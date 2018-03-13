Энергетический прогноз на март 2018

Фото из открытых источников

Март будет временем Божественной Алхимии в ее лучшем виде, поскольку нас призывают «сбросить свой кокон». К концу месяца мы почувствуем себя совершенно другим человеком, чем были в начале месяца!

Встретившись со всеми внутренними и внешними изменениями, имевшими место в январе и феврале, многие из нас решили «уйти в зимнюю спячку» и спрятались от мира. И ум часто воспринимает подобный уход внутрь как неудачу. Тем не менее, когда мы можем остановиться и уйти в себя на какое-то время, происходит глубокое исцеление.

Сбросить Кокон

В течение марта в каждом из нас будет восстановлена ​​новая сила, которая даст нам энергию и готовность сбросить кокон, в котором мы жили. Творческие выражения, идеи и проекты, которые мы ранее отложили, пробьются на первый план нашего сознания. Связи с людьми, местами и опытом, которые важны для нас, будут восстановлены и укреплены. Важным аспектом сбрасывания кокона является то, что полезно будет поразмышлять о поведении, моделях, системах убеждений и историях, которые разум привык создавать для себя. Когда мы находим время для таких размышлений, мы помогаем себе прояснить, действительно ли мы хотим нести определенную энергию дальше.

В начале марта нас будут побуждать задуматься над тем, что мы готовы отпустить, чтобы освободить место для того, что мы действительно хотим испытать больше.

Когда вы отпускаете старые поведенческие модели, паттерны и истории, которые больше не приносят радость вашему Духу, ум часто становится очень чувствительным, потому что он думает, что он теряет что-то важное. Если вы заметите, что ваш ум стал более чувствительным, чем обычно (создавая страшные, пессимистичные или осуждающие мысли), то вместо того, чтобы быть жесткими, будьте более любящими и нежными с самим собой.

Это поможет уму успокоиться и понять, что, отпуская старые паттерны, с которыми он отождествлялся раньше, на самом деле он ничего не теряет, но получает гораздо больше того, чего он хочет. Человеческая часть ума просто хочет получить комфорт, безопасность, любовь и внимание — вот и все! Когда ум получает эти четыре вещи, он всегда будет содействовать расширению, росту и следовать вашему Духу. Во второй половине марта мы почувствуем себя более заземленными, присутствующими и готовыми полностью выйти из кокона.

Исследование

Как только мы выйдем от кокона, появится великое чувство любопытства и желание исследовать. Существует известное верование в коллективном сознании, что любопытство может привести к негативным последствиям. Это верование на самом деле является способом, которым ум пытается оставаться в состоянии контроля — лучшим способом, который он знает — сохраняя себя внутри воображаемых структур и стен, которые он создал раньше. В нашей Сути мы — духовные существа.

Дух любопытен, он расширяется и развивается естественно. Как духовное существо, мы знаем, что мы не ограничены ничем и никем.

Для ума этот тип свободного и открытого осознания может быть ошеломляющим, особенно для тех, кто в большей степени сосредоточился на развитии левого полушария — организованной, рациональной, структурированной части мозга. Однако нас всегда подталкивали (и по-прежнему будут) одинаково развивать и правое полушарие, представляющее творческие, питающие, духовные и любящие аспекты самих себя.

Правой полушарие — это часть тела, с которой наш Дух взаимодействует первым делом, потому что оно может обрабатывать и понимать информацию самым простым и удобоваримым способом. По мере того как мы продолжаем развивать правое полушарие, мы становимся более чистым сосудом, в котором «рулит» наш Дух, и мы можем принять любопытную часть себя.

Во второй половине марта вы можете почувствовать, что хотите исследовать больше. Изучение может происходить в самых разных формах. Вы можете почувствовать желание исследовать внутренние аспекты себя — ваши мысли, дары, таланты, желания и т. д. Вы также можете захотеть исследовать больше свой внешний мир, физически выйдя туда и взаимодействуя со своим непосредственным окружением. Вы можете сделать это, путешествуя или участвуя в разных сообществах, которые резонируют с вами.

Иногда просто пребывание на природе, слушая звуки потока или ветра на деревьях, настраиваясь на присутствие камней или деревьев (чувствуя их дух и вибрацию) может дать вам энергию, которая поможет вам восстановить ощущение вашего истинного «я». Творческое выражение, или служение другим, например, в работе волонтеров, также могут помочь вернуть вас к тому, кто вы есть на самом деле, к вашей собственной более высокой вибрации.

Март будет отличным временем, чтобы быть любопытным и исследовать все, что резонирует с вами, поскольку это обогатит вашу жизнь способами, которые помогут вам испытать квантовый скачок в вашем росте и личном расширении.

Многоцветная перспектива

По мере того, как мы продвигаемся через все, что предоставляет нам март, мы обнаружим, что к концу месяца произойдет нечто необыкновенное. Перспективы, идеи, события, люди, места, на которые мы когда-либо смотрели определенным образом, будут меняться. Дело не только в том, что меняются эти вещи. Наша перспектива тоже меняется, развиваясь и расширяясь в результате нашей способности к пониманию. Мы обнаружим, что мы больше не действуем, исходя из старой парадигмы дуальности, основанной на убеждении, что есть только правильные или неправильные.

Это позволит нам увидеть и испытать жизнь более разнообразно. Вместо того, чтобы действовать из черно-белого мышления, все вдруг становится многоцветным. Жизнь выглядит и чувствуется совсем по-другому, намного более удовлетворительна в своем многоцветии! Когда мы выбираем видеть все цвета, мы видим, получаем и ощущаем то, что мы испытывали раньше. Звуки, вкусы, ароматы, формы, цвета и текстуры внезапно излучают больше красоты и вмещают больше жизни. Мы можем уважать и чтить чужие взгляды и идеи, даже если они отличаются от наших. Легче воплощать энергии сострадания и любви ко всем, в том числе и к себе, потому что мы открыты и взаимосвязаны.

Наш разум может сейчас задаться вопросом, как же мы перейдем к этому многоцветному способу видеть и переживать жизнь? Дело в том, что ум не должен знать, «как» это произойдет. Все, о чем нас просят, — это быть любящим и нежным с собой в марте и далее. Все остальное позаботится о себе само. Будучи любящими и нежными с собой, мы можем естественным образом кататься на волнах эволюции, которые естественным образом влияют на нас на уровне нашей Сути. Нам не нужно «делать» что-нибудь еще.

Когда мы дойдем до последних дней марта, мы заметим, что возвращаемся в состояние игры, легкости и радости. Будет ощущение, будто они некоторое время держали дистанцию. Однако, когда эти энергии проявятся, мы сможем принять их из нашего нового многоцветного мира. И какой потрясающий это будет опыт!

Источник