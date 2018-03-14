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Главные тела и чакры в ауре человека

Среда, 14 Марта 2018 10:24
Главные тела и чакры в ауре человека Фото из открытых источников

Все тела или слои ауры различны. Они обладают своими характерными свойствами и по-разному влияют на физическое тело. Каждый покров ауры связан со своей чакрой. Первый слой ауры связан с первой чакрой, второй - со второй и так далее. Парные чакры мы обозначим для простоты одной цифрой, поэтому чакр у нас будет тоже семь.

 

Первый слой биополя и первая чакра связаны с физическим функционированием и восприятием тела, с ощущениями физической боли или удовольствия. Это - эфирное тело. Его очень легко увидеть в затемненном помещении, если смотреть мимо человека уголками глаз. Физическое тело - точная копия эфирного, только меньше его сантиметров на 6 - 12. Если первая чакра загрязнена, маленькая, слабо вращается, то и эфирное тело человека очень мало, он плохо двигается в пространстве и часто болеет.

 

Эфирное тело относится к физическому миру атомов и электронов. Эфирные миры и планеты также причислены к физическим, хотя большинство людей их и не видит. При помощи своих глаз земные люди могут видеть всего лишь одну десятую часть окружающего их физического пространства.

 

Второе тело ауры связано со второй чакрой. Этот слой отвечает в основном за эмоции, размножение клеток тела, биение сердца, состав крови, дыхание, пищеварение, питание клеток и так далее. Половые органы и половые желания человека контролируются также второй чакрой. Этот покров в различных эзотерических книгах называют еще эмоциональным телом, витальным телом или телом низшего астрала. Второй слой состоит из пяти видов энергии, которые называются праны.

 

Следующий покров ауры связан с третьей чакрой. Он управляет нашими низшими желаниями, инстинктивными влечениями, чувствами голода, страха, лени, прямолинейным логическим мышлением, которое мы называем рассудком. Это тело думает только о личной выгоде своего низшего «Я», здесь сосредоточено эго. В оккультных источниках его называют низшим ментальным телом или низшим буддхи. Большинство современных людей живут и думают третей чакрой.

 

Четвертый слой ауры связан с сердечной чакрой. На этом уровне мы проявляем свою любовь не только к родным и знакомым, но и ко всем людям вообще. Сердечная чакра управляет высшими эмоциями и благородными чувствами. Она вырабатывает энергию альтруистической любви, то есть безвозмездной. Это центр подсознания. Его-то и называют астральным телом. 

 

Пятый уровень ауры, управляет волей, силой слова и нелинейного мышления. Развитая пятая чакра говорит о человеке талантливом во всех видах искусств. Это тело называют еще телом высшего астрала.

 

Шестая чакра и шестое тело связаны с воображением с нелогическим образным мышлением, с «небесной» любовью. Они отвечают за ясновидение, интуицию, телепатию, за претворение в физическом мире божественных планов. Через шестую чакру легче всего выходить сознанию из физического тела в другие миры. Этот покров ауры называется ментальным телом или небесным.

 

Самый тонкий слой ауры и седьмая чакра связаны с Высшим Космическим Разумом. Через седьмую чакру, если она открыта, в человека входит духовная энергия Космоса. Последний покров называется каузальным телом, кармическим или кетерным.

 

За седьмым покровом идет граница ауры с внешним миром - скорлупа. Чем толще и ярче скорлупа кокона, тем духовное и чище человек. На скорлупе в виде цветных изображений записаны все предыдущие жизни человека на Земле. По этим «записям Акаши» можно прочесть всю историю путешествий духа по Земле, что его ждет в этой жизни и в следующих физических воплощениях. По записям Акаши можно увидеть историю отделения духа от Бога, историю Творения Мира.

 

Для того, чтобы ясно представлять Путь Домой, к нашему Началу, давайте прочитаем историю Творения Мира. Хотя ограниченными словами невозможно выразить бесконечную мысль, но и эта информация нам пригодится при путешествиях в тонких мирах.

 

Источник

Волкова Алена Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги Аура

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