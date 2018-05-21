Медитация, как душа и душа, как медитация

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Медитация – это естественное состояние, которое мы утратили. Это – утраченный рай, но рай можно возвратить. Посмотрите в детские глаза, посмотрите – и вы увидите удивительное огромное молчание, невинность.

Каждый ребёнок приходит с медитативным состоянием, но он должен быть наставлен на пути общества – его нужно научить, как думать, как вычислять, как размышлять, как спорить; его нужно научить словам, языку, понятиям... Всё, что нужно – это снова вернуть это пространство...

В действительности, его нельзя потерять, о нем можно лишь забыть. Мы рождены медитаторами, а потом мы изучаем пути ума. Но наша истинная природа остается спрятанной где-то глубоко внутри, подобно подземному течению. Однажды, немного покопав, вы найдёте, что источник по-прежнему изливается – источник чистой воды; и величайшая радость в жизни – найти его. И вы не сможете найти медитацию с помощью ума, так как ум будет вечно находить самого себя.

Медитация входит в бытие только тогда, когда вы рассмотрели все мотивы и нашли, что их больше нет, когда вы прошли через весь круг мотивов и увидели их фальшь. Вы увидели, что все мотивы ведут в никуда, что вы продолжаете двигаться по кругу, остаётесь прежним. Если вы медитируете для чего-то, тогда вы концентрируетесь, а не медитируете. Тогда вы остаетесь в мире – ваш разум по-прежнему заинтересован дешёвкой, тривиальным. Даже если вы медитируете для того, чтобы достичь бога, вы – мирские. Даже если вы медитируете для того, чтобы достичь нирваны, вы – мирские, так как у медитации нет цели.

Медитация – это внутреннее проникновение в то, что все цели фальшивы. Медитация – это понимание того, что все желания никуда не ведут.

1. Можно день за днём следовать какому-то пути, убеждая себя, что маленькие подвижки всё-таки происходят, а значит, во всём этом есть какой-то смысл, а можно вдруг взмолиться чистой слезой в сердце – и пробудившаяся Душа подскажет вам послушать именно ту песню, после которой вы окажетесь в совершенно ином мире.

Где каждый камешек, каждый квадратик на обоях окажется преисполнено тем самым, давно позабытым волшебством. Если же когда-то впоследствии придёт идея попробовать снова пройти туда, прослушать ту же самую песню – это уже не будет "Квантовым Переходом". Это будет эхо того влюблённо-таинственного пронзительного чувствования мира, ибо для каждого раза "песня" своя, а истинный ключ – душа.

2. Есть круг ума, есть круг нижнего астрала, есть круг души. И есть круг действий, образующий действительность. Первые два нередко существуют совместно... Ум не может полностью очистить вибрации нижнего астрала... Он может ограничивать их осознанием. Но нередко он оказывается в позиции ведомого за поводырями навязчивых мотивов нижнего астрала, это область непрерывной борьбы за свою безмятежность, за способность испытывать чувства истинной Благодарности, истинной Любви... Именно через нижний астрал происходит основное манипулирование Человеком, "перетягивание одеяла на себя"...

Круг души – не пересекается с предыдущими двумя. Туда можно выйти только через "квантовый скачок". Круг действий, реакций – то из чего мы плетём нашу действительность. Это либо действительность души, либо действительность всего что угодно. Дух же обитает за пределами какой-либо действительности...

3. Чтобы выйти в КРУГ ДУШИ, мало смысла в акцентах на строительстве чего-то нового – надо просто убрать что-то лишнее.

4. Песня Души как образ жизни – потаённая мечта большинства людей... Но многие из них даже забыли, что они ищут и где это искать... Вновь и вновь обращаясь к Уму, который не разбирается в темах Души, не понимает их... Вновь и вновь выводя к самому себе... Ум никогда не поймёт, зачем вскакивать среди ночи и бежать на кухню за пригоршней мандаринок, тревожа сожителей по квартире, а потом прямо с ними забираться в постель, оставляя пятна липкого сока на простыни... Он непременно постарается отговорить вас от этой "бредовой идеи"... А это ещё считай самое безобидное...

5. Страх – вот что постепенно вытесняет нас из нашей души. Но обнявшись с Душой крепко-накрепко, ты обнаруживаешь, что все страхи, которые ещё только что скрежетали зубами на подступах, куда-то подевались... КРУГ ДУШИ выводит в ясное видение безмятежности как основы нашего Бытия. Прожив день тотально в Песне Души, ты вдруг обнаруживаешь, что даже умереть сейчас было бы не страшно... Ибо ты уже прожил это, звёздная вечность пронеслась перед глазами.

6. У каждого из нас есть "ключи" туда... Некий человек, музыка, кино, стихотворение. Одно простое, но точное действие, которое невозможно вычислить умом, приводит вас ТУДА, куда вы тщетно стремились попасть в результате многомесячных попыток медитации...

7. Всегда возникает вопрос:

КАК УДЕРЖАТЬСЯ?

КАК ОСТАТЬСЯ В ЭТОМ НАСОВСЕМ?

Снова работает ум. Душа – помнит, что если ты пришел к ручью, ты не можешь потерять его. Наступает новый день – ты остаёшься у ручья, но мотивы ума наслаивают поверх слой за слоем... И в какой-то момент ты отпускаешь самое главное: ВЕРУ. Ты начинаешь верить, что потерял это, потому что мотивы Ума заглушают Голос Души. Только на вере в утрату держится вся твоя дальнейшая засуха. А можно просто ВСПОМНИТЬ, что ты по-прежнему у ручья... Увидеть себя созерцающим его волшебное журчание, припадающим губами. ВСПОМНИТЬ, что с тех самых пор ты ни на шаг не отходил от него! Ты лишь отвернулся на какое-то мгновенье. Так срастаются "дырки во времени".

8. Нет пути к Душе – Душа есть путь.

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