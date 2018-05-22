Священные и таинственные сферы Рая

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В пространстве между центральным островом Рай и ближайшим к нему планетарным кольцом Хавоны расположены три меньших кольца особых сфер. Внутреннее кольцо состоит из семи тайных сфер Всеобщего Отца; вторая группа представлена семью светящимися мирами Вечного Сына; во внешнем кольце находятся семь исполинских сфер Бесконечного Духа – административных центров Семи Главных Духов.

Эти три семисферных кольца Отца, Сына и Духа отличаются непревзойденным величием и неописуемым великолепием. Вам неизвестен даже тип их материального, или физического, устройства. Каждое кольцо демонстрирует разнообразие материальных форм, и каждый мир отличается от других, за исключением семи миров Сына, физическое устройство которых одинаково. Каждый из двадцати одного мира представляет собой исполинские сферы, и каждая группа из семи сфер по-разному увековечена. Насколько нам известно, они существовали всегда; как и Рай, они вечны. Не существует ни сведений, ни преданий об их происхождении.

Семь тайных сфер Всеобщего Отца обращаются на близком расстоянии вокруг Рая. Ярким светом отражают они духовное свечение, присущее центральному сиянию вечных Божеств, проливая этот свет божественного великолепия на весь Рай и семь колец Хавоны.

Очевидно, безличностные энергии духовного свечения берут свое начало в семи священных мирах Вечного Сына. Никакая личность не может находиться в этих семи светящихся сферах. Эти миры освещают духовным великолепием весь Рай и всю Хавону, направляя чистое духовное свечение в семь сверхвселенных. Яркие сферы второго кольца посылают свой свет (свет без тепла) Раю и миллиарду миров семи колец центральной вселенной.

Семь миров Бесконечного Духа являются обителью Семи Главных Духов, вершащих судьбу семи сверхвселенных и освещающих творения времени и пространства духовным светом Третьего Источника и Центра. И вся Хавона – но не Остров Рай – купается в этих одухотворяющих воздействиях.

Хотя миры Отца являются сферами достижения предельного статуса для всех личностей, наделенных частицами Отца, этим их функции не ограничиваются. Здесь пребывают не только личностные, но и многие другие типы существ и организмов. Каждый из миров, находящихся в кольце Отца и в кольце Духа, имеет свой особый тип постоянных граждан, однако мы полагаем, что миры Сына населены однородными типами существ неличностного происхождения. Среди коренных жителей Дивинингтона – частицы Отца; остальные категории постоянных граждан вам не раскрываются.

Двадцать один спутник Рая служит многим назначениям – как в центральной, так и сверхвселенных, – которые не раскрываются в данном повествовании. Жизнь этих сфер столь малопонятна вам, что вы не можете надеяться на формирование представления, сколько-нибудь сообразного с их природой или функциями; существующая здесь деятельность протекает в тысячах нераскрытых вам видов. Двадцать одна сфера заключает в себе потенциалы функционирования мироздания. Эти документы позволяют бросить лишь мимолетный взгляд на некоторые ограниченные виды деятельности, относящиеся к нынешнему этапу развития большой вселенной, – точнее, одного из ее семи секторов.

1. Семь священных миров Отца

Образующие кольцо Отца сферы священной жизни заключают в себе единственные во всей вселенной вселенных специфические тайны личности. Эти спутники Рая, образующие внутреннее кольцо, являются единственными запретными сферами центральной вселенной, которые имеют отношение к личности. Нижний Рай и миры Сына также закрыты для личностей, но ни одна из этих сфер не связана непосредственно с личностью.

Райские миры Отца управляются высочайшей категорией Неизменных Сынов Троицы – Тринитизованными Тайнами Верховности. Об этих мирах я могу рассказать лишь немногое; о происходящей в них разнообразной деятельности я вправе поведать еще меньше. Такая информация касается только тех существ, которые выполняют там свои функции и отправляются в путь с этих сфер. И хотя я отчасти знаком с шестью из этих миров, я никогда не посещал Дивинингтон; этот мир является для меня абсолютно запретным.

Одна из причин секретности этих миров заключается в том, что в каждом из них существует особый образ, или проявление, составляющих Райскую Троицу Божеств; это не личность, а уникальное присутствие Божественности, правильно воспринимаемое и понимаемое только теми особыми группами разумных существ, которые постоянно пребывают в этих сферах или допускаются сюда. Тринитизованные Тайны Верховности являются личными представителями этих особых безличностных присутствий Божественности и представляют собой высоколичностные существа, превосходно одаренные и изумительно приспособленные к исполнению своих возвышенных и трудных обязанностей.

