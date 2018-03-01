Тантра: Взгляды и мнения

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В этой статье мы только прикоснёмся к тому феномену, который принято называть тантрой, или тантризмом. Это очень глубокое понятие, поэтому в небольшой статье невозможно уместить накопленные веками знания и методы тантры, но главное — это развеять некоторые устоявшиеся мифы, преследующие тантризм в течение долгого времени, и показать ту суть, которая скрывается за понятием тантры.

Почему Фрейд? Проявления распущенности не тантра?

«Техника или инструмент для расширения собственного сознания называется тантрой. Чтобы расширить границы восприятия, принято использовать энергию чакр, и в большинстве случаев она является интимной. Тантра — это способ за непродолжительный промежуток времени обрести какие-либо силы или богатства».

Нет ничего более ошибочного, чем вышеприведённое определение тантры. Такой анекдот сделали из тантры СМИ, псевдо-гуру йоги, любители новых экспериментов и писатели с просторов интернета. Оказалось, что тантра — это новый священный Грааль, который поможет вам обрести и силы и богатство. Особенно же приятным должен быть тот способ, которым сведущие люди предлагают заполучить «просветление», богатство, а особенно, расширить границы восприятия. Наверно, они насмотрелись фильмов наподобие «Реквиема по мечте», так у них сложилось довольно превратное понимание термина «тантра» с использованием поистине оригинальных средств и методов для «расширения границ восприятия».

Кстати, вопрос о расширении границ сознания и восприятия — это особая тема и очень животрепещущая. В особенности её привлекательность проявилась одновременно с провозглашением той самой интимной революции на Западе, которая с заметным опозданием пришла в страны бывшего соцлагеря. Этот проект был совершенно сознательно запущен во второй половине XX века. Более того, он тщательно планировался в течение многих лет, и, пожалуй, «зелёный свет» этому движению был дан ещё со времён популяризации фрейдистских идей так называемого психоанализа.

Конечно, дорогие новоиспечённые психологи и психотерапевты сейчас восстанут, ведь мы замахнулись на святая святых, по сути, на основу современной школы психоаналитики. Но что поделаешь, если посмотрев открытым взглядом, даже обычной логики хватит для того, чтобы заметить, откуда ноги растут у фестиваля в Вудстоке, откуда и началось движение за «свободную любовь». А при чём тут Фрейд? Да, при всём. Многие люди хотя бы частично знакомы с его теорией, так что уловить связь довольно нетрудно. Собственно, особой глубины у этой теории и не наблюдалось, поэтому и судил.

Зигмунд Фрейд по себе и в отличие от хороших психотерапевтов не смог устоять перед соблазном проекции собственных ощущений и пониманий на других, к тому же не только на своих прямых пациентов, но и о более широкой аудитории не забыл.

Что не есть тантризм

После строгих устоев, господствовавших в XIX веке, неудивительно, что в первой половине XX века люди устали, и смелые теории балующегося кокаином австрийского врача попали на подготовленную почву. Если вы пробовали рекламировать что-то, вы наверняка знаете какое это непростое дело. Вот и задумайтесь, каким таким магическим образом идеи Фрейда получили столь широкое распространение? Ведь тогда даже телевидения ещё не было, не говоря о других средствах массовой информации.

Можно сказать, что не было конкуренции таким идеям, что они, мол, революционные, хотя вряд ли можно называть революционным такой подход, который чуть ли не каждый человеческий шаг и мысль интерпретирует с точки зрения инстинкта воспроизведения. Однако оказалось, что вышестоящим управляющим кругам эта идея пришлась как нельзя по нутру. Кто-то хорошо понял, что с помощью этой теории можно дать народу новое объяснение их поступков и мыслей, да так, чтобы при этом у людей выработалось оправдание своим действиям в нужном русле, что повлекло бы за собой большее внимание к теме как таковой, к её практическому исследованию, и на всё это будет дано, так сказать, официальное разрешение сверху. А чтобы поднять авторитет новой доктрины, её нужно было ввести в качестве основного курса обучения в медицинских институтах, а саму дисциплину назвать психоанализом, таким образом придав вес и респектабельность тем идеям, которые позже и приведут к понятиям «свободной любви» и «любовной революции».

