидеть. Да, вам еще рано туда. Но поблагодарите их за то, что они показывают вам другую реальность. А какую реальность хотите создать для себя вы сами?

Я благодарю своих бабушек и дедушек, тех, кого я еще помню за те теплые воспоминания своего детства которые связаны именно с ними. За их любовь, теплоту и заботу. Я благодарю всех пожилых людей, которых я встречаю на улице, в городском транспорте за тот жизненный опыт, который они пытаются мне передать. Я благодарю стариков за то, что я пока еще многого не понимаю, но вижу что в их существовании заложен большой смысл. И просто большое вам спасибо за то, что вы есть, за то, что вы еще с нами. Я вас впускаю в свое сердце и вместе с вами ваш жизненный опыт. Благодарю!

6. БЛАГОДАРИТЕ ЖЕНЩИН

Благодарите женщин. И совсем не важно, какой у вас пол. Так устроена природа, что в ней существует и мужское и женское. И эти два полярных принципа есть в каждом из нас. В каждом человеке есть мужские и женские энергии. Мужчина, принимая женщину в себе, принимает и саму женщину. Женщины, у которых очень сильная мужская часть, часто сталкиваются с проблемой принятия в себе женственности. Благодарите женщин, которые окружают вас и то женское, что находится внутри вас.

Вселенная создала человека парным существом. Мужчина становится целостным и достраивает свою целостность только через женщину. Женщина – через мужчину. Вместе они дополняют друг друга. Вместе они могут стать творцами и дать место новой жизни. Благодарите за эту возможность. Только через женщину в этот мир приходит новая человеческая жизнь и рождается ребенок. Благодарите женщину как мать, как носительницу новой жизни.

Я благодарю всех женщин, которые были в моей жизни и помогали мне ощутить себя мужчиной. Благодаря которым, я формировался как мужчина. И первая женщина – это мать. Вторая –жена. Третья – дочь. Я благодарю всех женщин за уроки, которые они мне преподавали и за то, что я имел возможность их проходить. Я благодарю их за уроки любви, заботы, внимания, самопожертвования и великодушия.

Благодаря женщинам, я научился совершать поступки. Благодарю всех женщин с сильными мужскими энергиями, с сильным анимусом за те уроки, которые они мне преподнесли. Для меня это бесценный опыт. Благодаря вам, я научился принимать в себе свою женскую часть и развивать мужскую. Я благодарен женщинам за то, что только в паре с ними я прошел опыт создания семьи, когда вместо моего Я, в моей жизни появилось гораздо большее — МЫ. Я благодарен женщинам за то, что они мне открыли сердце. И только через женщину я пришел к истинной благодарности.

7. БЛАГОДАРИТЕ МУЖЧИН

Благодарите мужчин. Женщина принимая мужчину в себе, принимает и самого мужчину. Найдите в мужчинах те качества, которые бы вас восхищали и вы увидите, что без них мир был бы иным. Только через мужчину женщина становится матерью и дает жизнь другому человеку. Благодарите мужчин за любовь и заботу, за поддержку и защиту. Я благодарю мужчин за то, что они несут в себе силу и мужество, заботу и защиту, ум и устремленность, бесстрашие и самопожертвование, дружбу и надежность. Я благодарен тем мужчинам, которые меня поддерживали в трудную минуту, выручали в трудных ситуациях, помогали окрепнуть и стать на ноги. Я благодарю своих братьев за помощь и поддержку.

8. БЛАГОДАРИТЕ СВОИ ВЫСШИЕ ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ, СВОИХ ВЫСШИЕ СИЛЫ, АНГЕЛОВ-ХРАНИТЕЛЕЙ

Благодарите свои высшие духовные аспекты: свою Душу, свое Высшее Я, свой Дух, свои Высшие Силы, своего Ангела-хранителя. Благодарите своих небесных родителей. Благодарите все то незримое, что является для вас поддержкой и опорой. Они ведут вас по этой жизни, дают возможность пройти нужные вам жизненные уроки и очень часто являются для вас вашей защитой.

Даже если вы о них ничего не знаете, все равно благодарите. Обращайтесь к ним за помощью и будьте благодарны им. Бог находится внутри вас. Ваш внутренний Бог – это ваша вселенная. И она у каждого своя, она уникальна. Обратите свой взор внутрь себя, возможно вы там что-то увидите, что не видели раньше. Я благодарю свою Душу, свое Высшее Я, свой Дух, своего Ангела-Хранителя, своих Небесных родителей за незримую поддержку и помощь, за исцеление, за защиту. За те жизненные уроки, которые я прохожу с их помощью. Благодарю вас за то, что вы есть, за то, что ни смотря ни на что вы всегда со мной.

9. БЛАГОДАРИТЕ ТЕХ, КТО СДЕЛАЛ ВАМ БОЛЬНО

Благодарите тех, кто сделал вам больно, осознанно или неосознанно, благодарите своих врагов и недругов. Именно они помогли вам стать лучше. Благодаря им вы проходите так нужные вам жизненные уроки. Простите их, как бы вам это не было трудно и поблагодарите их за жизненный опыт и за то, что они помогли вам стать иными.