ДИВИНИНГТОН. Этот мир является, в уникальном смысле, «недрами Отца», сферой личного общения Всеобщего Отца, где находится особое проявление его божественности. Дивинингтон – это место Райской встречи Настройщиков Мышления, но он является также обителью многих организмов, личностей и иных существ, берущих свое начало во Всеобщем Отце. Кроме Вечного Сына, многие другие личности появились в результате одиночных актов Всеобщего Отца. В этой обители трудятся и по-братски общаются только частицы Отца, а также иные личности и существа, непосредственным и исключительным источником которых является Всеобщий Отец.

Тайны Дивинингтона включают тайну посвящения и миссию Настройщиков Мышления. Их природа, происхождение и метод установления контакта с низшими созданиями эволюционных миров является тайной данной сферы Рая. Эти поразительные взаимодействия не имеют к остальным из нас непосредственного отношения; поэтому Божества считают разумным не посвящать нас в некоторые особенности великого божественного служения. По мере соприкосновения с данным аспектом божественной деятельности, эти взаимодействия раскрываются нам во всей полноте, за исключением наиболее сокровенных деталей великого посвящения, в отношении которых мы не располагаем всей полнотой информации.

В этой сфере заключены также тайны природы, назначения и деятельности всех других видов частиц Отца, Гравитационных Посланников и множества других нераскрытых вам существ. Весьма вероятно, что если бы истины, относящиеся к Дивинингтону, не были для меня тайной, они только привели бы меня в замешательство и усложнили бы мою нынешнюю деятельность; возможно и то, что эти истины выходят за пределы того, что доступно пониманию существ моей категории.

СОНАРИНГТОН. Эта сфера представляет собой «недра Сына», личный приемный мир Вечного Сына. Сонарингтон – это Райская резиденция нисходящих и восходящих Божьих Сынов, получивших полное признание и окончательное утверждение. Этот мир является Райской обителью всех Сынов Вечного Сына, а также его равных и вторичных Сынов. Существуют многочисленные категории божественного сыновства, связанные с этой небесной обителью и нераскрытые смертным как не имеющие отношения к планам программы восхождения – духовного продвижения человека через вселенные к Раю.

К тайнам Сонарингтона относится тайна инкарнации божественных Сынов. Превращение Сына Бога в Сына Человека, его буквальное рождение от женщины – то, что случилось в вашем мире девятнадцать столетий назад, – является всеобщей тайной. Во вселенных это происходит повсеместно, оставаясь тайной божественного сыновства, – тайной Сонарингтона. Наставники являются тайной Бога-Отца. Инкарнация божественных Сынов – это тайна Бога-Сына; эта тайна сокрыта в седьмом секторе Сонарингтона, куда допускаются лишь те, кто лично прошел через это уникальное испытание. Вы ознакомлены только с теми аспектами инкарнации, которые имеют отношение к вашему восхождению. Во вселенной служат Райские Сыны нераскрытых типов, и вы не посвящаетесь в многочисленные аспекты тайны их инкарнации. Кроме того, есть и иные тайны Сонарингтона.

СПИРИТИНГТОН. Этот мир является «недрами Духа», Райской обителью высоких существ, представляющих исключительно Бесконечного Духа. Здесь собираются Семь Главных Духов и некоторые из их потомков со всех вселенных. В этой небесной обители можно встретить многочисленные нераскрытые категории духовных личностей, существа, которым поручено выполнение разнообразных вселенских функций, не связанных с планами возвышения смертных созданий времени до Райских уровней вечности.

Тайны Спиритингтона включают в себя непостижимые тайны отражения. Мы рассказываем вам об обширном и всеобщем явлении отражения, в частности, о его действии в столичных мирах семи сверхвселенных, однако мы не объясняем этого явления во всей глубине, ибо сами не до конца понимаем его.

Мы понимаем многое, очень многое, но некоторые основные детали всё еще остаются для нас загадкой. Отражающая способность есть тайна Бога-Духа. Вы осведомлены о функциях отражения в связи с программой восхождения сохранивших свою жизнь смертных созданий, и всё сказанное остается справедливым, но отражение является также обязательным атрибутом нормального функционирования многочисленных других аспектов вселенской деятельности. Этот дар Бесконечного Духа используется не только для сбора сведений и распространения информации, но и в иных целях. Существуют и другие тайны Спиритингтона.

