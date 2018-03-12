Как осуществить коллективное астральное путешествие

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Освоив астральную проекцию и убедившись, что этот опыт приятен и полезен, вам захочется поделиться своими знаниями и опытом с другими людьми. Если вы готовы к такому поступку, начните с обучения группы людей, проявляющих живой интерес к паранормальным явлениям.

При этом не имеет значения степень их информированности об астральной проекции как таковой. Главное в том, чтобы в группе собрались единомышленники. Со временем, набравшись опыта и обретя уверенность в своих силах, вы сможете работать практически с любыми людьми, проявляющими маломальский интерес к данному вопросу. Предположим, вы собираетесь отправить в первое астральное путешествие группу из семи-восьми человек. Предупредите участников, что на сеанс следует приходить в свободной, не стесняющей движений одежде, прихватив с собой подушку и одеяло.

Поинтересуйтесь, какие впечатления они ожидают получить во время предстоящего эксперимента. Не исключено, что их ответы несколько озадачат вас. Однажды пожилая дама заявила мне, что отправляется в астральное путешествие с целью повидать душу своей погибшей кошки! Большинство же людей идут на это приключение из чистого любопытства и желают убедиться в самой возможности астрального выхода. Выслушав участников эксперимента, расскажите им об астральной проекции и собственном опыте. Иными словами - заинтересуйте людей. Расскажите о своих первых впечатлениях в астральном плане, акцентируя их внимание на безопасности и безмятежности полета.

Ответив на возможные вопросы, попросите участников встать прямо, потянуться и с удобством устроиться в креслах или на полу. В данном случае их поза не имеет принципиального значения. Следует проследить лишь за тем, чтобы конечности участников не были скрещены.Приглушите свет и включите запись спокойной, расслабляющей музыки. Не повторяйте моей ошибки, которую я совершил, включив запись, воспроизводящую звуки, природы. Услышав шум воды, мои подопечные сразу же захотели отправиться в душ! Итак, создав комфортную атмосферу, предложите участникам выполнить простое упражнение на расслабление.

Сделайте глубокий вдох, закройте глаза и медленно выдохните. Еще раз вдохните и плавно, медленно выдохните. Хорошо. Глубокое и ровное дыхание. Полностью расслабьтесь. С каждым дыханием вы расслабляетесь все больше и больше. Как приятно просто расслабиться и забыть о мирской суете. Вы думаете только о расслаблении. Почувствуйте, как расслабляются лицевые мышцы. Чем сильнее они расслаблены, тем лучше. Челюстные мышцы и мышцы вокруг глаз полностью расслаблены и покойны.

Приятная, ласковая волна расслабления распространяется на область шеи. Ваша шея полностью расслабляется. Прекрасное ощущение расслабленности переходит на плечи. Напряженные и натруженные за день плечи полностью, абсолютно расслаблены. Очень хорошо. Расслабление опускается и проникает в руки; все ниже и ниже, до кончиков пальцев. Почувствуйте; что ладони и пальцы полностью расслаблены. Расслабление охватывает грудь и опускается в живот, распространяясь волна за волной.

Теперь расслабляются ноги. Почувствуйте приятную слабость в бедрах; она распространяется на колени, икры и ступни. Еще раз глубоко и без напряжения вдохните и на выдохе почувствуйте, как волна расслабления распространяется по всему телу. Мысленным взором окиньте ваше тело и убедитесь в том, что каждый мускул, каждая клеточка абсолютно расслаблены. Сосредоточьте внимание на напряженных участках и позвольте им расслабиться.

Теперь вы полностью расслаблены и готовы к новым впечатлениям. Создайте мысленный образ самого себя в подростковом возрасте. Припомните эпизод из прошлого и воссоздайте его в своем воображении. Постарайтесь как можно отчетливее представить картину происходящего и ее участников. Не важно, хорошо вам было в тот момент или плохо. Мысленно удерживайте картину так долго, как сможете. Даже если вы ее не видите, то, возможно, ощущаете или испытываете давно забытые эмоции. Даже намек на ощущение имеет значение.