Я благодарю всех тех, кто волей или неволей сделал мне больно. Только благодаря боли, я смог почувствовать свое сердце. Благодаря боли и страданию, я смог почувствовать и осознать, что такое жизнь и что такое любовь. Благодаря вам я изменился. Я понимаю, что ваши души взяли на себя самую тяжелую и самую неблагодарную роль — быть плохими для того чтобы я стал лучше. И эту роль никто и никогда не оценит. И труднее всего благодарить тех, кто сделал тебе больно. И трудно благодарить от души, благодарить сердцем, не испытывая при этом зла и обид. Но я переступаю через все это и благодарю вас. Благодарю, благодарю, благодарю!

10. БЛАГОДАРИТЕ ТЕХ, КТО СДЕЛАЛ ВАМ ДОБРО

Благодарите тех, кто сделал вам добро. Они вам дали то, что смогли дать. Они вам помогли там, где они могли помочь. И если кто-то вам что-то не дал, что вы от него ожидали, значит он не смог вам этого дать. Не осуждайте его за это. Поблагодарите за то, что он помог вам понять и за то, что он просто есть в вашей жизни.

Благодарите всех, кто хоть что-то делает для вас. Даже если вам сделали что-то обыденное: дали покушать или помыли за вас посуду, убрали ваши вещи, купили вам лекарство или помогли в чем-то разобраться, просто поддержали вас или дали вам мудрый совет. За все благодарите. И даже если вы об этом не просили, все равно поблагодарите. Вам сделали это от души, о вас просто позаботились.

Благодарите всех тех, кто дает вам работу и тех, кто дает вам возможность отдыхать. Благодарите всех, кто просто рядом с вами, когда вам тяжело. Благодарите всех, кто разделяет с вами компанию, когда вам весело. Я благодарю всех тех, кто делал мне добро. А их было в моей жизни очень много. И я благодарю каждого. Я благодарю всех тех, кто мне давал работу и возможность зарабатывать себе на жизнь. Я благодарю всех тех, кто дарил мне свою любовь и заботу, кто переживал за меня и поддерживал в трудную минуту. Я благодарю всех, кто был со мной рядом и в радости, и в горе. Я благодарю тех, кто меня лечил и исцелял, иногда делая невозможное, делая то, с чем не справился бы я сам.

11. БЛАГОДАРИТЕ ВАШИХ УЧИТЕЛЕЙ

Для кого-то его учитель это его мама или папа, для кого-то его бабушка или дедушка, для кого-то это школьный учитель или ближайшая подруга. Для кого-то учитель – это духовный гуру или преподаватель в институте, коуч на тренинге. А для кого-то учитель – это просто жизнь. И это на самом деле не важно, кто для вас учитель, важно осознать все то, чему научили вас эти люди. И сказать им за это не только огромное спасибо, но и проявить всю глубину благодарности, на которое способно ваше сердце.

Я благодарю всех своих учителей которые меня учили жизни и мудрости, давали свои знания, на чьих книгах и статьях я рос, на чьих семинарах и тренингах я учился и развивался. Я благодарен всем тем людям и ситуациям, которые меня учили и меняли, и заставляли идти вперед. Я благодарю всех тех, в ком я видел себя как в зеркале, кто отражал мои недостатки и показывал, что нужно менять. Я благодарен тем, кто усиливал и помогал проявлять мои достоинства. Я благодарю жизнь за знания и опыт. Только благодаря своим учителям я развивался и рос.

12. БЛАГОДАРИТЕ СЕБЯ

Последним поблагодарите Себя. Если вам не хватает благодарности от кого-то, если вы считаете, что вы сделали для кого-то очень много, а он ответил вам чёрной неблагодарностью, поблагодарите вместо него себя сами. И закройте эту тему. Больше не возвращайтесь к нему. А лучше всего не ждите от людей благодарности. Если вы ее заслужили – вас отблагодарит Вселенная. И она найдет сама как это сделать. Благодарность себе – это маленькая часть любви к себе. Благодаря себя – вы транслируете эту благодарность в мир, другим людям. Это, пожалуй, одна из самых трудных благодарностей. И именно поэтому это последняя ступень, последний шаг. Шаг к себе.

Благодаря других, мы забывали о себе. Благодаря себя – мы благодарим всех тех, кому мы благодарны на самом деле. Потому что мы их впустили в свое сердце, мы им дали место в своем сердце, в своей душе. Все те предыдущие 11 тем благодарности, если вы их прошли, теперь имеют свое место в вашем сердце. И благодаря себе, вы заглядываете в самый центр своей души, в самую глубину своего сердца и встречаете там их, всех тех, кому вы благодарны. Я благодарю себя за то, чем обладаю, за то чем делюсь с другими и отдаю. За то, что шаг за шагом одерживаю маленькую победу над собой. Я благодарю всех тех, кто занял свое достойное место в моем сердце.

Благодарность – это принятие.

Без принятия не будет и благодарности.

Принять, признать, простить, поблагодарить.

Благодарность – это возможность почувствовать вашу целостность, ваше единение с природой и со Вселенной, почувствовать гармонию.

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