Эта планета представляет собой «недра Отца и Сына», тайную сферу некоторых нераскрытых существ, появляющихся в результате актов Отца и Сына. Вайсджерингтон также является Райской обителью многих прославленных существ сложного происхождения – сложного ввиду разнообразия методов, действующих в семи сверхвселенных. В этом мире собираются многие группы существ, нераскрытых смертным Урантии.

Тайны Вайсджерингтона включают тайны тринитизации, а тринитизация дает таинственное право представлять Троицу, действовать в качестве наместников Богов. Право представления Троицы предоставляется только тем раскрытым или нераскрытым существам, которые тринитизованы, созданы или увековечены любыми двумя или всеми тремя лицами Райской Троицы, либо возникли благодаря им. Личности, появляющиеся в результате актов тринитизации, выполняемой некоторыми прославленными созданиями, представляют не более чем мобилизуемый при такой тринитизации понятийный потенциал, хотя они и способны взойти к объятиям Божества, пройдя путь, открытый для всех существ их типа.

Нетринитизованные существа не вполне понимают метод тринитизации с участием двух или трех Создателей или некоторых других существ. Вы никогда не сможете понять данное явление, если только – в своем далеком и славном будущем – не предпримете такую же дерзновенную и успешную попытку, ибо, в противном случае, тайны Вайсджерингтона навсегда останутся для вас тайной. Для меня же, высокого создания Троичного происхождения, все секторы Вайсджерингтона открыты. Я в совершенстве понимаю, и столь же надежно и свято храню, тайну моего происхождения и назначения.

Существуют также другие виды и аспекты тринитизации, неизвестные урантийцам, и личные аспекты этого опыта должным образом охраняются в тайном секторе Вайсджерингтона.

СОЛИТАРИНГТОН. Этот мир представляет собой «недра Отца и Духа», являясь также местом встречи величественного воинства нераскрытых существ, появившихся в результате совместных актов Всеобщего Отца и Бесконечного Духа; в дополнение к свойствам Духа, эти существа имеют черты Отца.

Эта сфера является также обителью Одиночных Посланников и других существ сверхангельских категорий. Вы мало о ком знаете из этих существ; существует огромное число нераскрытых на Урантии категорий. Постоянное местожительство в этом мире необязательно означает, что Отец принимал участие в создании Одиночных Посланников или их сверхангельских партнеров, однако в течение данной вселенской эпохи он действительно имеет отношение к их функциям. На протяжении нынешней эпохи этот мир является также статусной сферой Управляющих Вселенской Энергией.

Существуют многочисленные дополнительные категории духовных личностей – существ, незнакомых смертному человеку, – которые считают Солитарингтон своим Райским домом. Следует помнить, что все секторы и уровни вселенской деятельности так же исчерпывающе обеспечены духовными попечителями, как и тот мир, который помогает смертному человеку взойти к своему божественному Райскому предназначению.

Тайны Солитарингтона. Помимо некоторых тайн тринитизации, в этом мире хранятся тайны личных отношений Бесконечного Духа с некоторыми высшими представителями потомства Третьего Источника и Центра. Здесь хранятся тайны сокровенной связи многочисленных нераскрытых категорий с духами Отца, Сына и Духа, с тройственным духом Троицы, а также с духами Высшего, Предельного и Высшего-Предельного.

СЕРАФИНГТОН. Эта сфера представляет собой «недра Сына и Духа», обитель необъятного воинства нераскрытых существ, созданных Сыном и Духом. Эта сфера также определена для всех попечительских чинов ангелов, включая супернафимов, секонафимов и серафимов. В центральной и внешних вселенных служат также многие категории величественных духовных существ, которых не посылают «служить тем, кто унаследует спасение». Все эти духовные труженики, на всех уровнях и во всех сферах вселенской деятельности, считают Серафингтон своим Райским домом.

Тайны Серафингтона включают тройную тайну, и я могу упомянуть только одну ее часть: тайну серафического транспорта. Способность различных категорий серафимов и родственных им духовных существ заключать в свою духовную форму все категории нематериальных личностей и переносить их на значительные межпланетные расстояния представляет собой тайну, хранимую в священных секторах Серафингтона. Транспортные серафимы понимают эту тайну, но не посвящают в нее остальных из нас, – а возможно, и не могут посвятить. Остальные тайны Серафингтона относятся к личному опыту тех типов духовных попечителей, которые пока еще не раскрыты смертным. И мы воздерживаемся от обсуждения тайн этих родственных вам существ, ибо вы очень близки к пониманию столь близких вам категорий; передача же даже частичных знаний о таких явлениях граничила бы с предательством.

