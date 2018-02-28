Таланты и способности из прошлых жизней

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Мы часто слышим о реинкарнации – перерождении души в новом теле. А реально ли перенести способности из прошлых жизней и как использовать то, что мы так хорошо умели когда-то делать?

Такие простые жизненные истории в разных регионах мира случаются с завидной регулярностью. Когда, скажем, 5-ти годовалый мальчик точно подсказывает отцу (водителю с многолетним стажем), что именно сломалось в автомобиле; или другой вариант, ребенок, еще не пошел даже в первый класс, но уже решает задачу по физике на уровне государственных олимпиад. Мы привыкли называть этих детей вундеркиндами, однако мистическая теория также имеет объяснение такой гениальности.

Существует множество мистических теорий, которые берутся трактовать возможности перерождения людской души. Одни из них пытаются нас уверить, что определить, какую по счету жизнь мы проживаем, можно по порядковому номеру своего знака зодиака, другие уверены в бесконечном перерождении души. Однако самая популярная версия у магов и эзотериков – это индивидуальная миссия каждого человека. Согласно ей, душа будет перерождаться и получать новую телесную оболочку до тех пор, пока не выполнит собственную миссию, которая определена Творцом. Считается, что новая жизнь на Земле душе дается не сразу.

Дело в том, что тел на Земле мало, а душ в тонком мире, которым необходимо перерождение, очень много. Души, которые не смогли выполнить собственное предназначение в прошлой жизни через какие-либо посторонние препятствия, получают новую телесную оболочку раньше других. Более того, иногда срабатывает реинкарнационная память, и только что родившийся ребенок получает сверхвозможности. Якобы именно так и рождаются большинство гениев. Но далеко не всё здесь так просто и однозначно. Ведь из одной жизни в другую души переносят не только свои умения.

Остаются с ними и страхи, которые они не побороли и, конечно же, вина поступков прошлой жизни, прощение которых они должны заслужить в следующем воплощении.

Эффект «дежавю» и прошлые перевоплощения

Люди очень часто не понимают, почему какая-то неприятная ситуация в жизни происходит с ними снова и снова. А ответ, возможно, надо искать в прошлых перевоплощениях. И одним из признаков того, что вы находитесь на правильном пути, в таком себе улаживании кармических долгов, есть так называемый эффект «дежавю».

Предполагается, что в такие моменты человеку дает о себе знать опыт прошлых жизней. То есть, если подобная ситуация случалась в прошлой жизни, то это говорит в том, что тебе дают в этой жизни шанс исправить то, что ты неправильно сделал до этого. О происхождении таких «трансляций» из подсознания, конечно же, можно дискутировать, но и достоверного объяснения им еще никто не смог дать, поэтому, по всей вероятности, все из того, что мы умеем в этой жизни, мы научились, будучи в другом теле, возможно в другой стране и в другой эпохе.

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