Теперь представьте себя за работой или учебой. Если вы студент, то 'нарисуйте' картину учебной аудитории или лаборатории. Те, кто работает, пусть представят себя за занятием, которым 'они зарабатывают себе на жизнь. Картина должна быть четкой и ясной. Отлично. Отбросьте мысли о работе. Мне, право, неловко даже на несколько мгновений снова впрягать вас в ярмо. Представьте себя в космическом корабле, летящем к Луне. Посмотрите в иллюминатор на приближающуюся поверхность спутника Земли. Ощущайте происходящее как действительность. Замечательно. Теперь вернемся в нашу уютную комнату. Сейчас я сосчитаю от одного до пяти. На счет 'пять' вы откроете глаза и почувствуете необыкновенный прилив сил и жизненной энергии.

Один... постепенно возвращаемся к действительности. Два... энергия накапливается, и возникает чувство радостного ожидания. Три... приходит осознание присутствия в комнате. Четыре... энергия тела полностью восстановлена; и пять - глаза открываются! Дождитесь, чтобы все участники эксперимента открыли глаза и пришли в себя. Спросите каждого, как ему понравилась процедура расслабления. Реакция большинства будет положительной. Возможно, один или два участника найдут ее несколько странной. Таким стоит объяснить, что техника, которую они осваивали, помогает расслабиться каждой клеточке тела.

Предварительная процедура направлена на достижение каждым участником полного расслабления. Помимо этого, упражнение поможет им чувствовать себя более комфортно. Пройдя этот этап, все члены группы становятся более раскованными, и их разговоры приобретают доверительный характер. Ритуал не только помогает людям расслабиться, но и сближает их, а царящая в комнате атмосфера создает ощущение некой общности.

Во время процедуры участники активизировали свою способность к построению мысленных образов. Одним было легче представить лунный пейзаж, другим - картины из прошлого и настоящего. Эта информация поможет вам оценить способность группы к визуализации. Попросите всех встать и потянуться. Повторное расслабление пройдет быстрее, и эту часть процедуры можно сократить. Свободно, глубоко вдохните и закройте глаза на выдохе. Почувствуйте, как волна расслабления распространяется по всему телу, от макушки до пальцев ног. Замечательно. С каждым выдохом вы все больше и больше расслабляетесь.

Представьте себя на верхней ступеньке винтовой лестницы, спускающейся в великолепный зал, украшенный произведениями античного искусства и изящно меблированный. Вам предстоит спуститься на десять ступеней. Положите руку на перила и начинайте медленно спускаться. Отсчитывая ступеньки про себя, почувствуйте, что с каждым шагом вниз расслабление возрастает в два раза, и когда вы окажетесь в зале, почувствуете себя абсолютно расслабленным. Десять. С каждым вдохом вы расслабляетесь все больше и больше. Девять. Расслабление нарастает, и вы чувствуете себя окрыленным. Восемь. Спуск продолжается, и вас охватывает блаженная истома. Семь. Спуск продолжается. Шесть. Расслабление удваивается с каждой ступенькой. Пять. Осталось полпути. Четыре. Спуск продолжается. Три. Все ниже и ниже. Вы почти не чувствуете своего тела. Два. Один.

Как только вы ступили на мягкий ворсистый ковер, ваше расслабление увеличилось в сотни раз. Расслабленный и умиротворенный, вы откидываетесь в удобном мягком кресле. Вы полностью расслаблены и счастливы. Расслабившись в кресле, вы осознаете, что в течение дня к вам в голову приходят тысячи мыслей. Примерно от пятидесяти до шестидесяти тысяч мыслей. Они приходят и уходят, неподвластные нашему контролю.

Но сегодня мы осуществим такой контроль. Мы будем полностью контролировать разум, произнося знаменитую мантру, состоящую из одного слова: 'Ом'. В течение нескольких минут повторяйте ее на выдохе. Сосредоточьтесь на дыхании и на счет 'три', все вместе, сделайте глубокий вдох. Один. Два... три. Отлично. Произнесите на выдохе: 'Ом'. Снова вдохните и произнесите на выдохе мантру. Хорошо. Продолжайте ее повторять в течение нескольких минут. Сосредоточьтесь на мантре, а я помолчу. Когда будет достаточно, вы снова услышите мой голос.