АСЕНДИНГТОН. Этот уникальный мир представляет собой «недра Отца, Сына и Духа», место встречи восходящих созданий пространства, сферу приема паломников времени, проходящих через Хавону на пути к Раю. Асендингтон служит действительным Райским домом восходящих душ времени и пространства до обретения ими статуса Рая. Большую часть своих хавонских «каникул» вы, смертные, будете проводить на Асендингтоне.

В течение вашей жизни в Хавоне Асендингтон будет для вас тем же, чем были управляющие реверсией во время восхождения в локальной и сверхвселенной. Здесь вас ожидают тысячи занятий, недоступных смертному воображению. Как и на всех предшествующих этапах на пути к Богу, ваша человеческая сущность вступит здесь в новые отношения с вашей божественной сущностью.

Тайны Асендингтона включают тайну постепенного и несомненного становления в материальном смертном разуме духовного и потенциально бессмертного дубликата характера и идентичности. Это явление – эволюция бессмертной души в разуме смертного и материального создания – одна из самых непостижимых тайн во вселенных.

Вы не сможете до конца понять этого таинственного превращения, пока не достигнете Асендингтона. И именно по этой причине вашему изумленному взору будет открыт весь Асендингтон. Седьмая часть Асендингтона для меня закрыта – это сектор, относящийся к той самой тайне, которая есть (или будет) исключительным опытом и достоянием вашего типа существ.

Этот опыт является принадлежностью вашей, человеческой категории бытия. Личности моей категории не имеют прямого отношения к этим процессам. Поэтому, запретные для меня, они в перспективе раскрываются вам. Но и после этого они в силу каких-то причин навсегда остаются вашей тайной. Вы не открываете эту тайну ни нам, ни каким-либо другим категориям существ. Мы знаем о вечном слиянии божественного Настройщика с бессмертной душой человеческого происхождения, но для восходящих завершителей именно этот опыт является абсолютной реальностью.

2. Взаимоотношения миров Отца

Эти миры, в которых живут разнообразные категории духовных существ, представляют собой колоссальные и грандиозные сферы; по своей несравненной красоте и величественной славе они не уступают Раю. Они являются местом встреч и воссоединения созданий, их постоянным космическим адресом. Когда вы станете завершителем, местом вашего обитания будет Рай, однако Асендингтон навсегда останется вашим домашним адресом даже после того, как вы продолжите свое служение во внешнем пространстве. В течение всей вечности вы будете считать Асендингтон своим домом, с которым у вас будут связаны дорогие сердцу воспоминания. Когда вы станете духовным существом седьмой ступени, возможно, вы откажетесь от статуса проживания в Раю.

Если внешние вселенные находятся в процессе становления и если их предстоит заселить временными созданиями, способными совершить восхождение, то мы предполагаем, что и таким детям будущего суждено считать Асендингтон своим Райским домом.

Асендингтон – единственная священная сфера, полностью открытая для вас после вашего прибытия в Рай. Вайсджерингтон – единственная священная сфера, открытая для меня полностью и без всяких исключений. Хотя его тайны имеют отношение к моему происхождению, в течение данной вселенской эпохи я не считаю Вайсджерингтон своим домом. Существа Троичного происхождения и тринитизованные существа – не одно и то же.

Существа Троичного происхождения не могут считать миры Отца всецело своими; их собственная обитель находится на Острове Рай, в непосредственной близости от Святейшей Сферы. Частые гости Асендингтона, «недр Отца, Сына и Духа», они близко знакомятся здесь со своими братьями из низших миров пространства.

Вы можете предположить, что Сыны-Создатели, берущие свое начало в союзе Отца и Сына, считают Вайсджерингтон своим домом, однако в нынешнюю вселенскую эпоху деятельности Бога-Семичастного это не так. Вас будут приводить в замешательство и многие другие схожие проблемы, ибо вы наверняка столкнетесь со множеством трудностей в понимании этих вещей, столь близких к Раю. Не можете вы прийти и к правильным умозаключениям – настолько мало вы об этом знаете. И если бы вы знали о мирах Отца больше, вы просто сталкивались бы с еще большим числом трудностей, – пока не узнали бы о них всё. В любом из этих священных миров статус приобретается как служением, так и типом происхождения, и сменяющие друг друга вселенские эпохи могут видоизменить – и видоизменяют – некоторые из этих иерархий.