Прозорливый О. Хаксли в предисловии к своей книге «О, дивный новый мир» в 30-х годах прошлого столетия написал, что сильные мира сего никогда не позволят народу получить свободу, но чтобы у толпы не создалось впечатления, что их обманули, то вместо настоящих свобод, в том числе политических, их заменят более «удобными» свободами, такими, как интимная свобода, а также расширение границ сознания с помощью определённых химических субстратов. Таким образом, люди, позабыв о своих прежних притязаниях, будут довольствоваться тем, что прежде было в большом дефиците, но при новоявленной свободе стало в открытом доступе. Поэтому «Да здравствует свобода!» Пусть и не та, которую требовали, но только кто об этом помнит, ведь вместо этого появилась декларация свободной любви, а что ещё человеку надо?!

Путь тантры и сутры

Вот и подошли мы напрямую к тому, что тема тантры не только трактуется неверно, но, к сожалению, под влиянием произошедших событий выкристаллизовалось практически в лженауку. Столько ошибочных интерпретаций вряд ли можно найти в каком-то другом учении, а ведь мы сейчас говорим о философии буддизма, т. к. именно с буддизмом связаны как сутры, так и тантра — понятие о непрерывности, непрекращаемости бытия, когда мы должны начать что-то, а затем двигаться по этому пути.

Тантра — это путь, и разница с сутрами состоит именно в том, каким путём человек пойдёт. В переводе с санскрита «сутра» означает ‘слияние’, в то время как «тантра» — это ‘непрерывность’.

Иначе это можно выразить и более общими словами: в сутре всегда будет присутствовать цель (как мы знаем, цель в буддизме — это достижение нирваны), и при достижении этой цели заканчивается и путь. В то время как в самом понятии тантры мы видим постоянство, непрерывность. В отличие от сутры, для тантры нахождение и фиксация истины не так важны как само продолжение развития — путь. Нужно отметить, что путь этот духовный. Тантра — это путь духовного роста, который хотя и имеет начало, развитие и цель устремлений, но практически никогда не закончится. Даже при условии, что цель выполнена, развитие не остановится, т. к. суть его не в нахождении истинности или ошибочности суждений, это интересует тантру в гораздо меньшей мере, но в прохождении пути.

Тантра и буддизм

Мы должны помнить, что термин «тантра» ведёт своё начало от слога «ом», а этот слог был санскритским «прабандха», что означает непрерывность бытия. Путь, которым мы идём, и есть тантра. Таким образом, тантра рассматривает вопрос «бытийности» с точки зрения взаимоотношений. В этом случае взаимоотношения означают связь с чем-то или кем-то в самом широком смысле слова. Человек всегда находится во взаимодействии с чем-то, с объектами, субъектами или феноменами реальности. И даже здесь тантра имеет несколько подходов.

Первый из них — Крийятантра — деятельность

Второй — Чарьятантра — действие подкреплено также мыслями о нём, мы задаём вопрос, задумываемся.

Третий — Йогатантра, где происходит процесс включения всего, что есть в нас, который ведёт в прозрению. Это уровень выхода за пределы интересов одной личности.

Четвёртый, высший, так и называется Махайогатантра, где для человека перестаёт существовать понятие личного и наступает момент, когда «ты есть всё и един со всем».

Но тантра не была бы тантрой, если бы не выходила за границы идей собственного духовного роста и совершенствования.

Это духовное учение не останавливается на целях развития. Достижение определённых целей лишь указывает на завершение каких-то этапов на пути, но путь бесконечен, поэтому завершив одно, тут же начинается другое. Но оно в той или иной мере базируется на воспринятом прежде и, таким образом, устанавливается связь между пройденным и новым отрезком пути, потому что тантра — это и есть непрерывность. Главное — быть в непрерывности. Звучит просто, а жить в соответствии с этим «законом тантры» ещё проще. Однако вряд ли существует «что-либо более сложное, чем эта простота».

Три категории тантры

Существует три категории тантры:

Дхармакайя;

Самбохогакайя;

Нирманакайя.

Нирманакайя — это практика, похожая на Хинаяну или Малую колесницу, как её принято называть в философии буддизма, которая характеризуется строгой дисциплиной, и путь просветления здесь может быть достигнут преимущественно через практику отречения. Самбохогакайя — категория тантры, имеющая наибольшее сходство с Махаяной или Большой колесницей буддийского учения. Внимание направлено на использование методов, которые имеют прямое отношение к пране, нади (энергетическим каналам), бинду и т. д., т. е. это тот вид тантры, который самым непосредственным образом опирается на уже известные нам техники йоги: очищение, медитация, работа с энергиями. Точнее можно сказать, что это именно тантра есть во всём, потому что сам закон или правила тантры, назовём их условно таким образом, говорят о том, что тантрой наполнено всё сущее, бытие.