В это время вы молча наблюдаете за дыханием участников. Не стоит делать паузу слишком продолжительной. Вполне достаточно трех-пяти минут. Итак, я снова здесь, и на счет 'пять' вы откроете глаза и будете чувствовать себя готовым к любым свершениям. Один... два... три... четыре и пять. Вы полностью очнулись и чувствуете себя как никогда бодрым.

Как только все участники придут в себя, сразу же расспросите их о пережитых ощущениях. Спектр впечатлений бывает чрезвычайно широк. Некоторые расскажут о пережитом страхе, другие будут в восторге. Не исключено, что один-два человека пожалуются на отсутствие каких бы то ни было впечатлений. В то же время кто-то из участников мог испытать астральный выход. Большинство поведает о цветовых матрицах, сменявшихся перед их внутренним взором. Кое-кто расскажет о чувстве погружения, которое предшествует астральному выходу. Объявите десятиминутный перерыв, чтобы люди смогли размять ноги и сходить в душ. Как правило, во время перерыва участники делятся друг с другом своими переживаниями.

Угостите их водой, соком, но не чаем, кофе или алкогольными напитками. В равной степени противопоказаны сигареты, марихуана и другие наркотики. В это время лучше воздержаться от приема пищи. В крайнем случае можно позволить съесть ломтик фрукта. Шоколад также противопоказан. После перерыва расскажите участникам о структуре астрального тела и его постоянной связи с телом физическим. Особо подчеркните возможность моментального возвращения из параллельного мира. На этом этапе расслабление занимает совсем немного времени. После того как участники приняли удобные позы, попросите их закрыть глаза и вытянуть перед собой руки. Те, кто лежит на спине, должны поднять руки вверх.

Сейчас я буду считать от пяти до одного. На счет 'один' руки безвольно упадут и вас охватит волна расслабления от затылка до кончиков пальцев ног. Пять Четыре. Три. Два. Один. Проследите за тем, как опускались руки у каждого участника эксперимента. У одних они упали, как руки тряпичной куклы, в то время как другие медленно опускали их вдоль корпуса. Последние не достигли нужной степени расслабления. По очереди обойдите каждого из них. Поднимите руки неофита и слегка встряхните, приговаривая: 'Расслабьтесь, расслабьтесь, расслабьтесь'. Ощутив расслабление мышц, отпустите руки; они должны безвольно упасть по бокам тела. Те же, кто уже расслабился, подумают, что ваши слова обращены ко всей группе. Убедившись в том, что все участники расслаблены, можно продолжать. Все люди обладают так называемым астральным двойником, который является копией физического тела и может перемещаться по вселенной за доли секунды. Сейчас мы позволим двойнику отделиться от физической оболочки.

Сосредоточьте внимание на области третьего глаза. Сконцентрируйтесь и создайте мысленный образ вращающегося круга, который постепенно, сообразуясь с вашим желанием, набирает обороты. Сейчас я прошу вас вообразить некую дымку или пучок света, выходящего из области третьего глаза. Субстанция уплотняется и образует пушистое световое облако. Постепенно дымка принимает очертания вашего физического тела в полный рост, сотканного из прозрачной световой материи. Обратите внимание на то, что эта копия соединяется с физической оболочкой в области третьего глаза. По вашему желанию копия может вернуться назад в любой момент. Для этого необходимо создать мысленную картину возвращения двойника или просто подумать об этом.

Но сейчас двойник отделился. Теперь верните его назад. Повторите процедуру входа и выхода несколько раз. Пауза (2 минуты). Отлично. Верните двойника в физическое тело. Ваш астральный двойник вернулся и сейчас на счет 'пять' вы придете в себя. Один, два, три, четыре, пять. Еще раз опросите участников эксперимента о том, что они видели и чувствовали. Рассказы окажутся весьма любопытными. Во время паузы некоторые смогли самостоятельно выйти в астрал. На этой стадии опыта все участники должны видеть свои астральные, тела. Если это кому-то не удалось, объявите остальным десятиминутный перерыв и повторите процедуру с теми, кто в этом нуждается. Перед тем как перейти непосредственно к астральному путешествию, добейтесь того, чтобы все участники увидели своего астрального двойника.

