Поведение в астрале. Страхи и реалии

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Мы сказали: «Нечего бояться, кроме страха». Мы должны еще раз повторить, что если человек ничего не боится, то в астральном путешествии нет ничего опасного, как бы далеко он ни ушел. Но вы можете спросить, чего же не следует бояться? Давайте посвятим этот урок вопросу страха и тому, чего не нужно бояться.

Страх — это в высшей степени отрицательное явление, явление, которое разрушает наши тонкие органы восприятия. Не имеет значения, чего мы боимся, любая форма страха приносит вред.

Люди, может быть, боятся того, что, отправившись в астральное путешествие, не смогут вернуться обратно в тело. В тело можно вернуться всегда, до тех пор, пока вы на самом деле не умрете, пока не выйдет срок вашей земной жизни, а это, как вы понимаете, не имеет никакого отношения к астральным путешествиям.

Вы должны признать, что страх может до такой степени парализовать человека, что он становится неспособен делать что бы то ни было. Если человек, охваченный ужасом, находится в астральном теле, то и астральное тело теряет способность действовать до тех пор, пока страх уйдет. Страх проходит, вам известно, что эмоции сохраняются только определенное время. Итак, человеку, который боится, стоит лишь вернуться в физическое тело — и он будет в безопасности.

Мы — не единственная форма существования в астрале, так же как человек — не единственная форма жизни на Земле. В нашем мире есть приятные создания: кошки, собаки, лошади, птицы — мы упомянули только немногих, но есть и не слишком приятные, такие, как пауки, которые кусают, и змеи, которые ядовиты.

Если вы увидите микробов под микроскопом, вы увидите такие фантастические создания, что покажется, будто вы живете во времена драконов из старых сказок. В астрале есть много существ, гораздо более страшных, чем все, что вам приходилось видеть на Земле. В астрале мы встретим замечательные создания, существа или людей. Мы увидим Духов Природы; между прочим, они почти неправдоподобно добры и приятны.

Но есть и ужасные создания, которых, наверное, когда-то видели авторы мифов и страшных сказок, потому что они похожи на дьяволов, сатиров и других персонажей мифов. Некоторые из них — это низкие элементали, которые со временем могут превратиться в людей или пойти по ветви животных. Кем бы они ни стали в будущем, на данной стадии развития они безусловно неприятны.