Миры внутреннего кольца действительно являются в большей степени мирами общения, или статусными мирами, чем собственно жилыми сферами. Во всех мирах Отца, кроме одного, смертные приобретут определенный статус. Например, когда вы, смертные, достигаете Хавоны, вы допускаетесь на Асендингтон, где являетесь желанными гостями, но вам не разрешается посещать шесть остальных священных миров. После прохождения режима Рая и включения в Корпус Завершения вам открывается доступ на Сонарингтон, ибо вы являетесь сынами Божьими, равно как и восходящими созданиями, и даже более того. Однако седьмая часть Сонарингтона – сектор, в котором хранятся тайны инкарнации божественных Сынов, – будет всегда закрыта для вас. Эти тайны никогда не будут раскрыты восходящим Божьим сынам.

Со временем вам будет открыт полный доступ на Асендингтон и относительный доступ в остальные сферы Отца, кроме Дивинингтона. Но даже после того, как вы станете завершителем и получите разрешение высаживаться в пяти других тайных сферах, вам не будет позволено посещать все секторы этих миров; вам нельзя будет также высаживаться на Дивинингтоне, «недрах Отца», хотя несомненно, что вы не раз будете стоять «по правую руку Отца». В течение всей вечности ни разу не возникнет какой-либо необходимости в вашем присутствии в мире Настройщиков Мышления.

Эти миры встреч духовной жизни являются столь запретной темой, что нас просили не вести переговоров о допуске в те области этих сфер, которые находятся целиком за пределами нашего опыта. Вы можете стать совершенным созданием, точно так же как Отец является совершенным божеством, однако вам не дано знать всех эмпирических тайн всех остальных категорий вселенских личностей. Когда Создателя и его создание объединяет эмпирическая личностная тайна, Создатель хранит ее вечно.

Все эти тайны предположительно знакомы совокупной группе Тринитизованных Тайн Верховности. Эти существа хорошо знакомы только тем группам, которые обитают в их специальных мирах; они малопонятны другим категориям. Достигнув Рая, вы узнаете и страстно полюбите те десять Тайн Верховности, которые управляют Асендингтоном. За исключением Дивинингтона, вы сможете частично понять Тайны Верховности остальных миров Отца, хотя это понимание будет не столь совершенным, как на Асендингтоне.

Тринитизованные Тайны Верховности, как можно судить по их имени, относятся к Высшему, они также в равной степени связаны с Предельным и с будущим Высшим-Предельным. Эти Тайны Верховности являются тайнами Высшего, равно как и Предельного, и даже тайнами Высшего-Предельного.

3. Священные миры Вечного Сына

Семь светящихся сфер Вечного Сына представляют собой миры семи фаз чисто духовного существования. Эти сияющие сферы являются источником тройственного света Рая и Хавоны; их влияние в основном, хотя и не целиком, ограничено центральной вселенной.

На этих спутниках Рая нет личностей, поэтому мало что можно рассказать смертной и материальной личности об этих исключительно духовных обителях. Нас учат, что эти миры изобилуют неличностной жизнью – существами Вечного Сына. Мы предполагаем, что эти существа собираются здесь для служения в планируемых новых вселенных внешнего пространства. Философы Рая утверждают, что каждый новый Райский цикл, около двух миллиардов лет урантийского времени, знаменуется созданием дополнительных резервов, представленных существами этих категорий в тайных мирах Вечного Сына.

Насколько я знаю, ни одна личность никогда не посещала ни одну из сфер Вечного Сына. В течение всего своего долгого опыта в Раю и за его пределами я никогда не получал задания посетить какой-либо из этих миров. Их не посещают даже личности, созданные при участии Вечного Сына. Мы предполагаем, что все виды безличностных духов, независимо от их происхождения, допускаются в эти духовные обители. Для меня – личностного создания, имеющего духовный облик, – такой мир показался бы необитаемым и пустынным, даже если бы мне позволили там побывать. Высокие духовные личности существуют не для удовлетворения праздного любопытства или совершенно бесцельных приключений. Всегда есть более чем достаточный выбор увлекательных и полезных дерзаний, чтобы можно было позволить себе проявлять интерес к бессмысленным или неосуществимым затеям.