Последнее упражнение на расслабление является очень простым. Как и в предыдущем случае, попросите членов группы закрыть глаза, поднять руки, позволить им безвольно опуститься по сторонам и одновременно расслабиться всем телом. Внимательно следите за участниками, чтобы в случае необходимости помочь расслабиться всем без исключения. Выполнив эту задачу, несколько секунд помолчите, а затем продолжайте. Хорошо. Теперь вы полностью расслаблены и с каждым выдохом все глубже и глубже погружаетесь в приятное состояние расслабленности.

Активизируйте третий глаз. Наблюдая за его вращением, позвольте астральному, двойнику выйти наружу. Наблюдайте за тем, как он принимает очертания вашего тела. При желании его можно послать обратно, но сейчас в этом нет необходимости. Вы уже знаете о своих возможностях, и этого довольно. Сосредоточьте внимание на сознании. Повторяя мантру, успокойте ум. Если вы готовы, переместите сознание в астрального двойника. Это очень просто, стоит лишь представить его внутри астрального тела. Пауза. Итак, сознание находится внутри двойника.

Переместите астральное тело в угол комнаты. Любой угол. Просто подумайте об этом месте, и астральный двойник мгновенно окажется там. Обратите внимание на то, что вы все еще контролируете сознание, хотя оно находится в нескольких метрах от вас. Верните двойника так, чтобы он находился рядом с вами. Подумайте о том, куда бы вам хотелось отправиться, и ваше астральное тело тут же окажется в нужном месте. Не думайте о физическом теле, оно - в полной безопасности. В непредвиденных случаях астральное тело моментально возвращается назад.

Когда вы вернетесь, полежите пару минут с закрытыми глазами и не шумите, так как другие члены группы могут все еще находиться в астральном плане. Итак, приступаем. Подумайте о месте назначения и отправляйтесь в путь! Ваша миссия практически завершена. Следите лишь за тем, чтобы те, кто вернется первым, не потревожили остальных. Как правило, один-два человека путешествуют намного дольше, чем остальные члены группы. В случае, если большинство участников вернулось, а их полет затянулся более чем на пять минут, вам придется деликатно 'проводить' их домой, в физические тела.

Вы прекрасно провели время. Однако пора вернуться к земной реальности. Вы уже знаете, что с этих пор вы в любой момент сможете повторить свое приключение. Но сейчас вы возвращаетесь, возвращаетесь, возвращаетесь. И вот вы снова в своем физическом теле. Пауза (30 секунд). На счет 'пять' вы откроете глаза и припомните все подробности вашего чудесного путешествия. Один... воспоминания отчетливые и яркие. Два... вы чувствуете себя прекрасно. Три... осознаете, что вы снова находитесь в комнате. Четыре... чувство ликования растет. Пять - глаза открываются, и вы с радостью воспринимаете окружающее! Многие истории покажутся вам невероятными. Меня всегда поражало многообразие мест, выбираемых для астрального путешествия. Некоторые желали очутиться в далеком космосе, но путешествовали по родной планете.

Другие исследовали фантастические параллельные миры, а кое-кто не покидал пределов комнаты. Были и такие, кто, выйдя в астрал, нервничали и мгновенно возвращались в свою физическую оболочку. В некоторых случаях люди намеревались посетить конкретные места, а попадали в случайную, незнакомую местность. Почти все отзывались о своем приключении с восторгом. И крайне редко я узнавал о неприятных минутах, проведенных в астрале. Обычно первый опыт пробуждал настойчивое желание к дальнейшим астральным странствиям. Вселите уверенность в своих учеников. Объясните, что им требуется лишь расслабиться, открыть третий глаз и 'выпустить' астрального двойника на волю. После первого путешествия все бессознательные страхи улетучиваются сами по себе. Поэтому многие люди отправляются в повторный астральный полет самостоятельно, у себя дома.

Таким образом, вы можете научить астральному выходу очень многих людей. Естественно, это не тот случай, когда надо предлагать свои услуги налево и направо, но, при благоприятных обстоятельствах и при наличии обоюдного желания, не следует лишать других испытанной вами радости.

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