Бытие в самом широком смысле, его восприятие, переживание, непосредственное взаимодействие — это и есть тантра. Ключ же к взаимодействию с бытием лежит в непрерывности тантры. Она есть и в положительном, и в отрицательном. Для тантры менее важен результат как таковой, её сосредоточение — в непрерывности в пути. Хотя, понимая это, не стоит допускать восприятия тантры на уровне «поп-искусства». Именно такое сравнение приводит в своей книге Чогьям Трунгпа «Тантра».

Тантра проходит и через истину, и через заблуждение, нигде не останавливаясь, постоянно продолжая свой путь, но это не означает, что тантра оправдывает всё и всё принимает. Отчасти вопрос о приятии можно оставить открытым, ведь по сути, тантра, как и буддизм, основаны на этом, что вовсе не означает, что тантризму нравится грубость, и, принимая грубость, мы её оправдываем. Тантра принимает, но не опускается до уровня апологетики. Нет осуждения, но нет и оправдания. Тантра — это путь.

Дхармакайя — это третья категория тантры, и только на этом уровне тантра полностью занята бытийным аспектом. Здесь происходит выход за рамки догмата, когда Ум — читта, также одно из ключевых понятий тантры, превращается в боддхичитту, т. е. «пробуждённое сознание». Находясь здесь, человек предварительно прошедший через нирманакайю, самбохогакайю, выходит на другой уровень, где уже не то что не нужно следовать предписаниям и правилам, но они практически не нужны, т. к. практикующий уже вышел на качественно новый уровень и фактически освободился от давления и господства эго или Рудры, как его называют в традиции тантры. Он узрел или, лучше сказать, пережил шуньяту — момент прозрения, откровения, тот миг, в который человеку хоть на краткое мгновение открывается мироздание «таким, какое оно есть», — то знание, которое не может быть передано словами.

Тантризм как преодоление дуализма

Такое знание, полученное не через дискурс, не посредством логики, но через развитую к тому моменту интуицию, и есть настоящее знание, побеждающее двойственность. Ведь суть всех проблем человеческого существования может быть сведена к следующему: выбор между чёрным и белым, между «да» и «нет», либо, в случае поиска компромисса, происходит объединение того и другого, но изначально корень двойственности продолжает существовать, а человек лишь учится сосуществовать вместе с этим, пытается соответствующим образом строить свою жизнь, потому что нет даже мысли о том, что этот постулат не верен. Человек изначально принял на веру, что двойственность есть истинно присущее жизни начало, и иначе быть не может. На самом же деле всё как раз наоборот.

В основе бытия лежит Единство, и об этом говорилось ещё в Ведах, когда мы читаем строки о том, что Брахман есть Всё, что Всё произошло из Брахмана и одновременно им и является. Следовательно, это и есть искомое состояние. То, к чему стремится и тантра, — прийти к изначальному состоянию единения со всем сущим и с самим собой. Когда приходит понимание себя, то граница разделявшая «Я» и «других» перестаёт существовать. Завеса спадает. Как тут не употребить известное всем слово «майя», означающее иллюзию. В разъединении «Я» с «другими» и находится эта самая иллюзия. Пройдя через ступени тантры, вы интуитивно придёте к пониманию и осознаванию того, что «Я» равно «другим», так же, как Атман равен Брахману или, иначе, Брахман и есть Атман.

Тантрическое знание родилось не само по себе, также как и буддизм. Корни этих явлений приводят нас к Ведам, поэтому неслучайно, что говоря о тантре с её тотальной непрерывностью, мы не можем не упомянуть Веды. Тантра — это ещё один метод постижения реальности. Он не оторван от окружающего мира и не противоречит принципам других философских течений. Тантра вбирает их в себя, благодаря чему одной из её основополагающих целей является духовный рост, путь совершенства, чистого видения.

Изучать тантру можно всю жизнь, но ещё важней принять этот метод, сделать его частью своего бытия, тогда знание откроется вам непосредственно, в его неискажённом виде, и вы будете жить действительно свободной жизнью, внутренне свободной, потому что именно внутренние ограничения, которые заложены в нас или выработались в процессе жизни, отделяют от переживания настоящей свободы, а свобода — это не что-то, что человек должен получить в виде награды за заслуги и усилия. Свобода — это изначально присущее жизни явление, а тантризм помогает вновь к ней прийти, наконец-то увидеть и осознать её.

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