4. Миры Бесконечного Духа

Между внутренним кольцом Хавоны и сияющими сферами Вечного Сына вращаются семь сфер Бесконечного Духа – миры, населенные его потомством, тринитизованными сынами прославленных личностных созданий и другими видами нераскрытых существ – умелыми руководителями многочисленных проектов в различных областях вселенской деятельности.

Семь Главных Духов являются высшими и предельными представителями Бесконечного Духа. Их личные центры, средоточия их энергии, находятся в периферийной части Рая, но все операции, связанные с их управлением и руководством большой вселенной, осуществляются в этих семи специальных сферах Бесконечного Духа и с этих сфер. Фактически, Семь Главных Духов являются балансиром разума-духа во вселенной вселенных, всеобъемлющей, всеохватной, координирующей центральной силой.

Действуя отсюда, из семи особых сфер, Главные Духи добиваются баланса и стабилизации контуров космического разума большой вселенной. Они также связаны с различным духовным отношением и присутствием Божеств по всей большой вселенной. Физические реакции одинаковы, единообразны, всегда незамедлительны и автоматичны. Однако эмпирическое духовное присутствие соответствует основополагающим условиям или состояниям духовной восприимчивости, присущей индивидуальным разумным существам миров.

Физическая власть, присутствие и функция неизменны во всех вселенных, малых или больших. Отличительным фактором духовного присутствия или реакции на него является различная степень его признания и восприятия волевыми созданиями. В то время как духовное присутствие абсолютного и экзистенциального Божества ни в коей мере не зависит от отношений лояльности или нелояльности созданий, столь же истинно, что на функциональное присутствие субабсолютного и эмпирического Божества явно и непосредственно влияют решения, выбор и собственное отношение подобных конечных созданий – преданность и самоотверженность отдельного существа, планеты, системы, созвездия или вселенной. Однако это духовное присутствие божественности не капризно, не произвольно; его эмпирическая вариативность объясняется тем, что личностные создания обладают даром свободной воли.

Причины различия в духовном присутствии существуют в ваших собственных сердцах и умах и определяются вашим выбором, вашими решениями и вашей целеустремленностью. Это различие присуще реакциям свободной воли разумных личностных существ, для которых возможность свободы выбора была предопределена Всеобщим Отцом. И Божества неизменно верны своим духам, действующим сообразно переменчивым условиям, которые складываются в зависимости от различного выбора созданий, – они то уделяют им большую часть своего присутствия в ответ на искреннее к тому стремление, то удаляются со сцены, когда так решают их создания, пользующиеся своим божественным даром – свободой выбора. Так дух божественности послушно подчиняется решениям обитающих в мирах созданий.

Фактически, исполнительные миры Семи Главных Духов – это Райские столицы семи сверхвселенных и связанных с ними сегментов внешнего пространства. Каждый Главный Дух осуществляет управление одной сверхвселенной, и каждый из семи миров закреплен только за одним из Главных Духов. За пределами Рая нет буквально ни одного аспекта управления семью сверхвселенными, который не был бы предусмотрен в этих административных мирах. Они не столь исключительны, сколь сферы Отца или Сына, и хотя статусом постоянного жительства обладают только исконные обитатели и те, кто здесь трудится, эти семь административных планет всегда открыты для всех существ, которые желали бы их посетить и в распоряжении которых имеются необходимые средства передвижения.

Для меня эти исполнительные миры – наиболее интересные и увлекательные места за пределами Рая. Нигде во всей обширной вселенной вы не увидите столь разнообразной деятельности, вовлекающей столь многочисленные и различные категории живых существ, протекающей на столь различных уровнях и включающей одновременно материальные, интеллектуальные и духовные занятия.

Когда мне предоставляется время, свободное от выполнения заданий, и мне доводится бывать в Раю или Хавоне, то обычно я направляюсь в один из этих оживленных миров Семи Главных Духов, чтобы воодушевиться зрелищем предприимчивости, самозабвения, преданности, мудрости и эффективности. Нет другого такого места, где я мог бы наблюдать столь поразительное взаимодействие личностных существ на всех семи уровнях вселенской реальности. И я неизменно получаю новый приток сил благодаря тем, кто хорошо знает свое дело и получает истинное удовольствие от своей деятельности.

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